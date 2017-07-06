Французские самолеты нанесли 600 ударов по террористам в ходе боев за Мосул
ВВС Франции за время операции по освобождению Мосула нанесли 600 ударов по объектам группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».
«В общей сложности с начала участия Франции в операциях против ИГ в сентябре 2014 года французские самолеты нанесли 1 тысячу 307 ударов на территории Ирака и Сирии», – пишет агентство со ссылкой на представители Минобороны республики.
Вся же западная коалиция в ходе войны нанесла в Ираке 22,6 тыс. авиаударов, в Сирии – почти 9,7 тыс. авиаударов.
Ранее глава федеральной полиции Ирака сообщил, что в силы безопасности блокировали террористов ИГ в последнем неосвобожденном районе Мосула, площадь которого не превышает 500 кв. метров.
Недавно премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства».
В свою очередь представитель западной коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении Мосула может быть объявлено в ближайшие дни.
«В общей сложности с начала участия Франции в операциях против ИГ в сентябре 2014 года французские самолеты нанесли 1 тысячу 307 ударов на территории Ирака и Сирии», – пишет агентство со ссылкой на представители Минобороны республики.
Вся же западная коалиция в ходе войны нанесла в Ираке 22,6 тыс. авиаударов, в Сирии – почти 9,7 тыс. авиаударов.
Ранее глава федеральной полиции Ирака сообщил, что в силы безопасности блокировали террористов ИГ в последнем неосвобожденном районе Мосула, площадь которого не превышает 500 кв. метров.
Недавно премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства».
В свою очередь представитель западной коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении Мосула может быть объявлено в ближайшие дни.
Использованы фотографии: AP Photo / French Army/ECPAD
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