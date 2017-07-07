США не будут возражать против военной полиции РФ в Сирии
Вашингтон не будет возражать против присутствия российской военной полиции в зонах деэскалации в САР, также в администрации США откажутся от тезиса, согласно которому президент Асад должен покинуть свой пост, передает ТАСС сообщение интернет-издания The Daily Beast.
По словам источника ресурса, Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории арабской республики и «будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии».
«США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках», – пишет издание.
Отмечается, что главной целью нового политического курса является «нанесение сокрушительного поражения террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ)».
Ожидается, что обо всем этом президент Дональд Трамп расскажет на встрече с российским лидером Владимиром Путным в Гамбурге.
По данным ресурса, новая стратегия по Сирии разрабатывалась с участие госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ должна быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.
В заявлении Тиллерсона, приуроченном к встрече президента Трампа и Путина на G20, отмечалось, что «Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи». В Госдепе отметили также, что сотрудничество с Москвой «с целью обеспечения стабильности на земле положит начало прогрессу по урегулированию политического будущего Сирии».
По словам источника ресурса, Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории арабской республики и «будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии».
«США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках», – пишет издание.
Отмечается, что главной целью нового политического курса является «нанесение сокрушительного поражения террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ)».
Ожидается, что обо всем этом президент Дональд Трамп расскажет на встрече с российским лидером Владимиром Путным в Гамбурге.
По данным ресурса, новая стратегия по Сирии разрабатывалась с участие госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ должна быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.
В заявлении Тиллерсона, приуроченном к встрече президента Трампа и Путина на G20, отмечалось, что «Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи». В Госдепе отметили также, что сотрудничество с Москвой «с целью обеспечения стабильности на земле положит начало прогрессу по урегулированию политического будущего Сирии».
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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