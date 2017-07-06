Посольство РФ в США: рассматриваем арест россиянина как похищение
Российское посольство в США назвало похищением арест американскими спецслужбами гражданина РФ Юрия Мартышева, передает РИА Новости .
Дипломаты также отметили, что «находятся в курсе ситуации и держат ее под контролем». Мартышеву оказывается консульская помощь.
Кроме того, в заявлении содержится требование в адрес американской стороны о «безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина».
Агентство напоминает, что ранее латвийские власти выдали гражданина России Мартышева Соединенным Штатам. В чем конкретно обвиняется россиянин американской стороной, не сообщается.
Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года,говорится в заявлении российского посольства.
Дипломаты также отметили, что «находятся в курсе ситуации и держат ее под контролем». Мартышеву оказывается консульская помощь.
В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение (Мартышева) консульскими сотрудниками в месте (его) содержания,добавили в дипмиссии.
Кроме того, в заявлении содержится требование в адрес американской стороны о «безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина».
Агентство напоминает, что ранее латвийские власти выдали гражданина России Мартышева Соединенным Штатам. В чем конкретно обвиняется россиянин американской стороной, не сообщается.
Использованы фотографии: https://www.svoboda.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти