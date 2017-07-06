13:16 06 июля

Порошенко подписал "натовский" закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в НАТО, передаёт ТАСС .

Порошенко подписал "натовский" закон


Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе,
написал Порошенко в «Фейсбуке».


Впереди – активная работа по реформированию секторов безопасности и обороны, что позволит достичь критериев членства,
добавил он.

Напомним, законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен депутатами Верховной рады 8 июня. Однако среди рядовых граждан закон вызвал немалое недовольство. Дело в том, что около 42% жителей Украины против вступления страны в НАТО. Но кто ж их мнением в Киеве интересуется?..

Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. Тогда Порошенко заявил, что к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Уже тогда он назвал вступление в альянс «стратегической целью» страны. Президент также пообещал украинцам провести референдум о вступлении в Североатлантический блок.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, Украина еще очень нескоро сможет стать членом альянса. Эксперты также полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 28

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 12:08
    В НАТО работа с Поросенко идет активная .
    Spartanez300
    1. Подрезчик Сегодня, 12:11
      Что подписываешь, балбес? Сказано, не раньше 20-ти лет! Подохнешь, а народ будет твою глупость расхлебывать...
      Подрезчик
      1. vovanpain Сегодня, 12:55
        Цитата: Подрезчик
        Что подписываешь, балбес? Сказано, не раньше 20-ти лет! Подохнешь, а народ будет твою глупость расхлебывать...

        Порошенке и прочей камарилье абсолютно плевать на народ,для него народ лишь средства для набития своего кармана,да и уничтожает он свой народ в АТО.Сам то он смоется,а народ и будет расхлебывать майданную кашу. hi
        vovanpain
    2. RASKAT Сегодня, 12:16
      Все сбывается о чем нас так якобы пугали все эти годы после майдана. Запрет русского языка, членство в нато, пока все сбывается. Следующее по идее должно быть деление по этническому признаку, Русским и Евреям должно достаться больше всего. Будем ждать когда сбудется.
      RASKAT
    3. Венд Сегодня, 12:21
      Совсем обалдел. Лучше бы определил в приоритете мир в стране и восстановление экономики.
      Венд
    4. сибиралт Сегодня, 12:23
      До НАТО нужно умудриться с голодухи не опухнуть. laughing Пусть Параша проведет перепись населения. Там уж пол Украины разбежалось, да повымерло. belay
      сибиралт
      1. ЛукичЪ Сегодня, 12:43
        Цитата: сибиралт
        До НАТО нужно умудриться с голодухи не опухнуть

        зато они уже в ес
        ЛукичЪ
      2. seti Сегодня, 12:59
        Цитата: сибиралт
        До НАТО нужно умудриться с голодухи не опухнуть. laughing Пусть Параша проведет перепись населения. Там уж пол Украины разбежалось, да повымерло. belay

        Вы недооцениваете представителей власти страны 4о4..Они признаны миром в том числе и РФ, окрепли, оптимизировали расходы за счет забитого населения и непонятно еще кто кого использует - Европа Укрстан или они Европу. Россия потеряла возможность значительно влиять на положение дел в Укрстане..Русского бизнеса почти не осталось он выжимается отовсюду. Все русское здесь подавляется и выжигается - уж поверьте я знаю что пишу. Дошло до того что в школах начинают вывешивать портреты Бандеры - сам видел. И нужно отдать должное таким личностям как Потрошенко и К - пропаганда здесь довольно действенна а информация из России очень ограничена. И даже то что проникает многими принимается недоверчиво. Молодежь - поколение дибилов и если в ближайшие годы за них не взяться то вырастит поколение хуже гитлерюгенда..
        seti
  2. КАРЛСОН Сегодня, 12:11
    "Кто о чем, а голый о бане"
    Что за маниакальная страсть постоянно куда то вступать, то в ЕС, то в НАТО, то в г....но.
    Но если со вступлением в два первых варианта, проблемы такие что вступить туда вряд ли получиться, то со "вступлением" в третий вариант проблем вообще у него никаких, да еще по несколько раз на дню получается
    КАРЛСОН
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:15
      Цитата: КАРЛСОН
      Что за маниакальная страсть постоянно куда то вступать, то в ЕС, то в НАТО, то в г....но.

