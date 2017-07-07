17:31 07 июля

Гражданина РФ в Литве приговорили к 10 годам заключения за попытку "прослушать Грибаускайте"

Из Литвы поступает информация о том, что сегодня Вильнюсский окружной суд признал виновным в шпионаже в пользу РФ против интересов Литовской Республики гражданина РФ Николая Филипченко. По решению суда, российский гражданин приговорён к 10 годам лишения свободы.

В сообщении обвинительной стороны говорится о том, что Филипченко якобы был неким «инспектором ФСБ», который занимался сбором секретной информации с последующей её переправкой в РФ. Мало того, утверждается, что Филипченко якобы сколотил преступную «шпионскую» группу, которая действовала в Литве.

Николая Филипченко задержали в 2015 году, когда он ехал из Калинингадскую область в Белоруссию поездом.


Из сообщения РИА Новости :
По данным прокуратуры, с октября 2011 по конец 2014 года группа подозреваемых провела несколько встреч с жителями Литвы, пытаясь завербовать их для шпионажа против Литовской Республики. Ведомство также заявляет, что за это завербованные лица получали денежное вознаграждение. Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить любую личную, техническую и другую информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте. По информации прокуратуры, подозреваемые пытались завязать отношения с представителями системы безопасности президента, которые могли внедрить в жилые помещения президентского дворца прослушивающие устройства.


Гражданина РФ в Литве приговорили к 10 годам заключения за попытку "прослушать Грибаускайте"


Какие именно «технические» подробности о Дале Грибаускайте могли интересовать «шпионов», литовская прокуратура не сообщает. Все подробности жизненного пути Грибаускайте известны давно, и для их получения вовсе не понадобились никаких "секретные суперагенты и инспекторы ФСБ.

А вот для литовского суда хватило «доказательств», чтобы приговорить россиянина к реальному сроку в нарушение всех международных норм.

Использованы фотографии: © DELFI / Karolina Pansevič
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Комментарии 14

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  1. Partyzan Сегодня, 16:54
    А вот для литовского суда хватило «доказательств», чтобы приговорить россиянина к реальному сроку в нарушение всех международных норм.
    в ответ надо десяток литовцев отправить лес валить negative
    Partyzan
    1. svp67 Сегодня, 17:01
      Цитата: Partyzan
      в ответ надо десяток литовцев отправить лес валить

      Уже... и давно. Так понимаю, это их попытка ответа.
      svp67
    2. vovanpain Сегодня, 17:01
      Какие именно «технические» подробности о Дале Грибаускайте могли интересовать «шпионов», литовская прокуратура не сообщает.

      Насчет Дали,про ее бурную комсомольскую молодость,желтая пресса должна интересоваться,нет больше обличителей грешников,чем сами грешники. yes
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 17:10
        Дана хозяином команда вот и вытворяют чудеса , снять с них "штанишки" да выпороть как следует.
        cniza
    3. Vadivak Сегодня, 17:07
      Цитата: Partyzan
      в ответ надо десяток литовцев отправить лес валить


      В вытрезвитель их надо, в один большой вытрезвитель, алкаши самая бухающая нация в мире во главе с опухшей активисткой комсомолкой
      Vadivak
    4. Anarchist Сегодня, 17:08
      Цитата: Partyzan
      А вот для литовского суда хватило «доказательств», чтобы приговорить россиянина к реальному сроку в нарушение всех международных норм.
      в ответ надо десяток литовцев отправить лес валить negative

      У меня друг литовец! Вы как нацист! У них за одного немца десяток евреев казнили.
      Скользкая дорожка. По ней идти, так можно в какой-нибудь Турции отсидеть...
      Anarchist
    5. сибиралт Сегодня, 17:08
      А почему молчат тысячи наших НКО? belay Похоже, права человека дальше России, их не интересуют.
      сибиралт
  2. На страже Сегодня, 16:57
    Что-то измельчал КГБ. Вообще шпионов разве судят открытым судом?
    На страже
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:01
      Цитата: На страже
      Что-то измельчал КГБ. Вообще шпионов разве судят открытым судом?

      Это Литва! Там любого хватай "бывший сексот КГБ" Грибаускайте знает всю эту кухню ,не на слуху ...
      ОТДЕЛ
    2. svp67 Сегодня, 17:15
      Цитата: На страже
      Что-то измельчал КГБ

      А причем тут КГБ Республики Беларусь? Они же вроде нашу ФСБ обвиняют.
      svp67
  3. garx Сегодня, 16:57
    Штирлиц как бы ни старался но все таки провалил задание! Не уж что ли наша разведка такая безалаберная и примитивная?!
    garx
  4. APASUS Сегодня, 16:59
    Интересно какая такая информация может заинтересовать ФСБ ,которой владеет Даля? Вся информация которой она владеет из нее льется как из ведра и кроме очередного приступа русофобии что там еще можно услышать?
    APASUS
  5. Слава Беркуту Сегодня, 17:02
    Прокуратура утверждает, что особое внимание уделялось возможности получить любую личную, техническую и другую информацию о президенте Литвы Дале Грибаускайте.

    Это да. Всех давно очень интересует как эта резиновая кукла разговаривать умудряется
    Слава Беркуту
  6. Градиент 3 Сегодня, 17:05
    Я все знаю!
    Парня взяли за попытку "свиснуть"...
    Кусок мыла у Дале Грибаускайте...
    С клочком...ее волос...
    Чтобы сделать ...Спектральный анализ....
    Вот...Охальник!
    Градиент 3
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