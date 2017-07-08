12:45 08 июля

США планируют испытать THAAD против ракет средней дальности

США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников агентства, эти испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики THAAD планируется запустить с Аляски.

США планируют испытать THAAD против ракет средней дальности



Как сообщает Рейтер, представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планирует провести "в начале июля". По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет "обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD"

Комплексы именно этого типа США размещают в Южной Корее. Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Напоминаем, что в среду Россия и Китай выступили против размещения системы ПРО США THAAD на Корейском полуострове. В начале июня Южная Корея объявила о приостановке размещения этой системы под предлогом изучения вреда для окружающей среды.

Использованы фотографии: http://www.reuters.tv/
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Комментарии 13

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  1. Александр 3 Сегодня, 11:26
    " Южная Корея объявила о приостановке размещения этой системы под предлогом изучения вреда для окружающей среды." И не только окружающей среде а и международным отношениям.
    Было бы правильно.
    Александр 3
    1. Zibelew Сегодня, 11:29
      Окружающая среда - это Россия, Китай и КНДР.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 12:26
        Цитата: Zibelew
        Окружающая среда - это Россия, Китай и КНДР.


        Ну да , а то дышать уже не возможно , куда не посмотри везде США.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:40
          Цитата: cniza
          Ну да , а то дышать уже не возможно , куда не посмотри везде США.

          Здрав буде , Витя ! hi drinks
          Здесь легче дышать,
          Здесь чище вода.
          Легко отыскать
          Дорогу сюда.
          Но тот, кто пришел,
          Останется здесь.
          Навсегда!
          bouncyhunter
  2. Olegater Сегодня, 11:32
    США планируют испытать THAAD против ракет средней дальности

    Готовятся к активным действиям? Время у них поджимает - в плане своего "могущества"? Интересно наша армия готова к очередной подляне со стороны так называемых "партнеров".
    Olegater
    1. mvg Сегодня, 11:59
      Хотят успокоить Ю.Корейцев и Японоцев, что они под защитой, после испытания КНДР'ом БРСД, которая потенциально летает на 7000 км. А ТХААД сбивает то, что до 3500 км.
      mvg
    2. cniza Сегодня, 12:28
      Цитата: Olegater
      Интересно наша армия готова к очередной подляне со стороны так называемых "партнеров".


      Подляна всегда приходит неожиданно , сколько её не жди.
      cniza
  3. Старый26 Сегодня, 11:58
    Не совсем понятна статья. Американцы же испытывали её уже на БРСД. Непонятно.
    Старый26
  4. Горный стрелок Сегодня, 12:00
    То есть, они систему в Южную Корею "вперли", но не знали, способна ли она отразить угрозы, против которых предназначалась? Это армия, или сборище шоуменов? У нас 100500 раз испытают, перестрахуются и ещё раз испытают. Тут с мужиками с "Энергии" пообщался. Наши движки РД-180 легко выдерживают десяток пусков... Так все там испытано-переиспытано. А эти... wassat
    Горный стрелок
    1. НЕКСУС Сегодня, 12:27
      Цитата: Горный стрелок
      А эти...

      А эти денежки зарабатывают и демократию всем несут. wassat
      НЕКСУС
  5. Старый26 Сегодня, 12:35
    Цитата: Горный стрелок
    То есть, они систему в Южную Корею "вперли", но не знали, способна ли она отразить угрозы, против которых предназначалась? Это армия, или сборище шоуменов? У нас 100500 раз испытают, перестрахуются и ещё раз испытают. Тут с мужиками с "Энергии" пообщался. Наши движки РД-180 легко выдерживают десяток пусков... Так все там испытано-переиспытано. А эти... wassat

    Нет, то что они испытывали её по ракете средней дальности - это однозначно. Может быть сейчас на ракете с большей дальностью собираются испытать?
    Что же касается движков - думаю, что это скорее теоретической. На многоразовость в полёте они не испытывались. Разве только на стенде по суммарному времени. А это, увы, несколько другое
    Старый26
  6. Старый26 Сегодня, 12:44
    Цитата: mvg
    Хотят успокоить Ю.Корейцев и Японоцев, что они под защитой, после испытания КНДР'ом БРСД, которая потенциально летает на 7000 км. А ТХААД сбивает то, что до 3500 км.

    Если потенциально летит на 7000 км, то это уже не БРСД, а МБР
    Старый26
  7. Старый26 Сегодня, 12:45
    Цитата: mvg
    Хотят успокоить Ю.Корейцев и Японоцев, что они под защитой, после испытания КНДР'ом БРСД, которая потенциально летает на 7000 км. А ТХААД сбивает то, что до 3500 км.

    Если потенциально летит на 7000 км, то это уже не БРСД, а МБР
    Старый26
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