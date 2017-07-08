Лекарство от идиотизма

Когда предлагается любое новое лекарство, то в обязательном порядке, вне зависимости от того, кто его предложил и каково назначение этого препарата, оно должно пройти так называемые клинические испытания. Уже по результатам этих испытаний принимается решение о выпуске каждого нового препарата для пользования другими людьми. Но, как показала практика, далеко не все новые препараты проходят клинические испытания, а некоторые, даже и пройдя эти испытания, в дальнейшем могут быть изъяты из обращения при обнаружении каких-то опасных побочных эффектов.Но клинические испытания являются финальной проверкой эффективности нового препарата. А до этого проводятся эксперименты на различных животных по определенной методике. В общем, долгая процедура. И это правильно. Ведь, по сути, человек вмешивается в алгоритмы и процессы поддержания и развития жизни, пытаясь подправить кое-что. Если же окажется, что на любом из этапов этой многоступенчатой проверки будут обнаружены нежелательные побочные эффекты, то такой препарат никогда не поступит в продажу для населения.Все новые законы, принимаемые Госдумой, можно сравнить с новыми пилюлями, появляющимися и исчезающими каждый день. Только вот процессы принятия одних и других, как и показываемые результаты, существенно разнятся. Я попытаюсь показать, в чем разница.Как-то на досуге открыл веб-сайт нашей Государственной думы и обнаружил, что в 2017 году было внесено всего 392 законопроекта, рассмотрено 623, а вот принято — только 98. Потом посмотрел несколько видеофрагментов о работе думы. Честно говоря, остался неприятный осадок. В зале многие занимаются своими делами, разговаривают, работают с документами, смеются, ходят… В общем, явно показывают своим поведением пренебрежение к докладчику и не слушают, о чем он говорит. А потом я представил себе картину, когда в большом зале одного города собралось по одному представителю от каждого предприятия, а на трибуне выступает главврач самой большой больницы. Он начинает рассказывать о том, что нужно, по его мнению, сделать для нормального функционирования этого заведения. В силу определенной специфики большинство слушателей не будет даже понимать, о чем идет речь, а о нюансах так и вообще забыть можно. И так будет практически со всеми остальными ораторами, говорящими о своем. Аудитория, к которой они обращаются, их попросту не услышит.Госдума сегодня превратилась, по сути, в место встречи абсолютно разных по своему интеллектуальному и профессиональному уровню людей, имеющих разные жизненные интересы и опыт, вынужденных подчиняться строгой партийной дисциплине и подчас движимых весьма далекими от служения народу России мотивами. К чему приводит такая смесь, мы уже многократно видели на экранах ТВ. Да и потом, к чему всё это? Выступления, доклады, обсуждения в широком непрофессиональном кругу — для чего? Занять своё и чужое время? Да, а мы все платим за это шоу. Ах да, надо же проголосовать (проштамповать, так сказать) предлагаемое решение. Т. е. соблюсти процедуру, ритуал. Для галочки.Из нас всех просто делают идиотов, которые должны верить, а, главное, доверять тому, что, если депутат что-то зачитал с трибуны, а вся дума, занимаясь своими делами, между делом проголосовала за это, то всё должно быть просто замечательно. Особенно веселило, когда в недалеком прошлом во время голосования депутаты бегали как угорелые, совали карточки для голосования и нажимали кнопки (иногда не те). Очень здорово придумано. Может, думе пора очнуться и перестать считать всех нас идиотами, смотрящими трансляции с заседаний как развлекательное шоу. Как сказал кто-то: рыба гниет с головы, но с головы же ее и чистят.Интересно, как будут чувствовать себя депутаты, если они окажутся в больнице, и на консилиум, принимающий решение по стратегии их лечения, пригласят всех работников больницы, включая дворника с правом голоса? Думаю, они первыми проголосуют за удаление из зала всех неспециалистов. Или для того, чтобы полететь на самолете из Москвы в Сочи, нужно будет решение всех пассажиров (депутатов). У меня нет сомнений, что в таком случае в Сочи депутаты будут летать исключительно через Лондон, Париж или Вену (если мало горючего). Ну а по вопросу управления самолетом в процессе полета логичнее было бы всецело довериться пилоту, а не пускать в кабину руководителей фракций, т. к. голосование может принести совершенно неожиданные результаты, и самолет потерпит катастрофу.Т. е. когда на кону будет стоять собственная жизнь депутата, он постарается (если не полный идиот) слушать только профессионалов, у которых есть РЕАЛЬНЫЙ опыт работы. Однако когда в качестве пациента оказывается ВСЯ РОССИЯ, он считает возможным голосовать по ЛЮБОМУ обсуждаемому вопросу. ГДЕ ЛОГИКА?