13:15 06 июля

Жёсткая реакция МИД РФ на запрет Азербайджаном въезда в страну для отдельных россиян

Жёсткое заявление сделано министерством иностранных дел России в адрес властей Азербайджана. Причём это заявление не связано с новым витком эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, что на днях Минобороны НКР обвинило армию Азербайджана в применении РСЗО. В свою очередь в Баку заявили, что это были ответные действия на обстрел населённых пунктов на азербайджанской территории.

В МИД РФ потребовали «прекратить возмутительную политику Азербайджана по запрету на въезд в страну граждан Российской Федерации». Заявление главного внешнеполитического ведомства России приводит РИА Новости :
Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации.


Жёсткая реакция МИД РФ на запрет Азербайджаном въезда в страну для отдельных россиян



Отмечается, что с января текущего года Азербайджан запретил въезд в страну 25 гражданам России.

В МИД РФ заявили, что такие решения выглядят «дико» и противоречат духу и букве российско-азербайджанского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 1997 года.

Известно о том, что большинство запретов коснулось россиян с армянскими корнями. Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщил, по каким причинам гражданам РФ с армянскими фамилиями запрещён въезд в страну. Цитата «Интерфакса» :
Армения провела этническую чистку на территориях Азербайджана. Эта политика была проведена и на территориях самой Армении в отношении азербайджанского населения. К сожалению, некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры и проинформировали об этом российскую сторону.

Использованы фотографии: Vestikavkaza.ru
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Комментарии 74

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:52
    Друзья у них теперь за бугром , а так называемая "склонность к провокациям" это просто повод . Ну вот и Азербайджан подался в недруги России .
    Spartanez300
    1. Delink Сегодня, 11:56
      После посещения американского посла все и началось. Ничего нового!
      Риторика та же. За бумажки туалетные продались как всегда.
      Delink
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:06
      Spartanez300 Сегодня, 11:52
      Друзья у них теперь за бугром

      ... вчера написал сокращённо "з...в" сократил "забугорцев", модератор выставил предупреждение за мат... так что будьте внимательны...
      а то что "Азербайджан подался в недруги России " - это факт...
      a.s.zzz888
      1. Yeraz Сегодня, 12:10
        Цитата: a.s.zzz888
        а то что "Азербайджан подался в недруги России " - это факт...

        И в чем этот факт примеры приведите.
        Yeraz
        1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:22
          Yeraz
          И в чем этот факт примеры приведите.

          ...пролистайте последние события... да и предыдущие не очень дружественные...
          a.s.zzz888
          1. Yeraz Сегодня, 12:37
            Цитата: a.s.zzz888
            ...пролистайте последние события...

            Ну вы выдвинули тезис.Потверждаете его.Какие последние события???Огромные оружейные контракты?В чем Азербайджан подался в недруги России?Американские базы появились?Или Азербайджан по Сирии выступил не по линии РФ?В чем недружественность?
            Недружественность России на лицо.Продолжение политики поддержки оккупанта и его финансирование.
            Yeraz
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:02
              Недружественность России на лицо.Продолжение политики поддержки оккупанта и его финансирование.


              отвечу вашими словами
              Ну вы выдвинули тезис.

              !!!!!!!!!
              a.s.zzz888
              1. Yeraz Сегодня, 13:14
                Цитата: a.s.zzz888
                отвечу вашими словами

                моими??Азербайджан продолжает политику поддержки оккупанта земель России??ВРоде оккупации земель России нет.Слились признайте.Ни одного довода не смогли привести.
                Yeraz
    3. Кент0001 Сегодня, 12:34
      А когда он был другом? Только бизнес-как у их диаспоры на нашей территории. Народ их недолюбливает (мягко скажем).
      Кент0001
  2. Владимир 38 Сегодня, 11:54
    А что жесткого в этом очередном заявлении, от такой жесткости все только больше наглеют..
    Владимир 38
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    Такие ситуации регулируются просто - очистить рынки России от азербайджанской мафии и сразу все запреты как корова языком слижет. А уговоры и предупреждения ни к чему не приведут.
    rotmistr60
    1. Вздринчер Сегодня, 11:56
      Как же их (рынки) очищать от азербайджанцев? Они же в карманы чиновников денежку приносят Рука то не поднимется у властьимущих урезать себе доходы нелегальные
      Вздринчер
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:00
        Как же их (рынки)

