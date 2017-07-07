12:16 07 июля

Раздор в Укроборонпроме

Как сообщает интернет-издание « Взгляд », гендиректор консорциума «Компания инновационных технологий» Александр Немчин заявил о незаконной реализации чиновниками Укроборонпрома в США станций радиотехнической разведки «Кольчуга» и документации к ним.

Указанная компания, входящая в состав Укроборонпрома, является собственником изобретений, которые защищены патентами. В этой связи, как утверждается, все РЛС «Кольчуга», произведенные Укроборонпромом, являются контрафактными.

Раздор в Укроборонпроме



Интересно, а в США знают, что покупают контрафактную продукцию, что поступают незаконно?

- заявил А. Немчин.

С его слов, работа Укроборонпрома привела только к развалу украинскую оборонную индустрию. Чиновники предприятия «разгромили многие предприятия консорциума». Он выразил недовольство «абсолютно коррупционной» схемой, в рамках которой определяются подрядчики Укроборонпрома.



Как утверждает А. Немчин, РЛС «Кольчугу» разработали доктора и кандидаты наук, академики. Однако их профпригодность определяют абсолютно посторонние лица

И меня какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать? Причем по непонятным размытым критериям.


А. Немчин сообщил о имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии», которое, как он полагает, может принести Киеву победу в Донбассе.

Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря.


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Комментарии 15

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  1. Толстоевский Сегодня, 10:45
    какие жадные и неблагодарные
    Толстоевский
    1. Владимир16 Сегодня, 10:54
      И меня какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать? Причем по непонятным размытым критериям.

      Так ты же желал этого и проголосовал за это, парниша!!! Тебя еще заставят язык украинский выучить. А в дальнейшем украина стремясь в европу легализует педерастов и .. "какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать" в "братство". laughing
      Куда побежишь?
      Владимир16
      1. RUSOIVAN Сегодня, 11:07
        Не "легализует", а обяжет!
        RUSOIVAN
        1. INVESTOR Сегодня, 11:43
          А. Немчин сообщил о имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии», которое, как он полагает, может принести Киеву победу в Донбассе.
          Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря.

          Фашисты одним словом..
          INVESTOR
    2. vkl.47 Сегодня, 11:16
      [quote][/quote]Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря. Так в куеве давно все уснули
      vkl.47
  2. Толстоевский Сегодня, 10:51
    "...об имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии"... дебильные кричалки под прыжки?
    Толстоевский
    1. Partyzan Сегодня, 11:29
      у них оно есть
      Partyzan
  3. igorspb Сегодня, 10:55
    Дык доблестные ВСУ продадут секретное оружие и в Киеве все уснут, не?))))
    igorspb
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:57
    [quoteНелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря.][/quote]
    Ух, а я думал, что доктора и академики Вна пропали. А они изобретали! Резонансное оружие!
    Теперь осталось получить премии, поставить на поток и ... в наступление. На Ростов и Воронеж... wassat
    Горный стрелок
    1. sir_obs Сегодня, 10:59
      по все видимости это оружие уже испытывается на украинцах, сознание они еще не потеряли, но разум уже точно
      sir_obs
      1. Partyzan Сегодня, 11:31
        а он у них был?
        Partyzan
    2. Балу Сегодня, 11:05
      А. Немчин сообщил о имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии», которое, как он полагает, может принести Киеву победу в Донбассе.

      Ух, а я думал, что доктора и академики Вна пропали. А они изобретали! Резонансное оружие


      Я не был в школе примерным учеником, а в институте примерным студентом, и конечно именно поэтому посмеялся от души. Каким образом обладатели " Резонансного оружия собираются защитить себя от его воздействия? Воздействуя на противника узким пучком, спрятавшись за неким экраном? Школьный курс физики и институтский курс биофизики мне не позволяют поверить в этот блеф. Эксперименты на "кошечках" не всегда подтверждает практика.
      Балу
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:14
        Эксперименты на "кошечках" не всегда подтверждает практика.

        А мне кажется, что они эксперименты даже на "кошечках" не проводили. Главное громко заявить, а вдруг противник испугается и сам на себя наручники наденет.
        rotmistr60
  5. gukoyan Сегодня, 10:58
    Ну нормал у нас так в 90-х торговали всем чем только можно))
    gukoyan
  6. баклан Сегодня, 11:44
    Вот она, сокральная мечта свидомых...Чтобы все в России заснули, а они пришли и всех в наручники laughing
    баклан
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