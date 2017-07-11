08:27 11 июля

Особенности науки в СССР или аспиранты на картошке

Заканчивается май, многие люди все больше времени проводят на даче, сажают помидоры, огурцы, картошку. Сажаю ее на своей даче и я, правда, немного. И всякий раз вспоминаю при этом забавный и поучительный эпизод из своей жизни, как мне пришлось готовить картофельный посадочный материал в одном из сельских хозяйств Самарской, вернее Куйбышевской области (так она тогда называлась) в 1986 году. История эта интересна и поучительна, поскольку имеет прямое отношение к довольно часто рассматриваемой ВО теме развития науки в СССР. Интересно, что чаще всего пишут об этом люди, не имевшие и не имеющие к ней никакого отношения, но, если судить по их комментариям – «знающие все и вся». Ну, а как бывало в то время это на самом деле и пойдет наш рассказ.


Вот таким был в те годы Куйбышевский университет…

В аспирантуру КуГу (Куйбышевского государственного университета) я поступил 1 ноября 1985 года и должен был закончить ее соответственно 1 ноября 1988-ого. Мой научный руководитель – бывший первый ректор этого университета Алексей Иванович Медведев, вызвал меня к себе для знакомства, расспросил, что у меня жена и дочка остались в Пензе, выяснил, что настроен я самым решительным образом и отступать мне некуда, то есть написать и защитить диссертацию мне нужно любой ценой, и выдал такой расчет, что не 36 месяцев у меня запасе, а гораздо меньше. Потому как летний отпуск, конечно, не в счет, потом всякие ЧП непредвиденные, так что «писать нужно быстро», сказал он. В конце мая, а именно 25 числа, «жду от тебя введение и первую главу». Ну, я и «пошел».


По прошествии первых 90 дней в три часа ночи проснулся в холодном поту. Мне приснилось, что я мало сделал. Встал, закутался в теплый халат, поскольку в комнате студенческого общежития было очень холодно и под завывание ветра принялся просматривать собранный материал. Материала оказалось не так уж и мало и, успокоенный, я уснул. Ну, а потом закончилась зима, наступил довольно холодный апрель, и вот тут-то меня неожиданно и вызвали в партком университета. Оказалось, что парторгу я понадобился отнюдь не как «молодой коммунист, лектор-пропагандист, агитатор и преподаватель истории КПСС», а как… дешевая рабочая сила!

«Мы отправляем на помощь селу бригаду аспирантов, – сказал он. – Людей в деревне не хватает, а партии надо выполнять Продовольственную программу. Мы не можем отправить аспирантов второго и третьего года обучения. А вот первый год вполне может немного и поработать на свежем воздухе!»
– И на сколько? – упавшим голосом спросил я.
– Где-то на месяц, не меньше, – ответил он тоном, не допускающим возражений.
– Но как же, мне 25 мая сдавать Медведеву введение и первую главу!
– У вас печатная машинка есть?
– Есть!
– Ну вот и отлично! Возьмете ее с собой и там все и напишете! Сочетание умственного труда с физическим - это как раз то, о чем писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Так что вперед! Партия говорит «надо», коммунисты отвечают «есть!»
– Но у меня нет рабочей одежды…
– Зайдете на склад, там вам все выдадут!

Что было делать? Кивнул и пошел на склад, где по моему размеру оказались только сапоги! А на утро нас, то есть бригаду «вузовской науки» уже ждал автобус – везти в село. Конечно, случись такое сейчас, я бы ни за что не поехал. Пошел к врачу, заявил бы, что у меня хронический гастрит (а он и был!), что у меня обострение и заниматься физической работой в поле мне противопоказано. А то и в больницу лег на обследование. Но по молодости многое воспринималось иначе, особенно в советское время, когда люди боялись поступать… «индивидуально». Раз сейчас не болит, то лучше уж «как все!»

Правда, я все-таки сходил к своему научному руководителю. Вдруг поможет? Напирал на то, что в таких условиях я просто физически не успею сделать работу в срок. А он мне: «Надо успеть!» Сказал – как отрезал!

Кроме меня в бригаду входили следующие аспиранты: еще один историк КПСС с той же кафедры, что и я, научный коммунист, философ, высший математик, физик, биолог – специалист по бабочкам, юрист и экономист – всего десять человек (одного не помню).

Мы тут же все перезнакомились и долго смеялись над тем, что науку нашу будем делать на картошке. Тем более, что ехали мы на пару с девушками с какого-то местного завода. Но нам стало совсем не до смеха, когда мы оказались на месте. Жилье нам отвели в бараке с рядами двухэтажных дощатых нар. Больше там ничего не было, но зато жившие до нас рабочие расписали беленые стены изображениями женских копулятивных органов.

