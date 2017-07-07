США помогут восстановить экономику Ирака
Согласно информации РИА Новости , официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт сообщила о намерении США направить Ираку 150 млн. долл. в рамках реализации Программы развития ООН.
Как она указала, данные вливания будут направлены на поддержку "усилий правительства Ирака по стабилизации в районах, освобожденных от ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ]".
В итоге общий объем помощи США, оказанной Ираку по данной статье, составит 265 млн. долл. за последние два года.
Как она указала, данные вливания будут направлены на поддержку "усилий правительства Ирака по стабилизации в районах, освобожденных от ИГИЛ [террористическая организация, запрещенная в РФ]".
Средства пойдут на основные меры безопасности, восстановление необходимых услуг (населению), восстановление местной экономики, стабилизацию (положения) общин. Они позволят иракцам вернуться домой.
В итоге общий объем помощи США, оказанной Ираку по данной статье, составит 265 млн. долл. за последние два года.
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