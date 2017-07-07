15:00 07 июля

Первые Ми-171А2 будут переданы заказчику до конца года

Вертолет Ми-171А2 завершает сертификационные испытания, установочная партия будет передана заказчику до конца текущего года, передает Интерфакс сообщение холдинга «Вертолеты России».



На Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) завершается сборка первого серийного вертолета Ми-171А2, еще три машины находятся на заводе в разной степени готовности. Установочная партия из четырех Ми-171А2 будет передана эксплуатанту до конца 2017 года, говорится в релизе.


«Два опытных образца Ми-171А2, ранее изготовленных на У-УАЗ, в настоящее время завершают программу сертификационных испытаний на базе предприятия-разработчика – Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля», – добавили в пресс-службе.

Ми-171А2 – новейший представитель семейства вертолетов Ми-8/17. По данным производителя, «машина оснащена интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), позволяющим эксплуатировать машину без присутствия инженера в составе экипажа, снизив тем самым его численность с трех до двух человек».

Первые Ми-171А2 будут переданы заказчику до конца года


«Модернизированный комплекс авионики расширил сферу применения вертолета. Ми-171А2 может эффективно применяться в условиях высокогорья, высоких температур и повышенной влажности. Бортовое пилотажно-навигационное оборудование позволяет эксплуатировать вертолет днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также над водной поверхностью», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: http://северная-линия.рф, www.infpol.ru
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Комментарии 2

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  1. ЛукичЪ Сегодня, 12:47
    красивая машина good
    ЛукичЪ
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 12:58
    Красиво!Шикарно!У-УАЗ марку держит.Потчти 20 лет имел дело с вертолётами с У-УАЗа.Хорошие машины.Надёжные и неприхотливые.Не в обиду к КВЗ.Улановка вам не соперник.Вы в одной струе.
    ВЕРЕСК
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