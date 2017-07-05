Анатолий Сердюков пошёл на повышение в "Роствертоле"
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиастроительной компании «Роствертол» сообщает о том, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков не остаётся без работы на руководящих должностях. Так, в материале говорится, что г-на Сердюкова избрали председателем совета директоров компании.
Таким образом получается, что Анатолий Сердюков пошёл на повышение. Ранее он занимал пост индустриального директора в том же «Роствертоле».
Сообщение членов совета директоров по итогам заседания приводит РИА Новости :
Напомним, что г-н Сердюков также входит в совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации.
Помимо Сердюкова в число управленцев вертолётостроительной компании вошли такие персоны как Андрей Богинский, Александр Михеев, Александр Савенков, Николай Грязнов и др. В частности, Александр Савенков ранее занимал пост начальника следственного департамента МВД России.
В середине июня топ-менеджеры "Роствертола" награждены региональными наградами "За заслуги перед Ростовской областью". Анатолий Сердюков в открытом списке награждённых не значился.
Таким образом получается, что Анатолий Сердюков пошёл на повышение. Ранее он занимал пост индустриального директора в том же «Роствертоле».
Сообщение членов совета директоров по итогам заседания приводит РИА Новости :
Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича.
Напомним, что г-н Сердюков также входит в совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации.
Помимо Сердюкова в число управленцев вертолётостроительной компании вошли такие персоны как Андрей Богинский, Александр Михеев, Александр Савенков, Николай Грязнов и др. В частности, Александр Савенков ранее занимал пост начальника следственного департамента МВД России.
В середине июня топ-менеджеры "Роствертола" награждены региональными наградами "За заслуги перед Ростовской областью". Анатолий Сердюков в открытом списке награждённых не значился.
Использованы фотографии: Fedpress.ru
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