        Вы правы, многие рынки в собственности азербайджанцев и под покровительством губернаторов. Но я имел ввиду торговцев и их окружение, некоторые из которых находятся на территории нашей страны незаконно.
        rotmistr60
      2. andj61 Сегодня, 12:29
        Цитата: Вздринчер
        Как же их (рынки) очищать от азербайджанцев? Они же в карманы чиновников денежку приносят Рука то не поднимется у властьимущих урезать себе доходы нелегальные

        Большинство азербайджанцев на рынках давным-давно имеет российские паспорта. С азербайджанскими только недавно прибывшие.
        Меня другой вопрос интересует: а граждан России и азербайджанцев по национальности в Армению пускают?
        andj61
    2. t00r Сегодня, 12:33
      у них уже у всех паспорта РФ ))) 25 лет как никак прошло ... так что они уже сограждане ....
      t00r
  4. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Yeraz Сегодня, 12:06
          Цитата: rotmistr60
          не понятно чьи посты.

          не понятно чьи??Зайди в сеть и набери их имена и аккаунты выйдут.Эо с армянских групп.Этот упыр Артур например в России живет.
          Yeraz
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:10
            А вы где проживаете? Если в России, то должны знать об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. Что непонятного я написал в предыдущем комментарии? И с тобой я водку не пил, чтобы быть на ты.
            rotmistr60
            1. Yeraz Сегодня, 12:12
              Цитата: rotmistr60
              Если в России, то должны знать об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни

              Даже больше.Я окончил МВД РФ.И где вы увидели состав преступления в моих высказываниях??Я призвал убивать армян или иную национальность?))))
              Yeraz
              1. rotmistr60 Сегодня, 12:17
                Я окончил МВД РФ.

                Наверное учебное заведение МВД РФ? Сочувствую нашему МВД. Разжигание розни и призывы к насильственным действиям две совершенно разные вещи, но могут быть и объединены.
                rotmistr60
                1. Yeraz Сегодня, 12:47
                  Цитата: rotmistr60
                  Наверное учебное заведение МВД РФ? Сочувствую нашему МВД

                  Зря.Был любимчиком и даже прозвище было Замполит русофоб моджахед,За мои неудобные вопросы и дискуссии по поводу некоторых аспектов политики России fellow
                  Цитата: rotmistr60
                  Разжигание розни и призывы к насильственным действиям две совершенно разные вещи, но могут быть и объединены.

                  Это решает Суд и еще раз говорю в моих действиях ничего из перечисленного вами нету)))
                  Yeraz
              2. Лесник Сегодня, 12:20
                Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"
                Лесник
              3. Ren Сегодня, 12:28
                Цитата: Yeraz
                Даже больше.Я окончил МВД РФ.И где вы увидели состав преступления в моих высказываниях??Я призвал убивать армян или иную национальность?))))

                Хреново Вас учили:
                Действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации.
                Вы на ВО (СМИ) опубликовали скрин который ведёт к возбуждению ненависти к конкретной национальности, на которую вы чётко указали в своём комменте.
                Состав преступления налицо. fool
                Ren
                1. Yeraz Сегодня, 12:42
                  Цитата: Ren
                  Вы на ВО (СМИ) опубликовали скрин который ведёт к возбуждению ненависти к конкретной национальности, на которую вы чётко указали в своём комменте.

                  Вы хотите вступит в спор заранее проигрышный??
                  Я опубликовал скрин комментариев на ситуацию.По вашей логике,тогда этот сайт и куча народу должны по этой статье сесть в тюрьму.
                  Тут по теме Украине и комменты с более реальным составом.По опыту скажу.Суд не будет квалифицировать мои действия,как действия направленные на возбуждение ненависти))))
                  Yeraz
                  1. Ren Сегодня, 12:46
                    Цитата: Yeraz
                    Я опубликовал скрин комментариев на ситуацию.По вашей логике,тогда этот сайт и куча народу должны по этой статье сесть в тюрьму.

