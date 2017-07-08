12:45 08 июля

В Сенате США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД

Глава комитета по иностранным делам палаты представителей сената США Эд Ройс внес законопроект о введении санкций против России за "нарушение" договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), передает РИА Новости сообщение агентства Рейтер .

Недавнее размещение (Россией — прим. ВО) запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности
— цитирует агентство слова Ройса.

В Сенате США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД



Законопроект представляет собой поправку к акту о национальной обороне.

О том, что Москва якобы нарушает договор РСМД ранее заявляла группа сенаторов в комитете по вооруженным силам палаты представителей. В конце июня они представили законопроект о военном сдерживании России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва никогда не нарушала договор, о чем неоднократно говорила. При этом Вашингтон, утверждая обратное, не приводил конкретной информации.

Лавров также подчеркнул, что у России самой есть вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора.

Использованы фотографии: http://grist.org/
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Комментарии 29

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:14
    Спасибо! Вся Россия вздохнула с облегчением.. drinks
    ОТДЕЛ
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 10:33
      Вводят, выводят... Задолбали уже эти их фрикции! Надо бы как-то обломать этот их "фрикцион". sad wassat
      СРЦ П-15
    2. vovanpain Сегодня, 11:15
      В Сенате США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД

      Ну и? fellow Дальше то что,убогие. laughing Вон как от "Искандеров" в Калининграде пучит. fellow
      vovanpain
      1. cniza Сегодня, 12:32
        Владимир! hi Этим ребятам , что не хватает поводов для ввода новых санкций или решили с больной головы на здоровую , что бы самих не прищемили.
        cniza
  2. МВГ Сегодня, 10:16
    Да нехай вводят. А мы им санкции на РД, уран, никель и титан. И пусть из досок себе высокотехнологические изделия строгают
    МВГ
    1. vfqjh Сегодня, 10:26
      А вот это давно пора сделать !
      vfqjh
    2. хрыч Сегодня, 10:28
      Цитата: МВГ
      А мы им санкции на РД, уран, никель и титан

      Многие почитатели запада, не ведают, что товарооборот с США у нас мизерный, а зато отрасли на гребне цивилизации, т.е. авиация, космическая отрасль, а также и атомная промышленность (из-за того же Воу-ноу) США критически зависят от нас, причем что РД, что обработка титана, что обогащение руд и наработка плутония являются наиболее высокотехнологичными, вообще у Земной цивилизации (к вопросу об отсталости России laughing )
      хрыч
    3. Venceremos Сегодня, 10:28
      Цитата: МВГ
      Да нехай вводят. А мы им санкции на РД, уран, никель и титан. И пусть из досок себе высокотехнологические изделия строгают


      Ну на это никто не пойдёт.Торговали и торговать будете.
      И вообще,что такое санкции наложенные на РФ? В их текущем формате ?
      Сам вопрос задаю,и сам же на него и отвечаю : Всего лишь удлинение транспортной цепочки от поставщика товара или услуг к потребителю(от РФ к "санкционерам" и в противоположном направлении).
      Как пример,турбины от "Сименс" для Севастопольской ТЭС...
      Никто не хочет(из разумных политиков и тем более бизнесменов) ссорится с Россией. Себе дороже.


      А fool пусть накладывают,налаживают и санкции и в штаны.
      Venceremos
      1. МВГ Сегодня, 11:18
        Так и мы им можем удлинить торговую цепочку. Через Приднестровье, например, или через Южную Осетию, или через ДНР )))). А можно и через Мексику, Чили, Аргентину, Венесуэлу. Пусть покупают втридорога, ибо самое болезненное для "отцов денег" это отъем этих денег
        МВГ
        1. Venceremos Сегодня, 11:27
          Цитата: МВГ
          Так и мы им можем удлинить торговую цепочку. Через Приднестровье, например, или через Южную Осетию, или через ДНР )))).

          Через Осетию,Приднестровье,нас...

          Чтоб так сделать нужно как минимум признать Приднестровье и нас(ДНР-ЛНР),а затем добиться и признания "мировым сообЧеством"...
          С изгоями,каковыми мы видимся этому самому "сообЧеству", дела никто иметь не захочет.
          Укропы,знаете как нас называют ? НЕДОРОССЫ...

          Язвительно но метко. Новороссия слита,конфликт,в котором таят республики заморожен...
          Venceremos
          1. doubovitski Сегодня, 11:50
            Цитата: Venceremos
            Цитата: МВГ
            Так и мы им можем удлинить торговую цепочку. Через Приднестровье, например, или через Южную Осетию, или через ДНР )))).

            Через Осетию,Приднестровье,нас...
            Чтоб так сделать нужно как минимум признать Приднестровье и нас(ДНР-ЛНР),а затем добиться и признания "мировым сообЧеством"...
            С изгоями,каковыми мы видимся этому самому "сообЧеству", дела никто иметь не захочет.
            Укропы,знаете как нас называют ? НЕДОРОССЫ...
            Язвительно но метко. Новороссия слита,конфликт,в котором таят республики заморожен...

            Полное эмбарго на вещи, которые остро необходимы им, и нечаянная подсказка, что это всё можно купить недорого у вас, сделает вас желанными гостями в переговорах по признанию не только нами, но и ими. НЕ понимаю, почему мы не попробовали эти рычаги?
            doubovitski
            1. Venceremos Сегодня, 12:07
              Цитата: doubovitski
              НЕ понимаю, почему мы не попробовали эти рычаги?

              Потому что всё НЕ так просто. Не работают простые законы механики в большой политике.
              Конечно можно чисто по-русски : Клин клином... Но на это нужна определённая воля.
              Venceremos
    4. Кент0001 Сегодня, 11:35
      Ну хоть кто-то юморит. Штаты сразу тогда сдадутся. Самое интересное в том, что мы им будем все это поставлять, даже на кануне возможной "горячей" войны (тьфу-тьфу) если что.
      Кент0001
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:18
    Ну что, уже ы во все тяжкие пустились? "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"...
    Горный стрелок
    1. МВГ Сегодня, 11:20
      Они и так весь мир давно уже кушают. Пусть навоз кушают
      МВГ
  4. Dimy4 Сегодня, 10:22
    Высасывание причин для применения санкций в конце концов приведет к тому, что их введут за нарушение пользования пистолетами Макарова.
    Dimy4
  5. samarin1969 Сегодня, 10:26
    "Ройс предлагает ввести санкции в отношении отдельных лиц, которые помогают России разрабатывать основные системы вооружений, а также в отношении государств-спонсоров терроризма, которые покупают такое оружие".
    Трамп стреноживает энергетическую экспансию "РФ", а Ройс озаботился устранением конкуренции на оружейном рынке....А уж причина..РСМД, Магницкий, геи, Крым...всё сгодится для устранения конкурентов...
    samarin1969
    1. Venceremos Сегодня, 10:44
      Цитата: samarin1969
      Трамп стреноживает энергетическую экспансию "РФ", а Ройс озаботился устранением конкуренции на оружейном рынке....А уж причина..РСМД, Магницкий, геи, Крым...всё сгодится для устранения конкурентов...

      Пока так. А когда не "выгорит" с "политикой сдерживания",то либо сливаться с привычно ведущих ролей гегемона на мировой арене,либо война.
      Других раскладов,сложившаяся мировая экономико-геополитическая ситуация для США не оставляет no
      Venceremos
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:28
    Уже столько санкций ввели по любому поводу ....что уже по барабану становится...одними меньше...одними больше...хрен редьки не слаще.
    Тот же ЛЕХА
  7. Mavrikiy Сегодня, 10:29
    Ну, че, одобрямс. Пока есть санкции - живет Россия, бурлит. Если снимут, покроемся ряской и заростем камышом.
    Ну, тупые!
    Mavrikiy
  8. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    Было бы желание, а повод всегда найдется. Чтобы Сша полностью отменили санкции нужно просто поднять руки вверх и как залог дружбы отдать им Сибирь. Чего очень желают российские "либералы". Свое желание они практически озвучивают на каждом политическом ток-шоу когда разговор заходит о санкциях. Правда про Сибирь говорить побаиваются, а вот про возвращение Крыма говорят открыто.
    rotmistr60
  9. Александр 3 Сегодня, 10:37
    Чем самостоятельней Россия тем больше санкций от матрасии и их прихлебатией.
    Александр 3
  10. Толстоевский Сегодня, 10:43
    а где наш ответ мировому сатанизму?
    Толстоевский
    1. Venceremos Сегодня, 10:54
      Цитата: Толстоевский
      а где наш ответ мировому сатанизму?

      СПОКОЙСТВИЕ и ВЫДЕРЖКА Вот ваш ответ:
      Venceremos
  11. Комментарий был удален.
  12. avg-mgn Сегодня, 11:13
    Двумя абзацами в ответ:
    Страны, имеющие ядерное оружие и подписавшие договор о нераспространении: США, Россия, Китай, Франция, Великобритания. Страны, обладающие ядерным оружием, но не участвующие в договоре о нераспространении: Индия, Пакистан и Северная Корея. Израиль не признает, что обладает ядерным оружием....
    Американское ядерное оружие размещено в Европе - в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Это ядерное оружие ближнего радиуса действия, которое используется с помощью авиации. Оно имеет обозначение В-61 и весит примерно 300 кг. В Европе около 200 таких боеголовок....

    на этом фоне нам совершенно по барабану каким носителем к нам будет доставлена боеголовка!
    avg-mgn
  13. mikh-korsakov Сегодня, 11:30
    Пусть вводят! То-то европейцы обрадуются. Вспоминается очень давняя история. Это было еще когда Горбачев уже заразился общечеловеческими ценностями, но болезнь еще не была губительной для СССР. Но он уже начал устраивать пресс-конференции для иностранных журналистов. Голландский журналист спросил его "Сколько ракет СС-20 есть у СССР". Горбачев важно так ответил "На Нидерланды хватит". Гг. Сенат - вводите, пожалуйста, посмотрим как ваши европейские друзья заверещат, особенно поляки, их-то это в первую очередь коснется.
    mikh-korsakov
  14. oldzek Сегодня, 11:52
    вспоминается старая шутка:был бы человек,а дело найдётся.была бы страна,независимая от Вашингтона,а санкции объявить-плёвое дело.
    oldzek
  15. Олег Калугин Сегодня, 12:12
    Молодцы, только не останавливайтесь. Еще бы детишек из РФ, живущих на западе в трудовые лагеря бы отправляли, совсем бы у нас дела хорошо бы пошли
    Олег Калугин
  16. НЕКСУС Сегодня, 12:29
    В Сенате США предложили ввести санкции против России за "нарушение" договора РСМД

    Есть хорошая поговорка-НАПУГАЛИ ЕЖА ГОЛОЙ ЖО...
    НЕКСУС
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