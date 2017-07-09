Американский обозреватель: некорректно сравнивать бомбардировщики B-1B и Ту-160
Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 и американский B-1B в обозримом будущем не утратят своего значения и продолжат эффективно служить своим странам, выполняя поставленные перед ними задачи, пишет обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар. Статью приводит РИА Новости .
«В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга», – отмечает обозреватель.
Так, первая модификация B-1 (B-1A) предназначалась для нанесения ядерного удара с высоты, недосягаемой для средств противовоздушной обороны противника, «однако администрация президента Картера отказалась от проекта, поскольку к концу 70-х стало ясно, что самолет не сможет преодолеть систему ПВО Советского Союза», утверждает он.
При президенте Рейгане работы над B-1 возобновились, однако концепция машины существенно изменилась – «новая модель B-1B, которая по сей день состоит на вооружении ВВС США, должна осуществлять прорыв к территории бомбометания на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности», говорится в материале.
«За это пришлось заплатить высотой полета и скоростью», – указывает Маджумдар. Если первой модификации (B-1A) были доступны полноценные два Маха, то B-1B достигал всего лишь 1,25 М.
В 90-х ракетоносец переоборудовали под обычное высокоточное вооружение, и во время иракской и афганской кампаний "конвенциональная" модификация B-1 зарекомендовала себя с положительной стороны.
«Ту-160 намного тяжелее и значительно быстрее B-1B. Так, максимальная взлетная масса "Белого лебедя" составляет 275 тонн, тогда как B-1B весит порядка 216-ти. Российский самолет в большей степени ориентирован на использование крылатых ракет и удары по территории противника с больших высот», – пишет журналист.
Он обращает внимание на новейшее вооружение Ту-160 (малозаметные ракеты Х-101), успешно продемонстрированное в ходе операции в Сирии. Также, по его мнению, «модернизированная версия Ту-160, скорее всего, останется основным стратегическим бомбардировщиком ВВС России вплоть до окончания работ над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА».
«На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше – Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию», – заключает обозреватель.
«В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга», – отмечает обозреватель.
Так, первая модификация B-1 (B-1A) предназначалась для нанесения ядерного удара с высоты, недосягаемой для средств противовоздушной обороны противника, «однако администрация президента Картера отказалась от проекта, поскольку к концу 70-х стало ясно, что самолет не сможет преодолеть систему ПВО Советского Союза», утверждает он.
При президенте Рейгане работы над B-1 возобновились, однако концепция машины существенно изменилась – «новая модель B-1B, которая по сей день состоит на вооружении ВВС США, должна осуществлять прорыв к территории бомбометания на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности», говорится в материале.
«За это пришлось заплатить высотой полета и скоростью», – указывает Маджумдар. Если первой модификации (B-1A) были доступны полноценные два Маха, то B-1B достигал всего лишь 1,25 М.
В 90-х ракетоносец переоборудовали под обычное высокоточное вооружение, и во время иракской и афганской кампаний "конвенциональная" модификация B-1 зарекомендовала себя с положительной стороны.
«Ту-160 намного тяжелее и значительно быстрее B-1B. Так, максимальная взлетная масса "Белого лебедя" составляет 275 тонн, тогда как B-1B весит порядка 216-ти. Российский самолет в большей степени ориентирован на использование крылатых ракет и удары по территории противника с больших высот», – пишет журналист.
Он обращает внимание на новейшее вооружение Ту-160 (малозаметные ракеты Х-101), успешно продемонстрированное в ходе операции в Сирии. Также, по его мнению, «модернизированная версия Ту-160, скорее всего, останется основным стратегическим бомбардировщиком ВВС России вплоть до окончания работ над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА».
«На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше – Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию», – заключает обозреватель.
Использованы фотографии: http://cezarium.com
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