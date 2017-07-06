Порошенко подписал "натовский" закон
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приоритетности членства страны в НАТО, передаёт ТАСС .
Напомним, законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен депутатами Верховной рады 8 июня. Однако среди рядовых граждан закон вызвал немалое недовольство. Дело в том, что около 42% жителей Украины против вступления страны в НАТО. Но кто ж их мнением в Киеве интересуется?..
Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. Тогда Порошенко заявил, что к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Уже тогда он назвал вступление в альянс «стратегической целью» страны. Президент также пообещал украинцам провести референдум о вступлении в Североатлантический блок.
Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, Украина еще очень нескоро сможет стать членом альянса. Эксперты также полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в Альянсе,написал Порошенко в «Фейсбуке».
Впереди – активная работа по реформированию секторов безопасности и обороны, что позволит достичь критериев членства,добавил он.
Напомним, законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен депутатами Верховной рады 8 июня. Однако среди рядовых граждан закон вызвал немалое недовольство. Дело в том, что около 42% жителей Украины против вступления страны в НАТО. Но кто ж их мнением в Киеве интересуется?..
Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014 года. Тогда Порошенко заявил, что к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. Уже тогда он назвал вступление в альянс «стратегической целью» страны. Президент также пообещал украинцам провести референдум о вступлении в Североатлантический блок.
Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса, Украина еще очень нескоро сможет стать членом альянса. Эксперты также полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Использованы фотографии: Пресс-служба президента Украины
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