Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ

Тема о якобы вмешательстве России во внутриполитическую жизнь США не сходит с первых страниц американских журналов и газет. Хотела бы для американского политического истеблишмента привести реальные, а не мифические факты вмешательства США во внутреннюю политику нашей страны, чтобы напомнить им о том, что они сами же делали в отношении нашей страны

Весьма показателен также подписанный Обамой в декабре 2014 года закон о поддержке свободы Украины

В нем содержится прямой, ничем не прикрытый призыв к вмешательству в наши внутренние дела. Госсекретарю США черным по белому предписывалось напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать улучшению демократического управления в России

Этим занималось государственное агентство США по международному развитию. Гранты, которые раздавало это агентство, нередко попадали к лицам, связанным с бандформированиями на Северном Кавказе, а через них к откровенным террористам

Все это я привожу для того, чтобы те политические деятели, которые занимаются сбором очередных голосов в поддержку санкционных действий в отношении нашей страны, занимаются политическим лоббированием антироссийской политики, пытаются негативно повлиять на развитие двусторонних отношений, освежили свою память и вспомнили, что на протяжении последних лет делалось в отношении России со стороны политического бомонда Вашингтона