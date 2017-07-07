Раздор в Укроборонпроме

Интересно, а в США знают, что покупают контрафактную продукцию, что поступают незаконно?

И меня какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать? Причем по непонятным размытым критериям.

Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря.