12:15 07 июля

Госдеп: Вашингтон не станет отказываться от Украины

Администрацию США по-прежнему беспокоит ситуация в Донбассе, она ценит теплые отношения с украинскими властями и не собирается отказываться от них, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Госдеп: Вашингтон не станет отказываться от Украины


Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму. Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией с безопасностью на Донбассе. Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев. И я не представляю, что мы откажемся от этой позиции,
сказала Науэрт, отвечая на вопрос «могут ли США отказаться от поддержки Украины после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина» в Германии "на полях" саммита G20.


У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно,
добавила представитель ведомства.

Киев, Вашингтон и ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. РФ эти обвинения отвергает и называет подобные их неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Напротив, Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 30

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  1. РусланНН Сегодня, 09:54
    А не подавится госдеп?
    РусланНН
    1. Венд Сегодня, 09:56
      Цитата: РусланНН
      А не подавится госдеп?

      Подавятся. Но как говорится. надежда умирает последней. США все еще надеяться, что им удастся втянуть России в войну.
      Венд
      1. oleg-gr Сегодня, 10:07
        Продолжат кормить содержанку Окраину? Или это будут проблемы Гейропы? Меркель не удавится от такой перспективы? Грамотное распределение обязанностей придумал Госдеп.
        oleg-gr
      2. Владимир 38 Сегодня, 10:12
        Цитата: Венд
        Цитата: РусланНН
        А не подавится госдеп?

        Подавятся. Но как говорится. надежда умирает последней. США все еще надеяться, что им удастся втянуть России в войну.

        А что,разве они не втянули нас в войну? Война идет полным ходом и лишь решительные действия могут положить этому конец.
        Владимир 38
        1. Венд Сегодня, 10:58
          Цитата: Владимир 38
          Цитата: Венд
          Цитата: РусланНН
          А не подавится госдеп?

          Подавятся. Но как говорится. надежда умирает последней. США все еще надеяться, что им удастся втянуть России в войну.

          А что,разве они не втянули нас в войну? Война идет полным ходом и лишь решительные действия могут положить этому конец.

          США нужна мировая война, ее то они и не могут получить.
          Венд
          1. Владимир 38 Сегодня, 11:00
            Цитата: Венд
            Цитата: Владимир 38
            Цитата: Венд
            Цитата: РусланНН
            А не подавится госдеп?

            Подавятся. Но как говорится. надежда умирает последней. США все еще надеяться, что им удастся втянуть России в войну.

            А что,разве они не втянули нас в войну? Война идет полным ходом и лишь решительные действия могут положить этому конец.

            США нужна мировая война, ее то они и не могут получить.

            Нет мировая им как раз не нужна, была бы нужна получили бы. Им нужна война вдоль наших границ.
            Владимир 38
            1. Венд Сегодня, 11:11
              Цитата: Владимир 38

              Нет мировая им как раз не нужна, была бы нужна получили бы. .
              Да что вы?. Вы слишком преклоняетесь перед способностями США. Они пытались раздуть мировой пожар через ИГИЛ, Россия их обломала. А война у наших границ, для этого бывшие республики СССР не подходят. Пример Грузии это доказал.
              Венд
              1. Владимир 38 Сегодня, 11:16
                Цитата: Венд
                Вы слишком преклоняетесь перед способностями США.

                Не преклоняюсь я не перед чьими способностями. Более всего для нас не выгодны затяжные войны вдоль наших границ. Объяснять наверно не надо почему? Что сша и делают, а мировая война им не выгодна самим, по этому ее нет. Развязать мировую войну ничего не стоит, хотели бы давно бы развязали, в той же Сирии все могло и начаться.
                Владимир 38
          2. ЛукичЪ Сегодня, 12:03
            Цитата: Венд
            США нужна мировая война, ее то они и не могут получить.

            им нужна война, но не на своей территории
            ЛукичЪ
        2. Ныробский Сегодня, 11:10
          Цитата: Владимир 38
          А что,разве они не втянули нас в войну?

          Втянуть то втянули, но пока только в экономическом и информационном плане, а им хочется, что бы мы реально перешли к боевым действиям ещё "вчера".
          Цитата: Владимир 38
          лишь решительные действия могут положить этому конец

          Так то оно так. В случае решения вопроса через боевую операцию, России не составит большого труда ушатать киевский режим и "самую могучую" армию, но тут возникнет вопрос - "Что делать с трофеем?". Восстанавливать их экономику? В случае нашей победы, Европа и США умоют руки и великодушно предоставят России право кормить 40 млн.население "незалежной" и вкладывать в неё финансовые ресурсы несколько десятилетий. Нет, спешить не надо. Это недогосударство должно развалиться на фрагменты, которые сами будут дрейфовать в нужных для них направлениях, кто к России, кто к Западу, что бы ответственность за то, что получится лежала на всех солидарно.
          Ныробский
          1. Владимир 38 Сегодня, 11:20
            Цитата: Ныробский
            "Что делать с трофеем?". Восстанавливать их экономику? В случае нашей победы, Европа и США умоют руки и великодушно предоставят России право кормить 40 млн.население "незалежной" и вкладывать в неё финансовые ресурсы несколько десятилетий.

            Зачем кормить то их? При СССР они пол союза кормили. Вы официальную версию, когда слушаете, подвергайте ее всегда сомнению. Украина себя сама прокормит. Нужно скинуть режим и поставить лояльную власть. А то, что якобы 40 мил. украинцев лягут на нашу экономику тяжким бременем - это официальная версия нашего либерального правительства. Им провели черту, что если рыпнемся на украину, отберут все не посильно нажитое. Вот они (правительство) и притихли.
            Владимир 38
            1. Ныробский Сегодня, 11:31
              Цитата: Владимир 38
              Цитата: Ныробский
              "Что делать с трофеем?". Восстанавливать их экономику? В случае нашей победы, Европа и США умоют руки и великодушно предоставят России право кормить 40 млн.население "незалежной" и вкладывать в неё финансовые ресурсы несколько десятилетий.

              Зачем кормить то их? При СССР они пол союза кормили. Вы официальную версию, когда слушаете, подвергайте ее всегда сомнению. Украина себя сама прокормит. Нужно скинуть режим и поставить лояльную власть. А то, что якобы 40 мил. украинцев лягут на нашу экономику тяжким бременем - это официальная версия нашего либерального правительства. Им провели черту, что если рыпнемся на украину, отберут все не посильно нажитое. Вот они (правительство) и притихли.

              Вопрос не в колбасе и хлебе, это они может быть себе и обеспечат, вопрос в экономике и промышленности, которая стремительно деградирует. К тому же, долги, которые набирает "хунта" увы, никуда не денутся......Россия только что расплатилась по долгам СССР и что?- по новой наскакивать на эти грабли и объявлять себя правоприемницей по украинским долгам? Проект "Украина" завершится разделом этого искусственного территориального образования, как только "большие решат", кто и что приобретёт в итоге.
              Ныробский
          2. Владимир 38 Сегодня, 11:32
            Цитата: Ныробский
            Восстанавливать их экономику? В случае нашей победы, Европа и США умоют руки и великодушно предоставят России право кормить 40 млн.население "незалежной" и вкладывать в неё финансовые ресурсы несколько десятилетий.

            Если следовать этой логике, то России нужно отказаться от большинства своих дотационных регионов. По этому логика не верна. И еще, не забывайте, какой открывается рынок, по этому кормить то не надо будет никого. 40 миллионов дадут существенный толчек для наших производителей и экономики.
            Владимир 38
      3. vovanpain Сегодня, 10:30
        Господи где таких дурочек выращивают request
        Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму

        Ну да что Крым развивается,обустраивается и строится laughing
        Мы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев

        Но всегда будете молчать о том как поддерживаемые вами укрокаратели убивают мирное население в ЛДНР. Лицемеры. negative
        У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно,

        Кто же шестерок то не любит request Россию в 90-х тоже так любили,что она чуть не загнулась. laughing
        vovanpain
    2. Spartanez300 Сегодня, 09:58
      Мы продолжаем быть обеспокоенными ситуацией в Крыму

      Беспокоятся о том что люди в Крыму стали жить лучше и свободнее.
      У нас очень теплые отношения с этой страной
      Spartanez300
    3. Балу Сегодня, 10:09
      А не подавится госдеп?
      Не подавится. Пока есть спрос в странах с нестабильной политической и экономической обстановкой на баксы, ФША ничего не угрожает. Станок в руках частной структуры-ФРС, печатать фантики будут сколько надо.
      Сенат и правительство из представителей ВПК и банков. Им нужен мир? Нет, они так и будут по всему миру разжигать конфликты, чтобы сбывать оружие и грабить территории.
      Что касается жителей бандери, самое плохое еще впереди. Донбасс выстоит, если Россия не бросит.
      Балу
      1. ЛукичЪ Сегодня, 10:41
        Цитата: Балу
        Что касается жителей бандери, самое плохое еще впереди. Донбасс выстоит, если Россия не бросит.

