США планируют испытать THAAD против ракет средней дальности
США планируют проверить действие системы THAAD против баллистических ракет средней дальности в ближайшие дни, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников агентства, эти испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики THAAD планируется запустить с Аляски.
Как сообщает Рейтер, представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планирует провести "в начале июля". По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет "обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD"
Комплексы именно этого типа США размещают в Южной Корее. Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Напоминаем, что в среду Россия и Китай выступили против размещения системы ПРО США THAAD на Корейском полуострове. В начале июня Южная Корея объявила о приостановке размещения этой системы под предлогом изучения вреда для окружающей среды.
По данным источников агентства, эти испытания станут первой проверкой действия системы THAAD против ракет данного типа. Ракеты-перехватчики THAAD планируется запустить с Аляски.
Как сообщает Рейтер, представитель комитета Пентагона по противоракетной обороне Крис Джонсон подтвердил, что испытания планирует провести "в начале июля". По его словам, размещенный на Аляске комплекс должен будет "обнаружить, отследить и поразить цель при помощи ракеты-перехватчика THAAD"
Комплексы именно этого типа США размещают в Южной Корее. Наземная система ПРО THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Напоминаем, что в среду Россия и Китай выступили против размещения системы ПРО США THAAD на Корейском полуострове. В начале июня Южная Корея объявила о приостановке размещения этой системы под предлогом изучения вреда для окружающей среды.
Использованы фотографии: http://www.reuters.tv/
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