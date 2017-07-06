В Таджикистане ликвидированы родственники террориста ИГИЛ Халимова

В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ (*) экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова.Сотрудники милиции подозревают некоторых родных и близких Халимова в связях с террористическими организациями ИГИЛ (*). Все убитые и трое задержанных его родственников пытались незаконно перейти в Афганистан, но были остановлены сотрудниками МВД.