В Псковской области началась активная фаза учений двух соединений ВДВ

Масштабные учения ВДВ будут проводиться на местности с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача подразделений двух соединений ВДВ на северо-западном направлении, разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом,

Активная фаза учений Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ сегодня началась в Псковской области, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.говорится в релизе, опубликованном накануне.Отмечается, что в плановых учениях «задействовано около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной и спецтехники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа».Ранее в ведомстве заявляли, что «по масштабности данные учения станут вторыми по счету в 2017 году».Военнослужащим предстоит отработать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.В понедельник пресс-служба сообщала, что десантники «совершат перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, проведут десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществят захват аэродромов и объектов условного противника, в ходе многокилометрового марша преодолеют водную преграду и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения».