Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
В ходе еженедельного брифинга МИД РФ, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о вмешательстве Москвы в политику Вашингтона, привела примеры вмешательства США во внутренние дела РФ.
Захарова напомнила, что в 2014 году администрация Барака Обамы даже не старалась скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации в российской экономике, а также по стимулированию социального недовольства и провоцирования смены власти.
Кроме того, Захарова напомнила о прямых инструкциях правительства США своим дипломатам по вмешательству в российские дела.
Также Захарова рассказала о том, что попытки "расшатать" внутреннюю ситуацию в России проводились и ранее.
По словам дипломата, когда в 2012 году деятельность этого агентства была запрещена, его дело попытались продолжить неправительственные организации Национальный демократический институт и Международный республиканский институт.
В этой связи она призвала представителей американской политической элиты самим попытаться вспомнить все то, что инициировалось Вашингтоном против Москвы в последние годы.
Тема о якобы вмешательстве России во внутриполитическую жизнь США не сходит с первых страниц американских журналов и газет. Хотела бы для американского политического истеблишмента привести реальные, а не мифические факты вмешательства США во внутреннюю политику нашей страны, чтобы напомнить им о том, что они сами же делали в отношении нашей страны- приводит ТАСС высказывания Захаровой.
Захарова напомнила, что в 2014 году администрация Барака Обамы даже не старалась скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации в российской экономике, а также по стимулированию социального недовольства и провоцирования смены власти.
Кроме того, Захарова напомнила о прямых инструкциях правительства США своим дипломатам по вмешательству в российские дела.
Весьма показателен также подписанный Обамой в декабре 2014 года закон о поддержке свободы Украины- отметила дипломат. -
В нем содержится прямой, ничем не прикрытый призыв к вмешательству в наши внутренние дела. Госсекретарю США черным по белому предписывалось напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать улучшению демократического управления в России
Также Захарова рассказала о том, что попытки "расшатать" внутреннюю ситуацию в России проводились и ранее.
Этим занималось государственное агентство США по международному развитию. Гранты, которые раздавало это агентство, нередко попадали к лицам, связанным с бандформированиями на Северном Кавказе, а через них к откровенным террористам
По словам дипломата, когда в 2012 году деятельность этого агентства была запрещена, его дело попытались продолжить неправительственные организации Национальный демократический институт и Международный республиканский институт.
В этой связи она призвала представителей американской политической элиты самим попытаться вспомнить все то, что инициировалось Вашингтоном против Москвы в последние годы.
Все это я привожу для того, чтобы те политические деятели, которые занимаются сбором очередных голосов в поддержку санкционных действий в отношении нашей страны, занимаются политическим лоббированием антироссийской политики, пытаются негативно повлиять на развитие двусторонних отношений, освежили свою память и вспомнили, что на протяжении последних лет делалось в отношении России со стороны политического бомонда Вашингтона- заключила официальный представитель МИД.
Использованы фотографии: http://novosti333.ru/
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