15:00 07 июля

В ВВО поступила первая партия ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ

В соединение материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе современного «Урал-532362», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Машина предназначена для ремонта и эвакуации военной техники и вооружения, как в пункте постоянной дислокации, так и в полевых условиях.

В ВВО поступила первая партия ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ



Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ на колесном шасси «Урал-532362» создана по новой компоновочной схеме «кабина над двигателем». Она имеет колесную формулу 8х8, что позволяет эксплуатировать ее на всех видах дорог Дальнего Востока.

РЭМ-КЛ может транспортировать автотехнику полупогрузкой или осуществлять ее буксировку с максимальной скоростью до 30 км/ч по грунтовым дорогам и до 50 км/ч по дорогам с твердым покрытием. На машине имеется кран-манипулятор ИМ-95, обладающий максимальной грузоподъемностью до 2,83 тонн и электрогенератор позволяющий проводить ремонтные сварочные работы.

Основные преимущества РЭМ-КЛ над предшественниками заключаются в его высокой проходимости на местности и установленном более мощном и унифицированном оборудовании, позволяющим в сложных полевых условиях восстанавливать или эвакуировать вышедшую из строя технику.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 3

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  1. Vadivak Сегодня, 13:57
    Впечатляет....
    Vadivak
  2. sergeschern Сегодня, 14:03
    Поболее, чем старушка ПАРМ
    sergeschern
  3. hasapis Сегодня, 14:09
    урал кинул камаз с рэмами, что-то поперхнулся ...
    hasapis
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