19:49 07 июля

Минобороны Азербайджана заявило о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе

Пресс-служба Минобороны Азербайджана выступила с заявлением о том, что сегодня ВС Азербайджана нанесли упреждающие огневые удары по подразделениям армянской армии в Карабахе, при этом было уничтожено значительное количество живой силы и боевой техники противника, передает ТАСС

Минобороны Азербайджана заявило о нанесении упреждающих ударов по армянской армии в Карабахе


Приводим сообщение оборонного ведомства:
По полученным командованием ВС Азербайджана точным данным, военные подразделения ВС Армении с целью очередной провокации приведены в боевую готовность. Для того, чтобы пресечь целенаправленно спланированную армянской стороной провокацию и отомстить за гибель мирных жителей села Алханлы 7 июля ВС Азербайджана нанесли точные огневые удары по приведенным в боевую готовность силам армянской армии, в частности, избранным целям, расположенным в оборонительном районе батальона

В результате этой деятельности ВС Азербайджана, по предварительным данным, уничтожено значительное число живой силы противника, полностью выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены другие объекты военной инфраструктуры. С целью немедленного пресечения любой деятельности противника, направленной против мирного населения и личного состава, и нанесения ответных ударов по его огневым точкам рода и части войск (ВС Азербайджана) приведены в боевую готовность.


В Министерстве обороны Армении подтвердили обстрел со стороны ВС Азербайджана и сообщили, что три солдата получили ранения.

В результате обстрела с азербайджанской стороны получили осколочные ранения разной степени тяжести военнослужащие Армии обороны Роберт Гаспарян 1969 года рождения, Амбарцум Арутюнян 1997 года рождения и Ваге Бадалян 1998 года рождения
- говорится в сообщении.

Противник с утра нарушал договоренность о перемирии на линии соприкосновения, применяя как стрелковое оружие, так и пушки типа Д-30 и Д-44, минометы и гранатометы различного калибра - отметили в министерстве со ссылкой на Армию обороны Нагорного Карабаха -
Для подавления наступательных действий противника передовые подразделения Армии обороны предприняли ответные действия. Всю ответственность за действия по дестабилизации обстановки на передовой несет военно-политическое руководство Азербайджана

Использованы фотографии: http://www.foreigndesknews.com/
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Комментарии 41

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  1. Lyncher Сегодня, 18:22
    Не живётся людям мирно...... Только проблемы и себе и потенциально нам устраивают.
    Lyncher
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:26
      как не хватает Азера Садыгова,(Аполлона),он "разжевал" бы ситуацию...
      андрей юрьевич
      1. Андрей К Сегодня, 18:31
        Цитата: андрей юрьевич
        как не хватает Азера Садыгова,(Аполлона),он "разжевал" бы ситуацию...

        Ситуацию "разжевало" МО Азербайджана - теперь провокации на линии разграничения называются "упреждающим ударом"...
        А вот если бы армянская сторона сделала "упреждающий удар" - то вой был бы до небес и называлось бы это "агрессией"...
        Андрей К
        1. Лопатов Сегодня, 18:57
          Цитата: Андрей К
          А вот если бы армянская сторона сделала "упреждающий удар"

          Они же уже нанесли такой удар, мирные жители при этом погибли...
          Лопатов
          1. Андрей К Сегодня, 19:33
            Цитата: Лопатов
            ...Они же уже нанесли такой удар, мирные жители при этом погибли...

            Вы наверное имеете в виду инцидент, произошедший 4 июля, когда в селе Алханлы Физулинского района Азербайджана, согласно информации армянской стороны была уничтожена техника, обстреливавшая села Нагорного Карабаха...
            А как расценивать размещение техники и личного состава МО Азербайджана в населённых пунктах и стрельбу оттуда? Это же военное преступление или нет? Или это называется по другому - ведением войны под прикрытием женщин и детей?
            Кому верить?
            Мне действительно,по человечески очень жаль погибших Сахибу Гулиеву и ее двухлетнюю внучку Захру. Вот уж кто-кто, а они не заслужили смерти, это точно. Земля им пухом.
            Эта бойня никогда не прекратится, если на то нет воли обеих враждующих сторон...
            Андрей К
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:39
        Цитата: андрей юрьевич
        как не хватает Азера Садыгова,(Аполлона),он "разжевал" бы ситуацию...

