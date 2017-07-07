17:30 07 июля

Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"

Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру". Таким образом польский министр оценил российско-китайские военные учения на Балтике, передает РИА Новости .

Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"


В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей
— заявил Мачеревич в интервью Польскому телевидению.


Россия и Китай сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно. В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз
— заключил польский министр.

Интересно, в каком мире живет г-н Мачеревич, если он только сейчас узнал о стратегическом союзе России и Китая, когда об этом уже не первый год твердит вся западная пресса, пугая обывателя союзом медведя и дракона?

Напоминаем, что отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях "Морское взаимодействие — 2017".

Использованы фотографии: http://polska-kaliningrad.ru/
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Комментарии 13

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  1. Vadivak Сегодня, 17:11

    Типичный параноик
    По его мнению «Волынская резня», осуществлённая психопатами ОУН-УПА была организована… Россией. Москва использовала Бандеру и ОУНовцев для того, чтобы уничтожить десятки тысяч поляков на оккупированных нацистской Германией территориях. . «Это очевидно... Однако это не должно помешать нам разглядеть... что настоящим врагом, тем, кто использовал часть националистических сил украинцев для того страшного преступления, геноцида, является Россия»
    Vadivak
    1. cniza Сегодня, 17:13
      Интересно, в каком мире живет г-н Мачеревич


      Похоже в мире грибов и прочей растительности.
      cniza
      1. Vadivak Сегодня, 17:18
        Цитата: cniza
        Похоже в мире грибов и прочей растительности.


        Тут что-то покрепче, тут тяжелым попахивает
        Vadivak
        1. Чёрный Сегодня, 17:22
          Типичная рожа дэбила...такому ток с Парубием общаться wassat
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 17:30
            Цитата: Vadivak
            Тут что-то покрепче, тут тяжелым попахивает


            Думаете все так серьезно , судя по глазам и его делам Вы , наверное , правы. lol
            cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:15
      Цитата: Vadivak
      Типичный параноик

      Фото все за себя говорит и даже комментировать нечего...Вообще западные политики меня все больше удивляют в смысли психического здоровья..Там эпидемия что ли..?
      ОТДЕЛ
    3. vovanpain Сегодня, 17:25
      В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз

      Это чучело в какой паралельной вселенной живет? belay Россия и Китай давным давно стратегические партнеры и не скрывают этого,а это чудо в перьях только обнаружило это. laughing
      vovanpain
  2. Anarchist Сегодня, 17:11
    [/quote]Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"[quote]

    А союз Украины и Польши, угроза здравому смыслу...
    Anarchist
    1. cniza Сегодня, 17:14
      Этот союз , как дружба кошки и собаки.
      cniza
  3. Котище Сегодня, 17:12
    Фотографию удачно подобрали! Еще бы фон лучшего друга, ну это тот, что за углом "унитаз" называется. И айс!
    Причем неплохая реклама "польского сантехника" получается!!!
    Котище
  4. SCHWERIN Сегодня, 17:26
    Там у них психиаторы работают или нет?
    SCHWERIN
  5. Govorun Сегодня, 17:29
    Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"
    И тут министра понеслоооооо,а мир такой свободный,что польша жалует пребывания в своей стране американских войск навсегда....
    Govorun
  6. Олег Калугин Сегодня, 17:30
    Точно-точно. Мы угроза пЫдарастам!)) И они это знают. А еще они знают, что их же народы были бы не против, если бы мы вот этих извращенцев опять отправили на свалку истории...)))
    Но нам этого не нать!) руки об них марать, очень надо!))
    Олег Калугин
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