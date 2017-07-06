«Чемодан или гроб». Как Алжир воевал за независимость и принесла ли она ему благополучие?

5 июля 1962 года, 55 лет назад, была провозглашена независимость Алжира. Одна из важнейших французских колоний стала независимым государством в результате долгой и кровопролитной национально-освободительной борьбы. Война за независимость Алжира продолжалась семь с половиной лет — с ноября 1954 г. по март 1962 г., сопровождаясь не только большими человеческими жертвами, но и миграцией французских поселенцев из Алжира во Францию, активными выступлениями левых сил Франции и других стран в поддержку борьбы алжирского народа и т. д.Для Франции Алжир всегда имел особое значение. Париж не собирался расставаться с одним из своих важнейших колониальных владений. Ведь к моменту начала войны в 1954 году Франция уже 120 лет официально владела Алжиром. Многие алжирцы работали во Франции, из алжирцев комплектовались отдельные воинские части французских колониальных войск. В свою очередь, за 120 лет в Алжир переселилось около миллиона этнических французов и других европейцев с французским гражданством. Их называли «черноногими», или пье-нуарами. Колонисты устремились в Алжир в поисках лучших условий для жизни, и во многом их ожидания оправдались. Алжирские власти раздавали колонистам лучшие земли, предоставляли более престижную и высокооплачиваемую работу, чем коренным алжирцам — арабам и берберам. Среди колонистов, в свою очередь, были широко распространены ультраконсервативные и ультраправые настроения. В некотором смысле алжирские «черноногие» повторяли путь южноафриканских буров. Алжир они уже воспринимали как свою родину, и это действительно было так — многие пье-нуары жили здесь поколениями, здесь рождались и умирали их предки.Таким образом, у французских колонизаторов в Алжире сформировалась внушительная опора. Кроме того, за сто с лишним лет французского присутствия появилась и достаточно многочисленная прослойка европеизированных, образованных алжирцев, которые также были проводниками французского влияния. Они стремились к европейскому образу жизни, сотрудничали с колониальными властями. С другой стороны, огромные массы алжирского населения жили в нищете, оставались неграмотными, вели традиционное хозяйство. Среди них сохраняли свое влияние традиционные феодальные вожди племен — шейхи, а также мусульманское духовенство, в том числе представители распространенных в Магрибе суфийских тарикатов.Национально-освободительные настроения среди алжирского населения усилились после Первой мировой войны, когда в результате распада Османской империи началось «политическое брожение» арабского мира. Хотя Алжир не входил в состав Османской империи, а был французским владением, общеарабская солидарность давала о себе знать. К тому же, «полыхало» соседнее Марокко, где шла борьба против испанских и французских колонизаторов. В 1920-е — 1930-е гг. началось политическое объединение сторонников независимости Алжира, но наиболее сильное влияние на национально-освободительное движение оказала Вторая мировая война. Оккупация Франции гитлеровцами показала колониям всю слабость метрополии, продемонстрировала, что победа над французскими войсками вполне возможна. Начались антифранцузские восстания в Индокитае, на Мадагаскаре. Не стала исключением и Северная Африка. 8 мая 1945 году в Алжире прошла демонстрация, во время которой полицейский застрелил молодого алжирца Бузида Сааля. Демонстрация переросла в массовые беспорядки и вылилась в погромы, жертвами которых стали 102 француза и алжирских еврея. В ответ колониальные войска и отряды колонистов тоже применили силу. Начались масштабные расправы над алжирскими патриотами, унесшие несколько тысяч жизней. По некоторым данным, потери алжирцев во время подавления Алжирского восстания 1945 года оцениваются в 10 тысяч человек. Известно, что отряды ополченцев — «черноногих» не щадили даже детей и женщин. Впрочем, и сами алжирцы проявляли не меньшую жестокость. Так оказались полностью испорченными отношения между алжирскими «европейцами» и алжирскими арабами и берберами. Жестокое подавление восстания на несколько лет успокоило Алжир. Но патриотические силы продолжали готовиться к более реальному сопротивлению. Была создана нелегальная «секретная организация» (ОС), вооружённое крыло Движения за торжество демократических свобод. Центр алжирского сопротивления переместился в Египет.