Филиал парка «Патриот» разместят в городах Севастополь и Керчь
Крымский филиал парка «Патриот» планируется разместить в Севастополе и Керчи, передает РИА Новости сообщение первого замминистра обороны Руслана Цаликова.
В свою очередь заместитель командующего войсками Южного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отметил, что ожидаемое число посетителей парка в каждом городе – более одного миллиона человек в год.
В Севастополе парк «Патриот» построят на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея, а в Керчи – на базе форта Тотлебен.
Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная, многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооружённых сил, объекты для людей, но всё должно быть объединено одной идеей, одним замыслом,сказал замминистра на совещании.
В свою очередь заместитель командующего войсками Южного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отметил, что ожидаемое число посетителей парка в каждом городе – более одного миллиона человек в год.
Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь,уточнил заместитель командующего.
В Севастополе парк «Патриот» построят на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея, а в Керчи – на базе форта Тотлебен.
Использованы фотографии: http://oboronstroy.ru
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