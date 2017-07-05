На учениях в Псковской области впервые применили новейшую машину обеспечения видеосвязи

Новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", позволяющая обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя, впервые применена в ходе активной фазы учения ВДВ в Псковской области

Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении