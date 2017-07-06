17:32 06 июля

Польша надеется на поставки сжиженного газа из США

Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Варшава надеется в ближайшее время подписать с США долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа.

Напоминаем, что первый транспорт с американским СПГ пришел в Польшу 8 июня.

Польша надеется на поставки сжиженного газа из США



Высказывания по данному поводу президента Польши приводит РИА Новости :

Это было успехом. Не было никаких проблем, никаких препятствий для того, чтобы этот газ оказался в нашем газопорте, и это открывает дорогу к очередным контрактам. Надеюсь, что будет подписан в ближайшее время долгосрочный контракт на поставки газа из США, и таким образом произойдет диверсификация поставок этого необычайно важного сырья в Польшу


Переговоры Дуды и Трампа прошли на фоне продолжающегося газового спора между Россией и Польшей. Польская нефтегазовая компания PGNiG требует от российской стороны снижения цен на газ, реализуемый в Польше по контракту от 25 сентября 1996 года. В Варшаве ожидают, что Стокгольмский арбитраж вынесет решение по иску PGNiG к компаниям "Газпром" и "Газпром экспорт" в ноябре этого года.
В последнее время власти Польши регулярно говорят о поиске вариантов диверсификации поставок. Надежды возлагаются на сжиженный сланцевый газ из США — PGNiG заключила пробный контракт на поставку одного танкера.

Анджей Дуда не исключает, что Польша может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в страны Центральной и Восточной Европы. По словам польского президента, эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом.

Ежегодно Польша потребляет около 15 млрд кубометров газа, две трети объема поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. По планам правительства, этот терминал вместе с газопроводом, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечат стране независимость от "восточных" поставок до 2022 года.

Использованы фотографии: http://4ua.biz/
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Комментарии 42

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  1. Тралл Сегодня, 15:57
    А Трамп ведь реально хороший бизнесмен, получается. Он способен Европе снег зимой на американский же кредит продать.
    Скоро поляки яблоки со штатов возить начнут пароходами smile
    Тралл
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:59
      А вот про цену на газ из США, почему-то тактично умолчали...
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 16:01
        Там льготный тариф "Русофобский" smile
        Тралл
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:05
          Цитата: Тралл
          Там льготный тариф "Русофобский"

          Трамп молодец и на Дуде игрец! laughing
          СРЦ П-15
          1. Fedalex Сегодня, 16:13
            Дуда-да- дуда... laughing
            Fedalex
            1. Владимир16 Сегодня, 16:58
              Цитата: Тралл
              А Трамп ведь реально хороший бизнесмен...

              Любой президен матрассии (даже негр) "хороший бизнесмен". И крыша у этого "бизнесмена" соответственная - военные базы. Раком поставит всех кто откажется купить. А что бы не напрягало постоянное стояние раком европейцы дружно признали себя педерастами.
              И самое интересное еропейцы писают кипятком от счастья что их имеет матрасня. Украина, грузия, шпротии, болгария, венгрия все в очереди стать рабами. Матрасы купили этих нерусей с потрохами и заставили их есть галстуки и стрелять друг в друга. - Цивилизация.
              Мне не дано понять их. hi
              Владимир16
              1. cniza Сегодня, 17:12
                Цитата: СРЦ П-15
                А вот про цену на газ из США, почему-то тактично умолчали...


                245 дол. за 1000 кубов , вместо 180 дол. за наш газ и наш газ выше по теплотворности по сравнению со сланцевым , так что ещё можно добавлять 25% к цене , вот и вся "выгода" Поляков , но они идут на это ради амбиций и в пику Германии .
                cniza
                1. cniza Сегодня, 17:13
                  Цитата: Тралл
                  Там льготный тариф "Русофобский" smile


                  Нет там никаких льгот , кроме кредита от США. wink
                  cniza
      2. Vadivak Сегодня, 16:10
        Цитата: СРЦ П-15
        А вот про цену на газ из США, почему-то тактично умолчали...

        СПГ из США составляет 4 доллара за MMBtu,, россияне могут отпускать сжиженное «голубое топливо» по 3–3,5 доллара за MMBtu.

        1 Mmbtu - это 1000 кубических футов
        1000 кубометров - это (100/30,5)^3 - приблизительно 35 mmbtu.


        Так что как и Украина - назло маме отморожу уши
        Vadivak
      3. Серый брат Сегодня, 16:28
        Цитата: СРЦ П-15
        А вот про цену на газ из США, почему-то тактично умолчали...

        И про количество газовозов тоже.
        Европа закупает у России 160 млрд. куб. газа
        Вместимость одного газовоза 75-80000 м3
        Даже если американцы Катар на весь флот ограбят, всё равно они не смогут такой объём первезти.
        Серый брат
      4. Олег Лавров Сегодня, 16:29
        А что остаётся, если из-за своей русофобии они пролетают мимо "северного потока".
        Олег Лавров
    2. Vadivak Сегодня, 16:12
      В 2016 году американцы уже начали снабжать Старый Свет своим сжиженным газом. Ни к каким осязаемым результатам, помимо медийного эффекта, это пока не привело. Объемы исключительно символические — 0,35 млн т. Гнать больше бессмысленно, не окупается.
      Vadivak
      1. voyaka uh Сегодня, 16:21
        Не знаю... В Англию прибывает первый танкер с газом.
        Это непривычная логистика, но привыкают.
        voyaka uh
        1. Vadivak Сегодня, 16:30
          Цитата: voyaka uh
          Не знаю... В Англию прибывает первый танкер с газом.

