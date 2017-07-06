ДНР предупреждает об опасности экологической катастрофы в связи с безнадзорностью скотомогильников в зоне боёв
В министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой народной республики сообщают о серьёзнейших проблемах санитарно-эпидемиологического характера, с которыми в ближайшее время может столкнуться регион. Сложная ситуация возникла со скотомогильниками, в которых захоронены останки скота, поражённого сибирской язвой. Эти скотомогильники находятся в прифронтовой зоне, и боевые действия приводят к тому, что содержимое могильников способно оказаться на поверхности, а также загрязнить воду.
Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя пресс-службы МЧС ДНР:
В МЧС республики отметили, что украинская сторона не предпринимает никаких мер по надзору за опасными объектами, а часто и вовсе не знакома с местами расположения скотомогильников на территории Донецкого региона.
Из материала:
Впечатление о том, что руководству Украины до населения страны нет дела, сложилось и до информации о фактической бесхозности и неучтённости скотомогильников. Украинское командование не в курсе не только того, где расположены могильники поражённого сибирской язвой скота, но и часто и того, где находятся захоронения украинских солдат, погибших в ходе гражданской войны.
Донецкое агентство новостей приводит заявление представителя пресс-службы МЧС ДНР:
В результате боевых действий, при проведении земляных работ могут быть повреждены сибиреязвенные захоронения и произойти заражение почвы и водоемов, попадание на поля ила из зараженных водоёмов и так далее. В связи с тем, что линия соприкосновения граничит с временно подконтрольными Украине территориями Донецкой области в Артёмовском районе, частично Новоазовском, Тельмановском, Волновахском, Ясиноватском районах и городе Мариуполь, возникает угроза заноса сибиреязвенных спор с этих территорий на территорию Республики.
В МЧС республики отметили, что украинская сторона не предпринимает никаких мер по надзору за опасными объектами, а часто и вовсе не знакома с местами расположения скотомогильников на территории Донецкого региона.
Из материала:
Складывается впечатление, что правительству Украины нет дела до населения своей страны и если в основной части Украины ситуация имеет характер серьёзной настороженности, то на линии соприкосновения данная ситуация – удручающая.
Впечатление о том, что руководству Украины до населения страны нет дела, сложилось и до информации о фактической бесхозности и неучтённости скотомогильников. Украинское командование не в курсе не только того, где расположены могильники поражённого сибирской язвой скота, но и часто и того, где находятся захоронения украинских солдат, погибших в ходе гражданской войны.
Использованы фотографии: Golos-buryatyi.ru
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