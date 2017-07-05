Маккейн призвал сменить стратегию борьбы с талибами в Афганистане

Прежние усилия не сработали… Они (талибы) не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьезный переговорный процесс для разрешения конфликта,

Группа конгрессменов США под руководством сенатора Джона Маккейна побывала в Афганистане, где обсудила с местным руководством перспективы борьбы с движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».Выступая перед журналистами, Маккейн констатировал, что усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, которые уже 16 лет предпринимают США вместе с союзниками, пока не привели к желаемому результату. При этом он высказался за продолжение борьбы с талибами, которые находятся в оппозиции к официальному Кабулу.сказал сенатор.В связи с этим он высказался за выработку новой стратегии по борьбе с «Талибаном», которая бы позволила одержать победу.Ранее сообщалось, что такой документ уже готовится специалистами Пентагона.В свою очередь сенатор Линдси Грэм призвал увеличить число американских войск и сил НАТО в стране, чтобы «превратить застой в успех». По его словам, нынешний контингент в 8,6 тысячи военнослужащих «не сможет выполнить задачу».