          "Deutsche Welle" в прошлом году кукарекала о поставках СПГ в Португалию, хотя....
          Vadivak
        2. Серый брат Сегодня, 16:42
          Цитата: voyaka uh
          Это непривычная логистика, но привыкают.

          Бриттам может и всё равно - на острове живут же.
          На континенте по другому - чтобы логистика там стала "привычной" и сие предприятие полностью освободило Европу от российской газовой агрессии, такерам придётся совершить порядка 2000 рейсов в год, а для этого нет ни нужного количества кораблей, ни инфраструктуры.
          Нереально, в общем.
          Серый брат
          1. Vadivak Сегодня, 16:48
            Цитата: Серый брат
            придётся совершить порядка 2000 рейсов в год, а для этого нет ни нужного количества кораблей, ни инфраструктуры.
            Нереально, в общем.

            В общем главное прокукарекать, а там хоть не рассветай
            Vadivak
    3. vovanpain Сегодня, 16:25
      Надежды возлагаются на сжиженный сланцевый газ из США — PGNiG заключила пробный контракт на поставку одного танкера.

      Браво пшеки good Назло соседям отморозим уши и пописаем против ветра. good С вводом "Северный Поток-2" Украина и Польша пролетают как фанеры над Парижем и трубы могут порезать на металлолом,на крайний случай засунуть Трампу в зад yes Который своей клоунадой на посту президента толкает Германию снова в обьятия "агрессора",да и Германия с двумя Северными Потоками становится крупнейшим хабом Европы.Пшеки великодержавная гордыня вам мешает подумать и посчитать во что обойдется вам сжиженный газ из США,(Трамп естественно в шоколаде )и газ по газопроводамНемцы далеко не fool и не даром взвыли насчет санкций против России,штатовский газ делает их экономику неконкурентноспособной,а вот вас при таком раскладе ожидает судьба прибалтийских мышей,гонору много,толку мало,а нам смех,валяйте пшеки Браво. good
      vovanpain
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:32
        Браво пшеки good Назло соседям отморозим уши и пописаем против ветра.
        а венгры счастливы,что с нами по газу договорились...наверное они что то знают.
        андрей юрьевич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:52
          А как США то рады такому контракту...А пшекам лишь бы русским насолить! Румыны те по спокойней и рассудительней и деньги считать умеют..Чтобы уничтожить Россию, нужно обрубить весь экспорт энергоносителей ..Наивные они все же! Обрубайте господа и новые санкции вводите мы вас умоляем ..
          ОТДЕЛ
  2. На страже Сегодня, 15:57
    Интересный корабль.
    На страже
    1. Тралл Сегодня, 16:02
      Цитата: На страже
      Интересный корабль

      4-х кипный жиже-газовоз smile
      Тралл
      1. На страже Сегодня, 16:15
        опасный очень, спичку кинуть и всё взорвётся
        На страже
    2. Seaman77 Сегодня, 16:05
      Цитата: На страже
      Интересный корабль.

      Во первых, это не корабль, а во вторых - старье. Таких уже давно не строят.
      Seaman77
      1. пл675 Сегодня, 16:20
        Цитата: Seaman77
        Цитата: На страже
        Интересный корабль.

        Во первых, это не корабль, а во вторых - старье. Таких уже давно не строят.


        можно раскрыть тему?
        т.е чуть подробнее по поводу "не корабля". "старья", и "не строят".
        буду признателен.
        пл675
        1. voyaka uh Сегодня, 16:35
          Самые большие корабли-газовозы Q-max
          сделаны в Южной Корее для Катара.
          Россия, кстати, тоже заказала два.
          voyaka uh
          1. пл675 Сегодня, 16:43
            Цитата: voyaka uh
            Самые большие корабли-газовозы Q-max
            сделаны в Южной Корее для Катара.
            Россия, кстати, тоже заказала два.


            я к тому, что это сложнейшие технологии, самое современное оборудование, не каждой стране доступно, а Seaman77 нам пытается дичь втереть.
            пл675
          2. Seaman77 Сегодня, 17:22
            Сейчас для Совкомфлота строят ещё, и на много круче чем для Катара - ледового класса. С Ямала СПГ возить. Будет таких 15 штук. Вот только, к сожалению, строят не у нас.
            Танкер ПАО «Совкомфлот» предназначен для обслуживания проекта «Ямал СПГ» и круглогодичной транспортировки СПГ в сложных ледовых условиях Карского моря и Обской губы. По своим характеристикам ледокольный газовоз не имеет мировых аналогов. Ему присвоен ледовый класс Arc7 – самый высокий среди существующих транспортных судов. Газовоз способен самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра, может круглогодично следовать по Севморпути в западном от Сабетты направлении и на протяжении шести месяцев (с июля по декабрь) – в восточном. Ранее период летней навигации в акватории Севморпути ограничивался четырьмя месяцами и только при наличии ледокольного сопровождения.

