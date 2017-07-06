10:52 06 июля

В Таджикистане ликвидированы родственники террориста ИГИЛ Халимова

Из Таджикистана приходят сводки о спецоперации, проведённой в южных районах республики. РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Таджикистана сообщает о том, что правоохранители пытались задержать родственников Гулмурода Халимова, который в 2015 году бежал из страны и присоединился к боевикам ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ) на Ближнем Востоке. Ранее Халимов занимал высокую должность в республиканском МВД и находился в звании полковника.

В сообщении информационного агентства говорится о том, что четверо родственников Халимова при попытке задержания оказали сопротивление и были ликвидированы, ещё трое задержаны.

Из сводки:
В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ (*) экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова.

Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГИЛ (*). Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД.


В Таджикистане ликвидированы родственники террориста ИГИЛ Халимова


В ходе операции ножевое ранение получил начальник УБОП МВД Таджикистана Анвар Хусейнов. Удар ножом он получил от старшего брата Гулмурода Халимова. Раненый офицер милиции был экстренно госпитализирован. О его состоянии пока не сообщается.

Использованы фотографии: Tajinfo.org
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Комментарии 10

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  1. Logall Сегодня, 10:13
    Целая террористическая династия. Уверен, что это не все. Нужно до десятого колена проверить. По-любому, и в России родственники имеются.
    Всех нужно трясти..
    Logall
    1. pjastolov Сегодня, 10:17
      убиты два брата и два племянника
      трясти не нужно, они приняли верное решение, и нам надо брать с них пример, и с Израиля - с террористами не договариваются negative
      pjastolov
      1. Logall Сегодня, 10:25
        Без суда валить? А Вы, всех своих родственников знаете?...
        Logall
        1. pjastolov Сегодня, 10:26
          Близких - да, до седьмого колена нет, а что?
          pjastolov
          1. Logall Сегодня, 10:30
            Ответ в вопросе...
            Вывод? Сами...
            Logall
  2. Spartanez300 Сегодня, 10:14
    Таких волков надо с расстояния отстреливать и без всяких задержаний .
    Spartanez300
  3. shans2 Сегодня, 10:19
    террористов мужиков замочили, баб пощадили... как-то так..
    shans2
  4. Bulrumeb Сегодня, 10:46
    Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД.

    чего темнить-то? В Афганистан там ходят, как мы к соседу
    Bulrumeb
  5. Ныробский Сегодня, 10:48
    Где то была краткая справка по его послужному списку, в коей указывалось, что этот ГулмУрод какое то время стажировался в спецназе США. Не там ли ему "подселили" "правильное" мировоззрение и поставили задачи по формированию "спящих ячеек оппозиции", для их дальнейшего использования в час "Х"? Человек вне подозрения - полковник МВД, что в Таджикистане сравнимо со статусом министра. Самое ближайшее окружение гулмУрода - родственники, стали его же первыми последователями, т.к. родство исключает преждевременную утечку о целях и задачах формируемой группы. Там надо ещё и по двоюродной линии пройтись, наверняка тоже спят с автоматами под подушкой.
    Ныробский
  6. Million Сегодня, 10:50
    Гулм-....Как вы яхту назовете,так они и поплывет..Родственников террористов надо тоже уничтожать,тогда и террористов станет гораздо меньше
    Million
Картина дня