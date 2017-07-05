13:00 05 июля

Маккейн призвал сменить стратегию борьбы с талибами в Афганистане

Группа конгрессменов США под руководством сенатора Джона Маккейна побывала в Афганистане, где обсудила с местным руководством перспективы борьбы с движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».



Выступая перед журналистами, Маккейн констатировал, что усилия по стабилизации ситуации в Афганистане, которые уже 16 лет предпринимают США вместе с союзниками, пока не привели к желаемому результату. При этом он высказался за продолжение борьбы с талибами, которые находятся в оппозиции к официальному Кабулу.


Прежние усилия не сработали… Они (талибы) не будут вести переговоры до тех пор, пока не поймут, что терпят поражение. Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьезный переговорный процесс для разрешения конфликта,
сказал сенатор.

В связи с этим он высказался за выработку новой стратегии по борьбе с «Талибаном», которая бы позволила одержать победу.

Ранее сообщалось, что такой документ уже готовится специалистами Пентагона.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм призвал увеличить число американских войск и сил НАТО в стране, чтобы «превратить застой в успех». По его словам, нынешний контингент в 8,6 тысячи военнослужащих «не сможет выполнить задачу».

Использованы фотографии: Flickr / U.S. Air Force photo / Staff Sgt. Brian Ferguson
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Комментарии 16

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  1. pjastolov Сегодня, 12:14
    и иметь преимущество на поле
    таки хто против
    pjastolov
    1. Злой543 Сегодня, 12:17
      Даешь ковровые бомбардировки и напалму побольше, фосфор на десерт belay ...
      Злой543
      1. pjastolov Сегодня, 12:24
        ковровые бомбардировки и напалму побольше, фосфор на десерт
        опиум уничтожать? да вы што, это предательство американского народа laughing
        pjastolov
        1. Злой543 Сегодня, 12:28
          Ну Ваше фото доказывает что посевы под пристальным надзором и строгим учетом.
          Злой543
          1. pjastolov Сегодня, 12:29
            а то, а вы напалм, фосфор laughing
            pjastolov
  2. VadimSh Сегодня, 12:18
    в Кабуле всё спокойно, в Багдаде всё спокойно, а в целом полный швах
    VadimSh
  3. pvv113 Сегодня, 12:23
    Группа конгрессменов США под руководством сенатора Джона Маккейна

    Маккейн зарекомендовал себя, как полная бездарность. А как стратег - вообще абсолютный ноль. Единственное, в чем он преуспел, так это в русофобии. Помнит старый пень свой вьетнамский конфуз wink
    pvv113
    1. vch Сегодня, 12:28
      Старый маразматик в своем репертуаре - много пустословия, размахивание кулачками.......и полный ноль в политике, в стратегии да и во всем остальном.....Похоже вьетнамцы ему капитально мозги повредили..... А вообще я думаю, что его русофобия - это результат панического страха перед нами и нашими союзниками. Вот и истерит.
      vch
      1. pvv113 Сегодня, 12:30
        На почве русофобии остатки его мозга сформировали единственную извилину, которая как раз за русофобию и отвечает laughing
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
          Поэтому нам необходимо побеждать и иметь преимущество на поле боя, а затем вступать в серьезный переговорный процесс для разрешения конфликта

          Под преимуществом на поле боя этот старый маразматик , видимо , имеет ввиду десятикратное превосходство в численности войск , про "победу" вообще молчу , а с переговорами всё предельно ясно - любые переговоры с участием США сводятся к диктовке последними своих условий . am
          bouncyhunter
          1. pvv113 Сегодня, 12:54
            Правильно, Паша! История показала, что без многократного превосходства янки никогда в бой не вступают
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
              Володя , и это я говорил только о борьбе с папуасами . При наличии противника примерно равного по выучке и вооружению превосходство матрасов должно быть ещё больше , иначе вообще воевать не станут .
              bouncyhunter
  4. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:32
    При этом он высказался за продолжение борьбы с талибами, которые находятся в оппозиции к официальному Кабулу

    Это не правильные оппозиционеры, а в Сирии правильные, потому что нами (США) выкормленные.
    Vasya_Piterskiy
  5. Толстоевский Сегодня, 12:33
    Сменить стратегию? Перейдут с опиатов на синтетику?
    Толстоевский
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 12:46
    ... и чего там не могли прикопать старого маразматика? ... angry
    a.s.zzz888
  7. Павловский Сегодня, 12:58

    Теперь не только готовый наркотик будут отправлять, но и помогать сеять и собирать?
    Павловский
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