В конце концов, патриотические силы решили, что созрела ситуация для нового вооруженного восстания. Оно началось в ночь на 1 ноября 1954 года. Тогда же был создан Фронт национального освобождения Алжира, объединивший подавляющую часть сторонников национальной независимости. К этому времени Франция уже была ослаблена Индокитайской войной во Вьетнаме, включая позорное поражение французских войск под Дьенбьенфу. Это обстоятельство отразилось на боеспособности французской армии, но, тем не менее, соглашаться с независимостью Алжира французские власти не собирались. В ночь на 1 ноября 1954 года отряды ФНО атаковали французские военные посты и административные учреждения на территории Алжира.Первый этап войны за независимость не включал крупномасштабных действий, учитывая ограниченность средств и сил ФНО. Алжирские патриоты предпочитали действовать партизанскими методами. Возглавил Фронт национального освобождения Алжира Ахмед Бен Белла (1918-2012), формально бывший одним из девяти членов Революционного Комитета Единства и Действия. Выходец из деревни на западе Алжира, Бен Белла не получил даже полного среднего образования, зато в 1936 году, в 18 лет, завербовался во французскую армию. Затем он играл в футбол, едва не став профессиональным футболистом, а в 1940 вновь служил в армии, был демобилизован после капитуляции Франции, но затем опять поступил на военную службу. Бен Беллу наградили Военным Крестом и Военной Медалью за проявленную храбрость и даже собирались произвести в офицеры, но после подавления Алжирского восстания в мае 1945 года Бен Белла отказался принимать офицерское звание из рук французского командования. Выйдя в отставку, он стал членом муниципалитета своего родного города, примкнул к алжирскому национально-освободительному движению и благодаря личностным качествам и армейскому опыту быстро выбился в число его лидеров. В 1951 г. Бен Беллу арестовали и приговорили к восьми годам заключения, но он смог бежать и эмигрировал в Каир.После начала боевых действий Франция стала наращивать свое военное присутствие в Алжире. В частности, к 1956 году численность французских войск в Алжире составляла 400 тысяч солдат и офицеров. Треть всех французских вооруженных сил была сосредоточена в этой североафриканской стране. Понимая, что в открытом столкновении силы патриотов будут обречены на поражение, руководство ФНО активно использовало практику городской герильи, или попросту — террористических актов. В алжирских городах взрывались автомобили, происходили покушения на французских чиновников и военных, обстреливались полицейские конвои. В ответ Франция не только действовала репрессивными методами, но и пыталась привлечь на свою сторону симпатии алжирцев. Но все эти усилия оказались тщетными после того, как в феврале 1958 г. в результате бомбежки деревни, где по предположению французских военных находился склад оружия, погибли 70 мирных жителей. Эта операция вызвала большой резонанс со стороны мировой общественности. К тому же и в самой метрополии все большее количество людей было недовольно чрезмерным уровнем насилия в Алжире. «Слабость» метрополии, в свою очередь, раздражала «черноногих», которые понимали, что если Алжир получит самостоятельность, то им, скорее всего, придется бежать из этой страны.Французскими войсками в Алжире командовал генерал Рауль Альбин Луи Салан. Профессиональный военный с большим опытом колониальных войн в Африке и Индокитае, один из ближайших соратников Шарля де Голля, Салан придерживался правоконсервативных взглядов и был убежденным противником «сдачи» Алжира. Первоначально «черноногие» были убеждены, что приход к власти во Франции Шарля де Голля позволит предотвратить провозглашение независимости Алжира. Однако генерал де Голль был человеком достаточно дальновидным и, в отличие от своего соратника генерала Салана, прекрасно понимал, что удержать Алжир под властью Франции не удастся — это вызовет лишь колоссальные финансовые и людские потери, но в конечном итоге Франция все равно потеряет свое североафриканское владение.