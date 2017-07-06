10:52 06 июля

В МО ФРГ пытаются объяснить, зачем Германии понадобились ударные беспилотники

Пресс-служба министерства обороны Германии сообщает о том, что ведомство рассматривает возможность оснащения войск ударными беспилотными летательными аппаратами. Первоначально в МО Германии планировали взять в долгосрочную аренду или приобрести несколько ударных беспилотников у Израиля. Речь шла о пяти многоцелевых БПЛА Heron TP (IAI Eitan) – разработка израильской компании IAI.

В МО ФРГ пытаются объяснить, зачем Германии понадобились ударные беспилотники


По сделке возникли вопросы у немецких законодателей. Дело в том, что сумма, обозначенная при возможном подписании контракта, составила 1 млрд евро. Немецкие парламентарии задали МО ФРГ вопрос о том, откуда взялась такая сумма при учёте того, что один беспилотник Heron TP стоит около 40 млн евро. В Бундесвере заметили, что контракт предполагал поставку вооружений, а также долговременное обслуживание беспилотников израильскими специалистами.


В итоге немецкие парламентарии ответом не удовлетворились и на данном этапе сделку заблокировали. При этом в немецких СМИ отмечается, что к теме приобретения ударных беспилотников в Германии смогут вернуться после выборов, которые намечены на сентябрь текущего года. Социал-демократы не могут себе позволить, чтобы перед выборами у избирателей появились вопросы о возможности коррупционного следа в сделках военно-технического характера.

Когда журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы Минобороны Германии, для какой цели ФРГ понадобились ударные беспилотники, ответ был получен такой:
Это оружие будет использовано немецкими войсками для обороны в случае непосредственной опасности. Мы не собираемся применять ударные БПЛА в качестве инструментов для целенаправленных убийств (ликвидаций), как это делают США.


Использованы фотографии: Airwar.ru
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. easy rider Сегодня, 09:08
    Когда журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы Минобороны Германии, для какой цели ФРГ понадобились ударные беспилотники,

    "Для ударов без участия пилотов, кэп."- вот что надо было ответить.
    easy rider
    1. Чёрный Сегодня, 09:12
      Цитата: easy rider
      "Для ударов без участия пилотов, кэп."- вот что надо было ответить.

      это у нас так могут власти депутатам ответить, а в Германии после такого ответа министр вылетит как пробка...
      Чёрный
      1. Лопатов Сегодня, 09:35
        Цитата: Чёрный
        это у нас так могут власти депутатам ответить, а в Германии после такого ответа министр вылетит как пробка...

        В том то и проблема... Собрались художники, модельеры и танцоры балета, чтобы решить, какой инструмент дозволяется иметь сапожникам.
        При этом сапожниками руководит гинеколог, у которой единственная цель в жизни- заменить фрау Меркель на её посту, на нужды подчинённых ей наплевать... Она более озабочена раскрашиванием эмблемы сапожников в толерантные радужные цвета... 8)))
        Лопатов
        1. Чёрный Сегодня, 09:36
          абсолютно точная характеристика laughing good
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 10:03
            В том то и проблема... Собрались художники, модельеры и танцоры балета, чтобы решить, какой инструмент дозволяется иметь сапожникам.
            При этом сапожниками руководит гинеколог, у которой единственная цель в жизни- заменить фрау Меркель на её посту, на нужды подчинённых ей наплевать... Она более озабочена раскрашиванием эмблемы сапожников в толерантные радужные цвета... 8)))


            Похоже , что это уже относится не только к Германии. laughing Очень точное определение состояния. good
            cniza
    2. Владимир16 Сегодня, 09:14
      сумма, обозначенная при возможном подписании контракта, составила 1 млрд евро.

      Ни какой коррупции. laughing Просто сделка с евреями. И евреи как водится себя не обманут.
      Да и должны фрицы им теперь вечно. Это без какой либо иронии. Евреи в это плане МОЛОДЦЫ!!!
      Нельзя прощать такие преступления. Иначе само прощение становится преступлением.
      Владимир16
      1. 32363 Сегодня, 10:14
        Цитата: Владимир16

        Нельзя прощать такие преступления. Иначе само прощение становится преступлением.

