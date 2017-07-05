В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего (РФ в Польше), польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил нижней палате российского парламента выступить с заявлением в связи с принятым в Польше законом о сносе советских памятников, разорвать дипломатические связи с этой страной и отозвать российского посла, передает РИА Новости — сказал Харитонов на заседании ГД.Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.Напоминаем, что нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.