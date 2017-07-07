Минобороны Азербайджана заявило о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе





В результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность.

По полученным командованием ВС Азербайджана точным данным, военные подразделения ВС Армении с целью очередной провокации приведены в боевую готовность. Для того, чтобы пресечь целенаправленно спланированную армянской стороной провокацию и отомстить за гибель мирных жителей села Алханлы 7 июля ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боевую готовность силам армянской армии, в частности, избранным целям, расположенным в оборонительном районе батальонаВ результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность.

В результате обстрела с азербайджанской стороны получили осколочные ранения разной степени тяжести военнослужащие Армии обороны Роберт Гаспарян 1969 года рождения, Амбарцум Арутюнян 1997 года рождения и Ваге Бадалян 1998 года рождения

Для подавления наступательных действий противника передовые подразделения Армии обороны предприняли ответные действия. Всю ответственность за действия по дестабилизации обстановки на передовой несет военно-политическое руководство Азербайджана