Может быть, настала пора пересмотреть модель работы Госдумы и вообще всех законодательных органов власти, сделав упор на профильные комитеты и профессиональные сообщества, где, по идее, должны сидеть более-менее профессионалы? Ведь парламентский институт власти сформировался много столетий назад, под влиянием совершенно других факторов и в условиях отсутствия информационных технологий. И если раньше депутат был, условно говоря, выразителем воли избирателей, то сегодня, при тотальном применении современных избирательных технологий, он стал выразителем воли своих спонсоров, партий, финансирующих его избирательную кампанию, а не избирателей. И это характерно не только для России, но и всех остальных стран мира.Да и потом, чего можно ожидать от любого гражданина, особенно не отягощенного юридическим образованием, являющегося в лучшем случае специалистом в одной узкой области? Он по определению не сможет правильно ответить на большинство возникающих проблем, особенно если они не из его области знания.Может, настала пора привлекать к законотворчеству более широкий круг граждан-специалистов? Собственно, почему мы считаем, что мнение депутата-неспециалиста — всё, а мнения тысяч избирателей-специалистов — ничто? Особенно в законотворчестве? И это мы сегодня называем властью народа? Это просто опасно. Мы все помним похождения ЕБН и чем это закончилось для страны и лично для большинства россиян.Может, настало время, когда депутат из выразителя мнения народа должен превратиться в организатора процесса ОБЪЕКТИВНОГО ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ НАРОДА (чисто техническая должность). А народ выразит свое мнение сам, напрямую, без толмачей. И мнение каждого гражданина будет учтено.Почему правом законодательной инициативы обладает только ограниченный круг лиц и органов? А не любой гражданин России? У нас что, есть деление на тех, кто прав, и тех, кто правее? Вроде бы по конституции мы все обладаем одинаковыми правами.Почему на веб-сайте Госдумы нет даже возможности подписаться хотя бы на рассылку всех законопроектов по определенным направлениям/темам? Загадка. Или депутаты думают, что они знают лучше других граждан, как жить и работать? Или кулуарно решать вопросы государственной важности нужно в тиши кабинетов? Тогда, может, проще собрать тройку (председатель Госдумы, председатель Совета Федерации и президент) и доверить им принимать законы? Будет гораздо быстрее. Но тройки уже были, и мы все помним, чем это закончилось.Почему нет возможности для всех граждан подавать свои предложения по тем или иным внесенным / обсуждаемым законопроектам онлайн с обязательным оповещением о результатах рассмотрения поданного предложения? Или можно только через депутата/толмача?Почему нет возможности напрямую проголосовать каждому гражданину за тот или иной законопроект? А депутаты должны только организовать голосование, обеспечив истинно народное волеизлияние. И их собственный голос должен иметь такой же вес, как и голос каждого гражданина России — ни больше, ни меньше. Конечно, тогда купить голоса всех граждан будет просто нереально, как и принять антинародные законы. Как и лоббировать выгодные кое-кому решения.Я очень хорошо понимаю, что сами депутаты не пойдут на такое. Ведь, по сути, это добровольная отдача ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ власти народу… Хотя по конституции она и так принадлежит народу… Читаем: статья 3, п. 2:«2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления».А п. 4 гласит:«4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону».Но по факту, это не так, т. к. п. 104 четко ограничивает круг лиц, обладающих правом законодательной инициативы. Где непосредственную власть народа заменили на «а также». Налицо явное противоречие и закрепленное в конституции неравенство депутата и гражданина, что само по себе нонсенс. Это необходимо поправить.Кстати, а как быть с референдумом, когда практически все граждане СССР на референдуме проголосовали за сохранение СССР? Или у нас отменили верховенство закона? Интересно узнать, кто отменил, каким постановлением? Или у нас гарантии соблюдения законов только на словах?Но это все касалось пока только процедур инициации и принятия законов. А как быть с их исполнением?И вот здесь начинается самое интересное. Закон принят, но не работает. Или работает, но не так, как планировали, и начинают этот уже принятый закон латать, добавляя изменения на изменения. Понять, где на что заменено, очень затруднительно. Сам президент говорил об этом в одном из своих выступлений. Было бы очень здорово в перечень сопроводительных документов к исправлению уже принятого закона давать окончательную редакцию с учетом всех предлагаемых исправлений.Я уверен, что все новые законы должны проходить апробацию (в медицинских терминах — клинические испытания) в отдельном ограниченном регионе (местности), и только после получения положительного опыта и всестороннего анализа реальных результатов такой апробации можно будет внедрять эти законы по всей России. Вовлечение же максимального количества граждан и организаций на этапе создания законов будет способствовать повышению качества принимаемых законов. А для организации этого процесса необходимо обеспечить максимальную открытость самого процесса формирования закона с обеспечением возможности для каждого гражданина России высказать свое мнение по существу и по любому вопросу.