Пошли завтракать. Овсянка и чай! «На большее вы еще не заработали!» Потом пошли в поле. За пять километров! А там горы картошки. Огромных выставочных картофелин, я в жизни таких никогда не видел. И вот сидят около этих гор картошки местные бабы – задницы у них – просто огромные, я тоже таких никогда не видел, – рубят ее кривыми ножами и бросают в фанерные ящики размером с письменный стол! В поле ледяной ветер. По оврагам лежит снег. И посреди всего этого мы. Все – горожане. Я в деревне второй раз после сельхозработ еще на первом курсе института. И даже без возможности переодеться. На голове шляпа. Кожаное пальто из рыжего кожзама. Клетчатый серый костюм и… резиновые сапоги выше колен. И все мы примерно такие же. В кепке, помнится, был только один.

Бригадир объясняет: очень большую картофелину рубить на четыре части, поменьше – на две. Вот вам ножи и рукавицы. Норма 14 ящиков на человека в день. Цена ящика – 14 копеек. Все! «Арбайтен!»

Бабы смеются. «Вы кто? Аспиранты? Абсиранты!!! Ха-ха! Глянь, в шляпах, а этот еще и очки надел. Умора!»

Сели мы на перевернутые ведра. Начали работать. С непривычки мускулы болят. Ящики наполняются кое-как. Учетчица смеется: «Это вам не головой работать!» На обед пошли назад. А из еды кое-какие щи и опять овсянка – «Столько наработали!» Потом опять на поле…

Вечером пришли мы в наш холодный барак, улеглись на матрацы непонятно чем набитые, естественно никто не раздевался – холодно, и кое-как заснули. Надо ли говорить, что место общего пользования рядом с бараком имело еще более гнусный вид. Его, скорее всего, не чистили с момента основания…

На следующий день все это же самое повторилось опять.

Но на третий день испытания холодом и овсянкой мы решили, что надо что-то делать! «Мы здесь элита нации, – сказал философ, – так неужто мы не сделаем так, чтобы и рыбку съесть, и на костях покататься?» Решили, что нам нужна научная организация труда. Начали с хронометража действий местных баб и изучения их телодвижений. Затем подобрали песню под темп-ритм этих движений и оказалось, что под него идеально подходит «Гимн Коминтерна»: «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных / Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах, / Не страшен нам белый фашистский террор, / Все страны охватит восстанья костёр!»

Мой коллега, знавший ее наизусть, написал слова, и мы их разучили. Потом решили, что нам нужен ланч в 11.00 и тут вызвался я, заявив, что буду готовить на всех печеную картошку, потому что это очень полезное блюдо при заболеваниях желудка, а «желудочниками» оказались восемь человек из десяти. «Но картошки понадобится много, – сказали мне, – как ты ее столько напечешь?»

– Умею! – ответил я. И началось! Запели хором и начали рубить эту проклятую картошку. И дело пошло не в пример живее! Затем я пошел, нарубил дров в овраге, взял большое ведро, пробил в днище пару дырок, набил выставочной картошкой, перевернул его, обложил дровами и запекал ее так 40 минут на сильном огне. Кто не знает – это отличный способ! В результате получается чистая, не обугленная, печеная картошка!

Поели, подкрепились, согрелись – работа пошла еще лучше, и мы до обеда сделали всю дневную норму!

На обед уже был суп с мясом, гуляш, компот – словом, жизнь стала налаживаться! После обеда, поскольку норму мы выполнили, на поле мы не пошли, а легли по русскому обычаю поспать. Поспали – купили гуашевых красок в сельмаге и все непристойные «треугольники» на стенах и соответствующие надписи зарисовали огромными яркими цветами в стиле Бернара Палисси. Физик сделал нам кипятильник из двух бритвенных лезвий и пары спичек, и мы напились чая, не выходя из нашего барака. Потом философ отправился к нашем соседкам, рассказывать заводским девахам про камасутру (после чего рассказывал нам, как они это все воспринимали!). Математик с физиком принялись играть в покер, я пошел в столовую писать введение, а мой коллега по кафедре устроился читать том Ленина о сельском хозяйстве – такая у него была тема.

На следующий день захолодало еще больше, но надеть нам было нечего, поэтому мы как индейцы навахо или арапахо завернулись в одеяла прямо поверх шляп, опоясались веревками и так вот на поле и пошли. Горячая картошка придала нам сил, и мы опять всю норму сделали до обеда. Пообедали и… на поле опять не пошли. А нафиг?

Тут к нам приходит бригадир и требует, чтобы мы шли работать. А мы ему: «За 14 копеек ящик? Да пошел ты…» «Так вы ничего здесь не заработаете!» – принялся он нас увещевать. А мы ему – «А нам такие заработки и не нужны. Нас сюда послали по принуждению, исполнять наш партийный долг, и мы его исполняем. Внеэкономическое принуждение к труду, так сказать. А выгоды у нас тут нет никакой. Мы просто рабы обстоятельств!»

От таких умных слов бригадир просто «ошизел» и уже на следующий день попытался нас обмануть при учете. Но не тут-то было! Высший математик, что брал интегралы в уме, быстро все подсчитал и раскрыл его жульничество. Юрист тут же назвал статью и срок, на который он может быть осужден за такие дела. А я объяснил, что партия и правительство не для того посылают научные кадры месить тут навоз, чтобы их здесь еще и обжуливали, и как коммунист он запросто может положить свой билет на стол, если о его действиях мы сообщим «куда надо»! Хотел он нас покрыть… нехорошими словами, но увидел наш настрой и сдержался, и больше уже таких попыток не предпринимал.

А у нас наступил самый настоящий «коммунизм». В 7 утра хороший завтрак и физический труд на свежем воздухе под пение Коминтерновского гимна, в 11.00 ланч из печеного картофеля со сливочным маслом из местного магазина, кильками в томате и чаем. В 13.30 обед, потом с 14 до 15.00 здоровый послеобеденный сон. Затем «чай среди цветов на нарах». Потом научная работа по интересам. Совсем уже вечером интеллектуальные беседы. Биолог рассказывал нам о подробностях половых сношений между бабочками. Юрист – забавные примеры нашей юридической безграмотности, философ – о влиянии камасутры на умы девушек-работниц, я и мой коллега – забавные истории о жизни наших партийных чинов, почерпнутые из партийных архивов Пензы, Куйбышева и Ульяновска, а там было, о чем рассказать… Самым приятным занятием были споры с молодым научным коммунистом, моложе всех нас, которому все вокруг казалось правильным и понятным, а мы ему доказывали, что существует большая разница между словом и делом, и что мы лучший пример неэффективности внеэкономического принуждения к труду и неумения нашей партии наладить результативную работу крестьян на селе. «Интересно, а в американских университетах тоже посылают аспирантов на картошку?» И надо было видеть, как он моргал глазами и блеял в ответ что-то невразумительное про то, что там негров вешают. А мы ему – а не умеешь руководить, так не берись! Правда, никто из нас тогда даже не думал, что все так быстро рухнет, но что перемены стране необходимы, в нашей компании это понимали 9 из 10.

Впрочем, одна польза от посещения нашего «общежития» бригадиром все-таки была. Он нам подкинул мысль о том, что здесь можно заработать. Но как? Этот вопрос я, как пропагандист-агитатор, взял на себя и… пошел к местному парторгу. «Как у вас с выполнением плана лекционной пропаганды?» – спросил я его и получил ожидаемый ответ – «Плохо! За полгода план не выполнен. Никто к нам не едет. И деньги есть, а лекторов нет!» «Ваше счастье, – говорю, – будет вам лекторий силами аспирантов КуГУ». «Но темы? – забеспокоился парторг. – Если только все про роль партии в строительстве социализма, то… народ не пойдет». «А мы сделаем так, – сказал я, – одна тема для отчета, другая для народа. Так вы и план выполните, и деньги на вас висеть не будут, и нам будет хорошо».

На том и порешили, и в местном клубе повесили объявление о лекциях, читаемых аспирантами. Там были разные и подчас довольно удивительные темы: «Американская программа СОИ – угроза миру и прогрессу» и «Загадки древних цивилизаций», «КПСС и «уроки правды» (тогда эта тема была очень популярной, М.С. Горбачев как раз сказал, что нам надо извлечь уроки из наших достижений и ошибок), и «Древняя духовная культура Индии», «Яйценоскость кур-несушек и пути ее повышения», «Юридические права супругов при разделе имущества», «Партия – ум, совесть, и честь нашей эпохи», «Эндемики Самарской Луки» и даже… «Пришельцы среди нас».

Удивительно, но после первых наших лекций люди стали к нам ходить даже и на лекции «про партию», а уж «духовная культура Индии» вызвала в колхозниках самый живой интерес! Платили нам по 10 рублей за лекцию, так что, кто хотел, тот заработал на этом очень даже неплохо. А уж как нас парторг благодарил – это надо было видеть!

А между тем, начался май. Потеплело и кутаться в одеяла уже не требовалось. Мы договорились с женщиной-завскладом, и она предоставила нам свою баню для помывки и напоила чаем с медом, а я не только написал введение и первую главу, но и подготовился к детской телепередаче «Мастерская школьной страны», которую тогда вел на ТВ Куйбышева – собрал модель каравеллы Колумба из бумаги и все необходимое, чтобы потом за 30 минут сделать ее прямо перед камерой. Начался сев, и мы еще немного поработали на картофелесажалках, но тут срок нашего пребывания подошел к концу.

Последний день мы отметили небольшим пиршеством на берегу тамошней речки, и тут почему-то нас бросило в некие мечты. Мы подумали о том, что совсем неплохо было бы нам всем… захватить власть в этом колхозе и организовать в нем все по уму. Решили, что, во-первых, надо построить у трассы, благо она рядом, несколько придорожных кафе и гостиницу: «Пикник у обочины», «Деревенские пирожки», «Вкусный борщ», «Ночлег с хорошей баней». Это дало бы нам живые деньги и повысило заинтересованность местного населения. Во-вторых, речку можно было бы запрудить и поставить мини-гэс, чтобы получать свою собственную электроэнергию, а по берегам пруда разводить нутрий на мех и на мясо. Открыть мастерскую по пошиву шапок и курток из нутриного меха. Далее, кардинальным образом повысить урожайность – весь навоз, что копился у крестьян по дворам, вывести на поля. Создать лечебный центр хиппотерапии для детей инвалидов и активно освещать его деятельность в СМИ. Но главное – ввести научную организацию труда: продавать алкоголь в селе только в пятницу, а в понедельник выборочно тестировать всех выходящих на работу на содержание в крови алкоголя, предварительно подписав с ними соответствующий трудовой договор. Много спиртного в крови – штраф в пользу тех, кто у кого мало! За хорошую работу – премия, за плохую – штраф, опять-таки в пользу тех, кто работает хорошо. Премия родителям за тех детей, которые хорошо учатся и напротив – штраф тем, у кого они получают двойки. И тут же – платные курсы для отстающих. За счет колхоза всем построить типовые дома с канализацией и центральным отоплением за счет биогаза, а биогаз получать с навоза, сдаваемого с крестьянских подворий. Больше сдал – меньше заплатил за отопление! Словом, предлагалось сделать все так, чтобы «высокоморальное поведение» стало единственно возможным способом существования в этом селе, хочешь ты этого или не хочешь.

Подумали мы так, помечтали, потом рассудили, что в тех условиях, что мы имеем в СССР сейчас, такого нам просто не позволят сделать, а кроме того, нам не нужны помойки. С тем мы оттуда и уехали.

Шеф встретил меня весьма сурово. «Ну, как работа? Сделали?» «Вот, все сделал!» И шеф сразу потеплел. «Значит успели? Ну, это хорошо!» Про себя я тогда подумал – «конечно, все это было неплохо, своего рода «испытание себя». Опять же печеная картошка полезна при гастрите, а мы ее, наверное, тонну съели, не меньше. Но ведь очевидно и другое… научные кадры так использовать неэффективно. Каждый должен заниматься своим делом. И…как бы нам это в дальнейшем не аукнулось». И оказался прав, к сожалению! Вот только наша правота или неправота где-то там внизу, когда есть те, кто на самом верху, ровным счетом ничегошеньки не значит!
Автор: Вячеслав Шпаковский


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Комментарии 36

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  1. rumatam Сегодня, 06:47
    сказки старого Тыма. Ну и трепло автор......
    rumatam
    1. kalibr Сегодня, 06:56
      А что разве неправда, разве работники НИИ и заводов не работали в селе вместо того, чтобы заниматься своим делом? Студенты с 1 сентября по 18 октября работали, а потом "нагоняли"... Спросите Ваших родителей, если сами этого не знаете.
      kalibr
      1. мордвин 3 Сегодня, 07:01
        Цитата: kalibr
        , разве работники НИИ и заводов не работали в селе вместо того, чтобы заниматься своим делом?

        Так безработных не было. И сезонных рабочих - тоже. Вот и выкручивались. А что в этом плохого? Не любили картошку собирать? Мы с удовольствием ездили.
        мордвин 3
        1. kalibr Сегодня, 07:11
          Вы и в самом деле не понимаете "что плохого" или прикидываетесь? Если не понимаете, то читайте уж лучше мои статьи про военное дело мордвы. Я даже кратко основ эффективной экономики, боюсь, объяснить Вам не смогу. Ну, если прикидываетесь... то нут тоже ничего не сделать. Кому нравится поп, а кому попадья...
          kalibr
          1. мордвин 3 Сегодня, 07:19
            Цитата: kalibr
            Вы и в самом деле не понимаете "что плохого" или прикидываетесь?

            Я не прикидываюсь. Ничего плохого для школьников и студентов в этом не вижу. Наоборот. Это показывало, кто чего стоит. Кто лодырь, а кто - нет.
            мордвин 3
          2. Serg65 Сегодня, 07:25
            Цитата: kalibr
            Вы и в самом деле не понимаете "что плохого" или прикидываетесь?

            Плохого в чём? В том что на сельхоз работы ездили или в том, что до 53-го народ в деревнях держали невыездными, а после 53-го начали отбирать последнее? Кто о крестьянах заботился? "Научные" коммунисты - которых как только заставили работать, так они сразу в плач? Деревню развалили а жрать им подавай, да не перловку-мяса ДАВАЙ!!!
            Serg65
            1. kalibr Сегодня, 07:38
              Вот именно! Развалили... а надо было укреплять,а? Это, надеюсь, понятно?
              kalibr
              1. Serg65 Сегодня, 08:08
                Цитата: kalibr
                Это, надеюсь, понятно?

                lol Конечно понятно, в место укрепления мы пшеницу в Аргентине и Канаде покупали, да военно морские монстры строили!
                Serg65
        2. виктор н Сегодня, 08:01
          Ездили добровольно на "шабашки" - зарабатывать во время отпуска. И неплохо зарабатывали, показывая чудеса производительности труда. Так что были "сезонные рабочие"!
          виктор н
      2. Serg65 Сегодня, 07:13
        Цитата: kalibr
        А что разве неправда,

        Очень даже правда, работали!
        Цитата: kalibr
        работали в селе вместо того, чтобы заниматься своим делом?

        А от куда взялось такое огромное количество рабочих и учёных в городах у вас не возникал вопрос? 5 лет моего детства прошли в Тульской области г. Суворов, с родителями часто ездил на работы в колхоз. В подшефном колхозе были только председатель, главбух, бригадир и человек 20-30 стариков и старух! Вот и спрашивается сколько сейчас в Москве коренных москвечей?
        Serg65
        1. kalibr Сегодня, 07:40
          Совершенно с Вами согласен! Только что в воскресенье ехал в дачном автобусе в город. С горожанами имеющими дачи... С нём, ихие, знат...вместо знать повисали в воздухе. А где так говорят? Прямые последствия миграции. Причем вынужденной.
          kalibr
      3. moskowit Сегодня, 08:16
        Абсолютная правда. В наших городских институтах, даже создавались специализированные бригады для работ в колхозах... От полевых до строительных и монтажно-наладочных....А так очень ярко, со свойственным ему талантом проиллюстрировал это явление В.Высоцкий...
        "Владимир Высоцкий

        Товарищи ученые, доценты с кандидатами.
        Замучились вы с иксами, запутались в нулях.
        Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
        Забыв, что разлагается картофель на полях.

        Из гнили да из плесени бальзам извлечь пытаетесь
        И корни извлекаете по десять раз на дню.
        Ох, вы там добалуетесь. Ох, вы доизвлекаетесь,
        Пока сгниет, заплеснеет картофель на корню.

        Автобусом до Сходни доезжаем,
        А там - рысцой. И не стонать!
        Небось картошку все мы уважаем,
        Когда с сальцой ее помять.

        Вы можете прославиться почти на всю Европу, коль
        С лопатами проявите здесь свой патриотизм.
        А то вы всем кагалом там набросились на опухоль,
        Собак ножами режете, а это - бандитизм.

        Товарищи ученые, кончайте поножовщину.
        Бросайте ваши опыты, гидрид и ангидрид.
        Садитесь на автобусы, валяйте к нам в Тамбовщину,
        А гамма-излучение денек повременит.

        Автобусом к Тамбову подъезжаем,
        А там - рысцой. И не стонать!
        Небось картошку все мы уважаем,
        Когда с сальцой ее помять.

        К нам можно даже с семьями, с друзьями и знакомыми.
        Все ловко здесь разместимся, сами скажете потом,
        Что бог мол с ними с генами, бог с ними с хромосомами
        Мы славно поработали и славно отдохнем.

        Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные,
        Ньютоны ненаглядные, любимые до слез.
        Ведь лягут в землю общую остатки наши бренные,
        Земле ведь все едино - апатиты и навоз.

        Накроем стол скатеркою. Валяйте, ешьте пальцами.
        Хоть вы там создаете синтетический белок.
        Но он такой невкусный. Мы ж вас накормим яйцами,
        Дадим с собой картофеля, хоть сумку, хоть мешок.

