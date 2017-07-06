ДНР предупреждает об опасности экологической катастрофы в связи с безнадзорностью скотомогильников в зоне боёв

В результате боевых действий, при проведении земляных работ могут быть повреждены сибиреязвенные захоронения и произойти заражение почвы и водоемов, попадание на поля ила из зараженных водоёмов и так далее. В связи с тем, что линия соприкосновения граничит с временно подконтрольными Украине территориями Донецкой области в Артёмовском районе, частично Новоазовском, Тельмановском, Волновахском, Ясиноватском районах и городе Мариуполь, возникает угроза заноса сибиреязвенных спор с этих территорий на территорию Республики.

Складывается впечатление, что правительству Украины нет дела до населения своей страны и если в основной части Украины ситуация имеет характер серьёзной настороженности, то на линии соприкосновения данная ситуация – удручающая.