15:00 07 июля

УВЗ начал модернизацию БМПТ "Терминатор"

Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) начала модернизацию боевой машины поддержки пехоты (БМПТ) "Терминатор". Как заявил в пятницу в интервью газете "Коммерсант " гендиректор компании Александр Потапов, боевая машина может получить орудия новых калибров и обновленные боевые модули

Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий, занимаемся модернизацией боевых отделений, в том числе для БМПТ
— сказал он.

В настоящее время созданы две версии "Терминатора" на базе танка Т-72 — "Терминатор-1" и "Терминатор-2", которые продаются на экспорт, но не закупаются Минобороны РФ.


УВЗ начал модернизацию БМПТ "Терминатор"


Комментируя отсутствие на сегодняшний день заказов от Минобороны РФ на данную машину, Потапов отметил, что в обозримом будущем военное ведомство может начать ее закупки

У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине. Поэтому, думаю, реакция будет положительной. Кроме того, возможность ведения боевых действий в ограниченных пространствах для нее достаточно подходит
— отметил он.

В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" производства корпорации "Уралвагонзавод" входят две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62- миллиметровый пулемет.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.

Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов. Как отмечал бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, у "Терминатора-2" принципиально обновлены многие характеристики, что сделает его популярным за рубежом. В том числе, БМПТ получит новую пушку, а также созданная на базе шасси Т-72 компоновка позволила сократить экипаж с пяти до трех человек.

Использованы фотографии: http://www.waronline.org
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Комментарии 46

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  1. Partyzan Сегодня, 12:21
    Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.
    вот это хорошая вещь good
    Partyzan
    1. виктор н Сегодня, 12:29
      Была информация о появлении этой машины в Сирии, но результатов пока нет.
      Боевое применение будет весомым аргументом в спорах.
      виктор н
      1. Partyzan Сегодня, 12:30
        может не до конца обкатали еще?
        Partyzan
      2. Deadушка Сегодня, 12:37
        Цитата: виктор н
        но результатов пока нет.

        Главный результат:
        У военных, насколько я знаю, поменялось неким образом отношение к этой машине.

        Дошло наконец-то, что нужно подобное для боя в городских условиях.
        Deadушка
        1. Partyzan Сегодня, 12:46
          Возможно появились какие то промежуточные результаты hi
          Partyzan
          1. Талгат Сегодня, 13:11
            Казахстан насколько я читал чуть ли не единственный покупатель Терминаторов.
            Я не специалист конечно - но машина на мой взгляд нужная - дополняет танки в условиях городского боя и боя против пехоты и помогает бороться с противотанковыми средствами

            Надеюсь наши в КЗ докупят модернизированные новые варианты.
            Талгат
            1. AVGUST Сегодня, 14:07
              Как показал опыт первой Чеченской - танки нельзя использовать в условиях городского боя - пожгут как спичечные коробки, а это машина поддержки танков, её место подальше от ближнего края , или на фланге танковой атаки , дабы отсекать пехоту и легкобронированные цели , так что по моему ни к чему ей кучу турелей с независимыми секторами обстрела, а том сам себя ещё не дай бог подстрелит , есть общее направление на 360 градусов башни , с различным вооружением , а курсовые гранатомёты пусть работают по курсу , должно быть хорошо, короче опыт войны расставит всё по своим местам .......
              AVGUST
    2. Deadушка Сегодня, 12:44
      Цитата: Partyzan
      три различные цели в секторе 360 градусов.

      Не из всех видов установленного вооружения. Ограничения имеются. Слегка слукавил он.
      Только башня на 360 работает, остальное в передней полусфере.
      Нуна на башню еще пару модулей поставить, тогда и будет почти 360 градусов с независимыми секторами.
      Deadушка
      1. Partyzan Сегодня, 12:47
        Возможно при испытаниях и дойдут до этого
        Partyzan
    3. hasapis Сегодня, 13:05
      а зачем ей это? 360? она же вообще не живучая, ее бросать на передовую собираются? кто к ней в тыл зайдет?
      hasapis
      1. Deadушка Сегодня, 14:15
        Цитата: hasapis
        а зачем ей это? 360? она же вообще не живучая, ее бросать на передовую собираются?

