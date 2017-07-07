15:00 07 июля

National Interest: российские ракеты лишили Америку монополии на высокоточное оружие

Стратегические бомбардировщики Ту-95MC теперь смогут перенаправлять свои крылатые ракеты даже тогда, когда они находятся на пути к своей цели, и это важное достижение для российской армии, пишет издание The National Interest. Статью приводит RT .



Автор напоминает, что Минобороны РФ на своей странице в «Фейсбуке» опубликовало следующее сообщение:


«5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95MC, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелёт с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на границе провинций Хама и Хомс.

В результате удара уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля. Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с расстояния, равного примерно 1000 километров».

По мнению издания, эти Ту-95MC «могли быть оборудованы прицельно-навигационными комплексами СВП, с помощью которых экипажи могли перенаправлять ракеты уже в полёте». Впрочем, пока неясно, на скольких самолётах стоят подобные системы, отмечает автор.

Такие комплексы устанавливаются на бомбардировщики. И теперь они смогут перенаправлять свои крылатые ракеты, перед тем как их запустить,
приводит журнал слова старшего научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина.

Кашин отметил также, что видел доклады, согласно которым новые ракеты X-101 можно перенаправлять, когда они уже движутся к цели.

Но даже если таких возможностей у россиян ещё нет, они, несомненно, активно работают в этом направлении, пишет автор публикации.

Можно утверждать, что эта работа ведётся с тех пор, как такая опция появилась у американцев. Возможно, они не могли испытать эту функцию в полной мере, потому что сами бомбардировщики пока к ней не готовы,
сказал Кашин.

По мнению западных экспертов, оборудование самолетов Ту-95MC системами СВП будет проходить постепенно, вместе с плановым техобслуживанием машин.

Это очень важное достижение для русских, которое поможет им стать более гибкими в проведении операций, а также предоставит им возможность реагировать на меняющиеся условия на поле боя и на внезапно возникающие мишени,
считает военный аналитик Марк Ганзингер.

И самое главное – «высокоточное оружие дальнего действия больше не является исключительно американской монополией», заключает автор.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 5

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  1. Тралл Сегодня, 14:52
    Путин: Если кого-то надо достать, мы и так достанем.
    Тралл
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:54
      почитал бы я такие новости в 99 - воспринял бы как научную фантастику.

      хотя скорее всего воспринял как издевательство над нашей страной. Окинул бы грустным взглядом репортажи с Кавказа, разноцветную "форму" с гражданской обувью и разномастные чумазые лица солдат в районе руин и костры пепелищ
      с-т Petrov
  2. Anarchist Сегодня, 14:55
    На счёт высокоточных пакет янки, можно поспорить. А на счёт бомб вообще разговора нет. Либо они промахиваются часто, либо целятся не туда...
    Anarchist
  3. Tusv Сегодня, 14:55
    Ну что могу сказать. Если СВП или нету. Ромашка в помощь
    Tusv
  4. Zibelew Сегодня, 14:59
    Последний бомбардировщик с пропеллером. Старый конь борозды не портит.
    Zibelew
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