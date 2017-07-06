10:52 06 июля

Посольство РФ в США: рассматриваем арест россиянина как похищение

Российское посольство в США назвало похищением арест американскими спецслужбами гражданина РФ Юрия Мартышева, передает РИА Новости .



Рассматриваем данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение действующего двустороннего Соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года,
говорится в заявлении российского посольства.


Дипломаты также отметили, что «находятся в курсе ситуации и держат ее под контролем». Мартышеву оказывается консульская помощь.

В частности, провели с ним телефонный разговор, на ближайшее время запланировано посещение (Мартышева) консульскими сотрудниками в месте (его) содержания,
добавили в дипмиссии.

Кроме того, в заявлении содержится требование в адрес американской стороны о «безусловном соблюдении прав и интересов российского гражданина».

Агентство напоминает, что ранее латвийские власти выдали гражданина России Мартышева Соединенным Штатам. В чем конкретно обвиняется россиянин американской стороной, не сообщается.

Использованы фотографии: https://www.svoboda.org
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Комментарии 33

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  1. Чёрный Сегодня, 09:39
    К сожалению, мы пока очень слабы, что бы с нами считались....надеюсь, пока.....В этих вопросах нужны жёсткие симметричные меры, на которые мы пойти либо не можем, либо боимся.
    А пока мы их не предпримем , такое будет продолжаться.Ни один россиянин не будет застрахован, что его где-нибудь незаконно схватят, незаконно обвинят, незаконно выдадут в сша и осудят
    Чёрный
    1. pjastolov Сегодня, 09:44
      а мы выражаем "глубокую озабоченность" request
      pjastolov
      1. Burbon Сегодня, 09:52
        Цитата: pjastolov
        а мы выражаем "глубокую озабоченность"

        а по вашему надо похить 5 американцев?....Майкла Блума например?
        Burbon
        1. НЕКСУС Сегодня, 09:58
          Цитата: Burbon
          а по вашему надо похить 5 американцев?

          А почему нет?
          НЕКСУС
          1. Burbon Сегодня, 10:12
            Цитата: НЕКСУС
            А почему нет?

            wassat fool ....глупости, проще и быстрее запустить 10-ок ракет Булава и вот и ответка....они же только силу понимают?
            Burbon
            1. НЕКСУС Сегодня, 10:14
              Цитата: Burbon
              ....глупости,

              Значит выкрасть гражданина РФ-это не глупости,а выкрасть 5 матрассов -это глупости?Да еще к этому так искраметно пошутили...просто верх логики. fool
              НЕКСУС
              1. Burbon Сегодня, 10:20
                Цитата: НЕКСУС
                Значит выкрасть гражданина РФ-это не глупости,

                где? вы собрались выкрасть? нашего сначала орестовали местные власти и только потом экстрадировали в сша.... а вы как себе представляете наши действия?
                Burbon
          2. Вежливый Лось Сегодня, 10:43
            Цитата: НЕКСУС
            А почему нет?

            Похитить или просто закрыть 5 американцев - не проблема. Проблема в том, что оставшиеся у нас (бизнесмены, туристы, студенты и пр.) после мгновенно начавшейся истерии тут же соберут манатки и первым же рейсом рванут домой, не дожидаясь ареста, пыток и расстрела.
            Будет перекрыт и без того тонкий канал более-менее достоверной информации для Запада о том, что творится в России. Вот, если их "винтить" в ЛДНР тогда другое дело. РФ можно тогда будет выступить в роли посредника. Не просто так, разумеется.
            Вежливый Лось
        2. pjastolov Сегодня, 10:11
          Майкла Блума например?
          его просто в кислоте растворить, без всякой озабоченности hi
          pjastolov
      2. просто экспл Сегодня, 09:52
        а у нас ничего кроме как выразить озабоченность не могут.
        рожденный брать давать не может . мы можем только молчать и утираться .
        ну хотя в подковерные игры тоже играт магём . катар то все таки развернулся .
        а так штаты что хотят то и делают . наши ничего кроме острот Захаровой в твиттере противопоставить не могут . знают что матрасы могут по попке надавать .
        аж злость давит от бессилия .
        просто экспл
    2. А Нас Рать Сегодня, 10:50
      В чем конкретно обвиняется россиянин американской стороной, не сообщается.

      По видимому заявят, что он "русский хакер". А потом предложат ему сделку - сокращение срока или амнистию за свидетельствование, что выборы Трампа были подвержены влиянию со стороны "хакеров". У них там подковерная возня никак не уляжется, а мужик под раздачу попал.
      А Нас Рать
  2. Комментарий был удален.
  3. новичок Сегодня, 09:41
    мир сошёл с ума. без предявления обвинения арестовать в третьей стране. а где наши симетрии с ассиметриями?
    новичок
    1. Копчёный Сегодня, 10:00
      Так нам же никто не выдаст американского гражданина, а забирать самим без юридического обоснования это ну как бы неправильно.
      Копчёный
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
        Цитата: Копчёный
        забирать самим без юридического обоснования это ну как бы неправильно.

        Вы это матрасам скажите - то-то похохочут ! Они плюют на всех и вся и спокойно творят что хотят , зная что за это им ничегошеньки не будет .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:10
          Ничего , как говорится ещё не вечер , "придет и на нашу улицу праздник" , найдем управу и на США , но пока не можем.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 10:13
            как говорится ещё не вечер
            что-то этот день очень уж длинный, не кажется?
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 10:20
              Таковы реалии и ничего с этим мы пока сделать не можем
              cniza
            2. Ингвар 72 Сегодня, 10:51
              Цитата: pjastolov
              что-то этот день очень уж длинный, не кажется?

              День сурка! good
              Ингвар 72
        2. Копчёный Сегодня, 10:11
          Они имеют возможность плюнуть на других, а точнее юридически оформить т.к уже давно их законодательство превалирует над остальным миром. Никакого произвола, всё согласно закону, американско-международного.
          Копчёный
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
            Всё верно . Причём закон больше американский , нежели международный . Пред законом все равны , но кое-кто - равнее .
            bouncyhunter
      2. новичок Сегодня, 10:08
        Копчёный, так чуть ниже я привёл несколько примеров. и весь этот соус можно подать под, скажем, актом защиты прав граждан РФ.
        новичок
        1. Копчёный Сегодня, 10:13
          Ну примем мы некий акт защиты наших граждан. Дальше что? Союзников у нас нет, чтобы те выдавали нам кого то, остальным в мире будет просто насрать на наш акт.
          Копчёный
          1. новичок Сегодня, 10:21
            яеки надо бить по карману: банки, компании, всякие представительства. они очень чувствительны к потере денег, а не своих граждан.
            новичок
  4. zmey alex Сегодня, 09:46
    Скоро никуда ездить будет нельзя:арестуют,выдадут янкесам.Сколько наших людей уже сидят у янкесов? А сколько янкесов сидит у нас? Наверное уже пора равнять эти цифры.
    zmey alex
    1. новичок Сегодня, 09:51
      ну зачем же людей трогать незаконно? можно проще: с чувством глубокой озабоченности за каждого россиянина пучок дипломатов за борт, можно позакрывать все эти саксонские школы так называемые, разношёрстные представительства.
      новичок
      1. zmey alex Сегодня, 10:04
        В этом плане я с Вами согласен,но делать нужно так,чтобы не получилось как в гонке вооружений. А амеров необходимо почаще тыкать носом в их собственное д---мо.
        zmey alex
        1. новичок Сегодня, 10:23
          я с вами полностью согласен. надо по чаще и по шустрее что ли, наши как то вяло себя ведут в этом плане.
          новичок
  5. viktor. Сегодня, 09:48
    Позор нас наше государство защитить не может!!!! сколько мужиков гниют в их лагерях,,, за ЧТО!!? сразу 10 амеронегров арестовать и предъявить любое обвинение под вышак!!!!
    viktor.
  6. Лесник Сегодня, 09:49
    "Посольство РФ в США: рассматриваем арест россиянина как похищение"(с)
    И чего? Дальше то, что? Выразим свою глубокую озабоченность и заткнемся как всегда?
    Лесник
  7. iliitchitch Сегодня, 09:53
    Похитили мужика , да , в очередной раз . Не думаю , что все похищенные за последние годы страшную угрозу для нац.безопасности америки представляли . Просто полосатый шпанёнок хочет себя в камере "поставить" . Плевать им на межд.праву . Только мужикам от этого не легче . В общем-то , никто и не сомневался , кроме МИДа и адм.Президента , что им наплевать .
    Чего вообще происходит , тов.Президент ? Вопросы-вопросы ... И их больше и больше .
    iliitchitch
  8. sabakina Сегодня, 09:57
    Просто приведу чужое мнение, с которым я согласен.
    сегодня 07:12
    Старый, опытный слесарь.
    Обстановка непредсказуемая. Нечего ездить по заграницам. Гарантий нет. Скрутят где угодно. Государству мы не нужны. Я помню свою командировку в США. Послали Ивана на работу. Поиздевались над русскими изрядно. Мы тогда этого не понимали. Думали, что случайность. И свет выключали в номерах, срывали экскурсии. Не платили деньги. Сидели в Америке как в камере, голодные. У нас, извините, в Люберцах больше возможностей и свободы. Но это у нас. Украли у всей группы паспорта. Выезжали в Россию по справкам. А у меня, господи, паспорт остался по пьяни, т.к. я наотрез отказался его сдавать. Стоял на своём, мол, если умру, то только с паспортом. Все сидели в гостинице, т.к. без паспорта можно ходить в город только с представителем компании. Полиция всех разворачивала. А я ходил. Меня задерживали и тут же отпускали, т.к. я неожиданно доставал его из широких штанин! Международный конфуз. ЦРУ на этом не остановилось. Подкинули информацию в Москву. И наше славное КГБ перекрыло мне все пути за бугор. Я уволился и ни о чём не жалею. Попробуй у Америки арестуй кого-нибудь? Они сразу войска выдвигают вперёд! Везде хорошо, где нас нет. США, Европа - враги! Езжайте сразу сдаваться в ЦРУ, чтобы не терять время, если хочется посидеть "тама" на шару! Лучше уж "тута", но на свободе. Россия прекрасна, как бы её не обворовывали и не нагибали. Времена изменились. Кругом Гитлер.
    Москва, Россия
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:05
      Слава , привет ! hi Присоединяюсь ! good drinks
      bouncyhunter
  9. Прутков Сегодня, 10:28
    Вроде и грамотные люди в МИДе работают, а толкового придумать ничего не могут. Хотя бы составили бы список стран, где существует опасность похищения или убийства граждан страны. На основании этого списка при выезде человека в указанную страну собирали бы приличный страховой взнос на "непредвиденные расходы ". Глядишь, многие и поумнеют перед выездом.
    Прутков
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