09:12 07 июля

Американские СМИ "потеряли" законопроект об антироссийских санкциях

Американские СМИ «потеряли» законопроект по антироссийским санкциям, который, по их мнению, уже должен был бы лежать на столе у президента США Дональда Трампа. С целью «найти» законопроект телеканал CBS решил запустить подобие журналистского расследования. В ходе «расследования» выяснилось, что законопроекту якобы не дают ход в палате представителей Конгресса США, ожидая результатов встречи президентов Путина и Трампа в немецком Гамбурге.

Американские СМИ "потеряли" законопроект об антироссийских санкциях


Журналисты упомянутого телеканала сообщают, что, по мнению отдельных законотворцев, законопроект нарушал американские конституционные нормы. После внесения определённых изменений сенаторами законопроект «спустили» в нижнюю палату парламента США. Теперь, согласно букве американской бюрократии, палата представителей должна отправить первоначально полученную версию законопроекта обратно в Сенат, чтобы сенаторы объединили её с документом, указывающим на наличие изменений. В палате представителей заявляют, что процедура носит технический характер.


Между тем, в американских СМИ появились материалы, в которых техническая версия задержки принятия законопроекта отметается. На первое место в очередной раз выходит теория заговора, главной фигурой в которой снова объявлен Трамп, якобы давший отмашку тянуть с разработкой документа до тех пор, пока он не встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Эта истерия переходит уже все мыслимые и немыслимые границы.

Использованы фотографии: Newsmobile.in
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Комментарии 22

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  1. Anarchist Сегодня, 06:43
    Что за ​страна такая? СМИ рулят политиками. Диктуют волю народу формируя их мнение.
    Свобода? Диктат! Вот только кто диктует?...
    Anarchist
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:04
      Не верно. В США СМИ лишь отражают точку зрения тех кто диктует свои условия . Все СМИ имеют владельцев и даже пикнуть не могут без указки этих владельцев. Роль новостей о России в американских СМИ сильно преувеличена, на самом деле о России сообщают лишь вскользь, как собственно и о других событиях за рубежом...
      Monster_Fat
      1. 210окв Сегодня, 07:11
        "Шоу должно продолжаться"..А то скучно будет.. wassat
        210окв
      2. Venceremos Сегодня, 07:13
        Цитата: Monster_Fat
        Роль новостей о России в американских СМИ сильно преувеличена, на самом деле о России сообщают лишь вскользь


        Так ШИЗОФРЕНИЯ МАССОВАЯ,тогда, откуда ??? belay

        Цитата: Spartanez300
        Это уже не истерия это жизофрения . yes
        Шизофрени́я(«слабоумие преждевременное») — полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций
        Venceremos
        1. ЛукичЪ Сегодня, 07:20
          Цитата: Venceremos
          Так ШИЗОФРЕНИЯ МАССОВАЯ,тогда, откуда ???

          так ведь так и называется, средства МАССОВОЙ информации
          ЛукичЪ
          1. Venceremos Сегодня, 07:24
            Цитата: ЛукичЪ
            так ведь так и называется, средства МАССОВОЙ информации


            Да ясно это. Только вот Monster_Fat утверждает что СМИ (ихние) практически не пишут о России.
            И если это действительно так,то представляю ЧТО им там втюхивают,что у них начинается массовая истерия.
            Venceremos
        2. Monster_Fat Сегодня, 08:03
          "Шизофрения"-это в России где ваши СМИ раздули пузырь о том, что все только о России и говорят, что абсолютно не соответствует действительности, очевидно это делается для того чтобы за внешними спрятать российские внутренние проблемы.
          Monster_Fat
          1. Venceremos Сегодня, 08:16
            Цитата: Monster_Fat
            "Шизофрения"-это в России где ваши СМИ раздули пузырь о том, что все только о России и говорят, что абсолютно не соответствует действительности, очевидно это делается для того чтобы за внешними спрятать российские внутренние проблемы.

