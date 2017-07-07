09:11 07 июля

В России активно обсуждается заявление Януковича по Крыму

В Сети и средствах массовой информации продолжается активное обсуждение заявления Виктора Януковича по поводу Крыма. Напомним, что Янукович обвинил действующие власти Украины в том, что они, совершив антиконституционный госпереворот, сделали всё для развала страны. После этого президент Украины (2010-2014) заявил, что надеется на возвращение Крыма Украине.

После такого заявления Януковича общество, интересующееся темой, разделилось фактически на две части. Первая часть увидела в словах Януковича предательство в отношении Российской Федерации. Посыл такой: «мы его приютили, обогрели, а он, такой-сякой, Крым собрался Украине возвращать».

В своём аккаунте Твиттера Руслан Осташко, являющийся главным редактором интернет-журнала PolitRussia, предложил обменять Януковича на всех политических заключённых, находящихся на территории Украины. Идею поддержали другие представители медийного сообщества.


Другая общественная часть посчитала, что слова Януковича, как, по сути, недемократично свергнутого легитимного президента Украины, можно трактовать как официальное признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации.

В России активно обсуждается заявление Януковича по Крыму


Из заявления Януковича:
Всё, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения.


Напомним, что Янукович накануне отказался от участия в судебном процессе над самим собой, отозвал адвоката и направил в Генпрокуратуру Украины заявление о необходимости рассмотрения вопроса по факту госпереворота 2014 года с указанием перечня лиц, в перевороте поучаствовавших.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 36

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  1. Путинец Сегодня, 07:24
    Пора его самого вернуть Руине
    Путинец
    1. Anarchist Сегодня, 07:31
      Цитата: Путинец
      Пора его самого вернуть Руине

      Пусть съездит для начала свой батон вернуть! А потом (в" потом " очень сомневаюсь) о Крыме поговорим...
      Anarchist
      1. Vadivak Сегодня, 07:34
        Мы его можно сказать на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует
        Vadivak
        1. Владимир16 Сегодня, 07:37
          Цитата: Путинец
          Пора его самого вернуть Руине

          Так верни. Можешь? Или только языком?
          Не ты его приглашал к себе, что бы возвращать. И не к тебе он приехал за помощью.
          Русский человек не гонит на смерть того кого пригласил ежели приглашенный ведет себя как гость. Янукович не произнес ни чего нового. Он остался прежним. Таким же как был в момент бегства в Россию.
          Янукович не герой, не патриот. Ни чего не сделал для жителей России.
          Но вы опускаетесь ниже плинтуса своими призывами.
          Владимир16
          1. Vadivak Сегодня, 08:00
            Цитата: Владимир16
            Русский человек не гонит на смерть того кого пригласил

            Этого товарища не приглашали, а спасли его шкуру рискуя жизнями спецназовцев. А вот стоило-ли?
            «Не собираюсь его осуждать, но бездействие привело к тяжёлым последствиям», — президент РФ.
            Vadivak
      2. Zibelew Сегодня, 07:38
        Крым не вернётся в состав Украины, даже если Украина вернётся в состав России.
        Zibelew
  2. Spartanez300 Сегодня, 07:27
    Сказано и уже давно Крым это территория России , окончательно и бесповоротно и это не обсуждается не кем .
    Spartanez300
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
    Нужно гнать эту га-дость из России, пускай едет на Донбасс, и с оружием в руках своей кровью свой позор смывает angry Зачем приютили в моем Ростове на Дону это животное, нам он не нужен! !!!!! angry
    Изгоняющий либероидов
    1. Venceremos Сегодня, 07:47
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Зачем приютили в моем Ростове на Дону это животное, нам он не нужен! !!!!!

      Не уверен что он в Ростове. В России масса мест,где можно с комфортом "залечь на дно" и периодически "привсплывая" что-либо эдакое изрекать.
      А глаголит он ТО,что необходимо РФ в информационном противостоянии с Западом именно в данный момент.
      Всё сказано с дальним прицелом. Не с "бухты барахты".
      А то,что скотина отъявленная он,то это да yes
      Venceremos
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:52
      Изгоняющий либероидов
      Зачем приютили в моем Ростове на Дону это животное, нам он не нужен! !!!!! angry
      Успокойтесь.Всё нормально.На улице его всё равно не встретить.А вот в будущем пример Януковича может пригодиться winked Ну Трампа геть.Аляска путь домой feel
      Наблюдатель2014
      1. Venceremos Сегодня, 08:06
        Цитата: Наблюдатель2014
        Успокойтесь.Всё нормально.На улице его всё равно не встретить.А вот в будущем пример Януковича может пригодиться Ну Трампа геть.Аляска путь домой