        четвёртый год не бросает, значит и дальше не бросит
        ЛукичЪ
  2. silberwolf88 Сегодня, 09:55
    Как можно отказаться от возможности продолжать гадить под боком у вероятного противника ... тем более за копейки ... ибо там готовы и сами активничать ... им только международное признание их прыганий и нужно ...
    silberwolf88
    1. тол100в Сегодня, 10:09
      Цитата: silberwolf88
      Как можно отказаться от возможности продолжать гадить под боком у вероятного противника ... тем более за копейки

      СГА очень жалко вгроханных 5-6 млрд.долларов, им очень больно , что пролетели с Крымом, хотя вся эта майданная чехарда и затевалась только ради него! И уходить с Украины, пока не обдерут, как липку они не собираются! Будут загонять в долговую пропасть, что бы затем превратить в своих "белых"рабов!
      тол100в
  3. iliitchitch Сегодня, 09:57
    wassat А забавная фраза - "встреча на полях" . Ещё и саммита . Под кустиком пацаны присядут . На полях . Джи20 пацанов . Ой , это сколько там на полях останется ?
    iliitchitch
    1. Paranoid50 Сегодня, 10:21
      Цитата: iliitchitch
      А забавная фраза - "встреча на полях"

      Так вот откуда фраза: "я с тобой на одном поле не сяду!!!" laughing
      Paranoid50
    2. ЛукичЪ Сегодня, 10:42
      Цитата: iliitchitch
      Ой , это сколько там на полях останется

      Вы про навоз?
      ЛукичЪ
  4. ЛукичЪ Сегодня, 09:59
    [quoteМы говорили много о том, как так называемые ополченцы, поддерживаемые РФ… ответственны за гибель украинцев][/quote]
    а кто виноват в гибели жителей Донбасса? так называемых атошников никто на Донбасс не звал.
    ЛукичЪ
  5. rpuropuu Сегодня, 09:59
    Еще бы... Ведь создание мнимой "Угрозы с востока" помогает "рубить" бабло за счет холопов yes Давно уже включен тариф - "Европа 2%", а за одно и Сжиженный Газ начинают проталкивать на рынок. Ни чего личного wink
    rpuropuu
  6. JonnyT Сегодня, 09:59
    Это точно! Своего выкормыша не бросят, пока с помощью него можно грабить Украину и вредить России. Порох от счастья напьется сегодня опять
    JonnyT
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    У нас очень теплые отношения с этой страной, и мы относимся к ним серьезно,

    Это понятно. В Сша не принято деньги на ветер бросать, должна быть и прибыль с затрат. Вот только почему-то кажется, что в итоге американский проект прогорит и убытки привысят предполагаемую прибыль. Хотя уголек и сжиженный газ из Сша могут поправить ситуацию и забить гвоздь в крышку гроба Украины.
    rotmistr60
  8. Толстоевский Сегодня, 10:19
    оно и понятно. общечеловеки не сдаются, даже когда над их бункером ездят русские танки
    Толстоевский
  9. edeligor Сегодня, 10:22
    От таких комплиментов у Питера Порошенко голова закружится и бедные хохлы перейдут на разговорный английский... и появится новая глава новейшей истории "юкрейн" о заселении козаками Америки.
    А если без смеха, то ПЕЧАЛЬНО, даже очень. Раздавить тысячелетнюю историю как таракана! И это ещё не конец...
    edeligor
  10. anjey Сегодня, 11:20
    Цитата: Владимир 38

    Нет мировая им как раз не нужна, была бы нужна получили бы. Им нужна война вдоль наших границ.

    да на изматывание ресурсов ,ослабление экономики ,в итоге недовольство населения переворот,и более подконтрольный и сговорчивый на разграбление ресурсов лидер и верхушка
    anjey
  11. prior Сегодня, 11:58
    Только и только Госдеп и Европа виновны в потере Украиной и Крыма, и Донбасса.
    Кто учил скакать, звал в Европу и заманивал печеньками ? Кто помогал "кастрюлеголовым скакунам" долларами ?
    Да уж, не отказывайся от Украины Америка, задуши в своих демократичных объятиях углём, сжиженным газом и финансовой помощью МВФ.
    prior
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