        Он всегда нейтральную позицию занимал (хотя душа у него за Азербайджан болела) От инфаркта умер ..Храни его Аллах!
        Все закончится если там(Карабах) нашу дивизию ВДВ разместить ! Ну и все сопутствующее... soldier Армян выгнать в глубь страны , чтобы не раздражали ! Вот тогда мир настанет точно..
        ОТДЕЛ
        1. андрей юрьевич Сегодня, 18:41
          Цитата: ОТДЕЛ
          Армян выгнать в глубь страны , чтобы не раздражали ! Вот тогда мир настанет точно..

          когда такое было? кровь только возбуждает... Цхинвал забыли?
          андрей юрьевич
        2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:59
          Отдел fool может хватит наших солдат под пули пихать в угоду политикам? Сам съезди, возьми автомат, поразгоняй там всех по углам! Или без дивана и компа воевать не желаешь-вдруг реально шкуру попортят? ?? fool
          Изгоняющий либероидов
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:13
            Цитата: Изгоняющий либероидов
            Отдел fool может хватит наших солдат под пули пихать в угоду политикам? Сам съезди, возьми автомат, поразгоняй там всех по углам! Или без дивана и компа воевать не желаешь-вдруг реально шкуру попортят? ?? fool

            Ничего вы не понимаете в геополитике.... wink Проблему Карабаха можно решить, на раз два ! Армению мы точно не сдадим..Русских сейчас боятся!
            ОТДЕЛ
            1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:23
              Виталий, изложить пожалуйста, по пунктам, как ты могешь и возжелаешь сию проблему решить буквально за минуты-волшебная палочка есть, или знакомая щука по велению коей все желания исполняются? ?? hi
              Изгоняющий либероидов
        3. sabakina Сегодня, 19:37
          Виталий, у нас во дворе товарищ умер, рак горла...Почему хорошие уходят, а падлы живут?
          sabakina
          1. андрей юрьевич Сегодня, 19:45
            Цитата: sabakina
            Виталий, у нас во дворе товарищ умер, рак горла...Почему хорошие уходят, а падлы живут?

            Слава,вы думаете Там,хорошие не ценятся? а у "плохих" своё время и место. я вот,со своими грехами,расчитываю на хорошую карьеру в аду... Раневская,говорила,что Там и компания веселее... wink
            андрей юрьевич
  2. Горный стрелок Сегодня, 18:24
    Опять? Летнее обострение... Непримиримые националисты будут резать друг друга до последнего человека. После Бакинских и Сумгаитских погромов моё сердце на стороне армян. Как там сказано? Прав тот, чьи дети гибнут... Не армяне резали азербайджанцев...
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:30
      Цитата: Горный стрелок
      После Бакинских и Сумгаитских погромов моё сердце на стороне армян.

      у нас в городе (на Урале) и те и другие живут мирно,обсуждают и плюются,всем не нравится война.
      андрей юрьевич
      1. Стропорез Сегодня, 18:41
        Цитата: андрей юрьевич
        у нас в городе (на Урале) и те и другие живут мирно,обсуждают и плюются,всем не нравится война.

        Значит им надо объединиться в союзное государство,тогда делить нечего будет! yes
        Стропорез
        1. андрей юрьевич Сегодня, 19:08
          Цитата: Стропорез
          Цитата: андрей юрьевич
          у нас в городе (на Урале) и те и другие живут мирно,обсуждают и плюются,всем не нравится война.

