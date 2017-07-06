В Таджикистане ликвидированы родственники террориста ИГИЛ Халимова
Из Таджикистана приходят сводки о спецоперации, проведённой в южных районах республики. РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Таджикистана сообщает о том, что правоохранители пытались задержать родственников Гулмурода Халимова, который в 2015 году бежал из страны и присоединился к боевикам ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) на Ближнем Востоке. Ранее Халимов занимал высокую должность в республиканском МВД и находился в звании полковника.
В сообщении информационного агентства говорится о том, что четверо родственников Халимова при попытке задержания оказали сопротивление и были ликвидированы, ещё трое задержаны.
Из сводки:
В ходе операции ножевое ранение получил начальник УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов. Удар ножом он получил от старшего брата Гулмурода Халимова. Раненый офицер милиции был экстренно госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.
В сообщении информационного агентства говорится о том, что четверо родственников Халимова при попытке задержания оказали сопротивление и были ликвидированы, ещё трое задержаны.
Из сводки:
В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ (*) экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова.
Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГИЛ (*). Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД.
Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГИЛ (*). Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД.
В ходе операции ножевое ранение получил начальник УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов. Удар ножом он получил от старшего брата Гулмурода Халимова. Раненый офицер милиции был экстренно госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.
Использованы фотографии: Tajinfo.org
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