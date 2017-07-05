Разведка ДНР обнаружила новую группу иностранных наемников
Разведка ДНР зафиксировала прибытие в прифронтовые районы наемников-снайперов Киева и расположение тяжелой артиллерии в подконтрольной ВСУ Красногоровке. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агенство новостей .
По его словам, в подконтрольном украинским силовикам городе Красногоровка западнее Донецка отмечено нахождение трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». В Марьинку в километре от фронта прибыла группа из 20 женщин-снайперов из Польши.
Замкомандующего добавил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.
Ранее сегодня сообщалось о 26 нарушениях режима прекращения огня со стороны войск Украины за сутки. Противник применял танковые орудия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие
Он добавил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.
Ранее в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно заявляли о том, что Киев привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Например, в июне этого года в Народной милиции ЛНР констатировали, что в населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, прибыло несколько сотен наемников из Прибалтики, Польши и Грузии со стрелковым оружием, БМП и БТРами. Лидер ДНР Александр Захарченко добавлял к этому списку стран Канаду и США.
Киев регулярно выступает с утверждениями о том, что подразделения российской армии воюют на стороне ополченцев Донбасса (в Москве данные обвинения отвергают). Кроме того, появлялась информация об участии граждан Сербии, Франции и Венгрии в боевых действиях против украинских силовиков
Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение запрещенных Минскими договоренностями вооружений вдоль линии соприкосновения— сообщил Басурин.
По его словам, в подконтрольном украинским силовикам городе Красногоровка западнее Донецка отмечено нахождение трех самоходных артиллерийских установок «Гвоздика». В Марьинку в километре от фронта прибыла группа из 20 женщин-снайперов из Польши.
Замкомандующего добавил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.
Ранее сегодня сообщалось о 26 нарушениях режима прекращения огня со стороны войск Украины за сутки. Противник применял танковые орудия, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие
Он добавил, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по ДНР 25 мин и снарядов.
Ранее в Луганской и Донецкой народных республиках неоднократно заявляли о том, что Киев привлекает иностранных наемников для участия в боевых действиях. Например, в июне этого года в Народной милиции ЛНР констатировали, что в населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, прибыло несколько сотен наемников из Прибалтики, Польши и Грузии со стрелковым оружием, БМП и БТРами. Лидер ДНР Александр Захарченко добавлял к этому списку стран Канаду и США.
Киев регулярно выступает с утверждениями о том, что подразделения российской армии воюют на стороне ополченцев Донбасса (в Москве данные обвинения отвергают). Кроме того, появлялась информация об участии граждан Сербии, Франции и Венгрии в боевых действиях против украинских силовиков
Использованы фотографии: https://www.nalin.ru/
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