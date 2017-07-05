16:10 05 июля

На учениях в Псковской области впервые применили новейшую машину обеспечения видеосвязи

Новейшую машину управления, обеспечивающую защищенную видеосвязь между командующим Воздушно-десантными войсками с командирами подразделений на поле боя, впервые применили на учениях в Псковской области, сообщил журналистам в среду начальник штаба ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов, передает РИА Новости

Новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", позволяющая обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя, впервые применена в ходе активной фазы учения ВДВ в Псковской области
— сказал Игнатов.

На учениях в Псковской области впервые применили новейшую машину обеспечения видеосвязи



Он отметил, что машина поступила в войска в июне.

Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении
— пояснил Игнатов.

По его словам, автоматизированные рабочие места в машине дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений — оперативно передавать боевые донесения.
В данных учениях задействованы Ульяновское, Ивановское и Псковское соединения ВДВ. Десантники совершили перелет к местам выполнения учебно-боевой задачи, провели десантирование из самолетов личного состава и техники, захватили аэродромы и объекты условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Особенность учений — проведение десантниками наступательных и диверсионных действий, а также маневренной обороны на незнакомых полигонах.

Использованы фотографии: http://www.amic.ru/
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Комментарии 1

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  1. andr327 Сегодня, 16:03
    Дай бог что бы устойчиво работала. Правда насколько она автономна и каков радиус действия без применения космоса?
    andr327
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