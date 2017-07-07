РФ и КНР возобновляют сотрудничество по Афганистану
Согласно информации интернет-издания « Известия », спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил о намерении РФ и КНР возобновить деятельность специальной контактной группы «ШОС–Афганистан», прекратившейся в 2009 году.
Соответствующее решение было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся 4 июля в Москве. Предполагается организация совместной финансовой и антитеррористической помощи указанной стране.
— заявил З. Кабулов.
Как он указывает, необходимость совместного участия в разрешении афганской проблемы вызвана ухудшением ситуации в стране, ростом нестабильности и активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Как полагает издание, российскую сторону в группе будут представлять замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.
— пояснил член правления Китайского исследовательского центра ШОС при Госсовете Китая Шэн Шилян.
Соответствующее решение было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся 4 июля в Москве. Предполагается организация совместной финансовой и антитеррористической помощи указанной стране.
Принято решение начать активное взаимодействие с Китаем по афганской проблеме. Оно будет осуществляться по двум направлениям. Первое — это двусторонний формат: Россия–Афганистан, Китай–Афганистан. Второе — кооперация с опорой на Шанхайскую организацию сотрудничества. Во время переговоров с китайскими партнерами в Москве шла речь о возобновлении контактной группы «ШОС–Афганистан». Сейчас идет проработка практических аспектов первого заседания.
— заявил З. Кабулов.
Как он указывает, необходимость совместного участия в разрешении афганской проблемы вызвана ухудшением ситуации в стране, ростом нестабильности и активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).
Как полагает издание, российскую сторону в группе будут представлять замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.
Для нас диалог с Кабулом очень важен, поскольку у нас есть общая граница. Дестабилизация Афганистана сильно влияет на Северо-Запад Китая. Пекин заинтересован в стабильном Афганистане, а наши взгляды с Россией на проблему и пути ее решения совпадают.
— пояснил член правления Китайского исследовательского центра ШОС при Госсовете Китая Шэн Шилян.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти