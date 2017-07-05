16:10 05 июля

Анатолий Сердюков пошёл на повышение в "Роствертоле"

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиастроительной компании «Роствертол» сообщает о том, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков не остаётся без работы на руководящих должностях. Так, в материале говорится, что г-на Сердюкова избрали председателем совета директоров компании.

Таким образом получается, что Анатолий Сердюков пошёл на повышение. Ранее он занимал пост индустриального директора в том же «Роствертоле».

Сообщение членов совета директоров по итогам заседания приводит РИА Новости :
Избрать председателем совета директоров ПАО "Роствертол" Сердюкова Анатолия Эдуардовича.



Напомним, что г-н Сердюков также входит в совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации.

Анатолий Сердюков пошёл на повышение в "Роствертоле"


Помимо Сердюкова в число управленцев вертолётостроительной компании вошли такие персоны как Андрей Богинский, Александр Михеев, Александр Савенков, Николай Грязнов и др. В частности, Александр Савенков ранее занимал пост начальника следственного департамента МВД России.

В середине июня топ-менеджеры "Роствертола" награждены региональными наградами "За заслуги перед Ростовской областью". Анатолий Сердюков в открытом списке награждённых не значился.

Использованы фотографии: Fedpress.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. Чёрный Сегодня, 13:21
    Плеваться от таких новостей хочется....больше добавить нечего.
    Чёрный
    1. Muvka Сегодня, 13:22
      Я не очень следил за этой темой, но его признали виновным в итоге? Если да, то можно ссыль на статью? Просто постоянно слышу, что виновны были его подчиненные. А если это так, что такого ужасного в этой новости? Не кидайте помидорами, просто хочу узнать правду.
      Muvka
      1. nik-karata Сегодня, 13:25
        вину признал.... амнистирован. ссыль??? погугли сам, уважаемый!
        nik-karata
        1. Muvka Сегодня, 13:47
          Халатность. За прокладку дороги? Причем не им, а по недосмотру. Я конечно не спец, но вряд ли это нанесло государству серьезный ущерб. И опять, по сути, он виновен только в халатности.
          Muvka
          1. Татьяна Сегодня, 14:25
            4000 лет назад египетский фараон Хети III писал в наставлениях сыну: «Обогащай вельмож своих, продвигай, одари скотом».
            Вот и сегодня примерно то же самое, только вместо скота приближенным дарят должности, бонусы – и освобождение от тюрьмы
            Татьяна
      2. svp67 Сегодня, 13:27
        Цитата: Muvka
        Просто постоянно слышу, что виновны были его подчиненные.

        Да. Которых ОН САМ туда привел и назначил. Вас это не настораживает?
        Цитата: Muvka
        А если это так, что такого ужасного в этой новости? Не кидайте помидорами, просто хочу узнать правду.
        Просто пришлось послужить под его командованием, мало приятных воспоминаний. Что у него классно получалось, так это разрушать и плодить казнокрадов.
        svp67
        1. Muvka Сегодня, 13:42
          Нет, не настораживает. Я тоже могу привести у себя в примере людей, которые мне симпатичны, но я не могу быть уверен в том, что они не подставят меня. Ни один человек в мире не может быть уверен на 100% в другом человеке. И наш президент не однократно ошибался с губернаторами. И что?
          Muvka
          1. svp67 Сегодня, 13:50
            Цитата: Muvka
            И наш президент не однократно ошибался с губернаторами. И что?

            Да. Ошибался. Но не в ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ. Из приведенных Сердюковым к управлению МО лиц, а это ОЧЕНЬ много народа, без уголовного дела и при должности остался только ОДИН. Да и его ЛИЧНОЕ отношение к подчиненным военнослужащим у меня не уважения не понимания ни когда не вызывало. Он просто ХАМЛО и за собой таких же тянул.
            svp67
            1. Muvka Сегодня, 13:56
              Много - это сколько? Сколько привел и сколько виновны. С подтверждением только.
              Muvka
              1. Комментарий был удален.
          2. Владимир 38 Сегодня, 14:16
            Цитата: Muvka
            И наш президент не однократно ошибался с губернаторами. И что?

            Не однократно ошибался, он что мебельной фабрикой управляет. Наш президент создал систему, которая позволяет воровать и более того поощряет воровство. В этой системе нет места отделу кадров, с обязательной проверкой в ФСБ, все решает личная преданность(или декларация). Как ближайший пример, того как система, созданная ВВП, поощряет коррупцию - это ЗП топ менеджеров в гос.структурах. Руководство гос организаций (больница,налоговая почта России, и.тд. ) начисляют себе миллионные зарплаты, когда сотрудникам по 10т платят. Вдумайтесь в ГОСОРГАНИЗАЦИЯХ , руководство ворует у своих подчиненных, все об этом знают и что? И таких примеров полно, хоть пальцы в кровь об клаву разобью, все равно вы останетесь при своем мнении. По этому утруждать себя не буду. Лишь добавлю, что ВВП уже не способен, что то изменить, он зависим от системы, которую создал.
            Владимир 38
            1. Orionvit Сегодня, 15:21
              Цитата: Владимир 38
              Наш президент создал систему, которая позволяет воровать и более того поощряет воровство

              Эта система была создана ещё в конце перестройки и укреплена при Ельцине. Не валите с больной головы на здоровую. Когда пришел Путин, она цвела буйным цветом. Может правильнее сказать, что президент в одиночку не может побороть систему?
              Orionvit
              1. Владимир 38 Сегодня, 15:22
                Цитата: Orionvit
                Эта система была создана ещё в конце перестройки и укреплена при Ельцине. Не валите с больной головы на здоровую. Когда пришел Путин, она цвела буйным цветом. Может правильнее сказать, что президент в одиночку не может побороть систему?

                А может правильнее сказать - не хочет побороть систему? Уже 17 лет?
                Владимир 38
                1. Orionvit Сегодня, 15:45
                  На эту тему я написал ниже. Вспомните что было 17 лет назад, и что сейчас (западные санкции откинем). Разница есть?
                  Orionvit
                  1. Владимир 38 Сегодня, 16:01
                    Цитата: Orionvit
                    На эту тему я написал ниже. Вспомните что было 17 лет назад, и что сейчас (западные санкции откинем). Разница есть?

                    Вспомните, какие цены были на нефть. Вот идет третий год низких цен на нефть и разницы скоро будет не видно. В этом году закончатся резервы и в 18 -19 году вы поймете, что разницы нет. А вся разница в цене на нефть была 100$ все было более менее, сейчас 50 все становится плохо. О том и речь. Что за 17 лет не сделано ничего. Позерство, самопиар..
                    Владимир 38
              2. Гардамир Сегодня, 16:05
                президент в одиночку

                эти были с ним тогда в 2000 и сейчас. это как раз те свои, которых он не бросает, даже Толик Ржавый там.
                Гардамир
          3. arane Сегодня, 15:05
            Цитата: Muvka
            Нет, не настораживает. Я тоже могу привести у себя в примере людей, которые мне симпатичны, но я не могу быть уверен в том, что они не подставят меня. Ни один человек в мире не может быть уверен на 100% в другом человеке. И наш президент не однократно ошибался с губернаторами. И что?

            Ничего. Неоднократно ошибался с губернаторами? Да. Но он же других губернаторов потом назначает, а не одного и того же.
            С истории сердюка все сильно удивляются. Я не знаю, какие там терки, но надо сильно не уважать свой народ, чтоб сердюковы и чубайсы были при власти, все выше и выше
            arane
        2. Alexey RA Сегодня, 13:44
          Цитата: svp67
          Что у него классно получалось, так это разрушать и плодить казнокрадов.

          Так его для этого и назначили. После того как все попытки "плавно реформировать" армию изнутри провалились. ЕМНИП, писали, что т.н. "реформу Сердюкова" разработали ещё в 1996 - но тогда её замотали, так как она слишком сильно "била по штабам". Вот и дотянули...
          Вообще же, зачастую разрушать было уже нечего - многое разрушаемое уже давно сгнило и держалось только на остатках былого авторитета. Показательна ситуация с сокращаемыми авиаполками - многочисленные протесты по поводу "уничтожения частей со славным боевым прошлым" очень хорошо скрыли тот факт, что в большинстве из этих авиаполков пилотов и летающей техники набиралось на одну эскадрилью. То есть, по документам - это полк, по планам различных действий - полк, по снабжению и прочему - полк, а в случае чего - воевать будет одна эскадрилья.
          Alexey RA
        3. Николай К Сегодня, 14:23
          В частности, Александр Савенков ранее занимал пост начальника следственного департамента МВД России.

          Встретились два одиночества: следователь и его подследственный, ныне им руководящий.
          Николай К
    2. Владимир 38 Сегодня, 13:31
      Кто бы сомневался, это же не заменимый человек... Ждем новостей о карьерном росте Васильевой.. Идет лютая борьба с коррупцией.
      Владимир 38
      1. shvn Сегодня, 13:56
        А представьте себе, сударь, что Ваш друг оказался в подобной ситуации и пришел к Вам с просьбой о помощи. Ну ка честно ответьте хотя бы себе - как поступите?
        shvn
    3. KUOLEMA Сегодня, 13:32
      Своих не бросаю и плевать нам на ваше мнение электорат понимаешь)))
      KUOLEMA
    4. vkl.47 Сегодня, 13:36
      Сейчас начнётся...БАМБАЛЭЙЛО
      vkl.47
    5. НЕКСУС Сегодня, 13:37
      Цитата: Чёрный
      Плеваться от таких новостей хочется....больше добавить нечего.

      Давно говорил,что казнократство ,и особенно в военной сфере,давно надо прировнять к ИЗМЕНЕ РОДИНЕ и карать соответственно.
      НЕКСУС
      1. shvn Сегодня, 13:58
        А разве его суд признал казнокрадом? Или я что то пропустил?
        shvn
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:00
          Цитата: shvn
          А разве его суд признал казнокрадом? Или я что то пропустил?

          Если всю вину слили на его шалаву-Васильеву и замов,это не значит,что он чист аки младенец...как говаривал Жеглов-ОН ВОР!А ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!
          НЕКСУС
          1. shvn Сегодня, 14:29
            Не понял . Так суд ПРИЗНАЛ его ВОРОМ ? или это просто наши пожелалки?
            shvn
      2. pussamussa Сегодня, 14:45
        Давно говорил,что казнократство ,и особенно в военной сфере,давно надо прировнять к ИЗМЕНЕ РОДИНЕ и карать соответственно.[/quote]
        Сами себя будут карать ?
        pussamussa
    6. barclay Сегодня, 13:42
      Какой "человечище"! Талант великий! belay
      Без таких руководителей, видимо, никак...
      Так, глядишь, скоро опять на доклад в Кремль прибудет.
      barclay
      1. vladimirvn Сегодня, 13:46
        Не в талантах дело. Главное быть в круге первом.
        vladimirvn
        1. barclay Сегодня, 13:48
          Цитата: vladimirvn
          Главное быть в круге первом

          Так для этого и нужен тот же талант. Не один прохиндей от этого выиграл.
          barclay
          1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:14
            А есть ли среди уважаемых комментаторов действующие офицеры Российской Армии? Я имею ввиду тех, кто служил хотя бы лет пять до Сердюкова, во время его назначения и после? Я к чему задаю этот вопрос. Просто я общался со многими офицерами которые его застали и мнение по его фигуре разные. И хочу заметить офицеры эти не были приближены к кормушке. Медики, связисты, ПВОшники. Поэтому я не все Ваши гневные комментарии разделяю. При всем уважении ко всем активным пользователям. hi
            Vasya_Piterskiy
    7. RASKAT Сегодня, 14:28
      И ничего ему на голову на заводе не упадет. Вот ведь везучий блин.
      RASKAT
  2. НЕКСУС Сегодня, 13:21
    Сажать этого выхухоля надо и на долго,а не повышать!Тьфу ,мерзость.
    НЕКСУС
    1. электроОлег Сегодня, 13:58
      Желательно на кол, на лобном месте. Чтоб другим не повадно было. Чтоб понимали, что высокий пост - не возможность, а ответственность.
      электроОлег
    2. shvn Сегодня, 13:59
      Сударь, Вы - судья?...
      shvn
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:06
        Цитата: shvn
        Сударь, Вы - судья?...

        Уважаемый,а суд у нас самый справедливый в мире? Или может вы считаете,что Васильева все украла? wassat У нее мозгов как у канарейки. И не надо тут праведника из себя строить,он ВОР,который вредил государству и его обороноспособности.
        НЕКСУС
        1. Vasya_Piterskiy Сегодня, 14:17
          Вы знакомы с Васильевой, что делаете такие выводы? Я знаю человека, с ней знакомого и поверьте, мозгов у нее достаточно. Не делайте ложных выводов, что я кого-то защищать собрался, нет. Они виновны и я это признаю. Просто высказываю свое мнение.
          Vasya_Piterskiy
        2. shvn Сегодня, 14:31
          Как я понимаю, так и у Сердюкова ума то немного. И , наверняка, не он воровал. Он просто прокладка или громоотвод, вообще то...
          shvn
        3. Оверлок Сегодня, 15:28
          сталкивался с нашим судом- все продается покупается. Вопрос -цена
          Оверлок
  3. Комментарий был удален.
  4. Spartanez300 Сегодня, 13:25
    Во страна у нас малого того что в ВС главным вором числился , так и теперь на руководящих постах да еще и с повышениями . Осталось ему еще героя России присвоить . angry
    Spartanez300
  5. Роман 11 Сегодня, 13:25
    получается, что Анатолий Сердюков пошёл на повышение.
    Что скказать? winked

    Незаменимый стратег, так он царём всея земли станет - коррупция страшная сила laughing
    Роман 11
    1. Orionvit Сегодня, 15:31
      Помимо коррупционных скандалов, я знаю одно, что после Сердюкова, Российская армия оказалась на совершенно ином уровне, чем к примеру в середине "нулевых", что и показала в частности "Крымская весна". Правда все лавры достались Шойгу, который (при всём к нему уважении), физически за год не мог реорганизовать армию от той "разрухи", которую приписывают Сердюкову. Просто сдаётся мне, что, что то тут не так.
      Orionvit
      1. BlackMokona Сегодня, 16:03
        Конечно во время Крымской весны армия вела активные бои.А стоп без боя же взяли. wassat
        BlackMokona
  6. Балу Сегодня, 13:25
    Катар хочет купить внушительный пакет акций Росвертола?
    Балу
    1. Николай К Сегодня, 14:28
      Катар не Катар, а переговоры с некими ближневосточными инвесторами уже идут.
      Николай К
      1. Гардамир Сегодня, 16:09
        переговоры с некими ближневосточными инвесторами уже идут.
        неужто не всё на России продали?
        Гардамир
  7. Zibelew Сегодня, 13:25
    Заголовок - анекдот. Жаль, жизненный. Вот так власть сама и разрушает остатки доверия к себе.
    Zibelew
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:33
      Цитата: Zibelew
      Заголовок - анекдот. Жаль, жизненный. Вот так власть сама и разрушает остатки доверия к себе.

      Самое ужасное, что они плевали на доверие народа.. Глумятся в наглую.
      Владимир 38
      1. ranger Сегодня, 14:20
        Цитата: Владимир 38
        Самое ужасное, что они плевали на доверие народа.. Глумятся в наглую.

        И своими руками власть добавляет сторонников и аргументов Навальному - все как говорил шеф Абвера Канарис:" Отбросов нет, есть кадры"...
        С таким кадрами никакие происки ЦРУ и Госдепа не нужны, все сами сделаем в лучшем виде.. bully
        ranger
        1. Владимир 38 Сегодня, 14:26
          Цитата: ranger
          И своими руками власть добавляет сторонников и аргументов Навальному - прямо как у шефа Абвера Канариса:" Отбросов нет, есть кадры"... С таким кадрами никакие происки ЦРУ и Госдепа не нужны, все сами сделам....

          Адекватный человек, сторонником навального не будет. Ибо это одно и тоже, что быть сторонником Ельцина. А в целом да,власть настолько не беспокоиться о своем благополучии), что плевала на мнение народа.
          Владимир 38
          1. ranger Сегодня, 14:49
            Цитата: Владимир 38
            Адекватный человек, сторонником навального не будет. Ибо это одно и тоже, что быть сторонником Ельцина.

