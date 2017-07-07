Американские СМИ "потеряли" законопроект об антироссийских санкциях
Американские СМИ «потеряли» законопроект по антироссийским санкциям, который, по их мнению, уже должен был бы лежать на столе у президента США Дональда Трампа. С целью «найти» законопроект телеканал CBS решил запустить подобие журналистского расследования. В ходе «расследования» выяснилось, что законопроекту якобы не дают ход в палате представителей Конгресса США, ожидая результатов встречи президентов Путина и Трампа в немецком Гамбурге.
Журналисты упомянутого телеканала сообщают, что, по мнению отдельных законотворцев, законопроект нарушал американские конституционные нормы. После внесения определённых изменений сенаторами законопроект «спустили» в нижнюю палату парламента США. Теперь, согласно букве американской бюрократии, палата представителей должна отправить первоначально полученную версию законопроекта обратно в Сенат, чтобы сенаторы объединили её с документом, указывающим на наличие изменений. В палате представителей заявляют, что процедура носит технический характер.
Между тем, в американских СМИ появились материалы, в которых техническая версия задержки принятия законопроекта отметается. На первое место в очередной раз выходит теория заговора, главной фигурой в которой снова объявлен Трамп, якобы давший отмашку тянуть с разработкой документа до тех пор, пока он не встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Эта истерия переходит уже все мыслимые и немыслимые границы.
Журналисты упомянутого телеканала сообщают, что, по мнению отдельных законотворцев, законопроект нарушал американские конституционные нормы. После внесения определённых изменений сенаторами законопроект «спустили» в нижнюю палату парламента США. Теперь, согласно букве американской бюрократии, палата представителей должна отправить первоначально полученную версию законопроекта обратно в Сенат, чтобы сенаторы объединили её с документом, указывающим на наличие изменений. В палате представителей заявляют, что процедура носит технический характер.
Между тем, в американских СМИ появились материалы, в которых техническая версия задержки принятия законопроекта отметается. На первое место в очередной раз выходит теория заговора, главной фигурой в которой снова объявлен Трамп, якобы давший отмашку тянуть с разработкой документа до тех пор, пока он не встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Эта истерия переходит уже все мыслимые и немыслимые границы.
Использованы фотографии: Newsmobile.in
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