                    Ну конечно, сейчас ещё скажите, что это ваше оценочное мнение и национальность, к которой вы приписываете высказывания в скрине не является утверждением, а также - оценочное мнение. Ну-ну, слив засчитан. bully
                    Ren
                    1. Yeraz Сегодня, 13:03
                      Цитата: Ren
                      что это ваше оценочное мнение и национальность,

                      это не мое оценочное мнение.Скрин мнения других.
                      Цитата: Ren
                      к которой вы приписываете высказывания в скрине не является утверждением,

                      Я не приписываю-это скрин.Другой разговор,если это ложный скрин и я подделал,да тогда вы правы.Но скрин ведь настоящий.
                      Цитата: Ren
                      Ну-ну, слив засчитан.

                      О гуру УК РФ можешь подать в суд))
                      Yeraz
              4. Кент0001 Сегодня, 12:39
                Во-во вы во власть любыми способами лезите, например через МВД.
                Кент0001
                1. Yeraz Сегодня, 13:07
                  Цитата: Кент0001
                  Во-во вы во власть любыми способами лезите, например через МВД.

                  С приходом Колокольцева доступ Мусульман Кавказцев ограничен.Только Север-Кавкацы могут и то сначала в своих регионах,а оттуда переводы в столицу.
                  армяне красавцы они сразу идут в Прокуратуры))))
                  Yeraz
          2. Кент0001 Сегодня, 12:37
            В России много приезжих упырей живет, и из ваших тоже, а не только армяне.
            Кент0001
            1. Yeraz Сегодня, 13:06
              Цитата: Кент0001
              В России много приезжих упырей живет, и из ваших тоже, а не только армяне.

              да правильно говорите.А я сказал,что живут только армяне упыри и вообще все армяне упыри,азербайджанцы идеальны????Че вы все приписываете мне,то что я не говорил,а только плод ваших воображений.Работники МВД вообще самые толерантные люди в мире.Знаете почему?Поскольку сталкиваются с отребьем каждой национальности и у них не возникаете мнения,что эти идеальны,а эти нет.
              Yeraz
        2. Вздринчер Сегодня, 12:11
          Беда азербайджанцев в том, что они совсем не воины Они барыги Армяне их всегда будут бить Потому как у них это вопрос жизни и смерти А для азербайджана это вопрос престижа типа
          Вздринчер
          1. t00r Сегодня, 12:31
            войны ?))) пока есть русское мясо и нефтидоллары и обезьяна может стать великим военным стратегом требующее самоопределение где нибуть в ЮАР ...
            t00r
            1. Dym71 Сегодня, 12:46
              Цитата: t00r
              пока есть русское мясо и нефтидоллары

              И всегда будет достаточно для того, чтоб подобные вам захлебнулись своим же дерьмом.
              Dym71
              1. t00r Сегодня, 13:08
                а чеж тогда испугались сухопутные войска ввести в Сирию )) заканчивается мясо а те что родились не хотят умирать за имперские амбиции ... если Украину слили так просто о чем уж тут говорить ...
                t00r
          2. Кент0001 Сегодня, 12:41
            У айзербайджана вся история-с образованием СССР, а у Армении? Как говориться почувствуй разницу. Просто в Айзербайджане есть Каспий и нефть.
            Кент0001
            1. Yeraz Сегодня, 13:08
              Цитата: Кент0001
              У айзербайджана вся история-с образованием СССР, а у Армении?

              а до этого здесь пустошь была))))
              Yeraz
            2. t00r Сегодня, 13:14
              а когда ваши соплеменники совок разваливали писали что армения станет вторым Израилем ))) ... а теперь плохому танцору мешают ...

              а экономические показатели Азербайджана говорят сами за себя пром производства и его тренды ...
              t00r
          3. Yeraz Сегодня, 13:14
            Цитата: Вздринчер
            Беда азербайджанцев в том, что они совсем не воины

            куда нам Тюркам до воинов,другое дело велики воины армяне с их армянскими империями)))
            Yeraz
  5. Юрий Николаевич Сегодня, 11:58
    Ответить симметрично. А лучше вообще закрыть границу с Азербайджаном.
    Надоели. Все рынки оккупировали. Ведут себя вызывающе. Один криминал.
    Юрий Николаевич
  6. К-50 Сегодня, 11:58
    Не надо делать никаких "громких" заявлений. Запретили въезд для русских, запретить въезд для стольких же азеров. Око за око. В глаз за глаз. Больше ничего не надо. Когда число "не въехавших "преодолеет "критическую" отметку. Начнутся выступления в Айзербаджане и власть сменится. Дать населению понять, что все беды от их политиков. Вот пусть у себя и наводят порядок.
    К-50
    1. Yeraz Сегодня, 12:01
      Цитата: К-50
      Запретили въезд для русских,

