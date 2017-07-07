Госдеп: Вашингтон не станет отказываться от Украины

Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью на Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции,

У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно,