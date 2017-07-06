Жёсткая реакция МИД РФ на запрет Азербайджаном въезда в страну для отдельных россиян

Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации.

Армения провела этническую чистку на территориях Азербайджана. Эта политика была проведена и на территориях самой Армении в отношении азербайджанского населения. К сожалению, некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры и проинформировали об этом российскую сторону.