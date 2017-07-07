США готовы победить в новой космической гонке
Согласно информации РИА Новости , вице-президент США Майк Пенс, назначенный Дональдом Трампом руководителем воссозданного Национального совета по космосу, 6 июля в ходе выступления в космическом центре имени Кеннеди во Флориде заявил о готовности страны одержать победу в новой космической гонке .
При этом он не указал, с кем США предстоит вести конкурентную борьбу в космосе.
В 1957-1975 году СССР и США находились в состоянии холодной войны, частью которой являлась космическая гонка. Советский Союз первым запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1", в 1961 году СССР стал первой космической державой, отправив человека в первый орбитальный полет. В 1961 году началась так называемая «лунная гонка», которую в итоге выиграли США, осуществив посадку корабля "Апполон-11" на Луну в 1969 году, астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.
— обнадежил Пенс сотрудников НАСА.
Он также процитировал Трампа, который ранее заявил, что "быть лидером — предназначение Америки".
Мы выиграли гонку на Луну, мы выиграли гонку полвека назад, и сейчас в XXI веке и дальше мы снова будем побеждать.
При этом он не указал, с кем США предстоит вести конкурентную борьбу в космосе.
В 1957-1975 году СССР и США находились в состоянии холодной войны, частью которой являлась космическая гонка. Советский Союз первым запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1", в 1961 году СССР стал первой космической державой, отправив человека в первый орбитальный полет. В 1961 году началась так называемая «лунная гонка», которую в итоге выиграли США, осуществив посадку корабля "Апполон-11" на Луну в 1969 году, астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.
Мы начинаем новое путешествие, которое ведет нас к новым достижениям и я уверен, что мы достигнем новых высот американского лидерства с американскими ценностями.
— обнадежил Пенс сотрудников НАСА.
Он также процитировал Трампа, который ранее заявил, что "быть лидером — предназначение Америки".
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