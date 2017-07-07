Министр обороны Польши назвал союз России и Китая "угрозой свободному миру"
Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру". Таким образом польский министр оценил российско-китайские военные учения на Балтике, передает РИА Новости .
Интересно, в каком мире живет г-н Мачеревич, если он только сейчас узнал о стратегическом союзе России и Китая, когда об этом уже не первый год твердит вся западная пресса, пугая обывателя союзом медведя и дракона?
Напоминаем, что отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях "Морское взаимодействие — 2017".
В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей— заявил Мачеревич в интервью Польскому телевидению.
Россия и Китай сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно. В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз— заключил польский министр.
Интересно, в каком мире живет г-н Мачеревич, если он только сейчас узнал о стратегическом союзе России и Китая, когда об этом уже не первый год твердит вся западная пресса, пугая обывателя союзом медведя и дракона?
Напоминаем, что отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях "Морское взаимодействие — 2017".
Использованы фотографии: http://polska-kaliningrad.ru/
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