      для Русских ОТКРЫТО!!!!!А вот для АРМЯН с РОСССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ закрыт.Разницу видете??
      Yeraz
      1. Ren Сегодня, 12:31
        Цитата: Yeraz
        для Русских ОТКРЫТО!!!!!А вот для АРМЯН с РОСССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ закрыт.Разницу видете??

        Вы опять занимаетесь призывом с целью дискриминации по национальному признаку! stop
        Ren
        1. Yeraz Сегодня, 12:49
          Цитата: Ren
          Вы опять занимаетесь призывом с целью дискриминации по национальному признаку!

          Вы под дурака косите???Фиксирование факта и призыв разные вещи.Это данность в Азербайджан не пускают людей с армянскими фамилиями только и это ДАННОСТЬ,а не мой или чей-либо призыв к этому.Например со штампом в паспорте о посещение Израиля вызовут проблемы в Иране и это данность,а не дискриминация вызванное мои комментами))
          Yeraz
      2. Кент0001 Сегодня, 12:43
        ДИСКРИМИНАЦИЯ по этническому признаку граждан РОССИИ!!!
        Кент0001
        1. Yeraz Сегодня, 13:10
          Цитата: Кент0001
          ДИСКРИМИНАЦИЯ по этническому признаку граждан РОССИИ!!!

          Але Гараж-я не ГОС-ВО Азербайджан.Это Азербайджан не пускает,а не я.Может вас всех на курсы по Уголовному праву записать и занятие Логики.А то полный треш))))
          Yeraz
  7. Logall Сегодня, 11:58
    [/quote]Жёсткая реакция МИД РФ[quote]

    Если это Жёсткая реакция МИД РФ, то с америкосиками нам вообще не совладать!...
    Logall
  8. Yeraz Сегодня, 11:59
    Тут есть еще 1 момент почему Азербайджан не пускает.Поскольку Азербайджан не может ответить за безопасность этого гражданина.В СТРАНЕ ВОЙНА и 1 миллион беженцев.Кто гарантирует,что его не убьют после выхода с аэропорта или в отеле,где он поселится и все увидят его фамилию.
    А потом весь мир будет гнать на Азербайджан мол убили армянина на почве ненависти.Пусть лучще не пускают и они будут живы.
    Yeraz
    1. vagus Сегодня, 12:22
      Почему то только в России всем могут горантировать безопасность и армянам и азербайджанцам .Поэтому предлогаю снова войти в состав РФ как область. И все вопросы отпадут сами по себе.
      vagus
      1. Кент0001 Сегодня, 12:44
        Кстати, здравая мысль.
        Кент0001
      2. Yeraz Сегодня, 12:51
        Цитата: vagus
        Поэтому предлогаю снова войти в состав РФ как область. И все вопросы отпадут сами по себе.

        очень старый и глупый подход.Сейчас 21 век и другие методы вхождения и интеграции,а не простое соединение.
        Yeraz
  9. alekc75 Сегодня, 11:59
    айзеры нарываются-пора меры принимать!
    alekc75
    1. t00r Сегодня, 12:20
      а че вы сделаете ?))) телевизора чтоль насмотрелся а так я не против что бы ехали только катафалк назад вы сами оплатите ))))
      t00r
  10. Приговор Сегодня, 12:03
    Не надо никаких "жёстких" заявлений, не нужно никаких объяснений, вообще слов не надо. Просто за 1 гражданина России нужно разворачивать на границе 1000 азербайджанцев.
    Приговор
    1. Yeraz Сегодня, 12:05
      Цитата: Приговор
      1000 азербайджанцев.

