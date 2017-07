Удержать всех и каждого

И вот здесь представляется совершенно уместным отметить тот факт, что одним из первых приказов 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, отданных новоиспеченному военному министру Америки в январе этого года, был приказ о подготовке очередного «Обзора ядерной политики» (Nuclear Posture Review – NPR). Этот обзор выпускается раз в 5–10 лет и содержит все данные, необходимые для развития ядерной триады США, включая стратегию применения ядерных сил и вооружений. Новый обзор должен быть составлен к концу 2017 года.А пока специалисты Пентагона работают над этим документом, законодатели заслушивают мнения высоких чинов военного ведомства по данному вопросу.7 июня этого года в подкомитете по стратегическим силам (ПСС) сенатского Комитета по ВС (КВС) прошли слушания, посвященные вопросам реализации программ создания ядерных вооружений и ядерной доктрине Пентагона. На слушаниях выступили высокопоставленные начальники МО, отвечающие за строительство стратегических ядерных сил (СЯС).Ядерные дела и задумки своих ведомств законодательным контролерам Сената изложили исполняющий обязанности заместителя министра обороны по приобретению, технологиям и логистике (Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics) Джеймс Макстравик, начальник Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (Air Force Global Strike Command) генерал Робин Рэнд и директор программ стратегических систем Военно-морских сил вице-адмирал Терри Бенедикт.Но наиболее систематизировано и полно ядерные приготовления военного ведомства Америки парламентариям представил заместитель помощника министра обороны США по ядерному и ракетному сдерживанию (Deputy Assistant Secretary of Defense for Nuclear and Missile Defense) Роберт Суфер. Военный чиновник проинформировал законодателей по всему кругу вопросов приготовлений Вашингтона к новой мировой войне. Правда, красной нитью в его докладе была угроза, исходящая заокеанскому контрагенту от России.Как сообщила в апреле этого года выходящая с 1994 года в Вашингтоне, округ Колумбия, американская политическая ежедневная газета Hill, приводя слова командира стратегического командования США Джона Хайтена, оценка ядерного арсенала началась с «пересмотра угроз, исходящих от таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран».Суфер в очередной раз, как и все его коллеги, объявил, что в последние годы Москва «предпринимала агрессивные действия в отношении своих соседей, а также стала представлять угрозу, в том числе ядерную, для США и их союзников по НАТО». По словам Суфера, Россия – единственная страна, сравнимая с США по размеру своего ядерного арсенала – начала активно развивать стратегические ядерные силы. В связи с этим Белый дом дал указание о проведении мероприятий по формулированию конкретных направлений действий, направленных на лишение России «значительного военного преимущества».Заместитель заявил, что Россия представляет «серьезный комплекс вызовов» безопасности Соединенным Штатам, но при этом он совсем не забыл упомянуть угрозу, которую, по мнению Пентагона, представляют Китай и Северная Корея, постоянно наращивающие свои ядерные арсеналы.Непомерно высокие расходы США на ядерное вооружение Суфер объяснил как ответную меру на модернизацию ядерных арсеналов России и Китая. Однако как не сказать о том, что в 2016 году заокеанские оборонные расходы, включающие затраты на ядерные системы и средства, в девять раз превышали аналогичные траты Российской Федерации. По данным многих аналитических институтов, в прошлом году военный бюджет Соединенных Штатов составил 611,2 млрд долл., а России – только 69,2 млрд.Китай занимает второе место в мире по военному бюджету. Он тратит на оборону 215,2 млрд долл. Получается, что Белый дом на военные нужды расходует более трети всех мировых ассигнований на эти нужды. А Россия тратит на эти цели только 4,1%.Как уже отмечалось, оценку ядерного потенциала Соединенных Штатов на предмет соответствия современным угрозам Пентагон начал по поручению Дональда Трампа. «Было бы просто замечательно, это моя мечта, если бы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если у государств будет ядерное оружие, мы будем на вершине конкуренции», – заявил 45-й начальник Америки.Согласно Суферу и более ранним высказываниям командующего стратегическим командованием Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Сельвы и многих других чиновников Пентагона, в NPR-2017 должны быть освещены следующие вопросы:– уточнение приоритетности реализуемых и планируемых программ модернизации ядерной триады;– оценка угроз со стороны России, Китая, КНДР и Ирана;– меры реагирования на «нарушения» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности;– уточнение стратегических подходов к ведению войны с учетом стратегий «эскалации – деэскалации», принятых у вероятных противников.