Госдеп: Вашингтон не станет отказываться от Украины
Администрацию США по-прежнему беспокоит ситуация в Донбассе, она ценит теплые отношения с украинскими властями и не собирается отказываться от них, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.
Киев, Вашингтон и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. РФ эти обвинения отвергает и называет подобные их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Напротив, Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью на Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции,сказала Науэрт, отвечая на вопрос «могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина» в Германии "на полях" саммита G20.
У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно,добавила представитель ведомства.
Киев, Вашингтон и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. РФ эти обвинения отвергает и называет подобные их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Напротив, Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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