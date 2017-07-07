РФ и КНР возобновляют сотрудничество по Афганистану

Принято решение начать активное взаимодействие с Китаем по афганской проблеме. Оно будет осуществляться по двум направлениям. Первое — это двусторонний формат: Россия–Афганистан, Китай–Афганистан. Второе — кооперация с опорой на Шанхайскую организацию сотрудничества. Во время переговоров с китайскими партнерами в Москве шла речь о возобновлении контактной группы «ШОС–Афганистан». Сейчас идет проработка практических аспектов первого заседания.

Для нас диалог с Кабулом очень важен, поскольку у нас есть общая граница. Дестабилизация Афганистана сильно влияет на Северо-Запад Китая. Пекин заинтересован в стабильном Афганистане, а наши взгляды с Россией на проблему и пути ее решения совпадают.