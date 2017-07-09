Чехия заменит советские ЗРК на шведские

Стоимость контракта на поставку 16 (единиц) RBS-70NG, который предстоит одобрить правительству республики, составит 1,034 млрд крон (около $45 млн). Шведские ЗРК, как планируется, поступят в подразделения чешской армии в течение 2018-2020 годов. Они заменят морально и технически устаревшие 9K35M "Стрела-10M",

Минобороны Чехии намерено заменить стоящие на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 9K35M «Стрела-10M» советского производства на универсальные переносные ЗРК RBS-70NG производства шведской компании Saab Dynamics AB, передает ТАСС сообщение представителя чешского военного ведомства Петера Медека.сказал Медек.По его словам, «советские 9K35M различных модификаций, предназначенные для визуального контроля воздушного пространства и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах, находятся на вооружении национальных ВС в течение последних 40 лет».Чешская армия располагает также «определенным количеством шведских ЗРК, которые будут дополнены образцами более современной модели», добавил представитель Минобороны.ЗРК RBS-70NG предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, таких как вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Чешские военные планирует их использовать для противовоздушной защиты армейских подразделений, важнейших гражданских и военных объектов.