        Для вас тот день покажется и каторжный и адовый,
        Сырой картофель в грядках у ученых не в чести.
        Зато впервые сможете повкалывать наглядно вы
        И пользу ощутимую народу принести.

        Так приезжайте, милые, рядами и колоннами.
        Хотя вы все там химики и нет на вас креста,
        Но вы ж там все задохнетесь, за синхрофазотронами,
        А здесь места отличные, воздушные места.

        Товарищи ученые. Не сумневайтесь, милые,
        Коль, что у вас не ладится, ну там не тот эффект,
        Мы мигом к вам заявимся с лопатами и с вилами,
        Денечек покумекаем и выправим дефект...."
        moskowit
    2. Шурале Сегодня, 07:07
      Это означает что вы не поверили ?
      Шурале
  2. Serg65 Сегодня, 07:07
    Тут к нам приходит бригадир и требует, чтобы мы шли работать. А мы ему: «За 14 копеек ящик? Да пошел ты…» «Так вы ничего здесь не заработаете!» – принялся он нас увещевать. А мы ему – «А нам такие заработки и не нужны. Нас сюда послали по принуждению, исполнять наш партийный долг, и мы его исполняем

    И заметьте. это рассказывает "научный" коммунист - который после окончания аспирантуры был бы секретарём райкома и звал бы всех в светлое будущее или профессором на кафедре научного коммунизма и фтюхивал бы идеи о великом и так недоступном для широких масс коммунизме!
    Serg65
    1. kalibr Сегодня, 07:14
      А откуда Вы думаете пошел известный анекдот: "Доктор: говорю одно, делаю другое, а думаю третье? От коммунизма не лечим!" Люди в своей массе отлично понимали, "что что-то не то". Знаний не хватало понять и "послать".
      kalibr
      1. Serg65 Сегодня, 07:18
        Цитата: kalibr
        Знаний не хватало понять и "послать".

        Зато знаний хватало у таких как автор, у таких кто сидел у народа на шее и этот же народ за глаза дерьмом поливал. а в глаза обещал манны небесные, а в результате эти "научные коммунисты" развалили и разграбили то, что народ строил!
        Serg65
        1. kalibr Сегодня, 07:42
          Вы наберите в Гугле слова: "начиная с эпохи неолита..." Дж.Оруэлл. Там будет отрывок из его книги "1984". Там Вам (в этом отрывке) и будет ответ.
          kalibr
          1. Serg65 Сегодня, 08:05
            Цитата: kalibr
            Вы наберите в Гугле

            laughing друг мой, поищите в Гугле о сельхоз работах школьников УзССР на хлопковых полях, так ваша картошка раем покажется wink . А ответ я понял 10 ноября 82-го, когда замполит в торопях снимал портрет героя Малой земли и Возраждения.
            Serg65
            1. kalibr Сегодня, 08:15
              Цитата: Serg65
              поищите в Гугле о сельхоз работах школьников УзССР на хлопковых полях

              Хорошо Вы об этом написали... это было вообще преступление.
              kalibr
    2. tamnun Сегодня, 07:38
      Цитата: Serg65
      Тут к нам приходит бригадир и требует, чтобы мы шли работать. А мы ему: «За 14 копеек ящик? Да пошел ты…» «Так вы ничего здесь не заработаете!» – принялся он нас увещевать. А мы ему – «А нам такие заработки и не нужны. Нас сюда послали по принуждению, исполнять наш партийный долг, и мы его исполняем

      И заметьте. это рассказывает "научный" коммунист - который после окончания аспирантуры был бы секретарём райкома и звал бы всех в светлое будущее или профессором на кафедре научного коммунизма и фтюхивал бы идеи о великом и так недоступном для широких масс коммунизме!

      При этом сам в это абсолютно ни верил . Вот вожатому СССР и развалился --на кухнях и во время пьянок все говорили правильно , все понимали что вокругсплошная говорильня и обман --но как трезвели --конечно одобрямС и разделямС.
      А как пришло время вроде как СССР защитить - так все по норам .Почему ? так ни верили
      tamnun
    3. амурец Сегодня, 07:58
      Цитата: Serg65
      И заметьте. это рассказывает "научный" коммунист - который после окончания аспирантуры был бы секретарём райкома и звал бы всех в светлое будущее

      Да нет, поступил бы также как с нами. В 80-е годы, я работал в МПС, в депо. Рабочий график два дня по 12 часов, два дня выходные. И пришла "обязаловка" на все предприятия помогать сельскому хозяйству, а чтобы был виден результат, каждый цех, каждое подразделение получало участок на поле колхоза или совхоза и ухаживал за ним. На нашу бригаду выделили несколько рядов капусты в ширину и в длину, как в армии говорят: "От забора, до обеда.. В общем один выходной из двух уходил на эту работу. Правда, первый год, нам и выплатили по тем временам, довольно неплохо, не помню точно сколько. За то на следующий год все труды наши пошли прахом. Не потому что урожая не было, а потому что машины из Якутии по какой-то причине задержались и мы не успели убрать раннюю капусту. Приехал секретарь райкома КПСС и приказал запахать весь урожай, так как ему надо было отчитаться по пахоте. В результате Якутия осталась без ранней капусты, нам не заплатили за то что мы работали. А теперь вопрос? Под какую статью попадали действия секретаря райкома КПСС и какое наказание ему грозило? Времена были андроповские.
      амурец
    4. stalkerwalker Сегодня, 08:05
      Цитата: Serg65
      Тут к нам приходит бригадир и требует, чтобы мы шли работать. А мы ему: «За 14 копеек ящик?

      Бригадир ещё тот жук. С такими-то расценками... lol
      Будучи учащимся техникума ездил 2 сезона "на картошку". Обычно это было 2 группы на колхоз. Жили как в сельском клубе ( с танцами по вечерам, с алкоголем, купленным в сельпо со всеми отсюда вытекающими), так и в других не особо подходящих помещениях. Время "командировки" составляло примерно месяц. Домой матери привозил от 100 до 150 руб. В середине 70-х это были деньги.
      stalkerwalker
  3. Uma Palata Сегодня, 07:23
    Да, и тогда, и сейчас картофельные десанты силами НИИ , вузов и прочих горожан можно оценивать как кретинизм. Но и в этих затеях был свой плюс. Горожане воочию видели , что жратва не растет на деревьях сразу булками с колбасой и маслом. Сие стимулировало ценить собственную работу в чистоте и уюте , ну и давало минимальные навыки выживания . Которые очень даже пригодились , когда нас погрузили в голодуху и позор девяностых годов.
    К тому же, теперь , во-первых, есть с чем сравнивать. А во-вторых , останавливает от бездумных решений аборигенов городских кварталов радостно лезть в фермерство при полном отсутствии навыков трудиться на земле.
    Uma Palata
    1. Serg65 Сегодня, 07:27
      Цитата: Uma Palata
      А во-вторых , останавливает от бездумных решений аборигенов городских кварталов радостно лезть в фермерство при полном отсутствии навыков трудиться на земле.

      good Золотые слова!
      Serg65
  4. Curious Сегодня, 07:41
    Доброе утро, Вячеслав Олегович! Пока читал статью, родилась мысль о статье "Особенности советской науки или аспиранты в Советской армии." Притом строго на материалах, собранных лично, как непосредственным участником. Скажу сразу, картошка нервно курит в сторонке.
    Что касается состава Вашей ударной бригады - "бригаду входили следующие аспиранты: еще один историк КПСС с той же кафедры, что и я, научный коммунист, философ, высший математик, физик, биолог – специалист по бабочкам, юрист и экономист" - физика и математика, да, использовали неправильно. Остальных надо было оставлять там на весь срок аспирантуры. Для историка КПСС полезно было ознакомиться с результатами руководящей и направляющей деятельности партии в сельском хозяйстве. Философ изучал бы торжество идей марксистско-ленинской философии, да и остальным было что изучить. Кроме того, Вы увидели на практике достижения своих коллег-ученых, подготовленных аспирантурой того же Научно-исследовательского института картофельного хозяйства в вопросе теории и принципов разработки и формирования технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур. Эти точно должны были быть где-то рядом.
    Что касается науки. то по своей работе много соприкасался с наукой отраслевой. Не хочу никого обидеть, но сложилось устойчивое мнение, что такого количества ктнов, протрающих штаны по отраслевым НИИ и "осваивающим выделенные средства" советской науке и советской металлургии точно не надо было. А для Продовольственной программы - в самый раз.
    Curious
    1. kalibr Сегодня, 07:54
      Добрый день, уважаемый Виктор! А Вы напишите... хотя... есть проблемы, увы. Я же не имею отношения к технике, не знаю, как было с к.т.н.
      Цитата: Curious
      Для историка КПСС полезно было ознакомиться с результатами руководящей и направляющей деятельности партии в сельском хозяйстве.

      С этим полностью согласен. Кстати, один из нас двоих как раз писал о роли КПСС в руководстве сельским хоз-вом. И мы его этим... подначивали. Меня нет - у меня было рук-во НТТМ вузов, тут сомнений ни у кого не возникало. Но про свою аспирантуру я еще напишу. Быть на переломе - это всегда участвовать,даже косвенно в очень интересных событиях, а это всегда история.
      Кстати, вспомнил забавный момент. Рядом с моим домом НИИ, где даже по молодости работала моя жена, ну и рассказывала и про картошку и про многое. Так вот встретил женщину на пенсии, и стала она жалеть, что... ее уволили после 30 лет работы. Я ее спросил о должности. "Инженер!" -гордо ответила она. "И скольку у Вас изобретений? Ведь как с французского переводится это слово?" Нисколько! И тут я ей рассказал чем она там занималась конкретно... Как чай пили, бумажки носили из отдела в отдел, в пальто сидели у входа, за час до конца работы...Ох, как она обиделась... Но... не сказала, что неправда! "Так все работали!"
      kalibr
  5. kalibr Сегодня, 07:43
    Цитата: Uma Palata
    Сие стимулировало ценить собственную работу в чистоте и уюте , ну и давало минимальные навыки выживания

    Об этом как раз в конце статьи. Но это негосударственный подход к делу!
    Однако всему можно научиться. У меня на даче все растет и растет очень хорошо, хотя если честно я не очень люблю земледелие. Но выяснилось, что это единственный способ дать голове отдохнуть. Копаешь и ни о чем не думаешь.
    kalibr
    1. мордвин 3 Сегодня, 07:49
      Цитата: kalibr
      . Но это негосударственный подход к делу!

      Так объясните государственный подход. Зэков под конвоем? Суточников? Остальные все работали.
      мордвин 3
  6. Gun70 Сегодня, 07:46
    Хорошо написано, подняло настроение. Вспомнил с теплотой свои "сельхозки". Спасибо
    Gun70
    1. kalibr Сегодня, 07:55
      Давно хотелось об этом рассказать, дать "кусочек своей истории". Вот выдалось время... Рад, что Вам понравилось.
      kalibr
  7. parusnik Сегодня, 07:51
    Плакаль, это как же "кровавый, тоталитарный,коммунистический режим", над "телегентами" измывался..И не просто над "телегентами" а над "молодым коммунистом, лектором-пропагандистом, агитатором и преподавателем истории КПСС"...А "рабский" труд школьников на колхозных полях осенью и летом в трудовых лагерях..Это ваще страшная вещь...Колючая проволока, охранники с собаками, шаг в право, шаг в лево побег, прыжок на месте провокация..Надсмотрщики с кнутами..на тракторах..на полях...Плохо работаешь, подъезжает на тракторе хрясть тебя кнутом вдоль спины, упадешь на землю, подбегают преподаватели и ногами тебя, ногами.. laughing laughing laughing
    parusnik
    1. мордвин 3 Сегодня, 07:59
      Цитата: parusnik
      .Плохо работаешь, подъезжает на тракторе хрясть тебя кнутом вдоль спины, упадешь на землю, подбегают преподаватели и ногами тебя, ногами..

      А самое хреновое было, когда мы в колхоз приехали, где мой батя трактористом пахал. Училка стала ему рассказывать, что я учиться не люблю. crying Ну, хоть на ДТ покатался. wink
      мордвин 3
    2. kalibr Сегодня, 08:10
      С 1977 по 1980 год до снега работал на свекле со своими школьниками. Потом "наверстывали" за счет педагогического мастерства. Пробелы в образовании налицо... зато... свекла была собрана! Но кому нужны были образованные сельчане? Такие не оставались...
      kalibr
      1. parusnik Сегодня, 08:22
        А сейчас для сельчан научные центры строят...Куда не глянь, расцвело село..во всех селах и деревнях тротуары,растет количество больниц и школ, спортивные комплексы,столичные театры в очереди стоят, что бы на гастроли поехать в сельскую глубинку,прекрасные шоссейные дороги связывают села и деревни с городами, на селе работы столько, что завистливые горожане продают свои квартиры в царстве бетона и асфальта и массовыми потоками устремляются в деревню..А там за голову хватаются как справиться с таким потоком рабочей силы...
        parusnik
    3. bubalik Сегодня, 08:22
      .А "рабский" труд школьников на колхозных полях осенью и летом в трудовых лагерях..Это ваще страшная вещь.
      ,,,точно laughing картошки наберешь, в лесополосе спрячешься от "охранников с собаками",напечешь в золе,,ужасть laughing
      bubalik
  8. Serg65 Сегодня, 08:12
    Цитата: амурец
    Под какую статью попадали действия секретаря райкома КПСС и какое наказание ему грозило? Времена были андроповские.

    И что? Он понёс какое либо наказание?
    Serg65
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