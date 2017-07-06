Жёсткая реакция МИД РФ на запрет Азербайджаном въезда в страну для отдельных россиян
Жёсткое заявление сделано министерством иностранных дел России в адрес властей Азербайджана. Причём это заявление не связано с новым витком эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, что на днях Минобороны НКР обвинило армию Азербайджана в применении РСЗО. В свою очередь в Баку заявили, что это были ответные действия на обстрел населённых пунктов на азербайджанской территории.
В МИД РФ потребовали «прекратить возмутительную политику Азербайджана по запрету на въезд в страну граждан Российской Федерации». Заявление главного внешнеполитического ведомства России приводит РИА Новости :
Отмечается, что с января текущего года Азербайджан запретил въезд в страну 25 гражданам России.
В МИД РФ заявили, что такие решения выглядят «дико» и противоречат духу и букве российско-азербайджанского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 1997 года.
Известно о том, что большинство запретов коснулось россиян с армянскими корнями. Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщил, по каким причинам гражданам РФ с армянскими фамилиями запрещён въезд в страну. Цитата «Интерфакса» :
В МИД РФ потребовали «прекратить возмутительную политику Азербайджана по запрету на въезд в страну граждан Российской Федерации». Заявление главного внешнеполитического ведомства России приводит РИА Новости :
Продолжаем требовать прекращения возмутительной дискриминационной практики, несовместимой с дружественными отношениями между двумя странами. Разумеется, будем делать выводы из сложившейся ситуации.
Отмечается, что с января текущего года Азербайджан запретил въезд в страну 25 гражданам России.
В МИД РФ заявили, что такие решения выглядят «дико» и противоречат духу и букве российско-азербайджанского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 1997 года.
Известно о том, что большинство запретов коснулось россиян с армянскими корнями. Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана сообщил, по каким причинам гражданам РФ с армянскими фамилиями запрещён въезд в страну. Цитата «Интерфакса» :
Армения провела этническую чистку на территориях Азербайджана. Эта политика была проведена и на территориях самой Армении в отношении азербайджанского населения. К сожалению, некоторые представители армянской национальности придерживаются этой политики и склонны к провокациям на территории других стран. Поэтому мы проводим подобные меры и проинформировали об этом российскую сторону.
Использованы фотографии: Vestikavkaza.ru
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