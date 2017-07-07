Раздор в Укроборонпроме
Как сообщает интернет-издание « Взгляд », гендиректор консорциума «Компания инновационных технологий» Александр Немчин заявил о незаконной реализации чиновниками Укроборонпрома в США станций радиотехнической разведки «Кольчуга» и документации к ним.
Указанная компания, входящая в состав Укроборонпрома, является собственником изобретений, которые защищены патентами. В этой связи, как утверждается, все РЛС «Кольчуга», произведенные Укроборонпромом, являются контрафактными.
- заявил А. Немчин.
С его слов, работа Укроборонпрома привела только к развалу украинскую оборонную индустрию. Чиновники предприятия «разгромили многие предприятия консорциума». Он выразил недовольство «абсолютно коррупционной» схемой, в рамках которой определяются подрядчики Укроборонпрома.
Как утверждает А. Немчин, РЛС «Кольчугу» разработали доктора и кандидаты наук, академики. Однако их профпригодность определяют абсолютно посторонние лица
А. Немчин сообщил о имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии», которое, как он полагает, может принести Киеву победу в Донбассе.
Указанная компания, входящая в состав Укроборонпрома, является собственником изобретений, которые защищены патентами. В этой связи, как утверждается, все РЛС «Кольчуга», произведенные Укроборонпромом, являются контрафактными.
Интересно, а в США знают, что покупают контрафактную продукцию, что поступают незаконно?
- заявил А. Немчин.
С его слов, работа Укроборонпрома привела только к развалу украинскую оборонную индустрию. Чиновники предприятия «разгромили многие предприятия консорциума». Он выразил недовольство «абсолютно коррупционной» схемой, в рамках которой определяются подрядчики Укроборонпрома.
Как утверждает А. Немчин, РЛС «Кольчугу» разработали доктора и кандидаты наук, академики. Однако их профпригодность определяют абсолютно посторонние лица
И меня какие-то пацаны, которые мусор собирали в Херсоне, будут квалифицировать? Причем по непонятным размытым критериям.
А. Немчин сообщил о имеющемся у Украины «секретном резонансном оружии», которое, как он полагает, может принести Киеву победу в Донбассе.
Нелетальное действие некого оружия. Давайте представим вот такой результат: там, на той территории, все уснули или потеряли сознание. Наши приходят и всех в наручники, в концлагеря.
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