18:52 08 июля

Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию

Очередной проект резолюции, направленный против России и Белоруссии, предложил шведский депутат на проходящей в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ раскритиковал ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии.

В приведенной выдержке из проекта резолюции выражается глубокая обеспокоенность ухудшением демократического развития, продолжающимися и умножающимися нарушениями прав человека, а также тяжелым положением политической оппозиции, гражданского общества, журналистов и других защитников свободы в России, Белоруссии и Азербайджане, передает РИА Новости

Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию



Также в нем содержится критика РФ в связи с ситуацией на востоке Украины, заявляется о присутствии поддерживаемых Россией вооруженных групп, военных инструкторов и наемников на территории Украины, осуждается "аннексия Крыма". В документе Россию призывают выполнять свои обязательства по минским соглашениям по Донбассу и "использовать свое существенное влияние" для выполнения этих договоренностей со стороны самопровозглашенных республик Донбасса.

Конечно же не обошли своим вниманием в проекте резолюции и выразили очень глубокую обеспокоенность депутаты ОБСЕ в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в России, в частности, в Чечне, и призвали власти РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ-сообщества в Чечне и расследовать сообщения о преследовании их представителей в Чечне, а также усовершенствовать законы о борьбе с дискриминацией, включая предоставление гарантий защиты от притеснений представителей ЛГБТ-сообщества.

В след за Россией, свою порцию критики и обеспокоенности получила и братская Белоруссия. В проекте резолюции отмечается, что "нарушения прав человека в Белоруссии носят системный и структурный характер", выборы в стране не являются "ни свободными, ни честными". Заявляется, что в республике действуют ограничения на свободу собраний, отсутствует свобода СМИ. В резолюции содержится призыв к белорусским властям к соблюдению своих международных обязательств в отношении свободы собраний и выражения мнений, а также к либерализации законодательства и практики в этой сфере, принять меры для обеспечения свободных и честных выборов.

Также осуждаются аресты участников протестных акций, прошедших зимой-весной этого года, выдвигается призыв "незамедлительно и безоговорочно освободить и реабилитировать политических заключенных". В документе содержится призыв к правительству Белоруссии отменить вынесенные смертные приговоры и приступить к работе по отмене этого вида наказания.

Использованы фотографии: http://anna-news.info/
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Комментарии 62

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  1. Чёрный Сегодня, 16:11
    Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию
    Значит нужно очередной раз послать комитет лесом... wassat
    Давно пора поставить на место эту недоорганизацию под названием ОБСсссссыЕ! И поставить не на словах,а на деле. Пора обличить их в пособничестве и шпионаже в пользу ВСУ!!! И ВЫШВЫРНУТЬ С ЛДНР!!!!!!!.....
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 16:18
      Да пусть себе " жжужат " сколько угодно , пока не прихлопнули.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:21
        Раз критикуют - значит всё верно делаем . yes
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 16:28
          Проверено веками , Паша, может вы их там "пресанете" слеганца , а то голосом стали говорить.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
            Вить , а за каким овощем бисер перед свиньями метать ? request
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 16:34
              И то верно , они , наверно , и так ходят по Минску и оглядываются. lol
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 16:38
                Это их проблемы - незванным гостям мы всегда не рады . angry
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 16:45
                  Да ладно , чего уж там , пусть пар выпускают , все равно они не дееспособны.
                  cniza
                  1. Татьяна Сегодня, 17:20
                    Чёрный
                    “ Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию
                    Значит нужно очередной раз послать комитет лесом... wassat
                    Давно пора поставить на место эту недоорганизацию под названием ОБСсссссыЕ!
                    Ха! Не могла удераться от смеха laughing laughing laughing
                    Отлично сказано! good Так живописно и с таким юмором! drinks laughing
                    ОБСЕшники, наверное, от злости переворачиваются от таких комментариев в свой адрес! И ничего тут не поделаешь - они это заслужили!
                    Татьяна
                    1. хрыч Сегодня, 18:15
                      Цитата: Татьяна
                      они это заслужили!

                      ================================
                      хрыч
                2. виктор н Сегодня, 16:59
                  Какие же незванные? Их в Минск пригласили специально, чтобы они хозяев обложили! Это же надо - пригласить защитников ЛГТБ! Что-то очень не так в этом литвинском королевстве.
                  виктор н
                  1. bouncyhunter Сегодня, 17:03
                    Виктор , Вы не путайте мнение власти и простого народа . Мы этих радужных точно не звали . А уж литвинами нас обзывать ... no
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 17:19
                      Цитата: виктор н
                      Это же надо - пригласить защитников ЛГТБ! .


                      А это кто такие? belay , может Вы хотели сказать ЛГБТ? laughing , пусть сами себя защищают , но не у нас.
                      cniza
                    2. виктор н Сегодня, 18:47
                      Очень прошу прощения, имел ввиду только власти! Считаю наш народ единым, но, к сожалению, пока обитающим в двух разных государствах.
                      виктор н
        2. To be or not to be Сегодня, 17:08
          Вот Она какая -ИЗОЛЯЦИЯ!!
          To be or not to be
          1. Venceremos Сегодня, 17:52
            Цитата: To be or not to be
            Вот Она какая -ИЗОЛЯЦИЯ!!


            Право слово,слезу от смеха прошибло , вашим комментарием к фото good
            Venceremos
            1. To be or not to be Сегодня, 18:12
              ...санкции окружили ВВП!
              To be or not to be
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:45
                Пацаны-в очередь.
                ВЕРЕСК
        3. arane Сегодня, 17:51
          Цитата: bouncyhunter
          Раз критикуют - значит всё верно делаем . yes

          Эрдогана на них нет laughing
          arane
        4. sabakina Сегодня, 18:25
          Цитата: bouncyhunter
          Раз критикуют - значит всё верно делаем . yes

          Паш, а почему у этого депутата нет претензий к Минску по поводу ЛГБТ-сообщества? what
          sabakina
      2. Tusv Сегодня, 16:54
        Цитата: cniza
        Да пусть себе " жжужат " сколько угодно , пока не прихлопнули.

        Но в данном случае жжужать на наши кровные
        Tusv
    2. Владимир 38 Сегодня, 16:27
      Вообще пора прекратить, даже внимание обращать на все эти западные организации. Нужно заниматься своим делом, а собаки во все времена лаяли..
      Владимир 38
    3. vovanpain Сегодня, 17:34
      Очередной проект резолюции, направленный против России и Белоруссии, предложил шведский депутат на проходящей в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ раскритиковал ситуацию в области прав человека и свобод в России и Белоруссии.

      ПАСюки, negative а вы не приборзели,в России и Белоруси есть пословица:-"В чужой монастырь со своим уставом не ходят",если бы не было вяканий против нас,я бы в осадок выпал,но тут все нормально good прогавкали дежурные тявкалки-Крым,Донбасс и гомосятина,особенно в Чечне. laughing так что я спокоен, laughing А вот братам белорусам,приехали,вас приняли как дорогих гостей,накормили,напоили,а пасюки кучу такую навалили,у нас о таких говорят просто-люди с низкой моральной ответственностью.И если бы вы из Белоруси летели,пердели и радовались что легко отделались было бы замечательно,но к сожалению браты с вас пылинки сдувать должны по этикету,единственное что мы с нтми можем,вот послать далеко,далеко в эротическое путешествие лесом,вот наши бы парламентеры мазохисты наверное любят fool послушать,если бы ко мне домой пришел такой пасюк и начал бы мне такие резолюции втюхивать,то точно все до единой ступеньки в подьезде им были бы сосчитаны,а из входной двери был бы запуск Шатла. yes
      vovanpain
    4. сибиралт Сегодня, 18:22
      О чем бы там говорили, если б не было России? А про то, как в Гамбурге полиция разгоняет демонстрации слезоточивым газом и водометами на виду всего мира, об этом тупо молчат. Тут никаких нарушений прав человека они не видят в упор.
      сибиралт
    5. 210окв Сегодня, 18:28
      Еще раз указать где "В" и "На".....
      Цитата: Чёрный
      Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию
      Значит нужно очередной раз послать комитет лесом... wassat
      Давно пора поставить на место эту недоорганизацию под названием ОБСсссссыЕ! И поставить не на словах,а на деле. Пора обличить их в пособничестве и шпионаже в пользу ВСУ!!! И ВЫШВЫРНУТЬ С ЛДНР!!!!!!!.....
      210окв
  2. Черный_Ватник Сегодня, 16:11
    Россия и Белоруссия в очередной раз подтерлась критикой комитета ПА ОБСЕ
    Черный_Ватник
    1. Чёрный Сегодня, 16:15
      ....... laughing И еще, думаю, что ПА ОБСЕ не более того, что газетный листок для одного места
      Чёрный
      1. ЛукичЪ Сегодня, 16:28
        Цитата: Чёрный
        что ПА ОБСЕ не более того, что газетный листок для одного места

