Гражданина РФ в Литве приговорили к 10 годам заключения за попытку "прослушать Грибаускайте"

По данным прокуратуры, с октября 2011 по конец 2014 года группа подозреваемых провела несколько встреч с жителями Литвы, пытаясь завербовать их для шпионажа против Литовской Республики. Ведомство также заявляет, что за это завербованные лица получали денежное вознаграждение. Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить любую личную, техническую и другую информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте. По информации прокуратуры, подозреваемые пытались завязать отношения с представителями системы безопасности президента, которые могли внедрить в жилые помещения президентского дворца прослушивающие устройства.

Из Литвы поступает информация о том, что сегодня Вильнюсский окружной суд признал виновным в шпионаже в пользу РФ против интересов Литовской Республики гражданина РФ Николая Филипченко. По решению суда, российский гражданин приговорён к 10 годам лишения свободы.В сообщении обвинительной стороны говорится о том, что Филипченко якобы был неким «инспектором ФСБ», который занимался сбором секретной информации с последующей её переправкой в РФ. Мало того, утверждается, что Филипченко якобы сколотил преступную «шпионскую» группу, которая действовала в Литве.Николая Филипченко задержали в 2015 году, когда он ехал из Калинингадскую область в Белоруссию поездом.Из сообщения РИА Новости Какие именно «технические» подробности о Дале Грибаускайте могли интересовать «шпионов», литовская прокуратура не сообщает. Все подробности жизненного пути Грибаускайте известны давно, и для их получения вовсе не понадобились никаких "секретные суперагенты и инспекторы ФСБ.А вот для литовского суда хватило «доказательств», чтобы приговорить россиянина к реальному сроку в нарушение всех международных норм.