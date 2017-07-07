Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"

В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей

Россия и Китай сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно. В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз