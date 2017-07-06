Пулеметы «Корд» активно применяются в городских боях в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », российские крупнокалиберные пулеметы "Корд" активно применяются правительственными силами Сирии при ведении боевых действий в городских условиях. В последнее время их использование зафиксировано в Дейр эз Зоре.
Как полагает издание, пехотные варианты "Корда" на сошках очень удобны именно для боевых действий в городской черте. Данное оружие позволяет поражать боевиков, находящихся за бетонными и кирпичными стенами.
Крупнокалиберный 12,7-мм пулемет «Корд» («конструкция оружейников-дегтяревцев») был разработан специалистами Ковровского оружейного завода имени Дегтярева (ЗИД) в 1990-х годах. Данный пулемет предназначался для замены в войсках 12,7-мм пулеметов НСВ и НСВТ «Утес». Главной причиной замены стало разделение страны. Производство крупнокалиберных пулеметов НСВ располагалось на территории Украины. Помимо этого, при создании собственного российского крупнокалиберного пулемета перед российскими конструкторами-оружейниками стояла задача повышения точности стрельбы.
Как полагает издание, пехотные варианты "Корда" на сошках очень удобны именно для боевых действий в городской черте. Данное оружие позволяет поражать боевиков, находящихся за бетонными и кирпичными стенами.
Крупнокалиберный 12,7-мм пулемет «Корд» («конструкция оружейников-дегтяревцев») был разработан специалистами Ковровского оружейного завода имени Дегтярева (ЗИД) в 1990-х годах. Данный пулемет предназначался для замены в войсках 12,7-мм пулеметов НСВ и НСВТ «Утес». Главной причиной замены стало разделение страны. Производство крупнокалиберных пулеметов НСВ располагалось на территории Украины. Помимо этого, при создании собственного российского крупнокалиберного пулемета перед российскими конструкторами-оружейниками стояла задача повышения точности стрельбы.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20554.htm
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