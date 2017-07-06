08:14 06 июля

Где у него кнопка? Европа ищет подход к мистеру Трампу

Политики Германии больше не любят политиков Америки. Слишком много противоречий с Трампом накопилось у Ангелы Меркель: тут и нелады в торговой политике, и трения по поводу климата на планете, и газовый вопрос. С другой стороны, немецким политикам обманываться не к лицу: Германия по-прежнему зависима от США.

Об этом рассказал Клеменс Вергин в крупной газете «Die Welt» .

Где у него кнопка? Европа ищет подход к мистеру Трампу

Кадр видео: Die Welt



Незадолго до явления Трампа в Европу немецкие политики выразили к нему своё отношение — примерно как к разносчику бубонной чумы, указывает автор. Однако Германия, где состоится саммит G20, по-прежнему зависит от супердержавы — США. Короче говоря, худой мир лучше доброй ссоры.

Тем не менее, от мистера Трампа «дистанцируется» то один европейский политик, то другой. На европейском совещании по подготовке к саммиту G20 канцлер Меркель несколько раз подчеркнула «расхождения» с США. Тему продолжил кандидат в канцлеры Мартин Шульц. По словам Шульца, он ждёт, что фрау Меркель «осмелится вступить в конфликт» с президентом США. Достаточно, мол, всего один раз громко сказать «нет».

Конечно, такие заявления несут заряд иронии и делаются в рамках избирательной кампании. Политикам не следует забывать, что Трамп склонен делить мир на категории «друзей и врагов». И Германия с её «мягко-мятежным» канцлером, её политикой в отношении беженцев и сальдо торгового баланса с США уже «находится в опасности»: Белый дом вот-вот зачислит её в особую категорию «враждебных партнёров».

Бундесвер в Германии хронически недофинансируется, Германия давно полагается на американскую военную мощь, а Трамп требует двух процентов ВВП на расходы НАТО. До прошлого года Германия не делала даже слабых попыток достичь этой цели. Бундесвер, у которого не хватало денег многие годы, нынче «лишь условно готов к обороне». И это «несмотря на быстрый рост уровня угрозы в Европе», отмечает журналист. И герр Шульц играет на этом.

Но вот что было бы, откажись США от обязательств по защите европейских союзников: Германия стала бы тратить на оборону все три, а то и четыре процента от ВВП! Именно столько нужно, чтобы ответить на современные угрозы, в том числе на угрозу «неоимперский России». Два процента — гораздо более дешёвое решение для Германии.

Да, напоминает автор, Трамп — «партнёр трудный». Однако его президентство кода-нибудь окончится. А пока Европа должна попытаться «управлять» этим капризным президентом «мудро, так, чтобы ограничить ущерб, а не рваться в атаку».

Канцлеру на саммите в Гамбурге журналист советует найти «баланс между силой… и вежливостью».

Очевидно, добавим, Меркель должна научиться лавировать во внешней политике и говорить мистеру Трампу то, чего она не думает. А может быть, даже то, насчёт чего она думает противоположное. С её прямолинейностью ей будет трудновато заниматься такой политической эквилибристикой — особенно там, где Трамп будет вести себя по своей привычке «непредсказуемо», а также там, где он вполне предсказуемо будет навязывать Европе американский газ и пытаться запретить немцам и австриякам сотрудничать с «Газпромом».

Трамп ощущает себя кем-то вроде президента мира, и, что бы ни писали журналисты, избегать конфронтации с таким типом — задача практически невыполнимая.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 8

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:47
    Где у него кнопка? Европа ищет подход к мистеру Трампу


    Моника знает ...в Овальном кабинете есть местечко...а там кнопка ......ЕВРОПА вам туда.
    Тот же ЛЕХА
    1. Злой543 Сегодня, 07:54
      Вот точно, им достаточно только встать на колени и кнопка как раз перед ними laughing и не одна, вторая с другой стороны
      Злой543
    2. сибиралт Сегодня, 08:00
      Трамп деловой человек, а не дипломат. Он по - пацански сказал европейцам - должок гоните за НАТО и за кредит по плану Маршала. Чего тут непонятного? bully
      Путин рассчитался еще за царские долги, но за не полученные деньги за Аляску даже не заикнулся.
      У нас своя гордость. Всем прощать.
      сибиралт
    3. Владимирец Сегодня, 08:08
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Моника знает

      "Меркель «осмелится вступить в конфликт» с президентом США. Достаточно, мол, всего один раз громко сказать «нет»."

      Для женщины вообще важно уметь говорить "нет". winked
      Владимирец
  2. NUR Сегодня, 07:48
    Кнопка находится в кармане, чем больше жмеш тем лучше.
    NUR
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:51
      Кнопка находится в кармане, чем больше жмеш тем лучше.

      Ну в ЕВРОПЕ лучше знают куда нажимать...но ТРАМП клиент трудный...сразу не сдатся.
      Тот же ЛЕХА
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:54
    Где у него кнопка?

    Поясняю - рядом с пропеллером, а пропеллер в известном месте.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
      Гена , доброго дня ! hi
      Где у него кнопка?

      Ответ самого Трампа : лижите где хотите - я весь сплошная кнопка .
      bouncyhunter
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