      1000??Мало ради одного армянина,давайте 100000 за одного армянина.Все-таки исключительная нация(по их мнению)
      Yeraz
  11. Yeraz Сегодня, 12:04
    Смотри,как НЕКОТОРЫЕ русские впряглись на запрет въезда армян в Азербайджан)))))))закрыть границу,выдворить Азербайджанцев.Даже руку Запада нашли))))Парни лечиться надо.
    Yeraz
  12. Толстоевский Сегодня, 12:14
    с запретами на въезд можно бороться лишь приказами на выезд
    Толстоевский
  13. Вздринчер Сегодня, 12:21
    Цитата: rotmistr60
    Как же их (рынки)

    Вы правы, многие рынки в собственности азербайджанцев и под покровительством губернаторов. Но я имел ввиду торговцев и их окружение, некоторые из которых находятся на территории нашей страны незаконно.


    Они очень умело этой "слабостью" наших чиновников пользуются И будут пользоваться всегда Попробуйте в Азербайджане русскому разрешить владеть хоть одним квадратным метром рынка или что еще кошмарнее владеть маленькой нефтянной компанией? Там такое чинуши и в голову не прийдет ни за какие деньги Потому как там его соплеменники сожрут вмиг за такой косяк Там как ни крути махровый национализм процветает Как бы мы это не хотели признавать
    Вздринчер
    1. Yeraz Сегодня, 12:54
      Цитата: Вздринчер
      Попробуйте в Азербайджане русскому разрешить владеть хоть одним квадратным метром рынка или что еще кошмарнее владеть маленькой нефтянной компанией?

      Я даже больше скажу и многим Азербайджанцам это нереально сделать.Например Фархад Ахмедов,Российский миллиардер чистокровный Азербайджанец.Какой год ГРАЖДАНСТВО Азербайджана не может получить,хотя имеет предприятия в Азербайджане.Как думаете почему???В Азербайджане негласное правило,крупным Бизнесом могут заняться только представители клана Президента и хоть ты МИЛЛИОН раз Азербайджанцем или Русским,не имеет значения.Главное представительство Клана.А так средний или мелький или в КООПЕРАЦИИ с кланом ВЕЛКАМ.
      Yeraz
  14. Вздринчер Сегодня, 12:23
    Цитата: Приговор
    Не надо никаких "жёстких" заявлений, не нужно никаких объяснений, вообще слов не надо. Просто за 1 гражданина России нужно разворачивать на границе 1000 азербайджанцев.


    Так в Кремле до сих пор считают что они братский с нам народ Как же с ними так поступать то?
    Вздринчер
  15. t00r Сегодня, 12:25
    Цитата: Приговор
    Просто за 1 гражданина России нужно разворачивать на границе 1000 азербайджанцев.
    ну а мы заменим Камаз на Otakar, и другие промышленные товары на турецкие )) Россия со схлоповающийся экономикой и бесноватым царем плохой партнер для бизнеса и даже мигрантам там делать нечего ...
    t00r
    1. Кент0001 Сегодня, 12:47
      Если всех ваших соплеменников отсюда отправить на родину и к туркам, а рынки вернуть русским, то мы даже ничего и не заметим..и дышать будет легче.
      Кент0001
      1. t00r Сегодня, 13:05
        Цитата: Кент0001
        а рынки вернуть русским, то мы даже ничего и не заметим..и дышать будет легче.
        ага легче в 00-ые тоже "возвращали" даже квоты в 60%-ов давали гражданам РФ взятки стали больше и соответсвенно цены выше а так в принципе передел мертвого рынка никакого значения не имеет вперед и с песней )) особенно это сейчас было бы хорошо сделать когда более половины населения РФ экономит на продуктах ) и повышаются издержки ...
        t00r
  16. Вздринчер Сегодня, 12:28
    Цитата: Yeraz
    Цитата: rotmistr60
    Если в России, то должны знать об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни

    Даже больше.Я окончил МВД РФ.И где вы увидели состав преступления в моих высказываниях??Я призвал убивать армян или иную национальность?))))

