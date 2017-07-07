12:16 07 июля

США не будут возражать против военной полиции РФ в Сирии

Вашингтон не будет возражать против присутствия российской военной полиции в зонах деэскалации в САР, также в администрации США откажутся от тезиса, согласно которому президент Асад должен покинуть свой пост, передает ТАСС сообщение интернет-издания The Daily Beast.



По словам источника ресурса, Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории арабской республики и «будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии».


«США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках», – пишет издание.

Отмечается, что главной целью нового политического курса является «нанесение сокрушительного поражения террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ)».

Ожидается, что обо всем этом президент Дональд Трамп расскажет на встрече с российским лидером Владимиром Путным в Гамбурге.

По данным ресурса, новая стратегия по Сирии разрабатывалась с участие госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция РФ должна быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.

В заявлении Тиллерсона, приуроченном к встрече президента Трампа и Путина на G20, отмечалось, что «Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей на земле за соблюдением соглашения о прекращении огня, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи». В Госдепе отметили также, что сотрудничество с Москвой «с целью обеспечения стабильности на земле положит начало прогрессу по урегулированию политического будущего Сирии».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru/
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Комментарии 21

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  1. gorgo Сегодня, 09:37
    А на нашивках "ВП" значит именно то, о чем я подумал? )))
    gorgo
    1. Владимир16 Сегодня, 09:40
      Кто знает о чем Вы думаете?
      На нашивке написано русским языком - военная полиция.
      Трамп продемонстрировал, что он просто говорящая голова. Некоторые журналисты имеют большее влияние чем этот дональд. Сдал своих людей в угоду другим лишь бы остаться в кресле. О чем можно с ним говорить? Разве, что о погоде?
      Владимир16
    2. сибиралт Сегодня, 09:48
      М-да. Шевроны похожие на падающую авиабомбу.
      сибиралт
      1. Geisenberg Сегодня, 09:54
        Цитата: сибиралт
        М-да. Шевроны похожие на падающую авиабомбу.


        Это не шеврон а повязка.
        Geisenberg
        1. oleg-gr Сегодня, 10:12
          Кто же США спрашивать станет? Решение принято и америкосам осталось только комментировать.
          oleg-gr
    3. Spartanez300 Сегодня, 09:54
      «будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии».

      А вот это маловероятно.
      «США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках»

      Сейчас США начнут подгонять и всячески помогать оппозиции что бы та захватила как можно более жирный кусок территории Сирии.
      Spartanez300
    4. Geisenberg Сегодня, 09:54
      Цитата: gorgo
      А на нашивках "ВП" значит именно то, о чем я подумал? )))


      То о чём ты подумал ))) из двух сокращений по три буквы ) А это - военная полиция.
      Geisenberg
    5. ЛукичЪ Сегодня, 10:03
      Цитата: gorgo
      А на нашивках "ВП" значит именно то, о чем я подумал?

      ну да. личная гвардия Владимира Путина
      ЛукичЪ
  2. РусланНН Сегодня, 09:38
    Вот наглость полосатых. Кто они такие, чтобы возражать? Законное правительство Сирии? Сами нелегально там находятся и другим диктовать пытаются.
    РусланНН
    1. Geisenberg Сегодня, 09:55
      Цитата: РусланНН
      Вот наглость полосатых. Кто они такие, чтобы возражать? Законное правительство Сирии? Сами нелегально там находятся и другим диктовать пытаются.


      Такой менталитет. Они считают себя исключительными. И бесятся когда их обламывают.
      Geisenberg
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:04
        Цитата: Geisenberg
        . И бесятся когда их обламывают.

        им в голову не приходит, что про их исключительности кроме них никто не знает
        ЛукичЪ
  3. НЕКСУС Сегодня, 09:39
    США не будут возражать против военной полиции РФ в Сирии

    А их кто-то спрашивает?
    НЕКСУС
    1. Partyzan Сегодня, 09:48
      «США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. Однако в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках»
      на саммите G-20 будут разговаривать о дележе Сирии, вот как то так hi
      Partyzan
    2. garx Сегодня, 09:52
      Это так великодушно с их стороны!
      garx
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:54
        Цитата: garx
        Это так великодушно с их стороны!

        Матрасс и Великодушие в одном предложении не могут стоять. hi
        НЕКСУС
  4. Владимир16 Сегодня, 09:39
    Трамп продемонстрировал, что он просто говорящая голова. Некоторые журналисты имеют большее влияние чем этот дональд.
    Владимир16
  5. silberwolf88 Сегодня, 09:42
    можете конечно и возразить ... только вас никто не спрашивает ... а районы нахождения полиции в уведомительном порядке закрываются для военных действий любых интервентов (США и прочие европы) ...
    silberwolf88
  6. МВГ Сегодня, 09:45
    Хорошая мина при плохой игре - кто их спрашивать будет то ?? На тактических махинациях обломались, теперь делают вид, что это у них добрая воля такая.
    МВГ
  7. Cataphract Сегодня, 09:45
    заявление в стиле "у нас все под контролем", только их мнением кто-то интересовался?
    Но по сути Россия начала наземную операцию, остроумно конечно солдат назвать "полицией".
    Cataphract
  8. Spartanez300 Сегодня, 09:52
    «будет более интенсивно сотрудничать с Москвой по Сирии».
    Spartanez300
  9. rotmistr60 Сегодня, 10:22
    США не будут возражать против военной полиции РФ в Сирии

    Огромное спасибо барин. Мы так надеялись на твою доброту и справедливость. Век будем за тебя Богу молиться. Американцы наверное ждали такой реакции России на их милостивое " возражать против не будем".
    rotmistr60
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