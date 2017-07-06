10:52 06 июля

Французские самолеты нанесли 600 ударов по террористам в ходе боев за Мосул

ВВС Франции за время операции по освобождению Мосула нанесли 600 ударов по объектам группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение «Франс Пресс».



«В общей сложности с начала участия Франции в операциях против ИГ в сентябре 2014 года французские самолеты нанесли 1 тысячу 307 ударов на территории Ирака и Сирии», – пишет агентство со ссылкой на представители Минобороны республики.


Вся же западная коалиция в ходе войны нанесла в Ираке 22,6 тыс. авиаударов, в Сирии – почти 9,7 тыс. авиаударов.

Ранее глава федеральной полиции Ирака сообщил, что в силы безопасности блокировали террористов ИГ в последнем неосвобожденном районе Мосула, площадь которого не превышает 500 кв. метров.

Недавно премьер Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что освобождение главной мечети Мосула ан-Нури, откуда главарь ИГ в 2014 году провозгласил «халифат», является «концом игиловского лжегосударства».

В свою очередь представитель западной коалиции Райан Дилон отметил, что о полном освобождении Мосула может быть объявлено в ближайшие дни.

Использованы фотографии: AP Photo / French Army/ECPAD
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 10:38
    Французские самолеты нанесли 600 ударов по террористам в ходе боев за Мосул
    Шестьсот ударов по городу!....это что, явка с повинной в гаагский трибунал? laughing ...или тупая бравада?....интересно, а сколько тогда всего коалиция ударов нанесла, если ток хранцузы 600?... smile ...ни чё се, освободители smile ...благодарные жители ждут своих спасителей? или уже некому?
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:46
      Бред какой то или они и вправду не понимают что говорят.
      cniza
  2. Владимирец Сегодня, 10:39
    "силы безопасности блокировали террористов ИГ в последнем неосвобожденном районе Мосула, площадь которого не превышает 500 кв. метров."

    25х20 метров? Просто огромный район. what
    Владимирец
    1. Чёрный Сегодня, 10:42
      Цитата: Владимирец
      25х20 метров? Просто огромный район.

      в песочнице зажали wassat
      Чёрный
      1. Владимирец Сегодня, 10:43
        Цитата: Чёрный
        в песочнице зажали

        Ага, или в коттедже нового иракца.
        Владимирец
  3. Мар.Тира Сегодня, 10:45
    Всё идёт по тому же сценарию,что и в конце ВОВ в 1945 году.ИГил сдаёт без боя проамериканским формированиям свои позиции,и вливается в новые структуры врагов Сирийского государства.Вот уже появилась новая свободная армия Сирии.А откуда она взялась,где взяла оружие,пушечное мясо?Да всё те же ребята,но под другой закваской.А хозяин один.ЦРУ,и Пентагон.Так что вся эта трескотня про борьбу с террористами,не более чем дымовая завеса.
    Мар.Тира
  4. роман66 Сегодня, 10:45
    это они , наверное, каждый пролет над Мосулом за удар считают, если лететь высоко - то безопасно, а денежки и награды за боевые
    роман66
  5. pvv113 Сегодня, 10:52
    нанесли 600 ударов по объектам группировки ИГ (ИГИЛ, запрещена в РФ)

    А ИГИЛ об этом знает?
    pvv113
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