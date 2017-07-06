13:16 06 июля

ВМС Украины получили восстановленный Ми-14ПЧ

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , во время празднования дня ВМС 2 июля 2017 года под Одессой был замечен выполняющий полет вертолет-амфибия Ми-14ПЧ (противолодочный) бортовой номер 35 «желтый».

ВМС Украины получили восстановленный Ми-14ПЧ


Согласно информации портала данный вертолет в течении 10 лет находился в ожидании ремонта на стоянке в Новофедоровке в Крыму, а после присоединения Крыма к РФ, был автотранспортом в полуразобранном состоянии доставлен на аэродром Кульбакино (г. Николаев), где базируется 10-я бригада.




В связи с тем, что данный тип вертолетов проходил ранее ремонт на Севастопольском АРЗ, их ремонт освоило Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон».

Ми-14 – морской многоцелевой вертолет берегового базирования, разработки ОКБ М.Л. Миля на базе многоцелевого Ми-8. Серийное производство организовано в конце 1973 года на заводе № 387 в Казани, всего в 1973-1986 годах было изготовлено 273 вертолета. Ми-14ПЧ (Ми-14ПЛ) – противолодочный вертолет.

Украине досталось 5 Ми-14 различных модификаций. Один Ми-14ПЧ бортовой номер 54 «желтый» находится в Государственном музее авиации в Жулянах, в летном состоянии находились Ми-14ПЧ б/н 36 и 37 «желтые» и Ми-14ПР бортовой номер 34 «желтый».

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 12:01
    Ну вот теперь ВМС Украины становится грозной силой . laughing
    Spartanez300
    1. RASKAT Сегодня, 12:04
      Я его слепила из того что было. Надеюсь держится все не на скотче и шпатлевке. laughing
      RASKAT
    2. Подрезчик Сегодня, 12:05
      Ну да, из 5-ти собрали один...3-4 раза взлет-посадка!
      Подрезчик
    3. сибиралт Сегодня, 12:08
      Теперь они Крым у нас взад отобъют! Беда то какая... belay
      сибиралт
      1. DenZ Сегодня, 12:22
        Интересно а торпеды к этому вертолету у Украины есть?
        DenZ
        1. ЛукичЪ Сегодня, 12:30
          Цитата: DenZ
          Интересно а торпеды к этому вертолету у Украины есть?

          к этому может и нет, а вот к этому всё есть
          ЛукичЪ
        2. samoletil18 Сегодня, 12:32
          Не важно что есть или нет. Главное, ещё одним адмиралом станет больше.
          samoletil18
    4. Самаритянин Сегодня, 12:54
      [quote=Spartanez300][/quote]
      Это да, только вопрос почему Ми-14ПЧ , когда всегда был ПЛ (противолодочный) lol
      Первый опытный вертолет с ГТД ТВ-2-117 совершил первый полет в июле 1967г. (летчик-испытатель Ю.С.Швачко) под обозначением В-14. После проведения длительных летных испытаний в 1973г. противолодочный вертолет Ми-14ПЛ с ГТД ТВ-3-117 был принят на вооружение военно-морского флота. Вертолеты Ми-14 производились серийно на Казанском вертолетном заводе, где было построено 500 вертолетов, из которых более 70 были поставлены за рубеж: в Болгарию, Германию, Индию, КНДР, Кубу, Ливию, Польшу, Румынию, Сирию и Югославию.
      Оборудование. На противолодочном вертолете Ми-14ПЛ установлены поисковая РЛС И-12M, опускаемая гидроакустическая станция "Ока-2", буксируемый магнитный обнаружитель АМП-60 и радиогидроакустические буи, КВ-радиостанция Р-842-М, УКВ-радиостанция Р-860, радиовысотомер РВ-3, радиокомпасы АРК-9 и АРК-У2, доплеровский измеритель ДИСС-15, автопилот АП-34Б и система автоматического управления САУ-И. ЭТО же всё санкционное!? laughing laughing laughing

      И самое интересное, где они всё остальное будут брать?
      Вооружение противолодочного вертолета Ми-14ПЛ состоит из противолодочных торпед, обычных и глубинных бомб.
      Силовая установка: 2 x ГТД ТВ3-117МТ НПО им. Климова мощностью по 1400кВт, диаметр несущего винта: 21.29м, длина фюзеляжа: 18.38м, высота: 6.93м, взлетный вес: 14000кг, вес пустого: 11750кг, максимальная скорость: 230км/ч, крейсерская скорость: 215км/ч, динамический потолок: 3500м, дальность полета с полным запасом топлива: 1135км
      Самаритянин
  2. mayday Сегодня, 12:03
    Фото с разобранными вертолетами - как отображение реального состояния дел на Украине, печально смотрится..
    mayday
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:12
      Цитата: mayday
      как отображение реального состояния дел на Украине, печально смотрится..

      да скорее уже как на саму уркаину
      ЛукичЪ
  3. На страже Сегодня, 12:06
    Что необычного в этом вертолёте, не понятно.
    На страже
    1. san4es Сегодня, 12:08
      Цитата: На страже
      Что необычного в этом вертолёте, не понятно.

      ...То, что его всё таки собрали (каким-то образом)
      san4es
    2. ЛукичЪ Сегодня, 12:12
      Цитата: На страже
      Что необычного в этом вертолёте, не понятно.

      садится и взлетает с воды
      ЛукичЪ
    3. сибиралт Сегодня, 12:20
      Необычно то, что израильтянам непонятно. laughing
      сибиралт
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:09
    ... скоро и эта "единица" ВМС Украины булькнет в воду, если долетит до моря конечно laughing ]: ...
    a.s.zzz888
  5. Толстоевский Сегодня, 12:19
    шах и мат нам
    Толстоевский
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:32
    в течении 10 лет находился в ожидании ремонта

    Появление этого вертолета в воздухе для них конечно праздник.
    rotmistr60
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
      rotmistr60 Сегодня, 12:32
      в течении 10 лет находился в ожидании ремонта
      Появление этого вертолета в воздухе для них конечно праздник.

      ... плавно преходящий в траур...но они уже привыкли... lol
      a.s.zzz888
  7. Berkut24 Сегодня, 12:58
    А смысл при полном отсутсвии эсминцев и БПК? Как патрульный над морем - тоже так себе вариант.
    Berkut24
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