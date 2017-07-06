ВМС Украины получили восстановленный Ми-14ПЧ
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , во время празднования дня ВМС 2 июля 2017 года под Одессой был замечен выполняющий полет вертолет-амфибия Ми-14ПЧ (противолодочный) бортовой номер 35 «желтый».
Согласно информации портала данный вертолет в течении 10 лет находился в ожидании ремонта на стоянке в Новофедоровке в Крыму, а после присоединения Крыма к РФ, был автотранспортом в полуразобранном состоянии доставлен на аэродром Кульбакино (г. Николаев), где базируется 10-я бригада.
В связи с тем, что данный тип вертолетов проходил ранее ремонт на Севастопольском АРЗ, их ремонт освоило Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон».
Ми-14 – морской многоцелевой вертолет берегового базирования, разработки ОКБ М.Л. Миля на базе многоцелевого Ми-8. Серийное производство организовано в конце 1973 года на заводе № 387 в Казани, всего в 1973-1986 годах было изготовлено 273 вертолета. Ми-14ПЧ (Ми-14ПЛ) – противолодочный вертолет.
Украине досталось 5 Ми-14 различных модификаций. Один Ми-14ПЧ бортовой номер 54 «желтый» находится в Государственном музее авиации в Жулянах, в летном состоянии находились Ми-14ПЧ б/н 36 и 37 «желтые» и Ми-14ПР бортовой номер 34 «желтый».
Согласно информации портала данный вертолет в течении 10 лет находился в ожидании ремонта на стоянке в Новофедоровке в Крыму, а после присоединения Крыма к РФ, был автотранспортом в полуразобранном состоянии доставлен на аэродром Кульбакино (г. Николаев), где базируется 10-я бригада.
В связи с тем, что данный тип вертолетов проходил ранее ремонт на Севастопольском АРЗ, их ремонт освоило Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон».
Ми-14 – морской многоцелевой вертолет берегового базирования, разработки ОКБ М.Л. Миля на базе многоцелевого Ми-8. Серийное производство организовано в конце 1973 года на заводе № 387 в Казани, всего в 1973-1986 годах было изготовлено 273 вертолета. Ми-14ПЧ (Ми-14ПЛ) – противолодочный вертолет.
Украине досталось 5 Ми-14 различных модификаций. Один Ми-14ПЧ бортовой номер 54 «желтый» находится в Государственном музее авиации в Жулянах, в летном состоянии находились Ми-14ПЧ б/н 36 и 37 «желтые» и Ми-14ПР бортовой номер 34 «желтый».
Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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