15:00 07 июля

Войска ЗВО нанесли ракетно-авиационный удар по условному противнику

В северо-западном регионе страны прошел завершающий этап командно-штабного учения по управлению группировками войск ЗВО, сообщает пресс-служба округа.

Войска ЗВО нанесли ракетно-авиационный удар по условному противнику


На завершающем этапе масштабного командно-штабного учения (КШУ) по управлению группировками войск Западного военного округа (ЗВО) по условному противнику был нанесен ответный массированный ракетно-авиационный удар,
говорится в релизе.


Сообщается, что «для выполнения поставленной задачи и одновременно для воздушного прикрытия действий межвидовой группировки были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31».
В свою очередь их работу «обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с применением аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха" исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепым" при подготовке удара», рассказали в пресс-службе.

Учение носит плановый характер, для участия в нем привлечено более 5 тысяч военнослужащих, задействовано до 2 тысяч единиц вооружения и техники.

Использованы фотографии: Михаил Метцель/ТАСС
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Комментарии 3

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  1. Талгат Сегодня, 13:06
    мы все живем в эпоху стеснительности

    Наша общая родина СССР погиб в результате деморализации народа и предательства Горбача и его приспешников

    Теперь врагов стеснительно называем партнероами и условными противниками. Хотя уже всем давно ясно что НАТО и США с Японией являются самыми настоящими врагами и окружают и давят остатки СССР в первую очередь Россию

    Союзников тоже боимся назвать союзниками - т к нельзя бросать вызов хозяевам мира - слишком сильны и наглы они в своей силе и всевластии. Ни Китай ни Иран РФ открыто не назовет союзниками. Разрешение получили только на ОДКБ т к там уже никуда не деться - осколки золотой орды все равно тянутся друг к другу и ФРС тут бессильна. Реально во времена Золотой Орды ситуация была гораздо лучше. Сейчас какая то беда - с запада давят не по детски
    Талгат
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 13:12
    Ученье-свет.А неучёных-тьма.Тренируйтесь,ребята.Время придёт.Тогда промазать по цели реальной-будет слишком чревато.И не надо улыбаться пускам ракет.Вы Смерть выпускаете.А куда она придёт-зависит от вашей подготовки.
    ВЕРЕСК
  3. капрал Сегодня, 14:48
    обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с применением аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха" исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепым" при подготовке удара»

    Расскажите,какие мы крутые, служащим Шайрата. laughing Они уписаются от смеха.
    капрал
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