16:10 05 июля

«Рособоронэкспорт»: Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей»

Египет заинтересован в скорейшем подписании контракта на поставку российских вертолетов Ка-52К и оборудования для вертолетоносцев «Мистраль», передает РИА Новости заявление гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

«Рособоронэкспорт»: Россия поставит Египту оборудование для «Мистралей»


Мы должны понимать, что корабли (купленные у Франции вертолетоносцы "Мистраль") нужно еще дополнительно дооснастить системами для эксплуатации российских вертолетов. Это будет отдельный контракт. Мы хотели бы подписать в этом году, однако многое зависит от источника финансирования (сделки),
сказал Михеев в интервью агентству.


Он отметил, что вертолетоносцы уже вошли в состав ВМС, поэтому Египет «заинтересован подписать контракт как можно быстрее, чтобы корабли могли полноценно функционировать».

Ранее сообщалось, что Россия выиграла конкурс на поставку Египту вертолетов Ка-52К, которые будут размещены на «Мистралях», купленных у Франции. Оба корабля были построены по российскому заказу, но так и не переданы Москве из-за ситуации вокруг Украины.

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 14

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  1. maxim947 Сегодня, 15:11
    Хорошо, что КАмовцам работа на пару лет обеспеченна.
    maxim947
    1. Владимир16 Сегодня, 15:31
      Египет заинтересован в скорейшем подписании контракта на поставку российских вертолетов Ка-52К и оборудования для вертолетоносцев «Мистраль»

      А кто мешает-то? О чем статейка?
      Владимир16
      1. pjastolov Сегодня, 15:56
        А другие вертолеты на них разве можно базировать? они же изначально под них пректировались recourse
        pjastolov
    2. Spartanez300 Сегодня, 15:36
      Оснастить , укомплектовать " Мистрали" и выкупить у Египта экипажи для них уже есть.
      Spartanez300
    3. Самаритянин Сегодня, 15:43
      Цитата: maxim947
      Хорошо, что КАмовцам работа на пару лет обеспеченна.

      "Новость" в чем? что хотят подписать контракт? так это уже 2 года...
      Вот действующий контракт на сухопутную версию это сила! и Камовцы обеспечены работой!
      Вон красавец Ка-52 уже в Египте!
      Самаритянин
  2. DEZINTO Сегодня, 15:11
    Ничего не понял....потом перечитал и опять ничего не понял......
    кто-то где-то заработает - это я понял.
    DEZINTO
    1. barclay Сегодня, 15:18
      Ну, типа, контракт подписать хотят. И поставить оборудование хотят. А как будет на самом деле - жисть подскажет.
      Интересно, почему так долго тянут с контрактом? Восточный базар?
      barclay
      1. donavi49 Сегодня, 16:08
        Баблодатель тормозит потому как. У баблодателя сейчас есть некоторые трудности и первоочередные задачи (замочить Катар). Поэтому, он немного финансовые линии поджал. Плюс у них с Египтом еще есть несколько неразрешенных острых вопросов.
        donavi49
  3. vch Сегодня, 15:15
    А уж как лягушатники зубами скрежещут!!
    vch
    1. Проксима Сегодня, 15:24
      Цитата: vch
      А уж как лягушатники зубами скрежещут!!

      Да они радоваться должны! Втюхали Египту «Мистрали», а это не так просто. Это вам не пиломатериалы перепродать.Причём вертолётоносцы совершенно "сырые". Так что, для французов, которые опустили свою репутацию ниже плинтуса, прогнувшись перед США, это несомненно удача.
      Проксима
      1. barclay Сегодня, 15:28
        Согласен. Думаю, что французам полегчало, когда они сбагрили эти корабли, с которыми они "попали" как непослушные малыши.
        barclay
      2. vch Сегодня, 15:30
        Я честно говоря не могу точно сказать, но продали они Мистрали египтянам значительно дешевле, чем нам. При этом выплатив нам еще и неустойку. Мы не только ничего не потеряли от этой сделки, так еще и зарабатываем на поставках оборудования, обучении экипажа и т.д. Уж не знаю, хорошие или плохие Мистрали - не мне судить, не специалист.... А вот то, что нужны ли бы они вообще нам - тут как говориться можно было бы подискутировать.
        vch
        1. barclay Сегодня, 15:33
          Если бы они они у нас были, то применение им нашлось бы.
          barclay
  4. Молот 75 Сегодня, 15:34
    Самый прикол в том, что Египту они на фиг не нужны, а за все платит СА, поэтому так часто в Москву стали ездить, ради скидки, а наши им фиг в масле показывают, поэтому и контракт еще не подписан! Но самое интересное, что СА за поддержку Египта забирает остров, который в теории может контролировать весь выход из Суэца. А французские галоши еще пару лет постоят и начнут разваливаться у причальной стенки. А у нас в Черном море они бы очень хорошо смотрелись и экипажи бы обучались. Так что насрали матрасы всем и нам в том числе, но мы хоть денег на этом не теряли, в отличии от остальных.
    Молот 75
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