            Мощность пропульсивной установки газовоза составляет 45 МВт. Это в полтора раза превышает мощность первого в мире атомного ледокола «Ленин» (32,4 МВт). За один рейс судно способно перевезти 172 600 куб. метров СПГ.

            «Кристоф де Маржери» является пилотным судном серии из 15 газовозов, которые предполагается построить для обслуживания проекта «Ямал СПГ». Ввод судна в эксплуатацию ознаменовал появление на рынке нового класса судов – «Ямалмакс». Пропульсивная установка «Кристофа де Маржери» включает три винторулевые колонки типа «Азипод». Они обеспечивают высокую ледопроходимость и маневренность и позволяют использовать принцип движения кормой вперед (функция Double Acting Tanker, DAT), что необходимо для преодоления торосов и тяжелых ледовых полей.

            Seaman77
          3. МВГ Сегодня, 17:27
            Ага, будем сжиженный газ в США возить ))))
            МВГ
        2. Seaman77 Сегодня, 17:14
          Цитата: пл675
          можно раскрыть тему?
          т.е чуть подробнее по поводу "не корабля". "старья", и "не строят".
          буду признателен

          Пожалуйста. Не корабль, потому что не военный. Военные - корабли, гражданские - суда.
          А "не строят" потому что старый проект. С "шариками" LNG танкера строили в прошлом веке. Посмотрите на фото у Вояки Ух- видите "шарики"?
          Ну что, втер я вам дичь? wink
          Seaman77
    3. андрей юрьевич Сегодня, 16:32
      Цитата: На страже
      Интересный корабль.

      корабль-Бомба! yes
      андрей юрьевич
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:05
    Придётся польшу отключить,а в Германию чуть побольше поставить.И в польшу шубы не поставлять.И дрова тоже.Лет через 10 школяры будут изучать на ледниках польских-мелкоклеточных.Типа-клеточные организмы.
    ВЕРЕСК
  4. Fedalex Сегодня, 16:08
    Мой пердячий газ - самый дешёвый. Для пшеков, отдам бесплатно - ваш самовывоз. love
    Fedalex
  5. rotmistr60 Сегодня, 16:09
    независимость от "восточных" поставок до 2022 года.

    При полной зависимости от американских поставок и за цену минимум на 80% дороже. Но очевидно, что для Польши лечь под Сша почетно, а получать российский газ не позволяет польская "гордость".
    rotmistr60
    1. Б.Т.В. Сегодня, 16:44
      Цитата: rotmistr60
      получать российский газ не позволяет польская "гордость".


      Моя бабушка в таких случаях говорила: " обделаюсь, но не покорюсь."
      Б.Т.В.
    2. Простой Сегодня, 17:11
      Ну разницу в тарифах на энергоносители поляки прочувствуют не сразу -но зато обязательно.
      Простой
  6. Тень тьмы Сегодня, 16:34
    Ну что ж?... Американский так американский, главное чтобы расплачиваться за него яблок хватило. feel
    Тень тьмы
  7. prior Сегодня, 16:39
    Американцы втюхивают пшекам дорогой сжиженный газ, а те представляют это, как достижение.
    Любую позу готово принять вельможное паньство для удобства любимого партнёра !
    prior
  8. К-50 Сегодня, 16:42
    Сжиженный наз? Да на здоровье. У него цена почти вдвое больше. Больше денег на такой газ потратят, меньше на всякие ракетки останется. Правда пин дос ники для такого случая им их и бесплатно отдадут.
    Ну промышленность всё равно будет пробуксовывать в связи с увеличившейся стоимостью производства. То всем благо, кроме самих пшеков.
    К-50
  9. Molot1979 Сегодня, 16:54
    Искусанные хохлами решили назло бабушке уши отморозить. Идиотизм поляков можно только приветствовать. Пусть переплачивают. Им же хуже.
    Molot1979
  10. н0001 Сегодня, 17:09
    Россия делает все, чтобы Польша диверсифицировать поставки газа. Россия пусть ваш последний газ низкого качества (с водой). В Польше нет сушильной установки.
    н0001
  11. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:17
    Польша надеется на поставки сжиженного газа из США

    Зря - ведь сланцевый пузырь вот-вот лопнет.
    Молодой_Коммунист
    1. Федор ВОТП Сегодня, 17:22
      Это на каеие же шиши польские холопы собрались покупать сжижкнный газ из-за океана?...Если жто бкдет - поляки реально начнут дохнуть с голоду...вместе с соседними хохлами, которые уже снбя фактически обрекли на свой любимый глодомор...
      Федор ВОТП
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