        Пример Януковича...
        А ведь не он первый,с кем соответствующие службы США сыграли такую шутку,перекупив гос. чиновников и генералитет.
        Саддам Хуссейн. У того правда Путина под рукой не оказалось. Окончил путь земной на виселице.
        А Аляска... На кой она нужна,там даже русскоговорящих нет. Тем более БЫЛА ПРОДАНА(факт продажи не собираюсь обсуждать).

        Давай в начале ЛИСИЧАНСК,ПУТЬ ДОМОЙ. yes
        Venceremos
  4. василий50 Сегодня, 07:30
    Вот уж истинно, совсем по Матроскину: *его отмыли, а он нам фигвамы рисует*
    василий50
    1. Venceremos Сегодня, 08:27
      Цитата: василий50
      Вот уж истинно, совсем по Матроскину: *его отмыли, а он нам фигвамы рисует*

      Спокойствие товарищи,только спокойствие...
      Фигвамы рисуются по заказу. И только тогда и только там,где скажут.
      Venceremos
  5. ShadowCat Сегодня, 07:33
    Ну что вот все нервничают? Что он, что горби - политические трупы. А при разлагании газы выходят...
    ShadowCat
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    обменять Януковича на всех политических заключённых, находящихся на территории Украины

    Отличное предложение. Кроме лишних хлопот этот экс президент более ни чего не несет. А так хоть какая-то польза от него будет.
    надеется на возвращение Крыма Украине

    Размечтался в тиши, уюте и безопасности.
    rotmistr60
  7. Moskovit Сегодня, 07:36
    Да нормально Виктор Федорович сказал. А из-за чего тогда Крым вернулся в Россию, если не из-за киевской хунты? Янукович нам полезен. Он не нахлебник, с деньгами все в порядке. Он является раздражающим фактором для нынешней власти Украины, потому что чем дальше, тем больше людей будут настольгировать по "Януку"(с).
    Moskovit
    1. vovanpain Сегодня, 08:03
      Цитата: Moskovit
      потому что чем дальше, тем больше людей будут настольгировать по "Януку"(с).

      Не много коллега на Украине ностальгируют по Яныку,больше как то плюнуть хотят в него,если бы разгромил бы майдан вот тогда бы больше бы сторонников нашел,да и то вряд ли. hi
      vovanpain
      1. Ныробский Сегодня, 08:15
        Цитата: vovanpain
        Не много коллега на Украине ностальгируют по Яныку,больше как то плюнуть хотят в него,если бы разгромил бы майдан вот тогда бы больше бы сторонников нашел,да и то вряд ли.

        Ну-у это пока......Вон в Ливии, тоже радовались приходу демократии и свержению Каддафи, а теперь говорят о нём чуть ли не как о святом и ищут могилу для поклонения. Всего то 6 лет прошло. А тут пока 3 года, но "успехи" уже впечатляют всех уркаинцев, за исключением самых отмороженных, которым ещё есть что и кого пощипать.
        Ныробский
        1. vovanpain Сегодня, 08:29
          Цитата: Ныробский
          Ну-у это пока...

          Дай бог конечно коллега,но вон хороший ответ коллеги.
          Цитата: Altona
          Сейчас ностальгия, чтобы "было как при Януковиче, но без Януковича"

          hi С уважением Коллеги.
          vovanpain
      2. Venceremos Сегодня, 08:33
        Цитата: vovanpain
        если бы разгромил бы майдан

        А собственно не мог он этого сделать. Не было у него уже сил(государственных) ,которые могли бы(и хотели) решить за него эту задачу.
        К тому моменту всё и вся было куплено американцами. Наступил паралич власти.
        Нас,Донбасс,сплотить и поднять ещё тогда, он струсил.
        Venceremos
        1. Б.Т.В. Сегодня, 08:55
          Цитата: Venceremos
          Нас,Донбасс,сплотить и поднять ещё тогда, он струсил.


          Да, в мае 2014 на Донбассе его ждали, но он струсил.
          Б.Т.В.
          1. Venceremos Сегодня, 09:05
            Цитата: Б.Т.В.
            Да, в мае 2014 на Донбассе его ждали, но он струсил.

            Вообще-то в маю он нам и на фиг не нужен был. У нас уже был Стрелков. А вот если бы Янукович поднял бы народ ещё в январе-феврале, то тогда бы всё сложи лось по иному.
            Эх-х-х... Сослагательное склонение...
            Venceremos
  8. APASUS Сегодня, 07:40
    Раньше надо было думать головой ,а не батоном из золота.
    APASUS
  9. annodomene Сегодня, 07:40
    Так он и не собирается Крым возвращать. В интервью сказано было типа того, что "...жители Крыма сами избрали свой путь...". А с другой стороны позволю себе цитату по Крыму - "вопрос закрыт навсегда".
    annodomene
  10. Синьор Помидор Сегодня, 07:41
    Это такой тонкий троллинг скаклов со стороны янука?
    Синьор Помидор
  11. Altona Сегодня, 07:44
    Цитата: Moskovit
    Он является раздражающим фактором для нынешней власти Украины, потому что чем дальше, тем больше людей будут настольгировать по "Януку"(с).

    --------------------------------
    Сейчас ностальгия, чтобы "было как при Януковиче, но без Януковича". А вообще, государство Украина пришло к логическому концу и если будет дальше упорствовать и настаивать на своей государственности, то быстрее распадется.
    Altona
    1. Vadivak Сегодня, 08:43
      Цитата: Altona
      Сейчас ностальгия, чтобы "было как при Януковиче, но без Януковича".

      В Крыму мне примерно так и сказали
      Vadivak
  12. Jovanni Сегодня, 07:45
    Мне циркачи байку рассказывали. Будто ещё в советское время цирк наш на гастролях был, вроде в Венгрии. И показывали публике там удава здоровенного, - дрессировщик его на плечах носил по арене. А потом отчего-то сдох удав. Может обожрался чего. А гастроли то назначены, валюта, то-сё... Ну цирковые и придумали фокус, - свет тушат, только стробоскопы мелькают, выскакивает мужик на арену с дохлым змеем, и давай его крутить при свете вспышек. Зрители в восторге. Потом змеюку в холодильник до следующего представления, и так почти месяц возили пока совсем не завонял. Вот мне Янык того змея напоминает. Непонятно только, кто его на арену вытаскивает...
    Jovanni
    1. BecmepH Сегодня, 08:38
      Непонятно только, кто его на арену вытаскивает...
      А мне не понятно, почему Россия признала их правительство?. Янукович начинает телодвижения против нынешнего правительства Украины и это заявление продолжение телодвижений (на мой взгляд), так сказать, пряник украинскому электорату.
      BecmepH
  13. viktor_ui Сегодня, 07:50
    Дерьмо, а не мужик ... еще после всего пасть умудряется открывать. negative
    viktor_ui
  14. Altona Сегодня, 07:53
    Цитата: APASUS
    Раньше надо было думать головой ,а не батоном из золота.

    ---------------------------
    У начале майно, гроши и собственная шкурка. А вот теперича, с безопасного расстояния можно и об стране подумкать. hi
    Altona
  15. Толстоевский Сегодня, 08:00
    Пора баклана на кичу за призывы к нарушению территориальной целостности России. А ещё лучше - выдать его небратьям
    Толстоевский
  16. Гардамир Сегодня, 08:13
    Ну кто-то уже говорил. Крым вернуть Украине, Украину вернуть России.
    Гардамир
  17. German Titov Сегодня, 08:41
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Нужно гнать эту га-дость из России, пускай едет на Донбасс, и с оружием в руках своей кровью свой позор смывает angry Зачем приютили в моем Ростове на Дону это животное, нам он не нужен! !!!!! angry

    А в моём Донбассе он "на хиба"? Всё что "можно" он уже сделал. Теперь лет "одцать" геммор лечить будем.
    German Titov
  18. samarin1969 Сегодня, 08:43
    А Янукович ничего и не сказал...Побалаболил о "безответственных политиках" (о себе, что ли?)....

    Про Януковича известная присказка в версии Куприна «Если бы я был царем, все только ел бы сало, и на сале спал бы, и салом покрывался, потом украл бы сто рублей и убежал»...
    samarin1969
  19. Altona Сегодня, 08:47
    Цитата: Vadivak
    В Крыму мне примерно так и сказали

    ----------------------
    Почему в Крыму? В Крыму снова хотят "как при Януковиче"?
    Altona
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