            НЕ знаю как вы, но я прекрасно помню многотысячные митинги в поддержку Ельцина, которого буквально на руках внесли во власть - но те же бывшие восторженные почитатели своего кумира с пеной у рта позднее требовали " Банду Ельцина под суд "... Довелось видеть эти события своими глазами и неадекватных среди них было не больше чем сейчас.... Просто это наш давний русский обычай - создавать себе кумира, а потом топтать его и его память... За компанию можно вспомнить и советских вождей - непомерное восхваление и лесть при жизни и охаивание после смерти.... Ничего нового - - как сказал поэт:" То вознесут его высОко, то бросят в бездну без стыда..."
            Проблема состоит в том, что как когда то КПСС, так и сейчас власть, к сожалению, так и не научилась слушать и слышать простых людей, "прямой линии" на всех не хватит....
            ranger
            1. Владимир 38 Сегодня, 14:59
              Цитата: ranger
              . Просто это наш давний русский обычай - создавать себе кумира, а потом топтать его и его память..

              НЕ мы создаем кумира, а СМИ. Из Путина вон раба на галерах сделали, да что то раб не торопится цепи сбросить.. Все о России думает.. А народ у нас доверчивый, вот им и пользуются. Копейки получают и то половину за ЖКХ отдают, но Путина поддерживают.. Абсурд.
              Цитата: ranger
              Как когда то КПСС, так и сейчас власть, к сожалению, так и не научилась слышать людей и разговаривать с людьми на понятном им языке...

              Да не разговоры власти говорить нужно, а дела делать. Язык сейчас, на мой взгляд, как раз понятен.. Вот и рейтинг у Путина такой. Болтают все кому не лень, а что для людей сделано хорошего? НИЧЕГО. Все хуже становится. Денег нет, но вы держитесь..
              Владимир 38
              1. Sewer Krainiy Сегодня, 16:07
                Это Медведев в Крыму!!!
                Sewer Krainiy
      2. Orionvit Сегодня, 15:38
        Я вот одного не могу понять. Все дружно критикуете власть и Путина в частности (чьи указы откровенно игнорируются). Если Российская власть, продолжает гробить страну, вспомните состояние лет 15 назад, неужели тогда было лучше?
        Orionvit
        1. Владимир 38 Сегодня, 15:42
          Цитата: Orionvit
          Я вот одного не могу понять. Все дружно критикуете власть и Путина в частности (чьи указы откровенно игнорируются). Если Российская власть, продолжает гробить страну, вспомните состояние лет 15 назад, неужели тогда было лучше?

          Так в том и дело, что очень быстро идем в 90-е. Вы не замечаете? Почему те кто игнорируют его указы не несут ответственности?
          Владимир 38
    2. Роман 11 Сегодня, 13:41
      Цитата: Zibelew
      так власть сама и разрушает остатки доверия к себе.

      И всё равно изберём... ибо не из кого laughing
      Роман 11
      1. Karabin Сегодня, 14:20
        Цитата: Роман 11
        ибо не из кого

        Ёжики кололись и плакали, но все равно продолжали... wink
        Karabin
      2. Владимир 38 Сегодня, 14:20
        Цитата: Роман 11
        И всё равно изберём... ибо не из кого

        Почему, за ЗЮ надо голосовать. Хоть и из той же серии, да все равно другой)
        Владимир 38
  8. vch Сегодня, 13:25
    Да что же это такое?? Кто же толкает этого упыря. В войсках, кому "посчастливилось " с ним встречаться до сих пор от одного его имени матюки одни!! am
    vch
    1. Роман 11 Сегодня, 13:43
      Цитата: vch
      Да что же это такое?? Кто же толкает этого упыря.

      Мафия бессмертна wink
      Роман 11
  9. andr327 Сегодня, 13:27
    Просто удивляет наличие крупных специалистов в составе совета директоров ПАО "Роствертол" - и мебельщик, и следак из МВД.... wassat
    скоро вертолетам. recourse
    andr327
  10. Романенко Сегодня, 13:30
    Вот же непотопляемая... Когда же на него управу найдут
    Романенко
  11. g1v2 Сегодня, 13:34
    Обожаю новости о Толике Табуреткине. laughing Столько разорванных пуканов у диванных "патриотов" на сайте мало что вызывает. Прошу подождите немного слюной захлебываться - в магазин за попкорном сбегаю. чтобы все веселье не пропустить. Толик , жги! fellow
    g1v2
  12. viktor. Сегодня, 13:36
    Анатолий Сердюков в открытом списке награждённых не значился. belay одолжение для народа!!!! он наградил себя и своих близких по полной yes ему для жизни полной срока с конфискацией не хватает yes
    viktor.
  13. Бригадир Сегодня, 13:36
    Новая редакция старой песни в нынешней действительности:
    Всем VIP - ворам везде у нас дорога! Всем VIP - ворам всегда у нас почёт!
    Бригадир
  14. наблюдательный парень Сегодня, 13:37
    Ну-ка всем ша!!!!!Чё не видите,что порядочный человек занял достойное его место!!!!Завистники!!!
    наблюдательный парень
  15. DEZINTO Сегодня, 13:37
    от эт карьерный рост! А вы господа инженеры жуйте свои защещённые диссертации....и укрывайтесь на ночь дипломами.

    Я прям представил как он вечером в чёрной машине у подъезда об это должности договаривался.
    -"Ты давай Антоха сильно не отсвечивай, отдохни чуток, скоро назначат тебя, будет работа не сцы".

    Деяностые никуда не ушли они мимикрировали. recourse
    DEZINTO
  16. nith Сегодня, 13:37
    Кто же его проталкивает на вкусные должности.
    nith
    1. shvn Сегодня, 14:03
      Погугли чей он зять...
      shvn
  17. Alex66 Сегодня, 13:39
    Главная слабость нашей власти - кадровая политика. Вот Сталин это прекрасно понимал и серьезно к этому относился.
    Alex66
  18. Галеон Сегодня, 13:40
    Становится страшненько за наши вертолеты. успокаивающие мысли для самоуспокоения, типа "да ладно, не дергайся, он же в вертолетах ни хрена не понимает, как он может их уничтожить?" встречают контраргументы: "этот босяк в сапогах ни дня не отмаршировал, а сколько нагадить успел, что до сих пор расхлебывают", "тупому и вору не надо знания, как воровать и ломать".
    Моя старенькая мама рассказывала случай со своей знакомой, как к той в нежилой деревенский дом (летом под дачу) влез вор и разобрал-разломал печку, чтобы продать кирпичи и гульнуть как положено. Когда эту голь поймали, он старухе сказал только: "хорошая у тебя печка была - жалко было ломать". Вот у меня устойчивая ассоциация Сердюкова с той мразью двуногой.
    Галеон
  19. lexx2038 Сегодня, 13:41
    Ну так глядишь и до министра обороны дойдет.
    lexx2038
  20. Молодой_Коммунист Сегодня, 13:41
    Срочно надо написать письмо Путин! Он не знает, что бояре тайно подложили ему в стопку документов на подпись приказ о Сердюкове!
    Молодой_Коммунист
    1. shvn Сегодня, 14:05
      С какого перепуга Путин эти бумаги будет подписывать? Это уровень "друзей" или "кумовьев".
      shvn
  21. ochakow703 Сегодня, 13:47
    Ему кирку дать, да в Магадан отправить, вместе шлюшкой Васильевой. Эхххх, бардак.
    ochakow703
  22. Роман 11 Сегодня, 14:02
    Есть в России темы единения.... Толян laughing

    Все единым фронтом на коррупцию, а мишка слушает да ест - ну вы там держитесь crying
    Роман 11
  23. cheburator Сегодня, 14:05
    Печальная новость! negative
    cheburator
  24. mark_rod Сегодня, 14:07
    Без кураторства ВВП сидел бы он на даче и редиску выращивал....
    mark_rod
  25. Горный стрелок Сегодня, 14:08
    Сердюков был поставлен на МО, чтобы разгромить генеральскую мафию. Ну, увлеклись малость, но дело сделали... Шойгу не боролся с командой генералов, а строил все в чистом поле...И быстро все построил.
    Горный стрелок
  26. yehat Сегодня, 14:11
    Я не понимаю, почему государство считает возможным продолжать нанимать на госслужбу и руководящие должности людей, "потерявших доверие". Уверен, что 95% граждан, из тех, кто может понять, что делал Сердюков, скажут, что это невозможно.
    yehat
  27. Заноза Сегодня, 14:43
    Это еще раз говорит о том,что все разговоры ВВП о борьбе с коррупцией остаются пустой болтовней.
    Заноза
  28. pussamussa Сегодня, 14:56
    Что общего между вертолетом и табуреткой ? Может кто знает ?
    pussamussa
  29. gukoyan Сегодня, 15:08
    Это только у нас в России вороватые чиновники которых с поличным поймали могут сделать отличную карьеру...
    А украдешь булку хлеба, так повесят все смертные грехи.
    gukoyan
  30. anjey Сегодня, 15:09
    повезло этому персонажу что он не родился во времена Петра1 и Сталина....
    anjey
  31. Оверлок Сегодня, 15:23
    Цитата: Владимир 38
    Адекватный человек, сторонником навального не будет. Ибо это одно и тоже, что быть сторонником Ельцина. А в целом да,власть настолько не беспокоиться о своем благополучии), что плевала на мнение народа..

