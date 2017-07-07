12:15 07 июля

РФ и КНР возобновляют сотрудничество по Афганистану

Согласно информации интернет-издания « Известия », спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил о намерении РФ и КНР возобновить деятельность специальной контактной группы «ШОС–Афганистан», прекратившейся в 2009 году.

Соответствующее решение было принято в ходе встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся 4 июля в Москве. Предполагается организация совместной финансовой и антитеррористической помощи указанной стране.

Принято решение начать активное взаимодействие с Китаем по афганской проблеме. Оно будет осуществляться по двум направлениям. Первое — это двусторонний формат: Россия–Афганистан, Китай–Афганистан. Второе — кооперация с опорой на Шанхайскую организацию сотрудничества. Во время переговоров с китайскими партнерами в Москве шла речь о возобновлении контактной группы «ШОС–Афганистан». Сейчас идет проработка практических аспектов первого заседания.

— заявил З. Кабулов.


Как он указывает, необходимость совместного участия в разрешении афганской проблемы вызвана ухудшением ситуации в стране, ростом нестабильности и активности ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).

РФ и КНР возобновляют сотрудничество по Афганистану


Как полагает издание, российскую сторону в группе будут представлять замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов и спецпредставитель президента по ШОС Бахтиер Хакимов.

Для нас диалог с Кабулом очень важен, поскольку у нас есть общая граница. Дестабилизация Афганистана сильно влияет на Северо-Запад Китая. Пекин заинтересован в стабильном Афганистане, а наши взгляды с Россией на проблему и пути ее решения совпадают.

— пояснил член правления Китайского исследовательского центра ШОС при Госсовете Китая Шэн Шилян.


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Комментарии 5

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  1. tomket Сегодня, 11:10
    Обязательно в заголовок вставлять фото из "творения" Бондарчука?
    tomket
    1. Владимир16 Сегодня, 11:13
      Было бы здорово выгнать матрасов и наладить мирную жизнь в Афгане. Русские и китайцы на это способны. Ежели афганцы буду готовы к миру.
      Владимир16
      1. Partyzan Сегодня, 11:25
        Дестабилизация Афганистана сильно влияет на Северо-Запад Китая. Пекин заинтересован в стабильном Афганистане, а наши взгляды с Россией на проблему и пути ее решения совпадают.
        в матрасы против laughing
        Partyzan
      2. Ныробский Сегодня, 11:41
        Цитата: Владимир16
        Было бы здорово выгнать матрасов и наладить мирную жизнь в Афгане. Русские и китайцы на это способны. Ежели афганцы буду готовы к миру.

        Увы........Матрасам мир не нужен, поэтому они и расширяют в Афганистане свой филиал ИГИЛ. Выкурить их можно только оказав серьёзную поддержку Талибану и создав проблемы с транзитом военных грузов, что без участия того же Пакистана не решить, а Пакистан серьёзно сотрудничает с США. Короче сложно....
        Ныробский
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    диалог с Кабулом очень важен, поскольку у нас есть общая граница

    Общая граница не только у Китая, но и Таджикистана где находится наша 201. Ранее охрану границы осуществляли в основном наши пограничники с разбавлением таджиками. Не было бы общих границ, то и проблем было бы меньше.
    rotmistr60
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