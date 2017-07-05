16:11 05 июля

Мотострелковый полк в Чечне поднят по тревоге

Около тысячи военнослужащих мотострелкового полка 42-й дивизии ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, были подняты по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей, сообщает пресс-служба Южного округа.

Мотострелковый полк в Чечне поднят по тревоге


«Мотострелки получили задачу выдвинуться на полигон Кузьминский в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе механизированных колонн на расстояние более 500 км. По прибытии в назначенный район с подразделениями полка будут проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин», – говорится в релизе.


Сообщается, что «в ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"».

Всего в мероприятиях будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

Согласно информации, «особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций».

За время проверки подразделения преодолеют расстояние более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Teberii Сегодня, 14:58
    Поддержание боеготовности в частях,особенно на Южных рубежах, актуальна всегда.
    Teberii
Картина дня