Филиал парка «Патриот» разместят в городах Севастополь и Керчь

Предлагается создание парка в городах-героях Севастополь и Керчь. Это сложная, многодельная задача: в парке будут объекты боевой подготовки для Вооружённых сил, объекты для людей, но всё должно быть объединено одной идеей, одним замыслом,

Предлагается создание пяти кластеров в городе Севастополь. Общая площадь составляет около 240 гектаров. Также предполагается два кластера в городе Керчь,