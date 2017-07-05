«Рособоронэкспорт»: Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей»

Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль") нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования (сделки),

Египет заинтересован в скорейшем подписании контракта на поставку российских вертолетов Ка-52К и оборудования для вертолетоносцев «Мистраль», передает РИА Новости заявление гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.сказал Михеев в интервью агентству.Он отметил, что вертолетоносцы уже вошли в состав ВМС, поэтому Египет «заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать».Ранее сообщалось, что Россия выиграла конкурс на поставку Египту вертолетов Ка-52К, которые будут размещены на «Мистралях», купленных у Франции. Оба корабля были построены по российскому заказу, но так и не переданы Москве из-за ситуации вокруг Украины.