        бумага стоит дороже чем их резолюции
        ЛукичЪ
        1. Чёрный Сегодня, 16:29
          Цитата: ЛукичЪ
          бумага стоит дороже чем их резолюции

          crying и то верно...
          Чёрный
          1. виктор н Сегодня, 17:01
            А во что обошлось Белоруссии проведение этого выдающегося мероприятия?
            виктор н
  3. sedoj Сегодня, 16:16
    "Конечно же не обошли своим вниманием в проекте резолюции и выразили очень глубокую обеспокоенность депутаты ОБСЕ в связи с сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в России, в частности, в Чечне, и призвали власти РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ-сообщества в Чечне и расследовать сообщения о преследовании их представителей в Чечне, а также усовершенствовать законы о борьбе с дискриминацией, включая предоставление гарантий защиты от притеснений представителей ЛГБТ-сообщества."
    Надо было перетрахать всю эту ассамблею прямо в о время заседания и сказать, что так хотели белорусские радужнознамённые. А потом слушать дальнейшие рассуждения о судьбах чеченских геев.
    sedoj
  4. флотский33 Сегодня, 16:21
    Блин, эти гомосеки серьёзно уже оборзели.Перестать платить взносы в полном объёме и принципиально игнорировать этих клоунов.
    флотский33
  5. Olegovi4 Сегодня, 16:24
    когда эти иуды начнут беспокоиться о дерьмократиях в своих загонах?! пусть начнут с чухонцев и далее по списку. у нас в глазу их соринки беспокоят, а в своей дупе уже баобаб не замечают.
    Olegovi4
  6. Толстоевский Сегодня, 16:25
    до каких пор будет продолжаться. пусть и формальное, наше участие в содомитских шабашах? да ещё и за наш счёт
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 16:33
      Умом понять не могу....Как столько времени представителям ОБСЕ провести на полях этой войны и...увидеть только то, что хочется видеть. Это же надо потерять даже остатки порядочности, совести, чести человеческой....самой обыкновенной. Сколько же можно жевать одну и ту же жвачку? В сердцах, в эту минуту так и хочется крикнуть: "накося, выкуси!" и показать дулю из пальцев!..а ещё лучше характерный жест руками smile ...
      Чёрный
      1. samarin1969 Сегодня, 17:54
        Цитата: Чёрный
        Умом понять не могу....Как столько времени представителям ОБСЕ провести на полях этой войны и...увидеть только то, что хочется видеть. Это же надо потерять даже остатки порядочности, совести, чести человеческой....самой обыкновенной. ...


        Хуга на Донбассе не понять ни умом ни верой....Неужели есть цена мерзости наблюдателей ОБСЕ на Донбассе?...Думаю, уважаемый Черны, что слова совесть и честь просто незнакомы европейцам.
        samarin1969
  7. Yak28 Сегодня, 16:35
    Судьба России и её союзников бороться за справедливость во всём мире,а это дело не благодарное,так что приходится терпеть прессинг со всех сторон,это нормально wink
    Yak28
  8. sgazeev Сегодня, 16:45
    Посади свинью за стол,а она и ноги на стол.Гадят где могут без разбора.Пора Батьке и власть употребить.
    sgazeev
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 16:59
    Значит нужно очередной раз послать комитет лесом. Может просто пару предупредительных? Чтоб успокоились.
    ВЕРЕСК
  10. mvg Сегодня, 16:59
    Завязывать финансировать непонятные организации. Совсем, а не урезать. Одна на переднем плане смс-ки отправляет, на заднем, ушастенькая - ворон ловит.
    mvg
  11. Yak28 Сегодня, 17:02
    Неделю аватарку не могу сменить всё равно старая остаётся,бред какой то
    Yak28
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:08
      А чего не нравится?
      ВЕРЕСК
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 17:07
    Комитет ПА ОБСЕ в очередной раз раскритиковал Россию и Белоруссию Увы.Власть меняется.А вы гавкайте.Авось косточку кинем.
    ВЕРЕСК
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:15
    Вот что сказать про эту пасе -собака не снилась, а прицепились! ! am Кадыров, в Чечне еще остались дырявожопые? Гони их камнями до Европы без остановки! !! am А вообще на эту пасе нужно нам кучу нассе. .. angry
    Изгоняющий либероидов
  14. Tusv Сегодня, 17:16
    и призвали власти РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ

    Выфсёврете. Устроили геноцид красивых женщин у себя в европах, под предлогом "охоты на ведьм", вот вам и кажется, что ЛГБТ угнетают.
    Tusv
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:26
      Устроили геноцид красивых женщин у себя в европахА,ЭТО..в ЕВРОПЕ есть красивые женщины?Или уже музчины? wassat
      ВЕРЕСК
      1. Tusv Сегодня, 17:36
        Цитата: ВЕРЕСК
        А,ЭТО..в ЕВРОПЕ есть красивые женщины?

        Были когда то. Теперь Красивые бабы там исчезающий вид, потому их и тянет на музчин.
        Tusv
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:43
          Красивые бабы там исчезающий вид, потому их и тянет на музчин.Ждём в России.Мы всегда всем помогали.И нынче не отойдём от этого.Главное-долги списать не получиться!
          ВЕРЕСК
          1. Tusv Сегодня, 17:59
            Цитата: ВЕРЕСК
            Мы всегда всем помогали

            Я пас, мне столько не выпить. Да и я все таки гомо сапиенс, а не животное какое то. Честно честно. У меня сестра биологичка. Доказано, что животные на 2/3 ЛГБТ
            Tusv
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:06
              мнда.С мартышками поблема.Но-как сказал ВВП-Всё в мире решается только с согласия России.
              ВЕРЕСК
              1. Tusv Сегодня, 18:12
                Цитата: ВЕРЕСК
                мнда.С мартышками поблема

                Кстати не плохой эпитет для ЛГБТ hi
                Tusv
                1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:28
                  Кстати не плохой эпитет для ЛГБТ[b][/b]Тьфу на Вас! hi Предпочитаю нормальных женщин. love wassat
                  ВЕРЕСК
                  1. Tusv Сегодня, 18:35
                    Цитата: ВЕРЕСК
                    Тьфу на Вас!

                    Так и на вас тьфу drinks Мы нормальные лезбияны laughing
                    Tusv
                    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:37
                      wink Мы нормальные лезбияны drinks
                      ВЕРЕСК
  15. Вздринчер Сегодня, 17:25
    Какие т о неестественно неугомонные эти ОБСешники Лезут во все дыры Гиперактивность их просто зашкаливает У украинцев что ли научились
    Вздринчер
  16. Tusv Сегодня, 17:28
    С вами все ясно. Кто в Йеле не учился, того "аномально" тянет к Бабам
    Tusv
  17. turcom Сегодня, 17:45
    Только же давеча белорусы лизнули же это самое ПА ОБСЕ в то самое место насчет Укрины, а они все равно пресуют
    turcom
  18. Incvizitor Сегодня, 17:59
    "Политическая оппозиция" ничего общего с людьми не имеет, выродки безродные и относиться к ним надо соответственно.
    Incvizitor
  19. Alex20042004 Сегодня, 18:17
    Цитата: To be or not to be
    Вот Она какая -ИЗОЛЯЦИЯ!!


    Ну, да.
    Alex20042004
    1. хрыч Сегодня, 18:21
      В реальности Свобода и до пупа не достает wassat Зато можно наступить и размазать...
      хрыч
  20. sabakina Сегодня, 18:21
    В документе Россию призывают выполнять свои обязательства по минским соглашениям по Донбассу

    Да выполним! Обязательно выполним! Как только найдём их в соглашении, так сразу и выполним!
    призвали власти РФ выполнять обязательства в соответствии с международным правом о защите членов ЛГБТ-сообщества

    Неужто на уровне ООН зафиксировано? belay
    sabakina
  21. pepel Сегодня, 18:27
    Батька обеими руками за антироссийские постановления голосует, а гейропа в благодарность предлагает ему развернуть брюки ширинкой назад("нарушения прав человека в Белоруссии носят системный и структурный характер" и т.д. ...). negative
    pepel
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