09:12 07 июля

США готовы победить в новой космической гонке

Согласно информации РИА Новости , вице-президент США Майк Пенс, назначенный Дональдом Трампом руководителем воссозданного Национального совета по космосу, 6 июля в ходе выступления в космическом центре имени Кеннеди во Флориде заявил о готовности страны одержать победу в новой космической гонке .



Мы выиграли гонку на Луну, мы выиграли гонку полвека назад, и сейчас в XXI веке и дальше мы снова будем побеждать.



При этом он не указал, с кем США предстоит вести конкурентную борьбу в космосе.

В 1957-1975 году СССР и США находились в состоянии холодной войны, частью которой являлась космическая гонка. Советский Союз первым запустил первый искусственный спутник Земли "Спутник-1", в 1961 году СССР стал первой космической державой, отправив человека в первый орбитальный полет. В 1961 году началась так называемая «лунная гонка», которую в итоге выиграли США, осуществив посадку корабля "Апполон-11" на Луну в 1969 году, астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

Мы начинаем новое путешествие, которое ведет нас к новым достижениям и я уверен, что мы достигнем новых высот американского лидерства с американскими ценностями.

— обнадежил Пенс сотрудников НАСА.

США готовы победить в новой космической гонке


Он также процитировал Трампа, который ранее заявил, что "быть лидером — предназначение Америки".


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Комментарии 40

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  1. Толстоевский Сегодня, 08:02
    Так ведь Стэнли Кубрик умер?
    Толстоевский
    1. Vadivak Сегодня, 08:04
      Горбачева будете мультяшками пугать
      Vadivak
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:10
        НАСА хочет получить премию Оскара со второй попытки?
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
          Саня , здрав буде , друг мой ! soldier drinks Уж как тут не припомнить :
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:25
            Приветствую, Паша! drinks hi Всё верно, США это сплошной Голливуд!
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
              Это знаем мы , это знают сами матрасы . У меня всего один вопрос : ПОЧЕМУ ТАК ???
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:35
                Цитата: bouncyhunter
                Это знаем мы , это знают сами матрасы . У меня всего один вопрос : ПОЧЕМУ ТАК ???

                Потому что мы знаем, что матрасы знают, что мы знаем! А вообще, был слух в сети, что была договорённость Брежнева с США за какую-то американскую помощь, не разглашать, как было на самом деле с их высадкой на Луну. Скорее всего фейк, но "чем чёрт не шутит".
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
                  Саш , коли уж в самой Матрасии на эту тему копья ломают ....
                  bouncyhunter
    2. Spartanez300 Сегодня, 08:10
      Ага постройте себе корабль и улетите с планеты что бы вами тут не воняло .
      Spartanez300
    3. donavi49 Сегодня, 08:26
      Зато Маск жив.
      3 Фалкона9 за 2 недели.

      И 14/6 США/РФ по запускам.
      donavi49
      1. Комментарий был удален.
        1. donavi49 Сегодня, 08:37
          У Маска? Все свое. Причем он как-бы старается использовать по максимуму маде ин ЮСА или маде ин своя корпорация компоненты.
          donavi49
    4. Комментарий был удален.
      1. Wedmak Сегодня, 08:32
        Майкл Бэй есть.

        Там все в взрывах будет. Может даже вертолет поучаствует.
        Wedmak
    5. Lycan Сегодня, 08:34
      Есть:
      Питер Хайамс (Козерог-1)
      Майкл Бэй (Трансформеры)
      Гонсало Лопес-Гальего (Аполлон 18)
      Ридли Скотт (Марсианин, Чужие, Прометей)
      Тим Бёртон (Марс атакует)
      Хорхе Бланко (Планета 51)
      Lycan
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
    США готовы победить в новой космической гонке
    Что, Голливуд сказал сбацает как за так и надо фильмец в 13 D? Что Марс можно будет даже понюхать laughing
    Наблюдатель2014
  3. хрыч Сегодня, 08:04
    Сорок лет назад выиграли лунную гонку, сейчас снова хотят выиграть лунную гонку. laughing Технологии создания фальшивых съемок улучшились laughing Кубрик уже сдулся со своими эффектами wassat
    хрыч
    1. Арарат Сегодня, 08:39
      Ну пока они далеко впереди всех.
      Арарат
  4. iliitchitch Сегодня, 08:10
    Павильоны для съёмок "достижений" ещё остались . Осталось ещё одного Стенли Кубрика найти - всё . Если это будет не победа в космических гонках , то какого хрена ...
    Ой , коллеги , извиняюсь - добавочка к комменту . Не прочитав ваши , свой написал hi . Кубрик популярен весьма в наших кругах .
    iliitchitch
    1. mac789 Сегодня, 08:29
      Клонировать Кубрика!!!
      mac789
  5. Alone Сегодня, 08:11
    "которую в итоге выиграли США, осуществив посадку корабля "Апполон-11" на Луну в 1969 году, астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну."
    А еще 11.09.01 был "террористический акт",а еще Пауэлл трес в ООН "химическим оружием" Хуссейна и т.д.
    Alone
  6. aybolyt678 Сегодня, 08:11
    откуда на Луне облака??
    aybolyt678
    1. Толстоевский Сегодня, 08:13
      астронавты в пути бобовыми питались
      Толстоевский
  7. Pivot Сегодня, 08:15
    А первый выход в открытый космос? Это ведь тоже достижение СССР.
    Pivot
  8. pvv113 Сегодня, 08:17
    астронавт НАСА Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну.

    А был ли мальчик?
    pvv113
    1. Арарат Сегодня, 08:41
      Если так то летел ли Гагарин в космос, был ли спутник?
      Арарат
      1. pvv113 Сегодня, 09:08
        Вам не кажется странным, что ни у кого нет сомнений про Гагарина, а споры о высадке американцев на Луну не прекращаются?
        pvv113
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:18
    Мы начинаем новое путешествие, которое ведет нас к новым достижениям и я уверен, что мы достигнем новых высот американского лидерства с американскими ценностями.
    В общем всё понятно.Угроза что плюхнется чей-то зонд или не дай Бог для американцев аппарат с людьми.В районе "посадок" Аполлонов стала велика.И нужно наследить там для приличия laughing
    Наблюдатель2014
  10. viktor_ui Сегодня, 08:21
    Правда ваша. Никуда эти _америкосы_ не летали и летать не будут, НАСА и ГОЛЛИВУД одна контора... марсоходов точно там нет ибо это все 3D 80-го уровня. Кстати Китайцы и Индусы на ЛУНУ ничего не посылали, не прилуняли и не кидали... ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ С ХРУСТАЛЬНОЙ ТВЕРДЬЮ, а с низу три слоняры с черепахой мутят и туманят. И только величайший РОСКОСМОС наша последняя надежда проколупать дырку в хрустале... да еще прынц Ашурбейли со своей Асгардией подбросит все и вся дальше некуда.
    viktor_ui
    1. donavi49 Сегодня, 08:32
      А это явно девочка дизайнер рисовала. Потом стилизировали и готово! Первый подробный снимок Плутона. Спалились на сердечке. laughing А всякие Кассини-Гюгенсы/Юноны и прочие эксплуатируют данные Вояджеров - ничего не открыв. Про посадку на комету - так вообще помолчим.
      donavi49
  11. rotmistr60 Сегодня, 08:30
    мы снова будем побеждать.

    А пока летают на МКС на наших кораблях, в ракетостроении пользуются нашими движками и китайцы на пятки наступают. Но у "великой" страны должны быть и великие заявления.
    rotmistr60
    1. Арарат Сегодня, 08:44
      Таксист хочет похвалы за достижения пассажира?
      Арарат
  12. iliitchitch Сегодня, 08:30
    Вы уж только впредь , братаны , после "съёмок марсоходов" , не забывайте сусликов невадской пустыни с фоток убирать , и карликовые берёзки в канадской тундре laughing . Фотошоп - он животворящ , классная штука good Главное - хорошие фильтры .
    iliitchitch
  13. Чарик Сегодня, 08:35
    Цитата: donavi49
    Зато Маск жив.
    3 Фалкона9 за 2 недели.

    И 14/6 США/РФ по запускам.

    а гтето ничево
    Чарик
    1. viktor_ui Сегодня, 08:58
      а гтето ничево... не просто ничаво, а корячится большой попец с последующим коллапсом. Высказывание о сокращении отряда космонавтов очень о многом говорит... Рогозин - ТЫ ЭТОТ ОТРЯД СОЗДАВАЛ ??? Шойгу Кожугедович, возьмите шефство над Роскосмосом... плиззз. А на сем ресурсе заявляли, что Илон Маск таким образом __овский_ бюджет пилит...вот гад_ , пилит готовыми изделиями.
      viktor_ui
  14. Толстоевский Сегодня, 08:36
    первыми на Марсе будут китайцы
    Толстоевский
    1. donavi49 Сегодня, 08:46
      Их марсианская программа пока на роверах. То есть уровень 15 летней давности от США.

      Если SLS полетит - то тогда на ней и на Марс. Если нет - то нет. Вообще - Марс пока набирает политическую силу. Уровня луны. Реальная научная программа там будет небольшая. Для ученых возможно интереснее разбить огроменный бюджет и настроить разных роботов. Большая миссия на Титан. Миссия с забором воды с Энцелада. Миссия в раскол коры на Европу с забором вещества. И т.п.
      donavi49
  15. Арарат Сегодня, 08:46
    Ничего другого не ожидал, только стеб про Кубрика, батут, ваши движки, без нас никуда. Никто на Луне не был! Лозунги лозунги а на деле ноль.
    Арарат
    1. Вадим237 Сегодня, 09:05
      Наш Роскосмос это абсолютный ноль.
      Вадим237
    2. viktor_ui Сегодня, 09:07
      Арарат не обращай внимания..., это местные наши укропы упражняются... меня лично берет досада в плане застоя в освоении ближнего и дальнего космоса гребаным роскосмосом , а ИХ тупо жаба душит , отсюда и мысли кривые.
      viktor_ui
  16. Aleksandr21 Сегодня, 09:01
    Комментарий как прям под копирку: США не были на Луне, Голливуд и т.д. "Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» версию о том, что США сфальсифицировали высадку на Луну" (с) По теме новости, американцы хотят высадиться на Марсе и шансы у них неплохие, финансирование НАСА идёт полным ходом, по срокам конечно пока не понятно когда, но движение идёт, это не говоря уже о частниках таких как Маск у которых тоже свои планы. У нас с этим хуже, а точнее вообще никак, государство не может определиться нужен ли ему космос в принципе: Луна, Марс, новая ОС после МКС и т.п. и что будет после того как МКС прикроют ? В СССР было развитие космических программ: первый спутник, первый человек в космосе, исследование солнечной системы КА.... у нас увы.
    Aleksandr21
  17. Cataphract Сегодня, 09:03
    сколько же ДБ которые отрицают очевидные вещи, это на егэ-й учат тому что американцев не было на луне? Или Роскосмос это подтвердил? Откуда столько недоумков?
    Cataphract
  18. NKVD Сегодня, 09:06
    Никогда ни одной гонки они не выигрывали и сейчас лишь болтовня.Состряпают опять фейк такой же как и с полетом на луну.
    NKVD
  19. Александр Владимиров Сегодня, 09:10

    как то так! NASA открывает конкурс на закупку батутов.
    Александр Владимиров
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