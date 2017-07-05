18:59 05 июля

Иран к 2018-2019 году создаст аналог российского С-300

Командующий базой ПВО в Иране "Хатам аль-Анбия" Амир Фарзад Исмаили сообщил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", являющийся аналогом российского С-300, планируется передать силам ПВО в 2018-2019 году, передает РИА Новости

Ранее командующий заявил, что ЗРК "Бавар-373" является разработанным и полностью спроектированным в Иране аналогом российского комплекса. Исмаили также сообщил, что поставленные ранее из России ЗРК С-300 уже заступили на боевое дежурство и используются вооруженными силами Ирана.

Иран к 2018-2019 году создаст аналог российского С-300



До конца текущего года (в Иране заканчивается в марте 2018 года — прим. ВО) мы проведем испытания комплекса "Бавар-373", который в следующем году (с 21 марта 2018 — прим. ВО) станет частью объединенной системы противовоздушной обороны страны
— приводит его слова агентство Tasnim.

Контракт с Россией на поставку С-300 Ирану был заключен в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено с принятием 9 июня 2010 года Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем.

В прошлом году, после сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной проблематике, запрет на поставку С-300 был снят. В середине декабря 2016 года посол Ирана в РФ Мехди Санаи сообщал, что Россия завершила поставки С-300 в Иран.

Использованы фотографии: https://report.az/ru/
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Комментарии 29

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  1. cniza Сегодня, 18:15
    Не ужели решили пойти по пути Китая.
    cniza
    1. Владимирец Сегодня, 18:18
      Цитата: cniza
      Не ужели решили пойти по пути Китая.

      Не в ситуации Ирана играть в благородство.
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 18:26
        Провозгласить не значит сделать , да ещё в такие сроки , похоже на блеф.
        cniza
        1. НЕКСУС Сегодня, 18:46
          Цитата: cniza
          Провозгласить не значит сделать , да ещё в такие сроки , похоже на блеф.

          С нашими спецами вполне реальные сроки.
          НЕКСУС
          1. cniza Сегодня, 18:52
            С нашими да , а самостоятельно?
            cniza
            1. НЕКСУС Сегодня, 18:54
              Цитата: cniza
              С нашими да , а самостоятельно?

              Самостоятельно? Когда на горе Фудзияма рак свистнет,и когда япошки Курилы получат взад.
              НЕКСУС
              1. cniza Сегодня, 18:57
                Вот и я о том же . yes
                cniza
  2. oleg-gr Сегодня, 18:15
    Аналог, он и есть аналог. Раз у РФ есть С-400 и разрабатывается С-500, то могли и передать некие технологии. Хотя и не факт.
    oleg-gr
  3. Толстоевский Сегодня, 18:21
    работайте. братья!
    Толстоевский
    1. Vladimir74 Сегодня, 18:23
      Цитата: Толстоевский
      работайте. братья!


      Это же сократит закупки у России what
      Vladimir74
    2. Нормаль ок Сегодня, 18:30
      Цитата: Толстоевский
      работайте. братья!

      Вам братья, те кто в тренде российской политики. Завтра Иран нагадит России, - уже не братья. И на оборот, саудиты договоряться с Газпромом, - вот новые братья. Флюгер, - ваше имя laughing
      Нормаль ок
  4. Vladimir74 Сегодня, 18:28
    Иранцы до сих пор ничего реально качественного не сделали и все их аналоги жалкое подобие оригиналов.

    Что ракетное вооружение, что самолёт аж пятого поколения, что прочее.

    Они сами отказались покупать у России более продвинутый вариант и почему-то взяли С-300ПМУ-2 вместо С-300ВМ.

    «Иранцы долгое время присматривались к более продвинутым системам, которые мы им предлагали, в том числе "Антей-2500", но они постоянно твердили, что им нужны именно С-300 (имеется в виду семейство ЗРС С-300П — прим. «Ленты.ру»). Аргументы, что они сняты с производства, в расчет не брали. В итоге оставшийся задел по сирийским С-300ПМУ-2 оказался как никогда кстати, это предложение их устроило»
    Vladimir74
    1. Владимирец Сегодня, 18:32
      Цитата: Vladimir74
      Они сами отказались покупать у России более продвинутый вариант и почему-то взяли С-300ПМУ-2 вместо С-300ВМ.