        Да ты брат весельчак!, спасибо, от души повеселил good laughing
        Deadушка
  2. strannik1985 Сегодня, 12:24
    Эта песня будет бесконечной, пока не протолкнут не успокоятся.
    strannik1985
    1. Pancir026 Сегодня, 12:27
      Цитата: strannik1985
      Эта песня будет бесконечной, пока не протолкнут не успокоятся.

      Вот етить..если машина нужна,то чего вы вы постоянно колами машете не понимая и не видя ее плюсы.но упорно ставите данному типу техники жирный минус7 При чем тут ваши"
      Цитата: strannik1985
      пока не протолкнут не успокоятся.

      Откуда что берется иной раз и не поймешь..
      Pancir026
      1. strannik1985 Сегодня, 12:42
        Была бы нужна, приняли бы на вооружение около 17 лет назад, когда УВЗ предложило первый вариант БМПТ.
        strannik1985
    2. AVGUST Сегодня, 12:34
      Ибо правильно, я видел её работу на выставке вооружения у нас В Тагиле, звероподобный эффект, тем более с двумя курсовыми гранатомётами АГС-17 "Пламя", да спаренной 30-мм пушкой , которая БТР-ы разбирает на атомы........
      AVGUST
  3. mayday Сегодня, 12:30
    Пускай хотя бы 30-мм поменяют на 2А72, а то на 1500м невозможно стрелять из-за разброса..
    mayday
    1. AVGUST Сегодня, 12:39
      Да самое то, скорострельность в десятки раз выше , а из серьёзных игрушек на нём пусковые контейнеры с "Атакой", если против танков противника, а по легкобронированным - самое то
      AVGUST
      1. mayday Сегодня, 12:43
        Да самое то, скорострельность в десятки раз выше


        Ну знаете ли, на стрельбах мы оценки получали не за скорострельность, а за поражение мишени. А вот у наших коллег с БМП-3 (2А72) вообще никаких проблем не возникало, там снаряды кучно в цель идут.
        mayday
        1. AVGUST Сегодня, 12:49
          Дело в том , что у него масса не как у БМП-3 , а весу , как в полноценном т-72 , это около 44- тонн, так что он на себе эту спаренную 30-мм пушку и не чувствует, поэтому бьёт довольно длинными очередями с хорошей кучностью......сам в бинокль с ВИп-трибуны наблюдал
          AVGUST
    2. Deadушка Сегодня, 12:40
      Мы не стоим на месте и рассматриваем новые калибры орудий

      Возможно и 57-мм поставят, хорошее орудие.
      Да и дистанционно управляемые модули(7.62-12.7 мм) не помешали бы.
      Deadушка
      1. AVGUST Сегодня, 12:44
        7,62 есть на нём, а вот по поводу КОРДа , вы правы, зачётный агрегат, как раз для работы до 1500 - 2000 метров по пехоте.....
        AVGUST
        1. Deadушка Сегодня, 12:57
          Цитата: AVGUST
          7,62 есть на нём

          есть, но на башне и независимо работать не может.
          Так ,что фактически полноценно только по одной цели может работать и ограниченно еще по двум.
          Deadушка
          1. AVGUST Сегодня, 13:28
            Если делать турель, чтобы на 360 градусов работать можно было , то его надо ставитьб в самую верхнюю точку , иначе покосишь в пылу боя собственные прицельные приспособления, или ограничение электроникой по сектору обстрела надо вводить, короче в любом случае не факт, что получится удачно
            AVGUST
            1. Deadушка Сегодня, 14:21
              По бокам центрального модуля(башни).
              Пара штук как раз поместятся(по типу как на Т-90). Углы правда градусов 240-280 будут, но и этого хватит.
              Цитата: AVGUST
              иначе покосишь в пылу боя собственные прицельные приспособления,
              -
              Цитата: AVGUST
              или ограничение электроникой по сектору обстрела надо вводить

              можно и механические ограничители поставить.
              В любом случае делать, что-то нужно.... "волков бояться - в лес не ходить"
              Deadушка
              1. AVGUST Сегодня, 14:32
                Наши конструкторы из УКБТМ - разберутся , что к чему , могут практически "Звезду смерти" реализовать, будет выглядеть , как межгалактический боевой корабль, вот только нужно ли будет это министерству обороны - не понятно
                AVGUST
    3. Großer Feldherr Сегодня, 12:52
      2а72 ничем не лучше, а то и хуже старой 2а42
      Großer Feldherr
      1. Deadушка Сегодня, 14:25
        Цитата: Großer Feldherr
        Großer Feldherr

        Со слепу вначале подумал,что Großer Kurfürst.
        Все еще корабли мерещатся laughing
        Deadушка
    4. Alexey RA Сегодня, 13:06
      Цитата: mayday
      Пускай хотя бы 30-мм поменяют на 2А72, а то на 1500м невозможно стрелять из-за разброса..

      Так у 2А72 проблем с разбросом ещё больше - её же делали из расчёта установки в спарке с "соткой". При установке без "опорного" 100-мм ствола конструкторам приходится танцевать с бубном, чтобы добиться показателей, сравнимых с 2А42.
      Низкая точность стрельбы из пушки 2А72 БТР-82А - сказки. Да, больше года конструкторы работали над тем, чтобы обеспечить приемлемый результат: точность и кучность должны быть не ниже, чем у 2А42 на БМП-2. Без выполнения этого условия, прописанного в ТЗ, машину не принимали на вооружение. Была даже сделана одна машина с третьей точкой опоры: кожух поверх пушки с кольцом на конце, в котором ходит ствол.
      Но и это мало помогло. Решение было найдено после просмотра сверхскоростной съемки стрельбы. Через какое-то время после выстрела ствол пушки принимает исходное положение, поэтому темп стрельбы был отрегулирован так, чтобы очередной выстрел происходил именно в этот момент. Да, максимальный темп стрельбы стал несколько ниже того, что указан в табличных значениях для 2А72, но достаточен для решения тех же задач.
      © Денис Мокрушин
      То есть, чтобы сделать "сказками" низкую точность стрельбы - пришлось работать больше года. И единственным решением стало снижение темпа стрельбы.
      Alexey RA
  4. Инжeнeр Сегодня, 12:34
    Да, главный закон рынка: предложение рождает спрос. Долго МО не сможет отмахивается от такой нужной, как видно, машины. С третьей реинкорнацией точно влезет в бюджет, главное чтоб не была хуже предыдущей, как стало со второй.
    Инжeнeр
    1. Pancir026 Сегодня, 12:36
      Цитата: Инжeнeр
      Долго МО не сможет

      Похоже что дело тут в косности мышления тех,кто занимается штатами и соотвественно определением места и роли тех или иных образцов вооружения.
      Pancir026
      1. strannik1985 Сегодня, 12:44
        Да-да, военные всего мира(кроме казахов) отличаются костностью мышления, счастья своего не понимают.
        strannik1985
        1. Per se. Сегодня, 14:10
          Цитата: strannik1985
          Да-да, военные всего мира(кроме казахов) отличаются костностью мышления, счастья своего не понимают.
          Именно так, "медных лбов" везде хватеет, своих Гудерианов, что разрабатывали танковые доктрины и понимали роль различной бронетехники на поле боя мало. В своё время, концепция БМП была впервые разработана в Советском Союзе, не имея на тот момент иностранных аналогов. БМПТ так же впервые разработана у нас, и так же не имеет пока аналогов у наших "партнёров". Умных генералов, тем более имеющих своё видение по тактике, имеющих боевой опыт, к сожалению, не густо. Если вспомнить концепцию видного танкового теоретика, маршала Олега Александровича Лосика, то БМПТ то, что нам надо. Согласно его теории, целесообразно создание двух типов специализированных танков — артиллерийского, вооружённого крупнокалиберной артиллерийской системой, и пехотного, который за счёт вооружения автоматической пушкой может оказывать непосредственную огневую поддержку пехотным подразделениям тактического звена взвод-рота. Вот и думайте, янки и британцы по жизни отсиживались за океаном и проливами, использовали тактику экспедиционного корпуса, Россия имеет другие реалии, других врагов, иную географию, смотреть, как там у умных евреев в маленьком Израиле, или хитрожопых англосаксов, вряд ли для нас аксиома. БМПТ нужна, как и тяжёлые БТР на танковой базе, иманно в такой связке получаем тандем, где специализированную огневую поддержку оказывает БМПТ, идя рядом с танками и не боясь срабатывания КАЗ, что были бы опасны для своей пехоты, и транспортной, где во второй линии с усиленной защитой будут БТР с пехотой. Единая танковая база позволит использовать и запасы старых танков для переделок в БМПТ и тяжёлые БТР. На схеме тяжёлый БТР на базе Т-55 (БТР-Т).
          Per se.
      2. Alexey RA Сегодня, 13:08
        Цитата: Pancir026
        Похоже что дело тут в косности мышления тех,кто занимается штатами и соотвественно определением места и роли тех или иных образцов вооружения.

