США направят в Афганистан меньшее число военных
Согласно информации РИА Новости , издание Wall Street Journal, ссылающееся на записку советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера, сообщило о том, что американская администрация приняла решение об отправке в Афганистан не более 3,9 тыс. военных при ранее запланированных 5 тыс.
Речь идет о документе, направленном в адрес небольшой группы представителей Белого дома. В нем указано, что президент страны установил для главы Пентагона лимит в 3,9 тыс. солдат, призванных пополнить ряды вооруженных сил в Афганистане (на текущий момент – 10 тыс. чел.). Ранее Трамп заявлял о том, что решение о количественном составе войск должен принимать министр обороны Мэттис.
Руководство Североатлантического союза 31 декабря 2014 года официально завершило операцию Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан. На территории страны с 1 января 2015 года развернута и функционирует учебно-тренировочная миссия альянса под условным наименованием "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission).
Как заявляли высокопоставленные лица в Брюсселе и Вашингтоне, переход к "небоевому формату" иностранного военного присутствия в Афганистане ознаменовал новую главу в жизни исламского государства.
Речь идет о документе, направленном в адрес небольшой группы представителей Белого дома. В нем указано, что президент страны установил для главы Пентагона лимит в 3,9 тыс. солдат, призванных пополнить ряды вооруженных сил в Афганистане (на текущий момент – 10 тыс. чел.). Ранее Трамп заявлял о том, что решение о количественном составе войск должен принимать министр обороны Мэттис.
Руководство Североатлантического союза 31 декабря 2014 года официально завершило операцию Международных сил содействия безопасности в Исламской Республике Афганистан. На территории страны с 1 января 2015 года развернута и функционирует учебно-тренировочная миссия альянса под условным наименованием "Решительная поддержка" (Resolute Support Mission).
Как заявляли высокопоставленные лица в Брюсселе и Вашингтоне, переход к "небоевому формату" иностранного военного присутствия в Афганистане ознаменовал новую главу в жизни исламского государства.
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