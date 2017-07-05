Иран к 2018-2019 году создаст аналог российского С-300

До конца текущего года (в Иране заканчивается в марте 2018 года — прим. ВО) мы проведем испытания комплекса "Бавар-373", который в следующем году (с 21 марта 2018 — прим. ВО) станет частью объединенной системы противовоздушной обороны страны

Командующий базой ПВО в Иране "Хатам аль-Анбия" Амир Фарзад Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", являющийся аналогом российского С-300, планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году, передает РИА Новости Ранее командующий заявил, что ЗРК "Бавар-373" является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса. Исмаили также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.— приводит его слова агентство Tasnim.Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.