National Interest: российские ракеты лишили Америку монополии на высокоточное оружие
Стратегические бомбардировщики Ту-95MC теперь смогут перенаправлять свои крылатые ракеты даже тогда, когда они находятся на пути к своей цели, и это важное достижение для российской армии, пишет издание The National Interest. Статью приводит RT .
Автор напоминает, что Минобороны РФ на своей странице в «Фейсбуке» опубликовало следующее сообщение:
«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95MC, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс.
В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с расстояния, равного примерно 1000 километров».
По мнению издания, эти Ту-95MC «могли быть оборудованы прицельно-навигационными комплексами СВП, с помощью которых экипажи могли перенаправлять ракеты уже в полёте». Впрочем, пока неясно, на скольких самолётах стоят подобные системы, отмечает автор.
Кашин отметил также, что видел доклады, согласно которым новые ракеты X-101 можно перенаправлять, когда они уже движутся к цели.
Но даже если таких возможностей у россиян ещё нет, они, несомненно, активно работают в этом направлении, пишет автор публикации.
По мнению западных экспертов, оборудование самолетов Ту-95MC системами СВП будет проходить постепенно, вместе с плановым техобслуживанием машин.
И самое главное – «высокоточное оружие дальнего действия больше не является исключительно американской монополией», заключает автор.
Автор напоминает, что Минобороны РФ на своей странице в «Фейсбуке» опубликовало следующее сообщение:
«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95MC, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс.
В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с расстояния, равного примерно 1000 километров».
По мнению издания, эти Ту-95MC «могли быть оборудованы прицельно-навигационными комплексами СВП, с помощью которых экипажи могли перенаправлять ракеты уже в полёте». Впрочем, пока неясно, на скольких самолётах стоят подобные системы, отмечает автор.
Такие комплексы устанавливаются на бомбардировщики. И теперь они смогут перенаправлять свои крылатые ракеты, перед тем как их запустить,приводит журнал слова старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.
Кашин отметил также, что видел доклады, согласно которым новые ракеты X-101 можно перенаправлять, когда они уже движутся к цели.
Но даже если таких возможностей у россиян ещё нет, они, несомненно, активно работают в этом направлении, пишет автор публикации.
Можно утверждать, что эта работа ведётся с тех пор, как такая опция появилась у американцев. Возможно, они не могли испытать эту функцию в полной мере, потому что сами бомбардировщики пока к ней не готовы,сказал Кашин.
По мнению западных экспертов, оборудование самолетов Ту-95MC системами СВП будет проходить постепенно, вместе с плановым техобслуживанием машин.
Это очень важное достижение для русских, которое поможет им стать более гибкими в проведении операций, а также предоставит им возможность реагировать на меняющиеся условия на поле боя и на внезапно возникающие мишени,считает военный аналитик Марк Ганзингер.
И самое главное – «высокоточное оружие дальнего действия больше не является исключительно американской монополией», заключает автор.
Использованы фотографии: Reuters
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти