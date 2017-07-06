Посольство РФ в США: рассматриваем арест россиянина как похищение

Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года,

В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение (Мартышева) консульскими сотрудниками в месте (его) содержания,