Мотострелковый полк в Чечне поднят по тревоге
Около тысячи военнослужащих мотострелкового полка 42-й дивизии ЮВО, дислоцированного в Чеченской Республике, были подняты по тревоге в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей, сообщает пресс-служба Южного округа.
«Мотострелки получили задачу выдвинуться на полигон Кузьминский в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе механизированных колонн на расстояние более 500 км. По прибытии в назначенный район с подразделениями полка будут проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"».
Всего в мероприятиях будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
Согласно информации, «особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций».
За время проверки подразделения преодолеют расстояние более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам.
«Мотострелки получили задачу выдвинуться на полигон Кузьминский в Ростовской области комбинированным способом, в том числе железнодорожным транспортом, в составе механизированных колонн на расстояние более 500 км. По прибытии в назначенный район с подразделениями полка будут проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин», – говорится в релизе.
Сообщается, что «в ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град"».
Всего в мероприятиях будет задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
Согласно информации, «особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций».
За время проверки подразделения преодолеют расстояние более 1 тыс. км по грунтовым и шоссейным дорогам.
Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
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