13:24 09 июля

Американский обозреватель: некорректно сравнивать бомбардировщики B-1B и Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 и американский B-1B в обозримом будущем не утратят своего значения и продолжат эффективно служить своим странам, выполняя поставленные перед ними задачи, пишет обозреватель журнала National Interest Дэйв Маджумдар. Статью приводит РИА Новости .

«В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга», – отмечает обозреватель.




Так, первая модификация B-1 (B-1A) предназначалась для нанесения ядерного удара с высоты, недосягаемой для средств противовоздушной обороны противника, «однако администрация президента Картера отказалась от проекта, поскольку к концу 70-х стало ясно, что самолет не сможет преодолеть систему ПВО Советского Союза», утверждает он.

При президенте Рейгане работы над B-1 возобновились, однако концепция машины существенно изменилась – «новая модель B-1B, которая по сей день состоит на вооружении ВВС США, должна осуществлять прорыв к территории бомбометания на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности», говорится в материале.

«За это пришлось заплатить высотой полета и скоростью», – указывает Маджумдар. Если первой модификации (B-1A) были доступны полноценные два Маха, то B-1B достигал всего лишь 1,25 М.

В 90-х ракетоносец переоборудовали под обычное высокоточное вооружение, и во время иракской и афганской кампаний "конвенциональная" модификация B-1 зарекомендовала себя с положительной стороны.



«Ту-160 намного тяжелее и значительно быстрее B-1B. Так, максимальная взлетная масса "Белого лебедя" составляет 275 тонн, тогда как B-1B весит порядка 216-ти. Российский самолет в большей степени ориентирован на использование крылатых ракет и удары по территории противника с больших высот», – пишет журналист.

Он обращает внимание на новейшее вооружение Ту-160 (малозаметные ракеты Х-101), успешно продемонстрированное в ходе операции в Сирии. Также, по его мнению, «модернизированная версия Ту-160, скорее всего, останется основным стратегическим бомбардировщиком ВВС России вплоть до окончания работ над ракетоносцем нового поколения ПАК ДА».

«На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше – Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию», – заключает обозреватель.

Использованы фотографии: http://cezarium.com
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Комментарии 25

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  1. oleg-gr Сегодня, 09:11
    Стратегов модернизируют под изменившуюся ситуацию с ПВО стран противников. Сказки о невидимости опровергнуты еще в Сербии, когда "невидимка" был сбит установкой ПВО еще советского производства.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 09:17
      Очевидно, что на сегодняшний день Ту- 160 лучший "стратег" в МИРЕ!!!
      Чёрный
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:20
        Цитата: Чёрный
        Очевидно, что на сегодняшний день Ту- 160 лучший "стратег" в МИРЕ!!!

        Он и был всегда лучшим стратегом. Лебедь -это ракетоносец,а В-1 заточен под бомбометание с малых высот.
        НЕКСУС
        1. avt Сегодня, 12:45
          Цитата: НЕКСУС
          Он и был всегда лучшим стратегом. Лебедь -это ракетоносец,а В-1 заточен под бомбометание с малых высот.

          bully Ну Вам то зачем этого американизированного наследника носителей тайного знания о летающих виманах префразировать то !?? Обе машины изначально стратеги и сравнение в противопоставлении их вполне себе комильфо.Обе затачивались под крылатые ракеты , причём наш естественно позже. Улан так и вовсе в кино ,,Никогда не говори никогда" с этим отметился.Другое дело что ,,Уланов" переквалифицировали в тактические бомбардировщики и походу явно не от хорошей жизни и суперудачной конструкции носитель-ракета. Что подтверждается оставлением функций классического стратега более древнему В-52 и созданием суперпупер стелса В-2 . Оный Спиритус вини как то тоже не задался с применением крылатых ракет воздушного базирования. Что собственно опять вызывает интерес их метательный процесс , а точнее вопросы о крылатых ракетах воздушного базирования вообще. Так что не зря ВВП давеча перед G-20 пуганул то с ,,МедведЯ" вполне себе боевым пуском с обычной БЧ.Вот и выходит
          Цитата: НЕКСУС
          ,а В-1 заточен под бомбометание с малых высот.

          не с малых высот , а огнеприпасом свободного падения и явно не от хорошей жизни . Кстати - возню вернуть Улана на позицию полноценного стратега они не оставили - работают.
          avt
      2. Мар.Тира Сегодня, 09:33
        Я тоже так считаю!И почему знаток считает,что мы должны работать только на больших высотах?При дальности полёта Х-101,без разницы,на какой высоте будет произведён пуск.Она может лететь от 30-до 6000 метров
        Мар.Тира
        1. хрыч Сегодня, 09:55
          Цитата: Мар.Тира
          При дальности полёта Х-101,без разницы,на какой высоте будет произведён пуск.Она может лететь от 30-до 6000 метров

          Из-за разряжения воздуха на высоте достигается большая скорость и дальность полета, а т.к. вплоть до пуска КР, стратег не заходит в зону ПВО, поэтому жаться к земле ему нет смысла.
          хрыч
        2. НЕКСУС Сегодня, 10:41
          Цитата: Мар.Тира
          И почему знаток считает,что мы должны работать только на больших высотах?

          Именно потому,что Лебедь -ракетоносец ,арсенал которого,позволяет ему не входить в зону ПВО противника...а В-1 заточен на прорыв линии ПВО противника на малых высотах .
          НЕКСУС
  2. 210окв Сегодня, 09:13
    Тут конечно можно согласится с автором..Собственно(это моё мнение)будущего у В1В нет.
    210окв
  3. Владимирец Сегодня, 09:16
    «На самом деле неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше – Ту-160 или B-1B. Каждый самолет выполняет собственную миссию»

    Чегой то с тобой, Дейв, загрустил? Раньше утюг со швейной машинкой сравнивал и ничего, а тут "неправильно". request
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
      Значит не я один заподозрил неладное с Дейвом ... Температурит , видать . Женя , здрав будь ! hi drinks
      bouncyhunter
      1. Владимирец Сегодня, 09:31
        Цитата: bouncyhunter
        Температурит , видать .

        Обычная американская хандра... recourse Привет, Паша. hi
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
          Так надо ентому шелкопёру нашего "антихандрина" стакан налить . lol
          bouncyhunter
  4. Roman 57 rus Сегодня, 09:25
    Какой же он тупой- этот Маджмудак.. fool
    Roman 57 rus
    1. электроОлег Сегодня, 12:40
      Да он является газетным экспертом. Ждать от него особо и нечего.
      электроОлег
  5. Горный стрелок Сегодня, 09:30
    Ну не зря возобновили производство Ту-160 в Казани. Под лозунги ПАК ДА. Длительные и "слишком" передовые разработки - отличная маскировка распила бюджета. А руководство не намеренно с этим мириться. Нефтедолларовый дождь кончился.
    Горный стрелок
    1. хрыч Сегодня, 10:02
      Цитата: Горный стрелок
      Нефтедолларовый дождь кончился

      Нет он продолжается, Северный поток работает, строится Турецкий да Сила Сибири и Сахалин дает газ. Достраивается труба Лукойлом до Залива с нашего месторождения Западная Курна в Ираке (по объему добычи, как 40 сибирских месторождений belay ). Будет разрабатываться шельф Сирии, где нашли огромное месторождение. Не беспокойтесь, РФ не СССР, по месторождениям не сидит на попе, а ведет их захват за пределами государства. Поэтому многим станет понятны наши действия в Сирии и Ираке...
      Пак-да идет на замену Ту-95, заменить Ту-160 невозможно, заменят его аппараты на ином принципе - виманы там laughing
      хрыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:03
    неправильно задаваться вопросом, какая машина лучше

    А по моему это как раз любимое занятие американских обозревателей. И при этом главное свое "болото" хвалить, а чужое считать старым, заросшим и протухшим.
    rotmistr60
    1. хрыч Сегодня, 10:14
      Цитата: rotmistr60
      а чужое считать старым, заросшим и протухшим

      На удивление, здесь объективная оценка
      хрыч
  7. Керенский Сегодня, 10:24
    Где-то читал (врут поди!) о том, как американцы предложили "Лебедю" посадку на их авианосец. Ну наши тоже с юмором, - стали имитировать заход на посадку. Не помню, чем дело закончилось.....
    Керенский
    1. НЕКСУС Сегодня, 10:45
      Цитата: Керенский
      Где-то читал (врут поди!) о том, как американцы предложили "Лебедю" посадку на их авианосец

      Мне интересно ,какой должен быть аэрофинишер,для самолета весом в 275 тонн... laughing И второй вопрос-А что Лебедю делать со своими крыльями,чтоб не снести все надстройки на авианосце? laughing
      НЕКСУС
      1. KCA Сегодня, 12:20
        Не помню точно, ТУ-116 или ТУ-142 вокруг АУГ летал, поднялись истребители и стали показывать принуждение к посадке, не помню точно, то ли покачивать крыльями, то ли ещё как, ну а наши тоже с юмором, показали заход на посадку
        KCA
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:32
    Написал бы я честно что думаю о таких "эгзбердахх ",да не хочу шестое предупреждение выхватить! sad
    Изгоняющий либероидов
  9. Dietmar Сегодня, 10:48
    Цитата: Керенский
    Где-то читал (врут поди!) о том, как американцы предложили "Лебедю" посадку на их авианосец. Ну наши тоже с юмором, - стали имитировать заход на посадку. Не помню, чем дело закончилось.....


    https://otvet.mail.ru/question/69941131
    Dietmar
  10. venik Сегодня, 10:53
    "......«В экспертных кругах принято сравнивать эти ракетоносцы, однако в реальности они сильно отличаются друг от друга», – отмечает обозреватель......"
    =====
    Ну ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!! Если российская машина по всем параметрам превосходит "амерскую" - то значит они просто РАЗНОГО КЛАССА...... А что же еще мог вякнуть сей "ексерд"........
    venik
    1. avt Сегодня, 12:50
      Цитата: venik
      Если российская машина по всем параметрам превосходит "амерскую" - то значит они просто РАЗНОГО КЛАССА......

      Причём российская из некорректного класса априори - в натуре. bully
      avt
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