13:01 05 июля

В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил нижней палате российского парламента выступить с заявлением в связи с принятым в Польше законом о сносе советских памятников, разорвать дипломатические связи с этой страной и отозвать российского посла, передает РИА Новости

В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей


Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать посла своего (РФ в Польше), польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть
— сказал Харитонов на заседании ГД.


Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Напоминаем, что нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.


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Комментарии 12

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:42
    ...а что, возможно он и прав... крутовато, но сколько можем терпеть от всяких з...в ?.... angry
    a.s.zzz888
    1. vovanpain Сегодня, 12:46
      Предлагаю в Смоленске снести мемориал полякам,а взамен поставить памятник Ивану Сусанину и памятник березе. wink wink Да и пшекский посол-24 часа на сборы. yes
      vovanpain
    2. GRF Сегодня, 12:47
      Лучше придумать как наказывать рублем.
      Счет уже давно пора выставлять.
      А у нас есть что у них конфисковать?
      GRF
    3. Владимир 38 Сегодня, 12:50
      Цитата: a.s.zzz888
      ...а что, возможно он и прав... крутовато, но сколько можем терпеть от всяких з...в ?.... angry

      Почему возможно? Он 100% прав, прокладке трубы мешают, памятники сносят, русофобы.. Послать лесом и омерику туда же...
      Владимир 38
  2. Грица Сегодня, 12:43
    Давно пора. нахрена нам эти пшеки, мы и без них не помрем
    Грица
  3. василий50 Сегодня, 12:47
    Да нет, ничего не будет.
    Всё произойдёт по сценарию написанному для *катынского дела*. Даже извинения Польше принесут. Впечатление что лоббизм в РОССИИ уже столь же всемогущь что и в США, за деньги *любой ваш каприз*. Ну не верю я в бескорыстие членов правительства и депутатов, слишком много примеров.
    василий50
  4. victorsh Сегодня, 12:50
    Поддерживаю!И хотя я не сторонник"войн с мертвыми"пусть забирают мемориал в Катыни.
    victorsh
  5. mikh-korsakov Сегодня, 12:50
    Я бы отношения не рвал, а выслал бы в Польшу наших либералов-экономистов во главе с Кудриным и запретил им под страхом смерти выезжать из Польши. Я уверен, что это было бы для Польши наказанием похуже, чем отзыв посла. А у нас воздух бы стал чище (то есть двойная выгода).
    mikh-korsakov
  6. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 12:53
    Давно пора разорвать отношения с русофобами. Прибалтика, Польша и рагулистан должны быть первыми в этом списке.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  7. vch Сегодня, 12:56
    Если президент Польши подпишет этот закон - меры с нашей стороны должны быть предельно жесткими.... Разрывать дип.отношения я думаю не стоит, а отозвать посла, установить дискриминационные пошлины на польские товары (все), повысить плату за транзит польских товаров...... Много что можно придумать..... Если захотеть конечно......
    vch
  8. anjey Сегодня, 12:56
    За-обоими руками,надо адекватно реагировать на такие акции по переписыванию и наглому уничтожению истории и глумлению над памятью о погибших за этих же неблагодарных пшеков
    anjey
  9. Копчёный Сегодня, 12:57
    Это не наш метод (с)
    Копчёный
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