            ЧАвойто ? Вот тебе ссылка : http://inosmi.ru/
            Посчитай статьи где пишут о России и про Россию все кому не лень. И почитай ЧТО пишут.
            А потом будешь валить с больной головы на здоровую.
            Venceremos
            1. Monster_Fat Сегодня, 08:34
              Ну так там понадергано из изданий разных стран, да и то по одной статье. Вы считаете, что это много? wink Тут только в списке который публикуется на ВО статей 10 российских СМИ о том как "не любят Россию на западе" и как она "всем "к-а-ак даст!" а остальные 10 о том как "плохо на Украине" ... lol
              Monster_Fat
              1. Venceremos Сегодня, 08:40
                Цитата: Monster_Fat
                Ну так там понадергано из изданий разных стран, да и то по одной статье. Вы считаете, что это много?

                Так это только "свежак",а сколько ещё статей в разных изданиях и разных странах ?
                Цитата: Monster_Fat
                в списке который публикуется на ВО статей 10 о том как "не любят Россию на западе" и как она "всем "к-а-ак даст!" а остальные 10 о том как "плохо на Украине" ... lol

                А вот "lol" свой об Украине,засунь в... Беда у людей,грозящая перерасти в катастрофу. А ты ухмыляешься,монстр жирный америкосовский.
                Venceremos
          2. Ursus Сегодня, 08:38
            Цитата: Monster_Fat
            "Шизофрения"-это в России где ваши СМИ раздули пузырь о том, что все только о России и говорят, что абсолютно не соответствует действительности, очевидно это делается для того чтобы за внешними спрятать российские внутренние проблемы.

            Возможно, Вы и правы. Нам, изнутри РФ, может так и показаться. Однако, почему повсеместно вставляются палки в колеса нашему RT и поливают грязью? Где хваленая свобода слова и демократия?
            Ursus
    2. Ныробский Сегодня, 08:28
      Цитата: Anarchist
      Что за ​страна такая? СМИ рулят политиками. Диктуют волю народу формируя их мнение.

      Весь вопрос в том, кому принадлежат эти СМИ.
      Ныробский
  2. Spartanez300 Сегодня, 06:43
    Это уже не истерия это жизофрения . yes

    Шизофрени́я(«слабоумие преждевременное») — полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций
    Spartanez300
  3. pjastolov Сегодня, 06:44
    Эта истерия переходит уже все мыслимые и немыслимые границы.
    а у них мыли то вообще есть? по моему у них только одна - и они ее думают laughing
    pjastolov
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:46
      Эта истерия переходит уже все мыслимые и немыслимые границы.

      Вот и все комментарии..... hi
      Uncle Lee
      1. ЛукичЪ Сегодня, 07:21
        Цитата: Uncle Lee
        Вот и все комментарии.....

        можно было бы ограничиться одной этой фразой
        ЛукичЪ
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
    Просто Путин не позвонил трампу, и не назвал дату когда сей закон можно будет утверждать -или провалить lol
    Изгоняющий либероидов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Бытовавшую поговорку - "Я балдею от этих русских" пора переиначить - "Я дурею от этих американцев". Мысленные процессы представителей американских СМИ абсолютно не вяжутся с элементарной логикой, но зато отлично и молненосно реагируют на денежное вознаграждение.
    rotmistr60
  6. pafegosoff Сегодня, 07:58
    СМИ запустили расследование?
    СМИ запустили?
    Куда запустили СМИ?
    Кто запустил СМИ?
    Вернутся ли СМИ на Землю?
    Переживут ли СМИ посадку?
    pafegosoff
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:59
    Американские СМИ "потеряли" законопроект об антироссийских санкциях
    Ай, яй,яй.Внимательным нужно быть когда в помещение входишь feel bully
    Наблюдатель2014
  8. Flinky Сегодня, 08:24
    Цирк с конями.
    Flinky
  9. prior Сегодня, 09:11
    Толку от этого Трампа, что в Америке, что в России, что в мире - один трампец.
    prior
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