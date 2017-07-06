Польша надеется на поставки сжиженного газа из США

Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Варшава надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа.Напоминаем, что первый транспорт с американским СПГ пришел в Польшу 8 июня.Высказывания по данному поводу президента Польши приводит РИА Новости Переговоры Дуды и Трампа прошли на фоне продолжающегося газового спора между Россией и Польшей. Польская нефтегазовая компания PGNiG требует от российской стороны снижения цен на газ, реализуемый в Польше по контракту от 25 сентября 1996 года. В Варшаве ожидают, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение по иску PGNiG к компаниям "Газпром" и "Газпром экспорт" в ноябре этого года.В последнее время власти Польши регулярно говорят о поиске вариантов диверсификации поставок. Надежды возлагаются на сжиженный сланцевый газ из США — PGNiG заключила пробный контракт на поставку одного танкера.Анджей Дуда не исключает, что Польша может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в страны Центральной и Восточной Европы. По словам польского президента, эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом.Ежегодно Польша потребляет около 15 млрд кубометров газа, две трети объема поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. По планам правительства, этот терминал вместе с газопроводом, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечат стране независимость от "восточных" поставок до 2022 года.