      и всё назло России
      ЛукичЪ
      1. Uncle Lee Сегодня, 12:20
        В Америке есть кружки анонимных алкоголиков, а это просто кружок анонимных долбаков ! wassat
        Uncle Lee
        1. ЛукичЪ Сегодня, 12:32
          Цитата: Uncle Lee
          а это просто кружок анонимных долбаков !

          ну почему анонимных? каждый день озвучиваются
          ЛукичЪ
          1. Uncle Lee Сегодня, 12:36
            Цитата: ЛукичЪ
            анонимных

            Я имел ввиду не анонимность, а кружок по интересам ! wassat
            Uncle Lee
        2. КАРЛСОН Сегодня, 13:02
          Извините, но в их случае, слово "анонимных" пишется не через букву "о", а через букву "а"
          КАРЛСОН
          1. Uncle Lee Сегодня, 13:06
            Пусть они сами разбираются, через А или О....
            Uncle Lee
  3. Толстоевский Сегодня, 12:17
    основной приоритет голодомордора - европейские сортиры
    Толстоевский
  4. viktor. Сегодня, 12:30
    Цитата: Подрезчик
    Что подписываешь, балбес? Сказано, не раньше 20-ти лет! Подохнешь, а народ будет твою глупость расхлебывать...
    Россия добрая, расхлебает, откормит,построит вот только спать снова не уложит. yes
    viktor.
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:30
    одним из приоритетов национальных интересов

    Главным национальным интересом давно стало попрошайничество во всех западных инстанциях, поиск мнимых должников и мечта о халяве.
    rotmistr60
    1. ЛукичЪ Сегодня, 12:34
      Цитата: rotmistr60
      Главным национальным интересом давно стало попрошайничество во всех западных инстанциях,

      ну это они фору любой стране дадут. поляки нервно в стороне курят
      ЛукичЪ
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:37
        Фору действительно любому дадут. А ручонки то загребущие аж срослись.
        rotmistr60
  6. мичман Сегодня, 12:41
    Янукович, это ты этого хочешь, чтобы НАТО было в Крыму и на Донбассе. Ты п.......л Украину, даже не удосужился в Киеве перекрыть улицы, чтобы правый сектор и нацисты покрышки не могли возить в центр города. Как был директор автобазы, так и остался им. Ты отдал США все, что мы создавали (я имею специалисты и руководители оборонных министерств РФ) на Украине: предприятия, НИИ, аэродромы, полигоны, Академии и Университеты. Любуйся своей бездарной работой. Честь имею.
    мичман
    1. роман66 Сегодня, 12:46
      да уж, череда укрпрезидентов так и блистает - каждый хуже предыдущего, хотя кажется - ну куда уже, судя по их любимым цветам, следующий будет дауном
      роман66
  7. mikh-korsakov Сегодня, 12:55
    Что такое критерий членства? Какие средства применяет Порошенко, чтобы достичь у себя критерия членства? В каких единицах измеряется критерий членства? Если в длине, то 20 см - это приемлемый критерий членства? Не поздно ли в этом возрасте думать о своем членстве? Лучше бы чем-нибудь полезным занялся
    mikh-korsakov
  8. На страже Сегодня, 13:05
    Пока дают проспектам, улицам имена фашистов - ничего не будет.
    На страже
  9. NUR Сегодня, 13:05
    Хитросделанный запад, будет использовать Украину как торпеду, сам постарается остаться в стороне, в НАТО не возьмут но обещаниями кормить будут.
    NUR
  10. anjey Сегодня, 13:08
    вот он явный и главный враг украинского народа и агент запада,внушает украинцам что за их русофобию запад будет платить всеми благами и звонкой монетой ,новых иуд взращивает причем массово....
    anjey
  11. sabakina Сегодня, 13:10
    Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе, написал Порошенко в «Фейсбуке».

    - Всё, пропал дом! Что будет с паровым отоплением?
    (с) Собачье сердце.
    sabakina
  12. sabakina Сегодня, 13:15
    Не понимаю, зачем стране с самой сильной армией на континенте членство в НАТО? Или, просто, вместе не так страшно бояться?
    sabakina
Картина дня