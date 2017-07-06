13:17 06 июля

Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ

В ходе еженедельного брифинга МИД РФ, официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о вмешательстве Москвы в политику Вашингтона, привела примеры вмешательства США во внутренние дела РФ.

Тема о якобы вмешательстве России во внутриполитическую жизнь США не сходит с первых страниц американских журналов и газет. Хотела бы для американского политического истеблишмента привести реальные, а не мифические факты вмешательства США во внутреннюю политику нашей страны, чтобы напомнить им о том, что они сами же делали в отношении нашей страны
- приводит ТАСС высказывания Захаровой.

Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ



Захарова напомнила, что в 2014 году администрация Барака Обамы даже не старалась скрыть свои намерения по созданию кризисной ситуации в российской экономике, а также по стимулированию социального недовольства и провоцирования смены власти.

Кроме того, Захарова напомнила о прямых инструкциях правительства США своим дипломатам по вмешательству в российские дела.

Весьма показателен также подписанный Обамой в декабре 2014 года закон о поддержке свободы Украины
- отметила дипломат. -
В нем содержится прямой, ничем не прикрытый призыв к вмешательству в наши внутренние дела. Госсекретарю США черным по белому предписывалось напрямую и через неправительственные и международные организации способствовать улучшению демократического управления в России


Также Захарова рассказала о том, что попытки "расшатать" внутреннюю ситуацию в России проводились и ранее.

Этим занималось государственное агентство США по международному развитию. Гранты, которые раздавало это агентство, нередко попадали к лицам, связанным с бандформированиями на Северном Кавказе, а через них к откровенным террористам


По словам дипломата, когда в 2012 году деятельность этого агентства была запрещена, его дело попытались продолжить неправительственные организации Национальный демократический институт и Международный республиканский институт.

В этой связи она призвала представителей американской политической элиты самим попытаться вспомнить все то, что инициировалось Вашингтоном против Москвы в последние годы.

Все это я привожу для того, чтобы те политические деятели, которые занимаются сбором очередных голосов в поддержку санкционных действий в отношении нашей страны, занимаются политическим лоббированием антироссийской политики, пытаются негативно повлиять на развитие двусторонних отношений, освежили свою память и вспомнили, что на протяжении последних лет делалось в отношении России со стороны политического бомонда Вашингтона
- заключила официальный представитель МИД.


Использованы фотографии: http://novosti333.ru/
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Комментарии 10

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  1. На страже Сегодня, 13:04
    Не понятно почему она считает вмешательство в Украину внутренними российскими делами.
    На страже
    1. Teberii Сегодня, 13:07
      Да,да громко,шустро, но Васька как уминал сметану,так и продолжает.
      Teberii
    2. Ren Сегодня, 13:12
      Она вспомнила об законе 2014г "О ПОДДЕРЖКЕ СВОБОДЫ НА УКРАИНЕ", т.к. там очень много о России, почитайте на досуге
      http://rusrand.ru/events/akt-o-podderzhke-ukrainy
      -5859
      laughing
      Ren
      1. На страже Сегодня, 13:13
        Спасибо, но читать не буду. ) Читаю сейчас Стивена Кинга "Мистер Мерседес"
        На страже
    3. Владимирец Сегодня, 13:12
      Цитата: На страже
      почему она считает вмешательство в Украину внутренними российскими делами.

      Кто это ОНА? Захарова? Вот и Захарова говорит, при чем здесь Россия, если США принимали закон о поддержке Украины. request
      Владимирец
    4. Венд Сегодня, 13:13
      Цитата: На страже
      Не понятно почему она считает вмешательство в Украину внутренними российскими делами.

      Вы пошутили?
      Венд
  2. Spartanez300 Сегодня, 13:09
    В чужом глазу соринку видят , а в своем бревно не замечают .
    Spartanez300
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 13:09
    освежили свою память и вспомнили, что на протяжении последних лет делалось в отношении России со стороны политического бомонда Вашингтона

    ... нет не будут они "освежать" и "вспоминать"... это призыв к слепоглухонемым...
    a.s.zzz888
  4. Толстоевский Сегодня, 13:10
    Если все случаи пересказывать - недели не хватит
    Толстоевский
  5. Аморфис Сегодня, 13:16
    Quod licet lovi not licet bovi. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Но что-то рано звёздно-матрасные себя в небожители записали!
    Аморфис
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