Войска ЗВО нанесли ракетно-авиационный удар по условному противнику
В северо-западном регионе страны прошел завершающий этап командно-штабного учения по управлению группировками войск ЗВО, сообщает пресс-служба округа.
Сообщается, что «для выполнения поставленной задачи и одновременно для воздушного прикрытия действий межвидовой группировки были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31».
В свою очередь их работу «обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с применением аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха" исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепым" при подготовке удара», рассказали в пресс-службе.
Учение носит плановый характер, для участия в нем привлечено более 5 тысяч военнослужащих, задействовано до 2 тысяч единиц вооружения и техники.
На завершающем этапе масштабного командно-штабного учения (КШУ) по управлению группировками войск Западного военного округа (ЗВО) по условному противнику был нанесен ответный массированный ракетно-авиационный удар,говорится в релизе.
Сообщается, что «для выполнения поставленной задачи и одновременно для воздушного прикрытия действий межвидовой группировки были задействованы самолеты Су-27, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31».
В свою очередь их работу «обеспечили подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые в результате постановки помех с применением аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха" исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепым" при подготовке удара», рассказали в пресс-службе.
Учение носит плановый характер, для участия в нем привлечено более 5 тысяч военнослужащих, задействовано до 2 тысяч единиц вооружения и техники.
Использованы фотографии: Михаил Метцель/ТАСС
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