      А вопрос цены Вам в голову не приходил? Опять же, старый образец повторить, видимо, проще.
      Владимирец
      1. Vladimir74 Сегодня, 18:39
        Цитата: Владимирец
        А вопрос цены Вам в голову не приходил?


        Приходил, но там при подписании договора не было понятно из слов главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, какие именно системы закупает Иран - или С-300ПМУ-2 вместо С-300ВМ, наоборот или и те и другие .

        Я не думаю, что цена тут играла решающую роль.
        Vladimir74
        1. ватник Сегодня, 18:45
          Цитата: Vladimir74
          Я не думаю, что цена тут играла решающую роль.

          Решающую роль в выборе Ирана сыграло видимо то что он уже имел подготовленные расчёты под ЗРК С-300 ПМУ а не на ЗРК С-300В и то что ЗРК С-300 ПМУ всё же больше "заточен" под уничтожение воздушных целей типа - самолёт .
          ватник
  5. Нормаль ок Сегодня, 18:28
    Китайский опыт, - рулит.
    Нормаль ок
  6. sir_obs Сегодня, 18:31
    Счеты тоже аналог калькулятора, но все же не калькулятор
    sir_obs
    1. svp67 Сегодня, 18:41
      Цитата: sir_obs
      Счеты тоже аналог калькулятора, но все же не калькулятор

      За то работаю в отсутствии электроэнергии...
      svp67
  7. Влад5307 Сегодня, 18:32
    Цитата: Vladimir74
    Цитата: Толстоевский
    работайте. братья!

    Это же сократит закупки у России what

    Зато будет стимулировать ускорение разработки по С-500! Пока они в роли догоняющих их конкуренция нам не грозит, да и аналог это не значит такой же или лучше!
    Влад5307
  8. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:33
    Иран к 2018-2019 году создаст аналог российского С-300
    good laughing Молодцы! Ох и фантазёры laughingНо не отнять у них их оптимизм.То самолёты 5го поколения.Танки. и тд. Теперь опаньки и С-300.
    Наблюдатель2014
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:39
      В дате ошибка -к 2219 году! !! lol Так оно точнее!
      Изгоняющий либероидов
    2. ватник Сегодня, 18:40
      На самом деле иранский ЗРК Бавар-373 даже внешне не похож на наш ЗРК С-300 и является их собственной разработкой хотя возможно с помощью нашей страны или Китая или КНДР.
      ЗРК Бавар-373

      РЛС ЗРК Бавар-373
      ватник
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:45
        ватник, Изгоняющий либероидов hi Иран подкупает своим оптимизмом.Иран единственная мусульманская страна хотя бы пытающаяся сама производить высокотехнологичную продукцию.Или это не так.Если я не прав, поправьте меня.
        Наблюдатель2014
        1. Vladimir74 Сегодня, 18:49
          Цитата: Наблюдатель2014
          Иран единственная мусульманская страна хотя бы пытающаяся сама производить высокотехнологичную продукцию.Или это не так.Если я не прав поправте меня.


          Турция производит очень хорошую высокотехнологичную продукцию.
          Например тот же HISAR-O,
          Тем более Иран может и производит сам, но технологии использует с разных стран, впрочем как и прочие страны.
          Vladimir74
      2. Владимирец Сегодня, 18:55
        Цитата: ватник
        ЗРК Бавар-373 даже внешне не похож на наш ЗРК С-300

        Чем непохож, труба не круглая, а квадратная, две трубы, а не шесть?
        Владимирец
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:37
    Значит, Россия со временем купит у Ирана ихний комплекс? wassat Может, дешевле нашего будет? recourse lol
    Изгоняющий либероидов
    1. ватник Сегодня, 18:46
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Значит, Россия со временем купит у Ирана ихний комплекс? wassat Может, дешевле нашего будет?

      Зачем? Мы сами для себя строим прекрасные средства ПВО.
      ватник
  10. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:47
    Иран к 2018-2019 году создаст аналог российского С-300

    Т.е. создадут никогда никого не сбивавший зрк, который мирно стоит на позициах, пока твоих союзников бомбят ежедневно все кому не лень? А зачем?
    Молодой_Коммунист
  11. Taran 75 Сегодня, 18:54
    Цитата: Молодой_Коммунист
    Т.е. создадут никогда никого не сбивавший зрк, который мирно стоит на позициах, пока твоих союзников бомбят ежедневно все кому не лень? А зачем?

    всему свое время wink возможно 1 я жертва С -300
    Taran 75
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