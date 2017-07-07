Минобороны Азербайджана заявило о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе
Пресс-служба Минобороны Азербайджана выступила с заявлением о том, что сегодня ВС Азербайджана нанесли упреждающие огневые удары по подразделениям армянской армии в Карабахе, при этом было уничтожено значительное количество живой силы и боевой техники противника, передает ТАСС
Приводим сообщение оборонного ведомства:
В Министерстве обороны Армении подтвердили обстрел со стороны ВС Азербайджана и сообщили, что три солдата получили ранения.
Противник с утра нарушал договоренность о перемирии на линии соприкосновения, применяя как стрелковое оружие, так и пушки типа Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра - отметили в министерстве со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха -
Приводим сообщение оборонного ведомства:
По полученным командованием ВС Азербайджана точным данным, военные подразделения ВС Армении с целью очередной провокации приведены в боевую готовность. Для того, чтобы пресечь целенаправленно спланированную армянской стороной провокацию и отомстить за гибель мирных жителей села Алханлы 7 июля ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боевую готовность силам армянской армии, в частности, избранным целям, расположенным в оборонительном районе батальона
В результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность.
В результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность.
В Министерстве обороны Армении подтвердили обстрел со стороны ВС Азербайджана и сообщили, что три солдата получили ранения.
В результате обстрела с азербайджанской стороны получили осколочные ранения разной степени тяжести военнослужащие Армии обороны Роберт Гаспарян 1969 года рождения, Амбарцум Арутюнян 1997 года рождения и Ваге Бадалян 1998 года рождения- говорится в сообщении.
Противник с утра нарушал договоренность о перемирии на линии соприкосновения, применяя как стрелковое оружие, так и пушки типа Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра - отметили в министерстве со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха -
Для подавления наступательных действий противника передовые подразделения Армии обороны предприняли ответные действия. Всю ответственность за действия по дестабилизации обстановки на передовой несет военно-политическое руководство Азербайджана
Использованы фотографии: http://www.foreigndesknews.com/
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