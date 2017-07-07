National Interest: российские ракеты лишили Америку монополии на высокоточное оружие

Такие комплексы устанавливаются на бомбардировщики. И теперь они смогут перенаправлять свои крылатые ракеты, перед тем как их запустить,

Можно утверждать, что эта работа ведётся с тех пор, как такая опция появилась у американцев. Возможно, они не могли испытать эту функцию в полной мере, потому что сами бомбардировщики пока к ней не готовы,

Это очень важное достижение для русских, которое поможет им стать более гибкими в проведении операций, а также предоставит им возможность реагировать на меняющиеся условия на поле боя и на внезапно возникающие мишени,