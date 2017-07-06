В МО ФРГ пытаются объяснить, зачем Германии понадобились ударные беспилотники

Это оружие будет использовано немецкими войсками для обороны в случае непосредственной опасности. Мы не собираемся применять ударные БПЛА в качестве инструментов для целенаправленных убийств (ликвидаций), как это делают США.

Пресс-служба министерства обороны Германии сообщает о том, что ведомство рассматривает возможность оснащения войск ударными беспилотными летательными аппаратами. Первоначально в МО Германии планировали взять в долгосрочную аренду или приобрести несколько ударных беспилотников у Израиля. Речь шла о пяти многоцелевых БПЛА Heron TP (IAI Eitan) – разработка израильской компании IAI.По сделке возникли вопросы у немецких законодателей. Дело в том, что сумма, обозначенная при возможном подписании контракта, составила 1 млрд евро. Немецкие парламентарии задали МО ФРГ вопрос о том, откуда взялась такая сумма при учёте того, что один беспилотник Heron TP стоит около 40 млн евро. В Бундесвере заметили, что контракт предполагал поставку вооружений, а также долговременное обслуживание беспилотников израильскими специалистами.В итоге немецкие парламентарии ответом не удовлетворились и на данном этапе сделку заблокировали. При этом в немецких СМИ отмечается, что к теме приобретения ударных беспилотников в Германии смогут вернуться после выборов, которые намечены на сентябрь текущего года. Социал-демократы не могут себе позволить, чтобы перед выборами у избирателей появились вопросы о возможности коррупционного следа в сделках военно-технического характера.Когда журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы Минобороны Германии, для какой цели ФРГ понадобились ударные беспилотники, ответ был получен такой: