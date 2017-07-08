В Сенате США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД
Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер .
Законопроект представляет собой поправку к акту о национальной обороне.
О том, что Москва якобы нарушает договор РСМД ранее заявляла группа сенаторов в комитете по вооруженным силам палаты представителей. В конце июня они представили законопроект о военном сдерживании России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва никогда не нарушала договор, о чем неоднократно говорила. При этом Вашингтон, утверждая обратное, не приводил конкретной информации.
Лавров также подчеркнул, что у России самой есть вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора.
Недавнее размещение (Россией — прим. ВО) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности— цитирует агентство слова Ройса.
Законопроект представляет собой поправку к акту о национальной обороне.
О том, что Москва якобы нарушает договор РСМД ранее заявляла группа сенаторов в комитете по вооруженным силам палаты представителей. В конце июня они представили законопроект о военном сдерживании России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва никогда не нарушала договор, о чем неоднократно говорила. При этом Вашингтон, утверждая обратное, не приводил конкретной информации.
Лавров также подчеркнул, что у России самой есть вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора.
Использованы фотографии: http://grist.org/
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