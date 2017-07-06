Военный парад в Ливии
Как сообщает блог dambiev , опубликовано видео парада войск ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифом Хафтаром. Данное мероприятие прошло 17 мая 2017 года в Тобруке и было приурочено к третьей годовщине начала операции "Достоинство". Тогда генерал-майор Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции подчиненных ему войск против радикальных исламистов в районе города Бенгази.
В 2016 году силы Хафтара установили контроль над значительными территориями в восточной и центральной Ливии, включая военные базы, города и нефтяные объекты.
В 2016 году силы Хафтара установили контроль над значительными территориями в восточной и центральной Ливии, включая военные базы, города и нефтяные объекты.
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