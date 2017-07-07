США готовы победить в новой космической гонке

Мы выиграли гонку на Луну, мы выиграли гонку полвека назад, и сейчас в XXI веке и дальше мы снова будем побеждать.

Мы начинаем новое путешествие, которое ведет нас к новым достижениям и я уверен, что мы достигнем новых высот американского лидерства с американскими ценностями.