В Риме раскритиковали намерение Австрии перебросить войска на границу

С Австрией повторяется история прошлого года: тогда много говорилось о стенах, но потом увидели, что никаких мигрантов нет. Для такого поведения нет никаких оправданий. Через Бреннер никто не переходит,

Учитывая развитие ситуации с мигрантами в Италии, мы должны подготовиться. Очень скоро я ожидаю, что пограничный контроль активизируется и потребуется операция содействия,