    а чем тогда власть отличается от Навального?
    Оверлок
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:04
      Цитата: Оверлок
      Цитата: Владимир 38
      Адекватный человек, сторонником навального не будет. Ибо это одно и тоже, что быть сторонником Ельцина. А в целом да,власть настолько не беспокоиться о своем благополучии), что плевала на мнение народа..

      а чем тогда власть отличается от Навального?

      Только тем, что навальный интересы американских буржуев отстаивает, а путин российских.
      Владимир 38
  32. Оверлок Сегодня, 15:26
    Цитата: Vasya_Piterskiy
    Я знаю человека, с ней знакомого и поверьте, мозгов у нее достаточно.

    согласен. Чтобы так воровать - нужны мозги. И еще- крыша
    Оверлок
  33. Вадим Ганеев Сегодня, 15:26
    Там банда не иначе. Потому что я не могу понять как человека привлекавшегося за хищение могут назначать на такие посты.
    Вадим Ганеев
  34. Нормаль ок Сегодня, 15:28
    Большому кораблю, - большое плавание ((
    Нормаль ок
  35. Вадим Ганеев Сегодня, 15:28
    Писец что в стране творится...
    Вадим Ганеев
  36. Bronevick Сегодня, 15:30
    Сколько можно бесноваться над Россией?
    Bronevick
  37. трофим Сегодня, 15:33
    Ну не туда его назначили! Надо было в Объединенную Судостроительную Корпорацию. Представте какой роскошный рекламный плакат получился бы: табурет на фоне какого либо плавсредства и надпись " Оно не тонет!". Символично, мамкина норка.
    трофим
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:05
      Цитата: трофим
      Ну не туда его назначили! Надо было в Объединенную Судостроительную Корпорацию. Представте какой роскошный рекламный плакат получился бы: табурет на фоне какого либо плавсредства и надпись " Оно не тонет!". Символично, мамкина норка.

      Хахах, вы наверно маркетологом работаете)) Классно!
      Владимир 38
  38. Семенов Сегодня, 15:38
    Он зять Зубкова, кто же его посадит? Ну а то, что дочь бывшего вице-премьера хотел на Васильеву поменять - строго указали. Сейчас правильную позицию занял - дворцовые перевороты, они такие.
    Семенов
  39. Злой 55 Сегодня, 16:01
    Место для Сердюкова,ордена,медали для Сердюкова,кресло директора для Сердюкова..когда ж отольют пулю для Сердюкова..
    Злой 55
  40. Sewer Krainiy Сегодня, 16:03
    Цитата: Muvka
    Нет, не настораживает. Я тоже могу привести у себя в примере людей, которые мне симпатичны, но я не могу быть уверен в том, что они не подставят меня. Ни один человек в мире не может быть уверен на 100% в другом человеке. И наш президент не однократно ошибался с губернаторами. И что?


    Так что, в разведку вместе не пойдем? Эх-ма, послужить надобно...
    Sewer Krainiy
  41. Sewer Krainiy Сегодня, 16:10
    Цитата: Orionvit
    Я вот одного не могу понять. Все дружно критикуете власть и Путина в частности (чьи указы откровенно игнорируются). Если Российская власть, продолжает гробить страну, вспомните состояние лет 15 назад, неужели тогда было лучше?

    А вспомните лет 35- 40, неужели тогда было хуже...
    Sewer Krainiy
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