        зацени занятный ролик
        32363
    3. сибиралт Сегодня, 09:23
      Немецкие геи летать боятся, а мужики там только турки. Им низзя! Могут к Эрдогану улететь. laughing
      сибиралт
      1. роман66 Сегодня, 09:49
        а чо, это тема - никаких пилотов, нанять зацев -юзеров на операторов - круто удешевить можно ввс
        роман66
  2. Чёрный Сегодня, 09:09
    Мы не собираемся применять ударные БПЛА в качестве инструментов для целенаправленных убийств (ликвидаций), как это делают США.
    Шото мне посказывает, что на саммите Анжлка может получить от Трампа пинка wassat
    Чёрный
    1. vkl.47 Сегодня, 09:12
      Онитолпу будут разгонять с самита безпилотниками
      vkl.47
  3. Alex Nevs Сегодня, 09:21
    наверно против ИРАНА :-):-):-):-):-)
    Alex Nevs
  4. Лопатов Сегодня, 09:24
    Прикольно.
    В Бундестаге блондинки собрались... "Вы мне выкатили счёт за проводку воды в дом в 1000 евро, я посмотрела в магазине, кран стоит всего 90..."
    Лопатов
  5. zmey alex Сегодня, 09:40
    Видимо затраты на памперсы превышают стоимость беспилотников,поддерживая фашингтон можно вляпаться в различные неприятности.Поэтому выгоднее видимо запускать летательные аппараты без пилотов
    zmey alex
    1. Лопатов Сегодня, 09:49
      Не в том дело. Судя по всему, они пока сами не знают, что им нужно. И потому хотят наработать практику боевого применения БПЛА. Дабы определиться с требованиями.
      Лопатов
      1. zmey alex Сегодня, 09:59
        Нормальные люди прежде чем что-либо покупать определяются с вопросом-нужна им эта вещь или нет.Практику применения они смогут наработать только при участии в каких-либо конфликтах. Но думается наработать полноценную практику применения у них не получится,т.к. в составе коалиции воюют против тех, у кого ПВО слабоватое или отсутствует напрочь
        zmey alex
        1. Лопатов Сегодня, 10:06
          Цитата: zmey alex
          Нормальные люди прежде чем что-либо покупать определяются с вопросом-нужна им эта вещь или нет.

          Ой ли? Ну вот расскажите мне, каким образом человек, ни разу не пользовавшийся сотовым телефоном сможет сразу купить именно то, что ему нужно?

          Цитата: zmey alex
          Практику применения они смогут наработать только при участии в каких-либо конфликтах.

          Есть ещё учения, тактические занятия и прочее...
          Лопатов
          1. zmey alex Сегодня, 10:24
            Учения и занятия-это все очень хорошо,но реальные боевые применения показывают возможности техники более "раскрыто,объемнее" ( если так можно выразиться ). А по поводу Вашего примера с сотовым - выбираешь марку и модель по параметрам (каким нужно)
            zmey alex
            1. Лопатов Сегодня, 10:30
              Цитата: zmey alex
              Учения и занятия-это все очень хорошо,но реальные боевые применения показывают возможности техники более "раскрыто,объемнее" ( если так можно выразиться )

              Ну мы же не будем списывать компоненты нашей "Ядерной триады" из-за того, что ещё ни разу не применяли их в бою?

              Цитата: zmey alex
              А по поводу Вашего примера с сотовым - выбираешь марку и модель по параметрам (каким нужно)

              А по каким параметрам нужно выбирать? Человек ведь не пользовался сотовым никогда, откуда он знает?
              Лопатов
  6. pvv113 Сегодня, 09:54
    откуда взялась такая сумма при учёте того, что один беспилотник Heron TP стоит около 40 млн евро

    Похоже кто-то хотел нагреться, но обломилось.
    pvv113
  7. viktor. Сегодня, 09:57
    Это оружие будет использовано немецкими войсками для обороны в случае непосредственной опасности. А кто им угрожает?
    viktor.
  8. Oleg7700 Сегодня, 10:46
    Немецкую сторону (Бундесвер) представляет в данном контракте с израильским концерном IAI, европейский Airbus.de, который и будет арендатором БЛА, предостовляющим услуги Бундесверу до 2025/26гг. В сумму аренды на это время, кроме пяти машин, входят центры боевого управления, подвесное разведоборудование, базирование на авиабазе в Израиле, обслуживание, обучение 78 немецких операторов и техников, вооружение, учебно-боевое применение неведомых израильских ракет "Джедай" (по немецким источникам- 60-70 штук хотят купить...) и другого, в пустыне Негев и тд.
    Oleg7700
  9. voyaka uh Сегодня, 10:46
    Немцы отстали с самолетами 5-го поколения, отстали и
    с беспилотниками.
    Купить беспилотник - четверть дела. Три четверти - научиться
    его эффективно применять.
    voyaka uh
Картина дня