    Много тут замороченных людей на межнациональной розни...много. Типа нас выгонять из страны можно А нам нельзя Разжигание это. Бред полный.....Это адекватный ответ на отношение к русским в бывших республиках Не более того
    Вздринчер
    1. Yeraz Сегодня, 12:57
      Цитата: Вздринчер
      Это адекватный ответ на отношение к русским в бывших республиках Не более того

      пойду своей невестке и усановленном племяннику РУССКОМУ,который вырос в России,но увидев Азербайджан влюбился и переехал жить туда,как к ним плохо там относятся.Надо срочно возвращаться))))
      Yeraz
  17. mgero Сегодня, 12:30
    Азери опять забыли о СУМГАИТЕ как вырезали армян.
    mgero
    1. t00r Сегодня, 12:41
      судя по коментариям под фото выше ваших соплеменников и правильно сделали ... невижу в этом нечего плохого ...
      t00r
  18. 72jora72 Сегодня, 12:32
    Цитата: Yeraz
    Цитата: rotmistr60
    Если в России, то должны знать об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни

    Даже больше.Я окончил МВД РФ.И где вы увидели состав преступления в моих высказываниях??Я призвал убивать армян или иную национальность?))))

    Цитата: Yeraz
    Цитата: К-50
    Запретили въезд для русских,

    для Русских ОТКРЫТО!!!!!А вот для АРМЯН с РОСССИЙСКИМИ ПАСПОРТАМИ закрыт.Разницу видете??

    Нет, вы просто обычный националист.
    72jora72
    1. Yeraz Сегодня, 12:58
      Цитата: 72jora72
      Нет, вы просто обычный националист.

      ахахах)))ок.ок.И как я тут оказался среди мирных интернациональных толерантных людей.Пока Любители армян и знатоки УК РФ)))
      Yeraz
  19. Вздринчер Сегодня, 12:35
    Цитата: t00r
    войны ?))) пока есть русское мясо и нефтидоллары и обезьяна может стать великим военным стратегом требующее самоопределение где нибуть в ЮАР ...

    Так нефтИдолларов то у вас в Азербайджане уже нет Ну только для элиты. Все продано на десятилетие вперед Учите матчасть
    Вздринчер
    1. t00r Сегодня, 12:55
      на ваш улус нет бабок уже ... и пушечного мяса ... вот и все ...
      t00r
  20. Вздринчер Сегодня, 12:38
    Цитата: t00r
    Цитата: Приговор
    Просто за 1 гражданина России нужно разворачивать на границе 1000 азербайджанцев.
    ну а мы заменим Камаз на Otakar, и другие промышленные товары на турецкие )) Россия со схлоповающийся экономикой и бесноватым царем плохой партнер для бизнеса и даже мигрантам там делать нечего ...

    Вот и вся ваша суть Заменим на турецкое КАМАзы на Otakar а свое что то сделать нет? Только помидоры и петрушка с укропом? И вы еще мечтаете о будущем? Я бы на вашем месте его (будущее) пугался wassat
    Вздринчер
    1. t00r Сегодня, 12:49
      Цитата: Вздринчер
      Цитата: t00r
      Цитата: Приговор
      Просто за 1 гражданина России нужно разворачивать на границе 1000 азербайджанцев.
      ну а мы заменим Камаз на Otakar, и другие промышленные товары на турецкие )) Россия со схлоповающийся экономикой и бесноватым царем плохой партнер для бизнеса и даже мигрантам там делать нечего ...

      Вот и вся ваша суть Заменим на турецкое КАМАзы на Otakar а свое что то сделать нет? Только помидоры и петрушка с укропом? И вы еще мечтаете о будущем? Я бы на вашем месте его (будущее) пугался wassat
      Почему можем собираем потехоньку по лицензии... инженерных кадры не почкованием размнажаются для них нужна среда и время ... Китай при поддержки концернов ЕС и США учился авто производить в течении аж 30ти лет учился ...

      Ваш то ЕрАз умер ... навсегда теперь даже цемент не можете производить и от азербайджанских яблок с сухим молоком отбиваетесь ) всему свое время ...
      t00r
  21. zmey alex Сегодня, 12:43
    Может быть нам провести чистку на наших рынках? А то от лиц этих товарищей определенной национальности как-то уже не подташнивает, а тошнит
    zmey alex
    1. Yeraz Сегодня, 13:12
      Цитата: zmey alex
      А то от лиц этих товарищей определенной национальности как-то уже не подташнивает, а тошнит

      Вот товарищи пример межнациональной розни,так на будущее.
      Yeraz
  22. a.s.zzz888 Сегодня, 12:55
    Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации.

    ... вот и эта страна уходит от нас всё дальше и дальше... а чьи-то уши торчат...
    a.s.zzz888
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