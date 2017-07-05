13:00 05 июля

В Псковской области началась активная фаза учений двух соединений ВДВ

Активная фаза учений Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ сегодня началась в Псковской области, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

В Псковской области началась активная фаза учений двух соединений ВДВ


Масштабные учения ВДВ будут проводиться на местности с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача подразделений двух соединений ВДВ на северо-западном направлении, разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера, силовым способом,
говорится в релизе, опубликованном накануне.


Отмечается, что в плановых учениях «задействовано около 2 тысяч военнослужащих и более 400 единиц военной и спецтехники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа».

Ранее в ведомстве заявляли, что «по масштабности данные учения станут вторыми по счету в 2017 году».

Военнослужащим предстоит отработать межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.

В понедельник пресс-служба сообщала, что десантники «совершат перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, проведут десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществят захват аэродромов и объектов условного противника, в ходе многокилометрового марша преодолеют водную преграду и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения».

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Комментарии 6

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  1. десантура6 Сегодня, 12:07
    Струги Красные - места прекрасные, речка Курья и .....
    десантура6
    1. Злой543 Сегодня, 12:10
      А в Печорах учебка осталась интересно
      Злой543
  2. Злой543 Сегодня, 12:08
    Мдяя, не жалеет наше командование прибалтов, не жалеет.
    Злой543
  3. Толстоевский Сегодня, 12:08
    вангую: в прибалтике резко взлетят цены на памперсы
    Толстоевский
    1. фигвам Сегодня, 12:40
      Да нет, по плану захват прибалтики не в июле, а в сентябре.
      фигвам
  4. Paranoid50 Сегодня, 12:27
    Ранее в ведомстве заявляли, что «по масштабности данные учения станут вторыми по счету в 2017 году».
    Так,всё же - по масштабности или по счёту? request
    Paranoid50
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