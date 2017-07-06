Где у него кнопка? Европа ищет подход к мистеру Трампу
Политики Германии больше не любят политиков Америки. Слишком много противоречий с Трампом накопилось у Ангелы Меркель: тут и нелады в торговой политике, и трения по поводу климата на планете, и газовый вопрос. С другой стороны, немецким политикам обманываться не к лицу: Германия по-прежнему зависима от США.
Об этом рассказал Клеменс Вергин в крупной газете «Die Welt» .
Незадолго до явления Трампа в Европу немецкие политики выразили к нему своё отношение — примерно как к разносчику бубонной чумы, указывает автор. Однако Германия, где состоится саммит G20, по-прежнему зависит от супердержавы — США. Короче говоря, худой мир лучше доброй ссоры.
Тем не менее, от мистера Трампа «дистанцируется» то один европейский политик, то другой. На европейском совещании по подготовке к саммиту G20 канцлер Меркель несколько раз подчеркнула «расхождения» с США. Тему продолжил кандидат в канцлеры Мартин Шульц. По словам Шульца, он ждёт, что фрау Меркель «осмелится вступить в конфликт» с президентом США. Достаточно, мол, всего один раз громко сказать «нет».
Конечно, такие заявления несут заряд иронии и делаются в рамках избирательной кампании. Политикам не следует забывать, что Трамп склонен делить мир на категории «друзей и врагов». И Германия с её «мягко-мятежным» канцлером, её политикой в отношении беженцев и сальдо торгового баланса с США уже «находится в опасности»: Белый дом вот-вот зачислит её в особую категорию «враждебных партнёров».
Бундесвер в Германии хронически недофинансируется, Германия давно полагается на американскую военную мощь, а Трамп требует двух процентов ВВП на расходы НАТО. До прошлого года Германия не делала даже слабых попыток достичь этой цели. Бундесвер, у которого не хватало денег многие годы, нынче «лишь условно готов к обороне». И это «несмотря на быстрый рост уровня угрозы в Европе», отмечает журналист. И герр Шульц играет на этом.
Но вот что было бы, откажись США от обязательств по защите европейских союзников: Германия стала бы тратить на оборону все три, а то и четыре процента от ВВП! Именно столько нужно, чтобы ответить на современные угрозы, в том числе на угрозу «неоимперский России». Два процента — гораздо более дешёвое решение для Германии.
Да, напоминает автор, Трамп — «партнёр трудный». Однако его президентство кода-нибудь окончится. А пока Европа должна попытаться «управлять» этим капризным президентом «мудро, так, чтобы ограничить ущерб, а не рваться в атаку».
Канцлеру на саммите в Гамбурге журналист советует найти «баланс между силой… и вежливостью».
Очевидно, добавим, Меркель должна научиться лавировать во внешней политике и говорить мистеру Трампу то, чего она не думает. А может быть, даже то, насчёт чего она думает противоположное. С её прямолинейностью ей будет трудновато заниматься такой политической эквилибристикой — особенно там, где Трамп будет вести себя по своей привычке «непредсказуемо», а также там, где он вполне предсказуемо будет навязывать Европе американский газ и пытаться запретить немцам и австриякам сотрудничать с «Газпромом».
Трамп ощущает себя кем-то вроде президента мира, и, что бы ни писали журналисты, избегать конфронтации с таким типом — задача практически невыполнимая.
Об этом рассказал Клеменс Вергин в крупной газете «Die Welt» .
Кадр видео: Die Welt
Незадолго до явления Трампа в Европу немецкие политики выразили к нему своё отношение — примерно как к разносчику бубонной чумы, указывает автор. Однако Германия, где состоится саммит G20, по-прежнему зависит от супердержавы — США. Короче говоря, худой мир лучше доброй ссоры.
Тем не менее, от мистера Трампа «дистанцируется» то один европейский политик, то другой. На европейском совещании по подготовке к саммиту G20 канцлер Меркель несколько раз подчеркнула «расхождения» с США. Тему продолжил кандидат в канцлеры Мартин Шульц. По словам Шульца, он ждёт, что фрау Меркель «осмелится вступить в конфликт» с президентом США. Достаточно, мол, всего один раз громко сказать «нет».
Конечно, такие заявления несут заряд иронии и делаются в рамках избирательной кампании. Политикам не следует забывать, что Трамп склонен делить мир на категории «друзей и врагов». И Германия с её «мягко-мятежным» канцлером, её политикой в отношении беженцев и сальдо торгового баланса с США уже «находится в опасности»: Белый дом вот-вот зачислит её в особую категорию «враждебных партнёров».
Бундесвер в Германии хронически недофинансируется, Германия давно полагается на американскую военную мощь, а Трамп требует двух процентов ВВП на расходы НАТО. До прошлого года Германия не делала даже слабых попыток достичь этой цели. Бундесвер, у которого не хватало денег многие годы, нынче «лишь условно готов к обороне». И это «несмотря на быстрый рост уровня угрозы в Европе», отмечает журналист. И герр Шульц играет на этом.
Но вот что было бы, откажись США от обязательств по защите европейских союзников: Германия стала бы тратить на оборону все три, а то и четыре процента от ВВП! Именно столько нужно, чтобы ответить на современные угрозы, в том числе на угрозу «неоимперский России». Два процента — гораздо более дешёвое решение для Германии.
Да, напоминает автор, Трамп — «партнёр трудный». Однако его президентство кода-нибудь окончится. А пока Европа должна попытаться «управлять» этим капризным президентом «мудро, так, чтобы ограничить ущерб, а не рваться в атаку».
Канцлеру на саммите в Гамбурге журналист советует найти «баланс между силой… и вежливостью».
Очевидно, добавим, Меркель должна научиться лавировать во внешней политике и говорить мистеру Трампу то, чего она не думает. А может быть, даже то, насчёт чего она думает противоположное. С её прямолинейностью ей будет трудновато заниматься такой политической эквилибристикой — особенно там, где Трамп будет вести себя по своей привычке «непредсказуемо», а также там, где он вполне предсказуемо будет навязывать Европе американский газ и пытаться запретить немцам и австриякам сотрудничать с «Газпромом».
Трамп ощущает себя кем-то вроде президента мира, и, что бы ни писали журналисты, избегать конфронтации с таким типом — задача практически невыполнимая.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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