Но позиция де Голля, после того, как он встал на путь сворачивания войны в Алжире, вызвала резкое недовольство французских правых радикалов и алжирских «черноногих». Генерал Рауль Салан создал ОАС — Секретную вооруженную организацию, в которую вошли многие действующие и бывшие военнослужащие, полицейские, а также активисты французских ультраправых организаций. В советской литературе ОАС однозначно рассматривалась как профашистская организация, хотя на самом деле к ней присоединились, например, многие алжирские евреи, опасавшиеся погромов со стороны арабских националистов. Когда к лету 1961 года французская армия практически прекратила боевые действия против ФНО, основным ядром сопротивления «черноногих» алжирской независимости стала именно организация ОАС. Члены этой организации планировали убийство Шарля де Голля, которого они обвинили в «сдаче» Алжира и проживавшего там миллиона этнических французов. За десять месяцев 1962 года ОАС организовала 5000 покушений в Алжире и 657 во Франции. Жертвами нападений со стороны членов ОАС становились французские военные, полицейские и чиновники, поддерживавшие де Голля. Так в Алжире развернулось вооруженное противостояние между французскими правительственными войсками и силами ОАС. Завершилось оно подавлением организации, а ее лидеры, включая и самого генерала Рауля Салана, были арестованы. 19 марта 1962 года были подписаны Эвианские соглашения, поддержанные 91% французских граждан и положившие юридические основания независимости Алжира.— "харки", алжирские солдаты ФранцииОфициально политическая независимость Алжира была провозглашена 5 июля 1962 года. Сразу же после прихода к власти в стране, Фронт национального освобождения развернул политику террора в отношении французского населения. Уже в сам день провозглашения независимости Алжира в Оране состоялся кровавый погром европейцев, жертвами которого стали 153 человека. Затем ФНО подняло лозунг «Чемодан или гроб». Ударной силой антифранцузских погромов становились городские маргиналы и крестьяне, нападавшие и грабившие любых европейцев, а также алжирских евреев. В результате действий погромщиков подавляющее большинство европейцев, проживавших в Алжире, были вынуждены покинуть страну. Более миллиона человек стали беженцами. Для большинства из них это была жизненная катастрофа, поскольку их предки жили в Алжире поколениями, там осталось все накопленное имущество, которое ФНО и не собиралось возвращать владельцам. Были вынуждены покинуть Алжир и многие из тех арабов и берберов, которые поддерживали французские власти — прежде всего, это была европеизированная алжирская интеллигенция, а также военнослужащие и полицейские, служившие в колониальных формированиях. Они составили внушительную группу алжирских иммигрантов во Франции, кстати — наиболее адаптировавшуюся к французским условиям.Активную материальную, военно-техническую, организационную помощь ФНО оказывал Советский Союз. Спустя какие-то 28-30 лет после провозглашения Алжира, на рубеже 1980-х — 1990-х гг. лозунги вроде «Чемодан или гроб» будут подниматься на многих национальных окраинах Советского Союза. Фактически повторится алжирская ситуация, только уже в самом СССР. Русское и русскоязычное население будет вынуждено бежать из республик Средней Азии, Закавказья, Молдавии, даже из некоторых национальных автономных республик РСФСР (и самой России). Могли ли тогда советские руководители представить, что судьба «черноногих», которых критиковала советская пресса как фашистов и колониалистов, через три десятилетия постигнет простых советских людей — и они будут тоже бежать из республик, бросая имущество, а некоторые будут убиты разъяренными фанатиками — погромщиками.Провозглашение независимости не принесло долгожданного мира на алжирскую землю. Хотя Алжир несколько продвинулся в плане социально-экономического развития, в том числе и благодаря помощи Советского Союза и социалистических стран Восточной Европы, политическая ситуация в этой стране осталась нестабильной. В 1980-е гг., когда ослабла советская помощь Алжиру, в стране усилились религиозно-консервативные силы. В 1991-2002 гг. в Алжире шла настоящая крупномасштабная гражданская война между правительственными силами и фундаменталистскими группировками. Потери алжирского населения в эту войну оцениваются разными источниками в 50 000 — 200 000 погибших. Но даже после формального окончания боевых действий, террористические акты в Алжире продолжились.За время независимости Алжира миллионы алжирцев переселились во Францию, Испанию и другие европейские страны. И речь уже идет не о «черноногих» или арабах-лоялистах, поддерживавших Францию, а об обычных алжирцах, в том числе и тех, кто приветствовал провозглашение национальной независимости, об их потомках. Хотя французы и другие европейцы давно собрали свои чемоданы, чтобы не попасть в гроб, и покинули Алжир, жизнь в стране для коренного населения отнюдь не стала лучше.