          Значит им надо объединиться в союзное государство,тогда делить нечего будет! yes

          а мы тогда куда? wassat
          андрей юрьевич
          1. Стропорез Сегодня, 19:25
            Цитата: андрей юрьевич
            а мы тогда куда? wassat

            А мы ближе к Сочи! laughing drinks
            Стропорез
            1. андрей юрьевич Сегодня, 19:33
              Цитата: Стропорез
              Цитата: андрей юрьевич
              а мы тогда куда? wassat

              А мы ближе к Сочи! laughing drinks

              с нынешним Уральским летом(холодным и дождливым) считаю ваше предложение провокационым! laughing drinks
              андрей юрьевич
          2. sabakina Сегодня, 19:39
            андрей юрьевич, а что, РСФРС уже не устраивает?
            sabakina
      2. Андрей К Сегодня, 18:47
        Цитата: андрей юрьевич
        ...у нас в городе (на Урале) и те и другие живут мирно,обсуждают и плюются,всем не нравится война...

        Буквально вчера заезжал на вещевой рынок "Караван". Встречаю знакомого азербайджанца, Анара. Как Вы правильно заметили, стоит буквально через секцию от такого же торговца - армянина. Знаю обоих лет 15. Ну и в шутку ему - "Ты какого х...здесь трёшься, иди помогай родной армии". Ответ меня убил наповал:
        Я с удовольствием пойду служить в русскую армию, чтоб всем пи...сам там, ...зды надавать...

        Как-то так...
        Андрей К
        1. андрей юрьевич Сегодня, 19:09
          Цитата: Андрей К
          Как-то так...

          так и есть... yes
          андрей юрьевич
    2. егерь650 Сегодня, 18:46
      Препод рассказывал из Бакинского военно морского училища. Курсантов задействовали для разгона и предотвращения бесчинств в Баку. Говорит началось все после того как пришли беженцы азербайджанецы из корабаха отморженные и изуродованные и тут остапа понесло. Рассказывал что сначала подняли по тревоге и в город на беспредел без ничего потом черерки от лопат привезли. Наловят азеров нарушителей здатут ментам, а те их заугол и отпустят.
      егерь650
    3. сайгон Сегодня, 19:14
      Все там не белые и не пушистые , много чего после Баку и Сумгаита было .
      Долго еще будут обиды вспоминать.
      сайгон
    4. Viktor.12.71 Сегодня, 19:29
      Цитата: Горный стрелок
      После Бакинских и Сумгаитских погромов моё сердце на стороне армян. Как там сказано? Прав тот, чьи дети гибнут... Не армяне резали азербайджанцев...

      У армян своя версия, у азербайджанцев своя версия. У обоих руки в крови детей, там невиновных нет. Хотя бы узнали бы что армяне творили с мирным населением Азербайджана, тогда бы точно от обоих подальше держались бы.
      Viktor.12.71
      1. андрей юрьевич Сегодня, 19:36
        Цитата: Viktor.12.71
        У армян своя версия, у азербайджанцев своя версия. У обоих руки в крови детей, там невиновных нет.

        увы...но "политика" заставляет выбирать одну сторону...ситуация-навоз...(другие слова запрещены)
        андрей юрьевич
  3. финиш Сегодня, 18:27
    Трындеть не камни воротить..
    финиш
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:42
      Цитата: финиш
      Трындеть не камни воротить..

      конфликт нужен не народу-политикам.
      андрей юрьевич
  4. лысова Сегодня, 18:30
    Так кто же начал конкретно? ( не обстрел, тут всё ясно, угомониться не могут). Причина, а не косвенные обвинения.
    лысова
  5. Кащенко Сегодня, 18:32
    Сейчас армяне ,на какое то время,станут лучшими друзьями России..Как все малость утихнет,снова начнут свою старую песню..
    Кащенко
    1. андрей юрьевич Сегодня, 18:43
      Цитата: Кащенко
      Сейчас армяне ,на какое то время,станут лучшими друзьями России..Как все малость утихнет,снова начнут свою старую песню..

      История развивается по спирали.
      андрей юрьевич
  6. Mavrikiy Сегодня, 18:35
    О, я за этими армянами давно наблюдаю. Так и прут из Карабаха ночью и днем, уже к Бакы подползают. Вчера зажигалка у бойца пропала. Отомстим!
    Не понятно. Труба турком нужна, понимаю. Китаю "Шелковый шнурок приглянулся, понимаю. А обезьяна каштаны для дяди таскает...о инстинт. Инстинкт доброй обезьяны.
    Будем слушать дядю, а не Россию, морда будет всегда бита.
    Mavrikiy
  7. APASUS Сегодня, 18:35
    Кто выиграет если азербайджанцы и армяне начнут убивать друг друга?
    APASUS
    1. Толстоевский Сегодня, 19:17
      наши западные и ближневосточные партнёры
      Толстоевский
  8. андрей юрьевич Сегодня, 18:46
    Цитата: Mavrikiy
    Будем слушать дядю, а не Россию, морда будет всегда бита.

    можно нескромный вопрос? а Россия Сейчас,это Кто? Кого слушать? Нам в уши дуют,с одной стороны -олигархат,с другой- либерасты...мнение народа не интересно никому.
    андрей юрьевич
  9. Мар.Тира Сегодня, 18:48
    Цитата: ОТДЕЛ
    Все закончится если там(Карабах) нашу дивизию ВДВ разместить !

    Были уже там ВДВ,и спецназ ,ещё при Союзе.Действительно и те,и другие боялись их хуже друг.друга.Есть у меня свидетель знакомый,который там служил в первых краповых беретах.Зачистки делали не хуже Чеченских.Но не помогло.как только Меченный вывел войска,опять всё началось.
    Мар.Тира
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:23
      Цитата: Мар.Тира
      Цитата: ОТДЕЛ
      Все закончится если там(Карабах) нашу дивизию ВДВ разместить !

      Были уже там ВДВ,и спецназ ,ещё при Союзе.Действительно и те,и другие боялись их хуже друг.друга.Есть у меня свидетель знакомый,который там служил в первых краповых беретах.Зачистки делали не хуже Чеченских.Но не помогло.как только Меченный вывел войска,опять всё началось.

      Было такое дело ..Там жестко все было, но толку мало (развал СССР начался..) ...А вот сейчас все по другому может быть Азербайджан Россию побаивается, тем более сейчас Эрдоган "дружит" с нами ..Пусть только сунутся.! Все рынки закроем сразу и выселим всех с помидорами и гвоздиками..Хе хе! Слава ВДВ..!

      Раньше так они издевались над нами...Сейчас затихли и в глаза заглядывают..хе хе
      ОТДЕЛ
  10. Zadayvoprosy Сегодня, 18:56
    Как спокойно себя чувствуют, когда за тобой и твои врагом стоит кто-то сильнее тебя. Всегда растащат и угомонят если далеко зайдёшь. Вот и играются не пойми зачем, только нервы мирным жителям дёргают.
    Zadayvoprosy
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:56
    А ведь по сути почти один народ, особенно те, кто родом именно из Каробаха -там все настолько сильно перемешано, что даже новые подвиды появились -армяноазербойжданский армяноазербойджанец, и азербойджаноармянский армянин recourse
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 19:15
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А ведь по сути почти один народ,

      как и вся Россия,СССР все народы равными делал,неуклюже,деньгами, преференциями,ссылками,репрессиями...но-равными. сколько лет мир был..сделали "свободными"-кровь полилась.
      андрей юрьевич
  12. Вздринчер Сегодня, 19:09
    Почему именно сегодня стрелять начали? Саммит же открылся Или хозяева из за океана приказали жопу лизнуть и пострелять пока Трамп с ВВП толкуют на коротке?
    Вздринчер
    1. Толстоевский Сегодня, 19:19
      и взрывы в Луганске и свинопасы войско подогнали и немецкие фашисты штурмовали отель с Путиным
      Толстоевский
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