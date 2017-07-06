05:19 06 июля

Военный парад в Ливии

Как сообщает блог dambiev , опубликовано видео парада войск ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифом Хафтаром. Данное мероприятие прошло 17 мая 2017 года в Тобруке и было приурочено к третьей годовщине начала операции "Достоинство". Тогда генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции подчиненных ему войск против радикальных исламистов в районе города Бенгази.

В 2016 году силы Хафтара установили контроль над значительными территориями в восточной и центральной Ливии, включая военные базы, города и нефтяные объекты.


















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Комментарии 3

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 04:46
    всё настолько запутано в Ливии..дедушка Хафтар-протеже ЦРУ и якобы борется с ИГ(запрещена в России как и марганец),и в Москву уже прибегал,но какой то он не убедительный.хотя,чему удивляться,нынешняя ливия,это вам не Ливия Каддафи...балаган...
    андрей юрьевич
    1. Logall Сегодня, 04:58
      Каддафи был аратором. Полковник знал свой народ. А Хафтар– старый вояка, управление страной отойдет другому.
      Если останется страна...
      Logall
  2. Atlant-1164 Сегодня, 05:04
    больше похож на шоу обезьян, чем на парад современной армии. презираю ливийцев за предательство Муаммара Каддафи .
    так же как и иракцев которые предали Саддама Хусейна. и то что они сейчас имеют у себя в стране.. это кара сверху.

    пословица превратилась в быль.не будете содержать свою армию, будете содержать чужую!!
    Atlant-1164
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