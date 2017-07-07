15:01 07 июля

Филиал парка «Патриот» разместят в городах Севастополь и Керчь

Крымский филиал парка «Патриот» планируется разместить в Севастополе и Керчи, передает РИА Новости сообщение первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

Филиал парка «Патриот» разместят в городах Севастополь и Керчь


Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная, многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооружённых сил, объекты для людей, но всё должно быть объединено одной идеей, одним замыслом,
сказал замминистра на совещании.


В свою очередь заместитель командующего войсками Южного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулёв отметил, что ожидаемое число посетителей парка в каждом городе – более одного миллиона человек в год.

Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь,
уточнил заместитель командующего.

В Севастополе парк «Патриот» построят на территории мемориального комплекса 30-я береговая батарея, а в Керчи – на базе форта Тотлебен.

Использованы фотографии: http://oboronstroy.ru
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Комментарии 4

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 13:25
    Не!Ну я понимаю.Крым -и всё такое.А на Крыме Россия закончилась?Или у нас страна с Люксембург?Почему всё туда?А чего в Красноярске не сделать?Крым-это уже как брошенная девочка,которую нашли и вернули в семью.А всё остальное-чхать на нас.Крым-Россия.Россия-это не только Крым.Прерогатива Крыма-чревата.Слишком много денег.Слишком мало человечности.Крымчане-цены поднимите.Слишком у вас всё дёшево.Про козла..Это-просто парнокопытный.
    ВЕРЕСК
    1. kpd Сегодня, 14:30
      Да всё у нас в Крыму просто, Россия в 14-м году увидела асфальт времен СССР и такие же производства, Украина за годы независимости старалась ничего не вкладывать в развитие Крыма.
      Так что это просто латание дыр и подтягивание ифраструктуры Крыма к современным российским требованиям. А то у нас кроме известных названий городов ничего особо и нет, как для туристов, так и для промышленности. Всё надо практически с нуля поднимать.
      kpd
  2. Atlant-1164 Сегодня, 14:13
    когда за патриотизм берутся люди с непонятным прошлым..это не патриотизм,это уже бизнес и ничего личного.
    Atlant-1164
  3. art266 Сегодня, 14:56
    Помимо патриотизма это ещё и объект туристской инфраструктуры будет. Заодно и на пляж сходить можно.
    art266
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