13:00 05 июля

В Риме раскритиковали намерение Австрии перебросить войска на границу

Намерение властей Австрии разместить на итало-австрийской границе в районе перевала Бреннер войсковые подразделения является абсолютно неоправданным, передает РИА Новости заявление главы итальянского МИД Анджелино Алфано.



По мнению Вены, усиление охраны границы необходимо для предотвращения будущей волны мигрантов.


С Австрией повторяется история прошлого года: тогда много говорилось о стенах, но потом увидели, что никаких мигрантов нет. Для такого поведения нет никаких оправданий. Через Бреннер никто не переходит,
сказал итальянский министр.

По данным правоохранительных органов Италии, за прошедшую неделю из Австрии в Италию прибыли 73 мигранта, тогда как в обратном направлении границу перешли только 68 беженцев.

Во вторник стало известно, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер был вызван на «ковер» в МИД Италии для разъяснений в связи с заявлениями представителей австрийского правительства относительно будущего размещения войск на пограничном перевале Бреннер.

Ранее Глава австрийской дипломатии Себастьян Курц заявил, Вена возьмет под контроль границу с Италией и «если это будет необходимо, готова ее защищать».

Учитывая развитие ситуации с мигрантами в Италии, мы должны подготовиться. Очень скоро я ожидаю, что пограничный контроль активизируется и потребуется операция содействия,
сказал в свою очередь министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 2

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  1. vch Сегодня, 12:51
    Союзники начинают грызню.....И это только начало. Все идет к восстановлению гос.границ. А там и до выхода из ЕС не далеко......
    vch
    1. andr327 Сегодня, 12:54
      Скоро : Сводка на итальяно-австрийском фронте за ХХ.августа 2017 года.
      andr327
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