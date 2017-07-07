09:12 07 июля

США помогут восстановить экономику Ирака

Согласно информации РИА Новости , официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о намерении США направить Ираку 150 млн. долл. в рамках реализации Программы развития ООН.

США помогут восстановить экономику Ирака


Как она указала, данные вливания будут направлены на поддержку "усилий правительства Ирака по стабилизации в районах, освобожденных от ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ]".


Средства пойдут на основные меры безопасности, восстановление необходимых услуг (населению), восстановление местной экономики, стабилизацию (положения) общин. Они позволят иракцам вернуться домой.




В итоге общий объем помощи США, оказанной Ираку по данной статье, составит 265 млн. долл. за последние два года.


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