        Угу... про изделия Курчевского, Дыренкова, Бекаури и Таубина тоже так говорили - мол, ретрограды-военные не понимают всех преимущество нового и не имеющего аналогов в мире вооружения. smile
        Alexey RA
  5. НЕКСУС Сегодня, 12:58
    Модернизация,оно конечно хорошо...но были заявления о Терминаторе на ходовой Арматы и о модуле Байкал...где это все?
    НЕКСУС
    1. yehat Сегодня, 13:58
      выполнено в стелс-конфигурации, не могут найти на складе
      yehat
  6. Zubr Сегодня, 13:24
    [/quote]Как отмечал бывший гендиректор УВЗ Олег Сиенко, у "Терминатора-2" принципиально обновлены многие характеристики, что сделает его популярным за рубежом. В том числе, БМПТ получит новую пушку, а также созданная на базе шасси Т-72 компоновка позволила сократить экипаж с пяти до трех человек.[quote]


    Мне вот интересно, пушечка будет 57 мм АУ220М ?!

    Zubr
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:22
      Цитата: Zubr
      Мне вот интересно, пушечка будет 57 мм АУ220М ?!

      Хороший модуль...не пойму,почему его не торопятся ставить на все что можно,вместо 30-го калибра и почему Терминатор не оснащают "Байкалом".Для такого калибра скорострельность достойная и на сколько видно из видео,отдача не особо существенная даже для такой "легкой" платформы.
      НЕКСУС
      1. Zubr Сегодня, 14:39
        Может всё таки ряд проблем с пушкой ? Высокая скорострельность, перегрев ствола, большой износ ствола, могут быть проблемы с доводкой, скорей всего двуленточной подачи боеприпасов. Если отдельно, ОФ, БПС. Общем пока только можем догадываться. Посмотрим что скажет, обкатка с этой пушкой в Сирии. На бумаге то оно всё красиво выходит. hi
        Zubr
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:59
          Цитата: Zubr
          Может всё таки ряд проблем с пушкой ?

          Эту пушку разработали ,если мне не изменяет склероз,еще лет 10 назад,а то и больше...не брало наше МО ее на вооружение почему-то...не думаю,что с пушкой какие-то проблеммы...скорее всего дело в самом калибре.По моему он более нигде не применяется.
          НЕКСУС
      2. Zubr Сегодня, 14:48
        А вообще конечно пушечка хороша, она и танку может фейс серьёзно подпортить... smile
        Zubr
  7. senima56 Сегодня, 13:41
    "...новые калибры орудий..."- это вселяет надежду! Хорошо бы установить "Байкал" с 57 мм пушкой! Она одна будет иметь больший эффект, чем 2 по 30 мм!
    senima56
    1. Zubr Сегодня, 14:50
      Ну калибр далеко не новый, была у нас ЗСУ 57х2

      Zubr
  8. faiver Сегодня, 13:55
    все это красиво, но нафига модернизировать то чего не принято на вооружение?
    faiver
    1. Deadушка Сегодня, 14:29
      Цитата: faiver
      но нафига модернизировать то чего не принято на вооружение?

      На продажу за то идет, да и модернизируют-обкатают(в Сирии), глядишь и примут.
      Deadушка
  9. hasapis Сегодня, 14:23
    что вы все такие упёртые? не нужна нам такая машина, ну зачем, где ее применять? и на каких дистанциях? на 1500?, ставить в лесополосе, где ее спрятать то? смешные вы какие то... она горит зараз, весит ну очень мало, сейчас другие реалии, две тачанки тойоты решат более действенно те задачи...
    hasapis
  10. Incvizitor Сегодня, 14:55
    Наверное было бы логичнее модернизировать после проверки в Сирии.
    Incvizitor
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