16:10 05 июля

Разведка ДНР обнаружила новую группу иностранных наемников

Разведка ДНР зафиксировала прибытие в прифронтовые районы наемников-снайперов Киева и расположение тяжелой артиллерии в подконтрольной ВСУ Красногоровке. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей .

Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных Минскими договоренностями вооружений вдоль линии соприкосновения
— сообщил Басурин.

По его словам, в подконтрольном украинским силовикам городе Красногоровка западнее Донецка отмечено нахождение трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». В Марьинку в километре от фронта прибыла группа из 20 женщин-снайперов из Польши.


Разведка ДНР обнаружила новую группу иностранных наемников


Замкомандующего добавил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.

Ранее сегодня сообщалось о 26 нарушениях режима прекращения огня со стороны войск Украины за сутки. Противник применял танковые орудия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие

Он добавил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.

Ранее в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно заявляли о том, что Киев привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Например, в июне этого года в Народной милиции ЛНР констатировали, что в населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, прибыло несколько сотен наемников из Прибалтики, Польши и Грузии со стрелковым оружием, БМП и БТРами. Лидер ДНР Александр Захарченко добавлял к этому списку стран Канаду и США.

Киев регулярно выступает с утверждениями о том, что подразделения российской армии воюют на стороне ополченцев Донбасса (в Москве данные обвинения отвергают). Кроме того, появлялась информация об участии граждан Сербии, Франции и Венгрии в боевых действиях против украинских силовиков

Использованы фотографии: https://www.nalin.ru/
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Комментарии 16

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  1. Толстоевский Сегодня, 14:45
    лишь бы обошлось без пленных
    Толстоевский
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:26
      Стерв -снайперов из Польши уничтожать без всякого сожаления .
      Spartanez300
      1. seregatara1969 Сегодня, 15:39
        в польше стерв нету - там курвы
        seregatara1969
  2. ЛукичЪ Сегодня, 14:47
    что то нехорошее явно намечается sad
    ЛукичЪ
    1. Подрезчик Сегодня, 15:04
      Им бы примерчик с агличанином пропавшим рассказать, дабы прочувствовали серьезность, и поняли, что не в тире...ДНРовцы думаю шутить не будут...
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:08
        В Марьинку в километре от фронта прибыла группа из 20 женщин-снайперов из Польши.

        Таких обычно в плен не берут , а если берут , то для того чтобы привязать за ноги к двум БТРам , которые разъезжаются в разные стороны ...
        bouncyhunter
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 14:49
    Маникюр и накрашенные ногти на руках держащих СВД.. Даже глазки подведены.. Где снимали, интересно?..)
    Razvedka_Boem
    1. Копчёный Сегодня, 15:03
      Если поискать в инете это фото, среди бреда подобных новостей, мне понравилось:
      "СМИ сообщили о оргии украинских силовиков с наемницей-снайпером из Польши"
      Копчёный
    2. dnestr74 Сегодня, 15:37
      Бабы,они везде бабы,когда собирали оружие на месте басаевского прорыва из Грозного вдоль Сунжи в 2001, берешь рюкзак,высыпаешь,вперемешку с патронами к СВД,косметичка,босоножки и другая бабская утварь.
      dnestr74
  4. Мимопроходил Сегодня, 15:09
    Прибалтийские были, теперь польские. Через неделю Басурин обнаружит африканских снайперш
    Мимопроходил
    1. Толстоевский Сегодня, 15:14
      почему бы нет? в кукуевскую клоаку стекается всё
      Толстоевский
  5. Павловский Сегодня, 15:14

    Снайпер-армянка ликвидировала командира снайперской группы противника (Азербайджан)
    http://www.tert.am/ru/news/2015/01/23/hayuhi/1568
    163
    Павловский
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:18
    Уже ничего не намечается. Массовое дезертирство из ВСУ намечается. Ремонт САУ путем укорачивания стволов и ликвидации дульных тормозов. Что там еще? Дефицит боеприпасов уже начинается, под названием "снарядный голод"... Так что, наемники наемниками, а то, что не будет НИКАКОГО наступления в Донбассе - да просто НЕЧЕМ wassat
    Горный стрелок
  7. Нормаль ок Сегодня, 15:20
    Разведка ДНР обнаружила новую группу иностранных наемников

    Наличие "старых наёмников" за 3 года никто не доказал, а тут "новые" появились. Чё курят-то? wassat
    Нормаль ок
  8. Югра Сегодня, 15:27
    Хорошо бы трупы польских наемниц вывешивать вдоль полосы соприкосновения...
    Югра
  9. БВС Сегодня, 16:00
    Цитата: Югра
    Хорошо бы трупы польских наемниц вывешивать вдоль полосы соприкосновения...

    За три года, при всем старании, не убили, пленили или хотя бы сфотографировали ни одной. Странно однако.
    БВС
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