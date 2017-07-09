13:24 09 июля

Чехия заменит советские ЗРК на шведские

Минобороны Чехии намерено заменить стоящие на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 9K35M «Стрела-10M» советского производства на универсальные переносные ЗРК RBS-70NG производства шведской компании Saab Dynamics AB, передает ТАСС сообщение представителя чешского военного ведомства Петера Медека.

Чехия заменит советские ЗРК на шведские


Стоимость контракта на поставку 16 (единиц) RBS-70NG, который предстоит одобрить правительству республики, составит 1,034 млрд крон (около $45 млн). Шведские ЗРК, как планируется, поступят в подразделения чешской армии в течение 2018-2020 годов. Они заменят морально и технически устаревшие 9K35M "Стрела-10M",
сказал Медек.


По его словам, «советские 9K35M различных модификаций, предназначенные для визуального контроля воздушного пространства и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах, находятся на вооружении национальных ВС в течение последних 40 лет».

Чешская армия располагает также «определенным количеством шведских ЗРК, которые будут дополнены образцами более современной модели», добавил представитель Минобороны.



ЗРК RBS-70NG предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Чешские военные планирует их использовать для противовоздушной защиты армейских подразделений, важнейших гражданских и военных объектов.

Использованы фотографии: Минобороны Чехии, http://www.army-technology.com
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Комментарии 39

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:36
    Попытаюсь угодить куда Советские могут попасть -Сирия, укроина, Ливия, игил. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:37
      Изгоняющий либероидов hi
      ]Попытаюсь угодать куда
      Вот не дай Бог Украина am Я ,про чехов.
      Наблюдатель2014
      1. Shurik70 Сегодня, 11:37
        На Украину - разве что "гуманитарной помощью", денег на покупку нет.
        Украина уже наловчилась эту "помощь" быстренько перепродавать.
        А вот ИГИЛ вполне вероятно использует. Как полученное от НАТО, так и купленное у Украины.
        Отвезут в Сирию, отдадут "умеренным". А потом, когда Европе (а так же в Египте и Эмиратах) будут сбивать гражданские самолеты русскими зенитными ракетами, получат дополнительный стимул продлить антироссийские санкции.
        Цитата: Наблюдатель2014
        Изгоняющий либероидов hi
        ]Попытаюсь угодать куда
        Вот не дай Бог Украина am Я ,про чехов.

        Shurik70
    2. oleg-gr Сегодня, 10:38
      Чехия в НАТО. Значит должна покупать оружие "своих и родных".
      oleg-gr
      1. Владимирец Сегодня, 10:41
        Цитата: oleg-gr
        Чехия в НАТО. Значит должна покупать оружие "своих и родных".

        Но Швеция не в НАТО. yes
        Владимирец
        1. Muvka Сегодня, 10:53
          Но Швеция - не Россия. Т.е. не враг НАТО.
          Muvka
    3. samoletil18 Сегодня, 10:41
      Украина вряд ли. У республик авиации нет, а перепродать - перепродадут сразу, как придут. Чехи и сами их загонят.
      samoletil18
    4. RASKAT Сегодня, 10:43
      Отличная новость, сменили так сказать шило на мыло. Но старый советский комплекс хоть был отработан во многих боевых условиях, а шведский лишь на словах. У комплекса масса недостатков. Отрадно когда страна НАТО вооружается таким барахлом, так держать. good
      RASKAT
      1. Владимирец Сегодня, 10:44
        Цитата: RASKAT
        а шведский лишь на словах.

        Ирано-иракская война, вполне себе успешно применялся.
        Владимирец
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:52
        Скоро у них значит F-35 появится ! Пол бюджета на его обслуживание будут тратить ..
        ОТДЕЛ
    5. сибиралт Сегодня, 11:29
      Они там что, друг с другом воевать собрались? laughing
      сибиралт
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:37
    составит 1,034 млрд крон (около $45 млн)

    Старое вооружение заменить на новое стремится любая страна. Т.к. Чехия давно уже не в нашем поле, то их право у какой страны покупать вооружения и сколько за это платить. Да и НАТОвские стандарты обязаны быть по возможности соблюдены.
    rotmistr60
    1. tanit Сегодня, 10:40
      Продолжу, с Вашего позволения. hi
      Швеция -не член НАТО.
      tanit
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:41
        Я это прекрасно знаю. Но шведское оружие присутствует в странах членах НАТО (те же гранатометы). hi
        rotmistr60
        1. tanit Сегодня, 11:01
          Шведское оружие - это все же не совсем НАТОвское. То, что НАТО подогнало свои стандарты под шведов - это проблема НАТО.
          С уважением. hi
          tanit
  3. Irokez Сегодня, 10:37
    Ну ясный пень. Коль под НАТО и Евросоюзом, то и техника их производства. Может и хотели прикупить наше, но свыше сказали ай-яй-яй.
    Irokez
    1. tanit Сегодня, 10:42
      Наше - это какое? hi Аналога вроде ни кто не производит. РФ - уж точно. Если только КНДР. laughing
      tanit
      1. Смог Сегодня, 11:00
        [quote=tanit]Наше - это какое? [/quote]
        Наше- это наше.
        [quote=tanit]Аналога вроде ни кто не производит.[/quote]
        Аналогов чего?[
        quote=tanit]РФ - уж точно[/quote]
        Еще раз. Уточните аналогов чего РФ не производит?
        [quote=tanit]Если только КНДР.[/quote]
        КНДР производит аналоги ЗРК RBS-70NG ? recourse
        Смог
      2. Irokez Сегодня, 11:05
        А что их не модернизируют или не улучшают разве. Вся техника имеет модернизацию с течением времени и новые ракеты в войска поставляются и в России они есть на платформе старой установки хотя и её модернизируют, но новых может и не делают уже.
        Чехам наверно новое надо, а не модернизированное да и плюс НАТОвское вот и отказываются, а эти которые есть может уже нашли куда поставить. В принципе есть выгода.
        Irokez
  4. sabakina Сегодня, 10:41
    По его словам, «советские 9K35M различных модификаций, предназначенные для визуального контроля воздушного пространства и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах,

    Что за чушь?
    sabakina
    1. Серый брат Сегодня, 10:51
      Цитата: sabakina
      Что за чушь?

      Это чтобы из тренда не выходить. Потому что на RBS-70 нету РЛС и действительно единственным средством обнаружения является "визуальный контроль" глазками. Это шаг назад, на самом деле.
      Серый брат
      1. Владимирец Сегодня, 10:56
        Цитата: Серый брат
        Потому что на RBS-70 нету РЛС и действительно единственным средством обнаружения является "визуальный контроль" глазками. Это шаг назад, на самом деле.

        "Хотя каждая ПУ может использоваться независимо, основным вариантом использования является применение ПЗРК RBS-70 с импульсно-доплеровской радиолокационной станцией PS-70 "Giraffe", которая работает в диапазоне 5,4-5,9 ГГц и обеспечивает дальность обнаружения воздушных целей до 40 тыс. м, дальность сопровождения – 20 тыс. м. Антенна радиолокационной станции поднимается на мачте на высоту 12 метров."
        https://topwar.ru/20304-perenosnoy-zenitnyy-raket
        nyy-kompleks-rbs-70.html
        Владимирец
        1. Серый брат Сегодня, 11:01
          Цитата: Владимирец
          PS-70 "Giraffe",

          А вы этого жирафа видели? Это ж стационар.
          Серый брат
          1. Владимирец Сегодня, 11:04
            Цитата: Серый брат
            А вы этого жирафа видели? Это ж стационар.

            Ну так и RBS-70 условно переносной ЗРК, там расчет 3 человека и общий вес около 120кг, одна станина чего стоит, особо не побегаешь. Они и создавался то, в принципе, как возимый комплекс. what
            Владимирец
      2. sabakina Сегодня, 10:59
        Серый, и как из мотолыги наводят "!Стрелу"?
        sabakina
    2. Владимирец Сегодня, 10:53
      Цитата: sabakina
      для визуального

      У стрелы-10 нет РЛС и работает она по целям в прямой видимости, шведский ЗРК с РЛС может работать на дальности до 40км.
      Владимирец
      1. sabakina Сегодня, 11:01
        Евгений, как из мотолыги наводят "!Стрелу"? Надо пересмотреть !Крылья России" или "Броня России"...
        sabakina
      2. Серый брат Сегодня, 11:04
        Цитата: Владимирец
        У стрелы-10 нет РЛС

        Цитата: sabakina
        Серый, и как из мотолыги наводят "!Стрелу"?

        А что антеннка тогда? Спутниковое телевидение?
        Серый брат
        1. Владимирец Сегодня, 11:11
          Цитата: sabakina
          как из мотолыги наводят "!Стрелу"?

          Цитата: Серый брат
          А что антеннка тогда? Спутниковое телевидение?

          Система наведения и система обнаружения несколько разные вещи, не находите?
          Владимирец
          1. Серый брат Сегодня, 11:33
            Цитата: Владимирец
            Система наведения и система обнаружения несколько разные вещи, не находите?

            Не знаю таких тонкостей по "Стреле", однако убеждён что принцип "всё своё вожу с собой" является более предпочтительным.
            Серый брат
      3. Серый брат Сегодня, 11:08
        Цитата: Владимирец
        шведский ЗРК с РЛС может работать на дальности до 40км.

        У такой маленькой ракеты не хватит топлива чтобы улететь на 40км.
        Серый брат
        1. Владимирец Сегодня, 11:13
          Цитата: Серый брат
          У такой маленькой ракеты не хватит топлива чтобы улететь на 40км.

          Извиняюсь, неправильно выразился: до 40км дальность обнаружения с РЛС.
          Владимирец
          1. Серый брат Сегодня, 11:26
            Цитата: Владимирец
            Извиняюсь, неправильно выразился: до 40км дальность обнаружения с РЛС.

            Но тогда это совсем другая ниша - эрзац стационарной ПВО, с этим сундуком прикрывать передовые части они не смогут ибо он не работает в движении и следовательно уязвим, а без него они потеряют в эффективности так как оптика ущербнее радиолокации.
            Серый брат
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:45
    находятся на вооружении национальных ВС в течение последних 40 лет».

    ... а сколько шведским "предел"?...
    a.s.zzz888
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:48
    Для начала - Швеция - не член НАТО, от слова СОВСЕМ. Комплексы "Стрела" просто ресурс кончился. А покупать у России члены НАТО не хотят. Так что новость - ни о чем. У шведов много хорошего оружия. Хотя страна не слишком большая по населению и очень давно ни с кем не воевала... Не удивительно, что хорошее оружие пользуется на рынке спросом.
    Горный стрелок
  7. нивасандер Сегодня, 10:58
    шведскому ЗРК тоже уже лет тридцать . Хотя чему удивляться -у чухов и древние "Гриппены" летают и чухи им страшно гордятся
    нивасандер
    1. pilot306 Сегодня, 11:28
      Ну я бы не назвал "Гриппен" древним. Отличная машина уровня Ф-16 или МиГ-29. Или у них "Рапторы" должны быть?
      pilot306
      1. нивасандер Сегодня, 11:40
        был в Чехии в 2012 году и видел как над Кутной Горой гордо парила пара Гриппенов 37
        нивасандер
  8. Туз Бубен Сегодня, 11:46
    Сразу вспомнилась поговорка времён 1917-19 годов...
    Спички шведские, головки советские, 5 минут вонь, потом огонь...
    Туз Бубен
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