В Риме раскритиковали намерение Австрии перебросить войска на границу
Намерение властей Австрии разместить на итало-австрийской границе в районе перевала Бреннер войсковые подразделения является абсолютно неоправданным, передает РИА Новости заявление главы итальянского МИД Анджелино Алфано.
По мнению Вены, усиление охраны границы необходимо для предотвращения будущей волны мигрантов.
По данным правоохранительных органов Италии, за прошедшую неделю из Австрии в Италию прибыли 73 мигранта, тогда как в обратном направлении границу перешли только 68 беженцев.
Во вторник стало известно, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер был вызван на «ковер» в МИД Италии для разъяснений в связи с заявлениями представителей австрийского правительства относительно будущего размещения войск на пограничном перевале Бреннер.
Ранее Глава австрийской дипломатии Себастьян Курц заявил, Вена возьмет под контроль границу с Италией и «если это будет необходимо, готова ее защищать».
По мнению Вены, усиление охраны границы необходимо для предотвращения будущей волны мигрантов.
С Австрией повторяется история прошлого года: тогда много говорилось о стенах, но потом увидели, что никаких мигрантов нет. Для такого поведения нет никаких оправданий. Через Бреннер никто не переходит,сказал итальянский министр.
По данным правоохранительных органов Италии, за прошедшую неделю из Австрии в Италию прибыли 73 мигранта, тогда как в обратном направлении границу перешли только 68 беженцев.
Во вторник стало известно, что посол Австрии в Риме Рене Поллитцер был вызван на «ковер» в МИД Италии для разъяснений в связи с заявлениями представителей австрийского правительства относительно будущего размещения войск на пограничном перевале Бреннер.
Ранее Глава австрийской дипломатии Себастьян Курц заявил, Вена возьмет под контроль границу с Италией и «если это будет необходимо, готова ее защищать».
Учитывая развитие ситуации с мигрантами в Италии, мы должны подготовиться. Очень скоро я ожидаю, что пограничный контроль активизируется и потребуется операция содействия,сказал в свою очередь министр обороны Австрии Ханс-Петер Доскоцил.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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