Кроме того, вполне вероятно, что в этом документе будут рассмотрены и вопросы нанесения неядерного глобального удара, который, по мнению специалистов Пентагона, является адекватной заменой систем и средств ядерного нападения.NPR-2017 готовится под руководством заместителя министра обороны по политике и главы ОКНШ, при участии Национальной администрации по ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration), Министерства энергетики и Государственного департамента. К его подготовке также привлечены министерства видов американских Вооруженных сил, объединенных командований и самостоятельных управлений Министерства обороны США.В пресс-релизе, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира СИПРИ (SIPRI) 3 июля этого года, говорится, что его специалисты выпустили очередной ежегодный доклад «Ядерное оружия мира». Этот институт является одним из ведущих научных учреждений стран мира, пытающимся решить задачу обеспечения транспарентности данных о запасах ядерного оружия, накопленных ядерными державами, с целью проведения дискуссий по методам, контролю и постепенному сокращению ядерных вооружений. Авторы документа сообщают, что члены ядерного клуба земли и пытающиеся примкнуть нему страны заявляют об отказе закрыть программы модернизации своих ядерных арсеналов, которые являются основным приоритетом их военного строительства. Как утверждают авторы документа, количество ядерного оружия в мире продолжает сокращаться, но крайне незначительно.По данным экспертов института, стратегические ядерные силы таких стран, как США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, на начало этого года имеют на вооружении оперативно развернутые средства доставки к целям ядерных боеголовок, число которых, по подсчетам ученых, составляет около 4150 единиц. В целом же объем ядерного арсенала всех этих стран приближенно оценивается в 14 935 боеголовок. Аналитики СИПРИ отмечают при этом, что в начале прошлого года их число не превышало 15 395 единиц.Специалисты СИПРИ уже неоднократно отмечали, что сокращение запасов ядерного оружия в мире происходит в основном за счет уменьшения ядерных арсеналов Соединенных Штатов и Российской Федерации, на суммарный ядерный арсенал которых приходится более 93% мировых запасов ядерного оружия. Авторы доклада констатируют тот факт, что, несмотря на имеющиеся международные договоренности, данный процесс протекает очень медленными темпами.Эксперты утверждают, что обе страны реализуют долгосрочные программы модернизации ядерных вооружений. Эти программы требуют весьма значительных расходов. По их сведениям, начиная с текущего года и кончая 2026-м, Соединенные Штаты намерены израсходовать 400 млрд долл. на свою ядерную программу. При этом они оценили затраты Америки на развитие стратегических ядерных сил в ближайшие 30 лет в сумму до 1 трлн долл.Датчанин Ганс Кристенсен, директор ядерного информационного проекта Федерации американских ученых (Federation of American Scientists – FAS), работающий в СИПРИ по совместительству, заметил, что «прогнозируемый рост расходов США не является неожиданным». «Действующая администрация США продолжает амбициозные планы ядерной модернизации, принятые президентом Бараком Обамой», – сказал эксперт.Китай, Индия и Пакистан, полагают составители доклада, не обладают большими запасами ядерного оружия, однако сегодня все эти страны либо уже начали ставить на позиции новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили об открытии таких программ.Аналитики СИПРИ не оставили без внимания и Северную Корею, которая, по их представлениям, располагает достаточным количеством делящегося урана. Они утверждают, что таких запасов может хватить на 10–20 ядерных боеголовок, и это свидетельствует о том, что повышение ядерного потенциала КНДР по сравнению с прошлым годом достигло значительных размеров. В 2016 году Пхеньян провел большое количество испытаний ракетных систем различного назначения, во многих из которых были получены положительные результаты.Старший исследователь СИПРИ Шэннон Кайл заявил, что «несмотря на недавний прогресс в международных переговорах по договору о запрещении ядерного оружия, долгосрочные программы модернизации имеются во всех девяти странах. Это говорит о том, что ни одно из этих государств не будет готовым отказаться от своих ядерных арсеналов в обозримом будущем».Во что в конечном итоге выльются ядерные поползновения Вашингтона и удастся ли Америке сохранить статус главного правителя мира, говорить еще рано. Однако нельзя не принимать во внимание и тот факт, что многие страны, несмотря на проблемы и кризисы, куют свои ядерные щиты и делают это решительно и успешно. Вполне вероятно, что в будущем Белому дому придется несколько поприжать свой хвост и разговаривать с миром не с позиций хозяина, а на равных.