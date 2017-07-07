В России активно обсуждается заявление Януковича по Крыму

Всё, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения.

В Сети и средствах массовой информации продолжается активное обсуждение заявления Виктора Януковича по поводу Крыма. Напомним, что Янукович обвинил действующие власти Украины в том, что они, совершив антиконституционный госпереворот, сделали всё для развала страны. После этого президент Украины (2010-2014) заявил, что надеется на возвращение Крыма Украине.После такого заявления Януковича общество, интересующееся темой, разделилось фактически на две части. Первая часть увидела в словах Януковича предательство в отношении Российской Федерации. Посыл такой: «мы его приютили, обогрели, а он, такой-сякой, Крым собрался Украине возвращать».В своём аккаунте Твиттера Руслан Осташко, являющийся главным редактором интернет-журнала PolitRussia, предложил обменять Януковича на всех политических заключённых, находящихся на территории Украины. Идею поддержали другие представители медийного сообщества.Другая общественная часть посчитала, что слова Януковича, как, по сути, недемократично свергнутого легитимного президента Украины, можно трактовать как официальное признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации.Из заявления Януковича:Напомним, что Янукович накануне отказался от участия в судебном процессе над самим собой, отозвал адвоката и направил в Генпрокуратуру Украины заявление о необходимости рассмотрения вопроса по факту госпереворота 2014 года с указанием перечня лиц, в перевороте поучаствовавших.